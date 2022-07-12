中國式鬥牛 在傳承文化中尋找刺激

往年涼山火把節鬥牛盛況。（取材自紅星新聞）

「牛是農家寶，耕田少不了」。牛滿足著人們日常生產和生活中的各種需要，在節慶與娛樂中也有著不可或缺的地位，一些不同於國外的「中國式鬥牛」文化和鬥牛人也應運而生。

川鬥牛王 重金尋寶貝

西班牙的鬥牛表演聞名世界，中國四川涼山州也有鬥牛傳統。今年68歲的安子阿各就是一位瘋狂的「鬥牛王」，參加鬥牛比賽40多年，拿下過7個鬥牛冠軍及多個亞軍、季軍。他還花近300萬元（人民幣，下同，約44.8萬美元）興建了一座鬥牛場，期許自己為榮譽而戰，也為將優秀的中國鬥牛民族文化傳承下去。

「你別小看這頭牛呢，牠是我從雲南買回來的」，安子阿各笑著說，「這頭牛花了10萬嘞」。紅星新聞報導，2022年7月的涼山，驕陽似火，在涼山普格縣螺髻山鎮德育村，安子阿各拉著牛兒前往山上的鬥牛場。從他家到鬥牛場大約有2公里，每次步行需要30分鐘左右。每天帶著牛兒訓練，是安子阿各必做的工作。

安子阿各在鬥牛場訓練牛兒。（取材自紅星新聞）

去年，安子阿各為了尋牛，隻身前往雲南尋甸等地，尋找心目中的「冠軍牛」，看了不下幾十頭牛，最終相中現在這頭，「我覺得有眼緣」。

安子阿各說，這頭牛的價格為9.9萬元，將牠從雲南運回涼山老家，全部費用超過10萬元。牛兒買回家後，安子阿各將牠當作「寶貝」，像孩子一樣照顧。

這頭牛看起來很健壯，比其牠牛兒大不少。「這一年，光吃糧食就花了1萬多元，平時還要餵紅糖和臘肉，紅糖給牠開胃，臘肉給牠強體，才養一年體重就達到了1.1噸」。安子阿各的用心也沒白費，他一聲口令，牛兒就迅速進入訓練狀態，用牛角頂破了山間的土堆。

「光養得好還不行，還要鍛鍊牠的爆發力，強壯的牛在賽場上才有勝算」，安子阿各說。 今年68歲的安子阿各就是一位瘋狂的「鬥牛王」。（取材自紅星新聞）

四處參賽 為榮譽而戰

安子阿各出生在一個鬥牛世家。「我從記事起，每年火把節，父親都會帶著我去參加鬥牛比賽，那場面真的很壯觀，現場人山人海。」鬥牛賽是涼山彜族火把節的重要活動，每年農曆6月火把節，人們聚在一起鬥牛，是當地最吸引觀眾的一大賽事。公牛們被牽到爭鬥場上一起進行頂力和耐力較量，安子阿各至今仍記憶深刻。

1980年，安子阿各開始養牛，每年的火把節就四處參賽。安子阿各說，到2020年之前，他每年要參加三、四場鬥牛賽，迄今還保留著各種榮譽證書。

算了算，這些年他一共拿過七個鬥牛冠軍，還有多個亞軍、季軍，他也成了當地有名的「鬥牛王」。 往年涼山火把節鬥牛盛況。（取材自紅星新聞）

不僅在縣內參賽，安子阿各還帶著牛到涼山各地打比賽。他說，以前鬥牛獲得名次沒有獎金，後來才有一定的獎勵，最多的一次，他拿過2萬元獎金，獲得了第二名。

對安子阿各來說，鬥牛不止是為了贏得獎金，更重要的是贏得榮譽，因為參加各級鬥牛比賽，往往代表一個村、一個鎮甚至一個縣的水平。「只要贏得比賽，無論是家人還是鄉親們，都會很高興，還要殺牛、宰豬慶祝」，安子阿各說。

建鬥牛場 辦兩屆比賽

2015年開始，安子阿各就琢磨著在家鄉建一個這樣的鬥牛場。根據多次到雲南考察當地個人投資 建鬥牛場後，他於2016年成立普格縣螺髻山民風民俗表演團，取得營業執照和文化經營許可證，期間得到州、縣相關部門的大力支持，縣裡還出資硬化了通往鬥牛場的道路。

在取得審批手續後，安子阿各承包了村裡的土地，與另外兩人合夥投資近300萬元，建成一個占地50畝的鬥牛場，可同時容納1萬餘人觀看鬥牛賽。這是四川省首個商業化鬥牛場。主要收入來源是門票，票價分別為30、40元。2018年，他舉辦首屆鬥牛比賽。

但想舉辦鬥牛比賽並不容易，需要多個職能部門審批，鬥牛比賽還具有危險性，每年都要在安全保障方面下足功夫。「第一年鬥牛賽，我們光保安就請了幾十個，還給場內的人購買了保險 」，安子阿各介紹，2018年那屆約有5000人觀看鬥牛賽，2019年約7000人觀賽。 安子阿各的鬥牛場。（取材自紅星新聞）

當地村民表示，安子阿各舉辦鬥牛賽，也帶動了旅遊經濟發展。「辦鬥牛賽的那兩天，鎮上賓館都要爆滿，路邊的小車排成長龍，有的村民一天賣小吃就能賺幾千元」。

盼在主場 也可以奪冠

但2020年開始，鬥牛賽停辦，鬥牛場就閒置了。今年能否恢復比賽，安子阿各也不能確定。

不過對於未來，安子阿各很有信心地說，這裡是螺髻山4A景區，旅遊資源比較豐富，來旅遊的人也很多，他看好鬥牛這個行業，「困難只是暫時的，很快會迎來陽光」。

2022年7月22日，涼山又迎來「火把節」，安子阿各每天都在抓緊訓練，他給正在訓練的這頭牛取名為「夫彜」，「這是彜族鬥牛史上很出名的一頭牛的名字，希望這個名字能帶來好運」。在鬥牛場內，安子阿各重覆訓練著「夫彜」，牠與主人之間十分默契，好像能聽懂主人的話一樣。

安子阿各說，鬥牛是他最大的愛好，獲得冠軍也是他的追求和夢想，辦鬥牛比賽，一方面是為了維持生計，另一方面也希望將優秀的民族文化傳承下去。「這才是我的主場，我最大的願望就是『夫彜』能在這座鬥牛場上拿下冠軍」。

說完，安子阿各拉著牛兒在鬥牛場內開始跑圈，牛兒奔跑起來強勁有力。跑兩圈下來，安子阿各已經滿頭大汗。訓練完後，安子阿各又牽著牛兒，悠閒地走在回家的路上。他高興地唱起了山歌，身後的牛兒搖著尾巴，「哞哞」的叫聲伴隨著歌聲在山間回響。

民俗活動 藏財富密碼

鬥牛比賽是中國西南地區少數民族一種常見的民俗活動，四川、雲南、貴州等地都有熱鬧精彩的鬥牛習俗。不同於西班牙的鬥牛，「中國式鬥牛」是牛與牛之間的爭鬥，兩頭公牛猛烈對撞爭勝負，場面激烈。在某些地方，這種鬥牛活動不僅是農閒時的一種娛樂和文化，更藏著養牛人的財富密碼。 鬥牛是雲南石林縣最具民族特色的項目之一，已和彝族人民相伴了數千年。（取材自人民網）

中國眾多農耕民族存在豐富多彩的鬥牛節，搜狐新聞報導，如侗族鬥牛節，由稱為「羅漢」的未婚青年吹蘆笙到外村去邀約對手，每年農曆2月或8月逢「亥」這天，各村寨牛王進駐比賽場與村裡飼養善鬥的「水牛王」決鬥，在人們敲鑼打鼓、吹蘆笙、放株炮聲中，牛王被前呼後擁地牽進打牛塘戰鬥。

苗族鬥牛節是苗族人民十分喜愛的一項傳統活動，也是苗族最大的喜慶節日，各個苗寨會把自己餵養的牛牽到牛場舉行鬥牛比賽，俗稱「牛打架」。現場嗩吶喧囂，鼓樂齊鳴，男女青年穿新衣盡情高歌，歡樂舞蹈。

獲勝牛主 獎金很可觀

央視報導，中國的鬥牛活動的傳承與當地養牛歷史的悠久息息相關，幾乎家家都有牛，除了平時幫助耕田，每年生育的牛犢也是重要的經濟收益，通過每年的鬥牛活動，也會挑選出更健壯的種公牛。在少數民族地區，鬥牛傳統傳承了下來，通過打鬥的方式定輸贏，即為獲勝牛主帶來可觀的獎金，也給農閒的勞動者帶來快樂。

湖南永州的鬥牛活動，場面激烈。（取材自央視）

比如湖南永州回龍圩的鬥牛比賽，來自雲南、貴州、廣西等地數十頭「名牛」，在號稱湖南最大的鬥牛場裡進行「牛王爭霸賽」，現場還有當地特色歌舞、民俗表演等節目，總吸引大批遊客觀看，自然是少不了對牛肉美食的消費。這背後是永州2萬多戶貧困戶發展肉牛養殖和從事肉牛養殖相關的產業，光2017年肉牛產值就達人民幣45億元（約6.7億美元）。

雲南石林 戰國時就有

位於浙江嘉興的凌公塘鬥牛館每年端午 會舉行「摜牛」活動，這項回族人民的傳統競技又稱做「東方鬥牛」，與兩頭牛相鬥不同的是，這裡是人與牛的戰鬥，鬥牛士憑摔跤技巧將牛摜倒在地。雲南石林則從戰國時期就出現鬥牛活動，每逢彝族火把節就有鬥牛賽。貴州雷山縣每年的「牛王爭霸賽」則更是中國堪稱頂級的知名賽事。