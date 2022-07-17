兒童動畫 想兼顧快樂教化 分級勢之所趨

在「喜羊羊與灰太狼之筐出未來」中，喜羊羊已不完全是一個純兒童向的動漫。（取材自澎湃新聞）

前言：為孩子們提供快樂的同時，兒童向的動畫創作者還要規避所謂不良傾向。而這條紅線並不明確，結果是暴力等元素不見得都被排除，又扼殺了原創的意想。

2022年春節，喜羊羊和灰太狼家族重回賀歲檔電影 ，但「喜羊羊」與狼成了好哥兒們，全片成了正經八百的運動片，藉此規避「暴力傾向」的指責。同時，也有不少觀眾希望在保護兒童觀眾之餘，也能恢復羊狼鬥智的妙趣畫風。學者認為，要兼顧快樂與教化，除做好監管，動畫分級是大勢所趨。

喜羊羊回歸 友情掛帥

喜羊羊和灰太狼家族已經7年沒在春節的大銀幕上出現過。歸來後的「喜羊羊」，灰太狼不抓小羊了，他們變成「草原守護者隊」的隊友，一起參加都市籃球杯比賽，並肩迎戰烈虎隊。宣發主題也被設定為溫暖的「100分友情」和「吵不散」的哥兒們。

「喜羊羊與灰太狼之筐出未來」與過往的系列作品一脈相承，卻又有所創新。（取材自微博）

這個故事模型變化的背後，同時實現了一個聰明的意圖：藉此規避「暴力傾向」的指責。家長們一直對動畫片裡的暴力傾向提心吊膽，擔心教壞小朋友。多年以來，因為暴力傾向等「少兒不宜」內容引發的不滿，讓動畫片屢屢受到敲打、整治乃至下架處理，近年來愈發頻繁。

而很多人對此感到不解，那些被奉為經典的動畫片，不論是「貓和老鼠」、「奧特曼」還是「美猴王」、「葫蘆兄弟」，幾乎都充斥著激烈的打鬥和對抗，有多少小朋友因為受到這些動畫片的影響而變得暴戾？這樣擔憂是否是杞人憂天？

而在為孩子們提供快樂的同時，兒童向的動畫創作者還要規避這一系列所謂不良傾向。而這條紅線並不明確，他們只能徘徊在提供快樂和提供教化兩者之間。

因為「暴力傾向」的控訴，「喜羊羊和灰太狼」系列曾遭遇過嚴重的輿論危機。

童模仿重傷 節目挨告

2013年春天，江蘇連雲港的三個不滿10歲的男孩玩「烤羊」遊戲，其中一個男孩將另外兩個男孩綁在樹上後，點燃地上的乾草，兩個男孩被燒成重傷。過後，孩子們說這個遊戲是模仿灰太狼「烤羊肉」的情節，家長便將「喜羊羊與灰太狼」的製片方告上法庭。

2013年春天，江蘇連雲港的三個不滿10歲的男孩玩「烤羊」遊戲，造成兩個男孩被燒成重傷。（取材自廣州日報）

央視數檔節目報導了這起事故，並譴責動畫片「暴力失度」的現象。當年，20家動畫機構發出聯合倡議，提出避免在動畫片中出現暴力、血腥、恐怖、低俗、色情的情節和畫面，避免出現容易被兒童模仿的攻擊、傷害、自殘、虐待、犯罪等行為。

倡議書中提到，個別動畫片存在暴力失度、語言不文明等問題，個別危險情節還被未成年人效仿，造成人身傷害事故。20家動畫機構中包括喜羊羊系列製作方——廣東原創動力文化傳播有限公司。

嚴控尺度 家長們心聲

不僅是喜羊羊系列，人們熟知的多部知名動畫都被點名批評過。去（2021）年4月，江蘇省消費者權益保護委員會發布對1026名家長的調查顯示，超八成家長呼籲嚴格把控未成年人動畫片尺度。

喜羊羊片中的籃球動作讓不少觀眾驚豔。（取材自微博）

調查選取的21部動畫片中，有10部被認為暴力犯罪元素較多，如「迪迦奧特曼」中的持械毆打、多人恐嚇、縱火爆炸，以及「熊出沒」中光頭強手持的獵槍和電鋸。

動漫 圈有個術語「子供向」，是日語「面向兒童」之意，指作品中沒有敏感話題和血腥暴力，沒有會影響三觀還未成熟人群的鏡頭、文字。實際上，這些知名動畫作品大多在創作時就已經自我定位為「子供向」，比如喜羊羊系列的對抗情節盡量避免寫實化，讓小朋友不容易模仿。

「迪迦奧特曼」場景。（取材自紅星新聞） 「熊出沒」中光頭強手持的電鋸。（取材自微博）

羊村變和平 原創變調

然而，部分低幼動畫片真正的觀眾卻有不同看法。有人在網上留言寫道，他小時候看過每集都死人的「柯南」，看過詭異的雜交動物「貓狗」，看過比喜羊羊「暴力」得多的「貓和老鼠」，「我不認為這些動畫對我有什麼負面影響，更別說荼毒兒童了。動畫片是給孩子看的，孩子看著開心就夠了」。

當新設定中的羊村變得和平，一些觀眾懷念起小羊與灰太狼鬥智鬥勇、妙趣橫生的從前。去年在人民網「領導留言板」有則留言，說現在「喜羊羊與灰太狼」裡灰太狼不捉羊，沒了有趣的打鬥場面，只有偏向低齡的劇情，童年的動畫不該變成這樣，希望早日恢復原版劇情和畫風。

「內核還是鬥智鬥勇的對抗」，喜羊羊系列導演黃偉明解釋說，現在他們要聯手面對更大的敵人，比如狼將軍、細菌大王，乃至草原的危機、時空分裂等等。只不過喜羊羊和灰太狼卻不會再為敵，黃偉明將其稱為必須面臨的「升級」。

黃偉明導演指導同事工作。（取材自中國新聞周刊）

防少兒不宜 動畫分級

但也有一些經典動畫片中的畫面，無意中烙印成很多人的童年陰影。例如「黑貓警長之吃丈夫的螳螂」中，螳螂妻子肢解丈夫的情節，以及「魔方大廈」怪異的畫風和音樂，「十二生肖」裡12種動物以各種死法與妖怪同歸於盡等等。

國產動漫「黑貓警長」的「黑貓警長之吃丈夫的螳螂」這集，蟑螂被肢解了，讓許多孩子不解「為什麼妻子要肢解丈夫？」。（取材自知乎） 「黑貓警長之吃丈夫的螳螂」被一些網民形容為人生中看過的第一部恐怖片。（取材自知乎）

「這些情節或場面有的殘忍，有的反人倫，有的色情曖昧，著實不適合心智尚未成型的兒童。」同濟大學電影研究所所長楊曉林表示，由於國內兒童動畫目前占據主流，兒童觀看電影行為普遍，動畫分級是大勢所趨，可以先真人影視一步而行。

「這樣可以防止在兒童動畫中夾帶『少兒不宜』內容的積弊，而且便於家長擇選和陪看。一般情況下，影院電影家長肯定陪看，而電視和網路動畫家長不一定陪看」，他說。

暗黑動畫 滲透未成年

相比「喜羊羊與灰太狼」、「熊出沒」這些登上電視和影院的動畫片，更讓家長們擔心的，是在未成年人中悄然傳播的暗黑和成人向動畫。

「熊出沒」在2022春節檔票房成績非常不錯。（取材自南方Plus）

武漢一位家長說，當她發現女兒三年級的時候畫出了性虐風格的漫畫時，內心一陣震驚，後來才知道是女兒偷偷用她的手機QQ看動漫受到的影響。如今，已經讀五年級的女兒也會偷著看成人向的戀愛主題動漫，而她的一些男同學則是暗黑動畫的擁躉。

在國外，暗黑動畫已經是一個頗有票房號召力的電影亞型，產出過「精靈旅社」、「科學怪狗」、「聖誕夜驚魂」、「鬼媽媽」等知名作品。

孩子冒險 變大人噩夢

「鬼媽媽」原作者尼爾·蓋曼曾經這樣解釋過暗黑故事：「孩子們會把它當成一個有趣的冒險，大人看了卻會做噩夢。」不過，此類登陸院線的暗黑動畫均已經過過濾，風格雖然暗黑，底色總是溫暖的。

而更為「暗黑」的一類動畫，並不宣揚陽光溫暖、歌頌美好，而是致力於揭露社會畸形、人心幽暗。這類作品不能以「不健康」來籠統概括，其中相當一部分在藝術表現和思想深度上均達到不俗水準。

還有另一類暗黑動畫，專以黑暗元素吸引未成年人，在藝術和思想上都沒有可取之處，更應該被嚴格管理。如曾經廣為傳播並被嚴厲打擊的「邪典視頻」。

「其實我最需要的是能夠知道怎麼引導她，告訴她那些她好奇的事情。」上述家長說，「而且分級很重要，各個年齡段的人都能各取所需」。

他山之石 或借鏡美日

問題在於，這些暗黑動畫本質上是給成人看的。在一些國家，成人動畫和兒童動畫通過分級制度被嚴格區別，兒童被排除在觀看者之列。

美國、日本 等國的動畫一般遵循電影或電視統一分級標準。在美國，「貓和老鼠」由於含有暴力情節，被定為不適合6歲以下兒童觀看。「辛普森一家」由於含有暴力與性，偶有髒話和粗話，也被歸為低齡兒童不宜。「蝙蝠俠」、「鐵臂阿童木」等有少量戲劇性暴力的動畫片，7歲以上兒童才可以在父母篩選和監護下觀看。

作為世界上最大的動漫輸出國，日本動漫題材幾乎無所不包，分級管理也甚為嚴苛。

日本動畫片遵循1998年制定的電影分級制度，分為四級，分別以12、15和18歲年齡為界。根據年齡和作品風格，日本動漫又分為兒童、少年、少女、青年、女性和成人六類。兒童動畫必須避免誘導不良傾向，違者一律刪減，否則禁播。兒童動畫中若有可能被模仿的危險動作，畫面上要注明「好孩子請勿模仿」。