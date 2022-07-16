河南村鎮銀行「取款難」危機 恐波及全中國

3000多名存款戶聚集河南鄭州人民銀行大樓外維權。(路透)

河南 村鎮銀行「取款難」事件拖延數月後，終於在日前爆發數千人規模的維權抗爭。從什麼時候開始，捍衛自己的血汗錢需要冒著頭破血流、被暴打的風險？超過400億元人民幣(近60億美元)存款被消失，村鎮銀行背後的關係盤根錯節，危機波及全中國。

★服務三農 高息吸儲

河南約40萬民眾存放4家村鎮銀行的400億元存款無法提款，在健康碼紅碼事件後，鄭州 日前爆發3000多名民眾維權抗爭。

上訪群眾不乏女性、身障人士，甚至是小孩，卻遭警方與不明身分的白衣人暴力驅趕、毆打。儲戶被毆打至鮮血淋漓的影像，令民眾驚懼不已。

聯合新聞網轉角24小時報導，數千名被剝奪存款的平民，在毛澤東相片前遭暴力毆打的畫面，也讓憤慨卻又礙於網路言論管制、無法明言的網民拐彎諷刺：「聽說美聯準會門口上千美國公民在華盛頓的照片下，被暴打如狗。」

此案自4月以來，歷經儲戶數度上訪皆無果，甚至以「被紅碼」方式限制存戶行動，即使6月22日鄭州市紀委監委聲明將對擅自決定「賦紅碼」的官員予以處分，但直到7月，仍有部分鄭州外地存戶反映紅碼沒有被解除。

在維權衝突之後，河南警方發布通報，指出4月18日無預警關閉儲戶轉帳提款功能的多家村鎮銀行母集團——河南新財富集團負責人呂奕自2011年以來，涉及多起金融犯罪，並表示「公安機關又抓獲一批犯罪嫌疑人」以及凍結一批涉案資金，強調「偵辦工作正有序推進」，似乎希望以此安撫人心。

但警方的通報仍絲毫沒有解答儲戶最在意的問題：我的錢去了哪裡？是否真的存進了村鎮銀行？

三聯生活周刊報導，本次出事的村鎮銀行中，除開封新東方村鎮銀行外，其餘發起行均為許昌農商行。儘管許昌農商行日前澄清不實際控制上述村鎮銀行的經營管理，但作為第一大股東，許昌農商行仍有不可推卸的監管責任。

村鎮銀行設立的初衷是為了服務三農，一方面滿足農戶的小額存貸款 需求，另一方面服務當地中小型企業。但成立之初，就面臨諸多政策限制，例如不得發放異地貸款、經營業務也不包括理財產品。激烈競爭下，村鎮銀行一般只能通過高息吸儲。

維權現場痛毆存戶的大批白衣人。 (路透)

★營利較難 發展受困

因為面臨吸儲困難、較難盈利等發展困局，村鎮銀行並不太受歡迎，再加上業務領域接近，存在競爭關系，一般不會有農商行主動成立村鎮銀行，因此，許昌農商行先後發起成立四家村鎮銀行，本身就顯得不同尋常。

5家村鎮銀行在2020年前後，透過第三方互聯網平台推出存款產品，藉助互聯網平台的流量優勢，部分銀行存款規模得以快速增長，有的平台存款規模占其各項存款比重達83%。其中，異地存款占絕大部分，從資金來源看，這些銀行已成為全國性銀行，其中部分銀行通過互聯網平台吸收存款的規模，已超出了自身風險管理能力。

★網路吸金 風險難控

考慮到可能帶來的風險，2021年1月，銀保監會、人民銀行明確規定，商業銀行不得通過非自營網路平台開展定期存款和定活兩便存款業務，包括但不限於由非自營網路平台提供服務。

限制性政策出台之後，村鎮銀行就推出微信小程序，說服客戶引流、繼續購買。一位禹州新民生村鎮銀行前客服回憶，當時他打了好幾個月電話，「光度小滿一個平台，最少也有幾萬人」。

在開封某農商行工作的宋江說，這次存款消失事件發生後，他才驚訝地發現，原本囿於當地縣城或鄉鎮的小銀行，早已借著互聯網平台，走向全國。

儲戶被白衣人拖行。(路透)

★給特許權 沒有約束

在中國，地方的村鎮銀行一般不直接接入央行結算系統，而是由發起行或其他行代理接入，這意味著涉事村鎮銀行的支付清算帳戶可能均開設在許昌農商行，並由許昌農商行進行確認操作。

有業內人士推測，不法分子若是利用這一點，發出虛假的確認回執後轉走錢款，便會導致客戶的錢並未進入到央行結算系統。

人民大學財政金融學院教授、副院長何平曾和一位在河南某農行當行長的朋友，以及人民銀行總行金融穩定局的工作人員溝通過。他們一致認為，錢的去向存疑，不排除「體外循環」的可能。

「監管部門在給村鎮銀行特許權的時候，是用傳統的思路來設計的，以為它們只在縣鎮以內活動，但沒有想到十幾年以後有了互聯網金融，那麽後面這些銀行自發搞的這些東西，就沒有相應的規則約束。」何平說。

取不出存款的儲戶集結抗議。(路透)

●地方勢力入股 神祕權貴作靠山

涉事村鎮銀行背後有個股東，即河南新財富集團，參股銀行達13家。2011年起，利用互聯網金融平台和資金掮客，攬儲和推銷金融產品，以虛構貸款等方式非法轉移資金，刪改數據、屏蔽瞞報捲走資金。這類可能涉金融犯罪的企業，背後一定有權貴作靠山，光靠鄭州市委包庇不了。

三聯生活周刊報導，河南新財富集團成立於2011年，注冊資本1.16億元，今年2月，該公司注銷。

河南新財富集團並不直接持股村鎮銀行，以關聯持股、交叉持股、增資擴股、操控銀行高管等手段，實際控制禹州新民生等幾家村鎮銀行。

由於成立村鎮銀行的資金門檻很低，100萬至300萬元就可以註冊，而股東的門檻也不高，因此一些地方勢力很容易通過入股的方式控制銀行。河南新財富集團透過企業法人股的方式進入了許昌農商行，進而滲入由許昌農商行發起的村鎮銀行。

新財富集團繞過層層監管，以影子公司的身分進入地方農商行，並成為大股東。在正常的秩序下，銀行內部有信貸科、風險科，負責監督和風險控制。但河南新財富集團通過安插自己的人當行長，擁有了對許昌農商行的實控權。

河南新財富集團實控人為呂奕，河南南陽人，1974年出生，現國籍為塞浦路斯。

從自己控制的銀行貸款是新財富集團常用的斂財手段之一。在銀行工作的宋江解釋，新財富第一次貸的時候，會找一家真正的實體企業幫他們的空殼公司貸款，假如貸了5000萬元還不上，又找另一家企業來貸6000萬元，之後到期了，再找第二家、第三家。

宋江透露，從2012年開始，新財富集團通過20家左右的空殼公司，從自己所在的農商行裡貸走了9多億元。最後，銀行沒能要回這筆錢，只能將其畫歸到風險類資金裡。

★虛構貸款 非法轉移資金

每日經濟新聞報導，在許昌市公安局在披露新財富集團的通報裡，還出現了神祕的公司。

嫌犯利用第三方互聯網金融平台和君正智達科技公司開發的自營平台，招攬儲戶和推銷金融產品，以虛構貸款等方式非法轉移資金，另外設立宸鈺信息技術公司用於「刪改數據、屏蔽瞞報」。

據通報，君正智達為犯罪團夥設立。君正智達在北京和深圳均獨設公司，記者分別走訪皆撲空。國家企業信用信息顯示，君正智達（深圳）公司目前處於存續狀態。

另外一間宸鈺信息於2018年9月成立，其河南鄭州市的註冊地址也是大門緊鎖。

調查發現，宸鈺信息與河南新財富集團有千絲萬縷的關係。法定代表人為楊書有，任職河南柏青電器設備有限公司監事，而柏青公司的法定代表人謝黨培，曾是河南新財富集團旗下十多家公司的法定代表人、股東或高管。

與宸鈺信息同一個工商註冊地址的河南致誠實業有限公司，其對外公布的聯繫手機號碼同時關聯了其他78家企業，其中多家企業已被證實為河南新財富公司控制的影子公司。