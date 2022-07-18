張小泉拍蒜斷刀 狗不理、厲家菜太貴挨批… 那些翻車的老字號

大量網民發文稱自己也拍蒜斷刀。（取材自極目新聞）

老字號不能「倚老賣老」，更不能不顧實際地追求「標新立異」，為升級而升級，為換代而換代。應不忘來處，不忘初心，不負消費者對「金字招牌」的信任與期望。

張小泉品牌始創於明崇禎元年(公元1628年)，至今已有近400年歷史。（取材自張小泉官網）

近日，廣州市民王女士反映，用張小泉菜刀拍蒜，刀居然斷成了兩截，張小泉客服回覆「我們的刀不建議拍蒜」引熱議，微博 話題超2億閱讀。大批網民質疑「不能拍蒜還好意思叫菜刀？」張小泉則稱原本就提醒不能用來拍蒜。究竟是有400年歷史的老字號張小泉翻車了，還是製刀工藝與消費者的認知真有落差？

綜合新京報、南方都市報、財經天下報導，從王女士展示的圖片來看，這把斷掉的刀是一款硬度56到58的斬切刀，名為「張小泉龍雀斬切刀」，官方售價99元（人民幣，下同）。在張小泉電商自營店的商品詳情頁有「勿拍」、「切勿用刀面拍打食物」的字樣。

斷掉的菜刀和客服的回覆。（取材自上游新聞）

客服:刀硬度高 勿拍食物

據張小泉官方客服說法，刀的材質越好，硬度越高，但也不建議拿他家的刀拍蒜、拍黃瓜，因為硬度越高的刀具越鋒利，刀具橫拍後，刀面的受力面積會變大，無法跟隨變形於是發生斷裂，建議若實在想拍蒜，可將刀具放在蒜上，用手掌輕壓刀面來達到拍蒜的效果。

但此話一出，早已經習慣一把菜刀獨步廚房的網民們坐不住了。網民們吵開了鍋，紛紛吐槽：「我家的菜刀天天拍蒜也沒斷」，「第一次聽說菜刀不能拍蒜」，並稱張小泉若連拍蒜是中國人做菜的習慣都不考慮，還做什麼中式菜刀；也有人質疑，硬度再高也有抗性，一拍就斷，不是工藝就是材質問題。

某電商平台張小泉官方旗艦店的產品圖。（取材自財經天下）

對於王女士的反映，2022年7月14日，張小泉方面回應稱，為對消費者表示歉意，公司會無條件退款。而對網民「做中國式菜刀不能拍蒜」的質疑，張小泉會結合消費者的需求，「可能會研發專門用來拍蒜的刀」。

關於菜刀的硬度與使用方式之間的關聯，張小泉方面說的正確嗎？一位從事刀具行業10多年的馬先生表示，從媒體上傳斷刀照片來看，材質和做工對應價格還算合理，但「斷裂的位置離刀柄過遠了」。

分析可能原因有三，其一，斷裂位置離刀柄過遠，懷疑在打造過程中就已有斷紋。第二，也存在消費者用力過猛，硬度較高材質的刀具比較脆，橫拍時刀具受力不均就會發生斷裂。第三，可能是在加工過程中漏了增加鋼材韌性的回火環節。

「選刀主要看鋼材，硬度和韌性都要考慮。硬度越高，越鋒利，持久度也好，但是容易斷，刀具在橫拍的時候斷裂是很正常的，所以推薦大家拍蒜的時候可以先壓一下，然後再拍」。他並推薦選擇一體龍骨的刀，「選厚度高的刀，比較不容易斷」。

張小泉是家什麼樣的企業？據報導，張小泉品牌始創於1628年，是商務部認定的第一批中華老字號品牌，總部在杭州。作為一家專業生產各類刀剪及現代生活五金用具的工業企業，張小泉頭頂老字號名頭，成為中國刀剪行業首家上市公司，也稱「刀剪第一股」。

2022年7月15日晚，張小泉直播間正常進行直播賣貨活動，不過留言都是和此次斷刀事件有關。（視頻截圖）

偏離刀具主業 頻繁跨界

2021年，張小泉實現營業收入約7.6億元，同比增長32.81%。2011年，張小泉布局線上渠道業務，自2018年至今，張小泉品牌在淘寶天貓、京東平台的剪具類店鋪排名中一直位居第一。刀硬度越大，售價也越高。

張小泉曾在互動平台告訴投資者，公司產品生產使用的鋼材主要為特種不銹鋼，具有硬度高、防腐蝕生鏽、經久耐用、耐磨性好等優點，採購自外部供應商。

但從後續的走勢來看，張小泉已經偏離了做「世界刀具」的主業，反而是頻繁跨界化妝品批發與零售、廚具廚電、食品銷售業務。究其原因，刀具屬於耐用消耗品，更換周期較長，沒法幫公司掙快錢。

財報顯示，2019年到2021年，張小泉的研發投入佔營收 的比例分別為3.01%、3.51%和3.47%，幾乎原地踏步。省下來的錢，則被用在了做營銷、拉攏年輕人方面。2021年，張小泉的營銷費用達到1.17億元，營收7.6億元，同比增長32.81%。不過，截至發稿，上市不到一年，張小泉市值蒸發近32億元。

近年來，老字號品牌順應時代創新發展，在市場上掀起國貨潮、國貨熱，獲得消費者的認可。但老字號品牌翻車事件也多有發生，從因「口味差」而被送上熱搜的老字號狗不理包子，到因「菜價貴、菜品差」被網民噴上了熱搜的厲家菜，再到今天不能拍蒜的張小泉菜刀，「老字號」如何做好傳承和創新，幾乎逃不過消費者的檢驗。

某旅遊博主發布視頻稱到狗不理包子王府井總店試吃豬肉包，皮厚餡兒少，面皮粘牙，質量和價格不對等。（取材自微博）

某旅遊博主發布視頻稱到「狗不理包子（王府井總店）」試吃，醬肉包吃來感覺全是肥肉。（視頻截圖）

博主差評 批包子皮厚、餡少

近年老字號翻車案例中，「王府井狗不理包子差評事件」讓人記憶猶新。2020年9月8日，某旅遊博主發布視頻稱到大眾點評上評分最低的餐廳「狗不理包子（王府井總店）」試吃，兩人點了兩屜包子，總共16個，醬肉包（60元/8個）、豬肉包（38元/8個），醬肉包吃來感覺全是肥肉，豬肉包皮厚餡兒少，面皮粘牙，質量和價格不對等，100塊錢有點貴。

這段視頻引來王府井狗不理店的不滿，稱該博主的虛假發言侵犯餐廳的名譽權，店方已報警，並要求博主公開道歉，但隨後又刪除了「王府井狗不理店」微博帳號，聲明也被刪除。有律師表示，這則視頻屬於消費者的主觀體驗，不應被認定為侵權。

9月15日，狗不理集團發布聲明，表示王府井店在未經總部審批的情況下，擅自對消費者做出了不當的處理，嚴重損害了狗不理集團的名譽。目前已經收回了11家北京 分店，僅剩的王府井一家現也被收回。網民感嘆，這樣一個始於清朝咸豐年間（1858年）的老字號品牌，走到這一步令人惋惜。

幾位美食大V品嘗厲家菜後發出的貼文。（取材自微博）

厲家菜最有名的是糖醋排骨，被幾位美食大V吐槽一個盤子裡就裝了七八根排骨，卻售價289元，讓人咋舌。（取材自微博）

厲家菜不好吃 大V吐槽

另一起是「厲家菜」翻車事件。狗不理事件後不久，美食界一些大V紛紛發文吐槽厲家菜太貴，不好吃，沒有色香味，與米其林一星的至高評價不相符，紛紛在用餐後打出一星評價，並稱一桌飯吃下來3000元，但無論環境還是菜的色香味，頂多就是一個學校食堂水平。引來不少網民共鳴。

對此，厲家菜德勝門總店負責人表示，厲家菜實行套餐製，沒有單點菜一說。幾位大V的確曾到店裡消費，點的是價格最低的套餐，3000元左右，包含18個菜品。針對相關質疑，該負責人表示會做好自己該做的。

1985年，厲善麟創辦厲家菜，他的祖父厲子嘉是清朝同治、光緒年間的內務府大臣。位於北京西城區的厲家菜就在後海附近的羊房胡同，小院裡只掛了寫有「羊房11號」的門牌號。厲家菜看來並非老字號，但海外分店曾獲米其林一星，美國前財政部長魯賓、英國前首相梅傑、比爾·蓋茲、金庸等人都是厲家菜座上賓，是主打老北京宮廷菜的「老字號」。

時間要聞報導，中國的老字號企業已經從16000餘家到如今只剩1128家，存活率不足10%。活下來的老字號中近一半都處於虧損狀態，僅有10%在蓬勃發展。老字號的發展障礙主要就在一個「老」字上，受眾人群老化，創新思維老化，宣傳方式老化。北京大學教授陳少峰曾說，這是老字號店舖的通病。

大眾網評論指出，無論是狗不理、厲家菜還是此次張小泉菜刀「良鋼精作」卻拍個蒜就敗下陣來的情況，近年來，老字號品牌順應時代創新發展，在市場上掀起國貨潮、國貨熱，獲得消費者的認可，但老字號品牌翻車事件也多有發生，這是因為老字號的「金字招牌」和無形資產，與消費者的信任和期望產生落差。

這些事件一再警示，在順應時代創新發展，對產品服務進行升級換代的同時，老字號也應堅守自身品牌信譽，打牢本土根基，真正處理好老字號自身文化品牌傳承與適應時代創新發展之間的關係。如此，老字號才能老而不衰、歷久彌新。