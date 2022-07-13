大病眾籌黑化 淪平台坑救命錢管道

眾籌能將社會愛心帶給重症患者或急難人士，但越來越多的亂象，讓這條通道能發揮的作用變得有限。此為示意圖。（Getty Images）

前言：只要動動手指頭轉發鏈接，就能將患者的救命錢變成服務費，落入自己的口袋。這門遊走法律邊緣的「生意」以及所引發的信任危機，正逐漸帶走患者和家屬最後的希望。

原本作為患者治療希望的大病眾籌背後，已經衍生出一條完整的灰色產業鏈。有職業推廣人以籌款鏈接的轉發推廣牟利，甚至收取高達70%的佣金，被網民批吃相難看。大量推手的出現與模式化的運作，也讓許多愛心人士對公益鏈接的真實性存疑，這導致很少有患者能籌滿目標金額，甚至落得被詐騙下場，受害的還是真正亟待社會伸出援手的弱勢族群。

原本作為患者治療希望的大病眾籌背後，已經衍生出一條完整的灰色產業鏈。（取材自新京報）

付費推廣募捐 收手續費

北京 青年報報導，今（2022）年4月，王紅光58歲的母親被確診為食道癌，前期治療費至少要十幾萬。王紅光家經濟條件不寬裕，花光家中積蓄後，5月21日，他在水滴籌為母親發起第一次籌款，目標金額20萬（人民幣，下同），最終收到2萬多元捐款，平台收取3%服務費，還有0.65%提現手續費。

但癌症 的治療是無底洞，籌款很快見底，6月21日，他發起第二次籌款，目標30萬，但八九天只籌到3000多元。相反的是，許多陌生人發消息給他稱能幫忙推廣，更快籌集到治療費。他給其中一名業者轉了帳，對方稱120元可一直推廣到項目結束。但轉帳過後，對方「消失」了。「這種錢都騙，良心何在？」，王紅光氣憤的說。

微博熱搜近日頻現大病求助，網民想幫助對方，卻發現自己無論私信還是評論都操作不了，捐款信息真假難辨。（取材自紅星新聞）

不僅受捐人可能被騙，好心捐款的人也有可能被騙。小紅書用戶高珊說，2022年5月19日，她所在的業主群裡，一位備註為4.702的群友轉發了一條籌款鏈接。看到鄰居遇到困難，有幾位業主捐了款。第二天上午，群公告顯示，經過了解核實，轉發鏈接的並不是真正的業主，被識破身分後已退群。

拿走七成捐款 大言不慚

真假難辨的籌款推廣宣傳廣告存在於多個網路平台，宣傳話術大多雷同：我們負責幫病患轉發推廣籌款鏈接，愛心人士通過我們的推廣鏈接捐款，作為推廣者我們收取一定比率的佣金。

大病眾籌灰色產業鏈下的患者，可能只會收到捐款的30%。面對龐大的治療費用幾乎仍是孤立無援。此為示意圖。（本報資料照片）

從事職業推廣「生意」的劉暢表示，他的手下約有十名負責在各種微信 群中轉發推廣籌款鏈接的「推手」，籌得錢款患者可以得到30%，70%是他們的佣金，其中65%發給推手。市面上佣金比率在60%到70%，主要由三個因素決定：買群的花銷、被封號的風險，以及投入的時間精力，「賺的其實是個辛苦錢」。

合作前，劉暢會告知對方，籌款的佣金每天下午4點到6點結算，否則會停止推廣。職業推廣人要求發布籌款鏈接的微信群以活躍的寶媽群和業主群為主。市面上，一個微信群的價格在3到5元，平均每個群能獲得10到15元的愛心捐款。以每個群12元為例，推手可獲7.8元，扣除買群費用，推手每轉發一次獲得的利潤約為4到5元。

推手對於目標客戶也有篩選。劉暢說，小孩子是最容易「上量」的，目前他們進行籌款推廣的都是年齡5歲以內的患者，最大不超過8歲。一般情況下，每天能籌到3000到5000元，有的一天可以籌到1萬元，即便運氣差，也能有幾百元的捐款。

少有患者籌足 只夠補貼

從進群到轉發，職業推廣人封豪總結了一套完整的推廣流程。初次發籌款鏈接可以轉發到朋友圈，也做視頻發到社交平台上。推手轉發籌款鏈接多了，容易被踢出群聊，甚至可能被平台封禁，因此需要定期加新群或換群。封豪也做收微信群的生意，客戶手裡有群的話，可以按照每個群1元的價錢賣給他。

大量推手的出現與模式化的運作，讓許多愛心人士對公益鏈接的真實性存疑。輕鬆籌的籌款顧問陳見杭表示，除患者自己轉發，公司也會統一推廣，但據他的經驗，很少有患者能籌滿目標金額，捐款只能起到補貼的作用。

針對不法分子冒充平台收取「推廣費」的行為，輕鬆籌、水滴籌先後發布聯合聲明稱，平台未授權任何第三方組織或個人向籌款人提供所謂的推廣服務。（取材自中新經緯）

6月17日，針對不法分子冒充平台收取「推廣費」的行為，輕鬆籌、水滴籌先後發布聯合聲明稱，平台未授權任何第三方組織或個人向籌款人提供所謂的推廣服務並向籌款人收取「推廣費」、「佣金」。

王紅光第二次籌款鏈接上的截止日期只剩下14天，為應對接下來的治療，王紅光不敢再找職業推廣人，只好又用信用卡借了6萬元，而捐款數額始終停留在5000多元。他明白，隨著時間的流逝，能獲得的捐贈只會越來越少。（應受訪人要求，文中劉暢、封豪、陳見杭為化名）

王紅光在朋友圈為母親治病籌款。（取材自北京青年報）

整治灰色產業 唯有修法

對大病眾籌出現的「灰色產業鏈」，法界和學者表示，目前難以監管，但仍可循信息發布者、捐贈者間的合同約定保障或追究相關權利或義務，避免發生甚至求助方和捐款方兩頭都上當受騙的情形。治本之道可通過修改「慈善法」將個人求助入法，平台方也應加強審核並出台相應措施。

北京青年報引述北京市中聞律師事務所律師鄧千秋表示，大病籌款推廣現象的出現主要有兩方面的原因。一是這種推廣行為遊走在法律的灰色地帶，難以監管，但捐贈人與受贈人之間形成贈與合同關係，依法受贈人的求助信息必須真實、款項須用於事先說明的特定用途，如與職業推廣人分成，可能就有違贈與合同，捐贈人可撤銷贈與，要求退還捐款。

二是現實需求的存在。與互聯網上海量的捐贈信息相比，一些病患的求助難以被關注到，在有緊急需求的情況下，患者或家屬與職業推廣人達成合作交易，也是無奈之舉。如果將這種行為一棍子打死，也可能會導致很多需要救助的家庭得不到幫助。

中間管理費用 宜訂比率

對於籌款平台工作人員與職業推廣人常真假難辨現象，鄧千秋說，籌款平台有對求助信息的真實性進行嚴格審核的義務。平台不是執法機關，仍可依據其與信息發布者、捐贈者之間的合同約定，行使追究信息發布者未將捐贈款項用於特定用途的合同權利或義務。

中國慈善家雜誌引述湖北環源律師事務所律師曾祥斌表示，具體案例中，需要分析籌款推廣人是通過幫助病人籌錢的手段來達到牟利的目的，還是用獲利的手段來達到為病人籌款的目的。「市場經濟規律下，籌款推廣人收取一定的中間管理費用是正常的，如何給一個相對合理的比率空間，形成一種社會共識，才是重要的」。

推手與患者就分成比率討價還價。（取材自北京青年報）

在曾祥斌看來，推廣人協助籌款是好事情，值得鼓勵，也需要去引導。「雖然不太符合我們固有的道德直覺，但是它是當前解決病人困難的有效路徑」。曾祥斌說，「如果只是簡單地打擊、取締，而忘卻這個事情背後的社會剛性需求、病人無力承擔巨額醫療費用的窘境，並不是好事」，建議應對籌款推廣進行規範指導。

行業「四不管」 唯有入法

籌款平台相關人士則表示，在大病求助家庭的流量焦慮中，籌款推廣人成了「及時雨」。一方面，患者家屬籌款越來越難，他們只能被親戚朋友看見，籌款效果並不理想；另一方面，患者家屬著急用錢，自然會盡一切可能尋找流量，病急亂投醫不難理解。在缺少監管的情況下，很有可能出現求助方和捐款方兩頭都上當受騙的情形。

報導指出，現行法律中，個人求助沒有納入慈善法律體系進行監管。「慈善法」規定，個人可以通過互聯網為自己或者近親屬等特定對象發布求助信息，本質上是「利己」行為，不屬於慈善募捐。

「現在個人求助仍然是『四不管狀態』，沒有一個部門能主動攬責，更多的還是靠行業自律，雖然也有民政部門出台一些有關的規定，但他們的職責不明確。」清華大學公共管理學院副院長、社會創新與鄉村振興研究中心主任鄧國勝說。他建議，通過修改「慈善法」來將個人求助納入到法律軌道中。

鄧國勝並認為，對於大病家庭籌款中的流量焦慮，平台應努力拓展自身的流量渠道加以解決。平台方也應加強審核並出台相應措施，來規避求助人被第三方商業推廣利用的可能。