追著長輩噓寒問暖…包裹在糖衣裡的億元養老騙局

養老詐騙在全國不斷花樣翻新，凸顯中國老人的養老困境。（取材自中國新聞周刊／東方IC圖）

在參與人員眾多、持續時間較長的打擊行動背後，是養老詐騙在中國各地日益猖獗且不斷花樣翻新的現實，以及老齡化日趨嚴重背景下中國老人的養老困境。

今年64歲的安徽省淮南市居民韓紅英（化名）至今仍不敢相信，她不顧家人反對，花數百元一瓶購買並服用半年多的高價保健品，居然只是成本僅10元（人民幣，下同）的廉價糖果。不僅冒著病情可能因此惡化的風險，她和許多老人還成了騙子斂下巨財，搖身一變為億萬富翁的「韭菜」。

淮南市公安局田家庵分局網安大隊展示查獲的部分虛假保健品。（取材自中國新聞周刊）

近日，淮南警方成功打掉了一個售賣虛假保健品的詐騙犯罪團夥，抓獲嫌疑人26名，凍結涉案資金2億多元、資產2000多萬元，扣押金條38公斤。此前，該團夥幾乎每天以網路直播方式，講授所謂的 「養生課」，為觀眾「洗腦」，進而在微信 群中兜售他們研發的「保健品」。

淮南警方表示，該團夥專門針對50歲以上的中老年人行騙。代理商在全國20多省開了600餘家實體店，加入他們微信群的中老年人多達26萬餘人。

「進群者必須50歲以上」

退休 多年的韓紅英是2021年隨某旅遊團去河北秦皇島旅遊時，聽同行的老人提到，在一個網路直播平臺上，幾乎每天都能看到有院士背景的專業「講師」講養生課，50歲以上可免費收看，還能答題領紅包。這讓有關節疼，盆骨骨折過，頸動脈還有斑塊等的韓紅英動了心。

隨後，她被拉入了一個名為「科學法養身班」、成員有200多人的微信群。被稱為「大掌櫃」的葛姓群主稱告訴群成員，只有50歲以上才能被拉入群。韓紅英進入後，發現直播時有兩位講師輪流講課，相關介紹稱他們是「北京某機構的院士」、「幹細胞療法負責人」等，對骨病、糖尿病、心腦血管病、癌症都有深入的研究，後面還擺放著一些醒目的獎盃、證書等。

考慮到中老年人的視力狀況，「講師」會特意將一些重要的「知識點」手寫到A4紙上，每次直播會出兩道題讓觀眾回答，回答正確會得到一般有幾毛錢的紅包鼓勵。接著「講師」就開始展示「含有上述成分的保健品」，並稱自己的父母、岳父母也在吃且效果不錯，誘導老人購買。

騙局中的「專家」正以直播的方式，向中老年觀眾講課。怕老人看不清楚，還特別以A4紙張寫大字、標重點。（取材自中國新聞周刊）

多位受訪者稱，其中一位尹姓「講師」在直播時介紹他開的一些中藥處方，「他說一般患者最多用5服就會治癒，因此他在醫學 界被稱為『尹5服』」，「大家前期掌握了他們說的知識點，而且覺得他們都是專家，就紛紛購買他們推薦的保健品，也有人會根據他開的藥方去抓藥」。

韓紅英說，家人知道她購買直播中銷售的「保健品」後都勸她不要上當，但她更信任「講師」，加上疫情期間去醫院看病不方便，她曾花1396元買了40盒雪蓮雪肽，並陸續買了「針藍果VC片」、複合益生菌凍乾粉等十幾款產品。一位來自陝西的老人總共花了6萬餘元幾乎把嫌疑人推銷的所有產品都買了一遍。

在張姓嫌疑人的手機中，淮南民警發現手機銀行上的餘額有4000餘萬元。（取材自人民網）

主要嫌疑人 年賺逾億

在2022年5月30日抓捕前，淮南警方先在淮南市田家庵區前鋒村發現一個連門面和招牌都沒有的實體店，裡面銷售的所謂「保健品」，包裝盒上並沒有俗稱「藍帽子」，由國家食品藥品監督管理局批准的保健食品標誌。經核查，這些產品都未經審批且不具有任何保健、藥用價值。

隨著偵查深入，民警發現實體店的背後隱藏著一個「大公司」，公司尹姓、張姓兩名核心成員在全國發展了200餘家代理商，李姓代理商招聘8人建了8個微信群，這些群主就是「大掌櫃」。5月30日，淮南市公安局對這個公司的淮南代理商和位於山東某市的詐騙團夥總部開展收網行動。

民警發現，該案尹姓、張姓兩名主要嫌疑人在近一年的流入資金就超過3億元，兩人各自賺取非法所得超過1億元。尹姓嫌疑人妻子的手機銀行上餘額有2000多萬元，家中還有38公斤金條。張姓嫌疑人的手機銀行上的餘額也有4000餘萬元。

尹姓嫌疑人交代，帳上巨款讓他不安，就買了1500萬元的金條存放家中，作為留給女兒的財富。

湖北宜昌市街頭打擊養老詐騙犯罪的宣傳横幅。（取材自中國新聞周刊／東方IC圖）

有話術 誆老人罹病、得買藥

該犯罪團夥被打掉的同時，警方還查獲了大量包裝精緻的虛假保健品，名字也起得很有迷惑性，如雪蓮硒肽片、藍果VC片、複合多維鱉合鈣、人參四物膏、鐵棍山藥粉、阿膠固元糕等。嫌疑人稱，這些產品是他們聯繫一些食品加工廠生產的，屬於糖果或固體飲料，出廠價每斤在幾元錢到20元不等。

警方調查，尹姓嫌疑人曾是職業藥師，但某某院士、幹細胞療法負責人等都是杜撰。而張姓嫌疑人對醫藥一竅不通。兩人今年都是40歲左右，2020年在山東一個食品展銷會上認識，因看到保健品具有可觀的利潤，便於2021年4月合夥註冊一家生物科技公司，發展全國代理商。

虛假保健品 成本低

該團夥與代理商合作時，並不簽合作協議。虛假保健品的銷售價格由公司來定，公司與代理商五五分成。兩名嫌疑人聘請的馮姓「講師」，其醫師、營養學專家等身分也是杜撰，連在直播時用的名字都是假的，不到1年的時間裡，他獲得的分成就高達36萬元。

犯罪團夥還制定了專門針對中老年人的話術。比如，有人問這些保健品為什麼沒有小藍標，對應的話術便是「這是新資源產品，不需要小藍標」。有人詢問癌症患者是否可以服用、服用後出現不良反應怎麼辦，事先製作好的話術回覆是「都可以服用」、「服用後的排毒反應」等。

為防止老人掉入虛假保健食品的詐騙陷阱，警方平時加強宣導。圖為江蘇揚州寶應縣公安局魯垛派出所民警在轄區敬老院為老年人普及預防養老詐騙的知識。（取材中國新聞周刊／澎湃影像圖）

警方透露，該團夥在全國招聘的200多個代理商，年齡從20多歲到50多歲不等。他們如果回答不了一些客戶提的問題時，就由客服答覆，此時兩名嫌疑人就讓客服先上百度搜索，然後將答案通知代理商反饋給中老年人，百度回答不了，就讓客戶及時去醫院就診，並謹遵醫囑。而該團夥總公司客服人員基本都是20多歲的年輕女性，也缺少醫學常識。

李傑稱，他們話術中明確提到要給中老年人「扣病」和「下危機」。前者是指，當他們在微信群中談到自己哪裡不舒服時，回復他們時，就說他們缺失某種營養成分，長期缺失就會引發病症；後者是指，要誇大病情，讓他們產生恐懼感，進而會多買他們的產品。

90％受害人 瞞著家人

辦案民警稱，落網後，尹姓嫌疑人對自己的犯罪事實供認不諱，表示非常後悔。他稱自己的行為給中老年人造成了兩方面的損害，「一是錢財的損失，二是病情的延誤」。他的父母今年都60多歲了，也有一些疾病，如果他們遭遇了這種騙局，「我會非常氣憤」。

李傑稱，警方在對被害人了解情況時發現，90％的被害人沒有將自己購買這類所謂保健品的經歷告訴家人。

「這類群體很多人已經退休，自己有點積蓄，花錢時不用向子女伸手。他們被『洗腦』進而對這些產品療效深信不疑後，也怕家人阻止購買。同時，很多老年人也不和子女住在一塊，子女也不太容易發現他們在悄悄服用這些東西。再加上，這些團夥成員給他們推銷時，阿姨長、阿姨短的，讓他們產生親近感」。

淮南警方查獲的詐騙團伙總部。（取材自人民網）

他稱，該案涉及被害人眾多，因長時間接受該保健品騙局，有些老年人被「洗腦」得非常徹底，有的甚至受過高等教育，有的甚至在退休前還是正規醫院的工作人員。警方表示，老年人隨著年齡增長，應變能力、反應速度、思考問題的方式等都會發生變化。不一定學歷高、有醫學職業背景就不會上當。

李傑表示，假冒保健品的養老騙局性質惡劣，其危害不僅是讓老年人蒙受財產損失，更會因延遲就醫，給他們造成病情加重的危險。希望更多中老年人，特別是老年人能從這個案件中吸取教訓。