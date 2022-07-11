燒不化、惹怒火 高端雪糕「鍾薛高」翻車

鍾薛高線上店舖的10片雪糕打包價格多是130到250元不等，也就是單片價格是10元至25元。（取材自微信）

冰淇淋品牌「鍾薛高」因被指部分產品即使用噴槍燒都不會融化，遭到各界抨擊。此次集體討伐，是消費者集體反對消費主義和網紅經濟泡沫的開端。高價雪糕成為槽點，背後是品牌布局高端，經銷商、渠道商從薄利多銷轉向厚利少銷的變革，以及消費者可能被埋伏在商店冰櫃裡的「雪糕刺客」隨時痛擊的不耐。

炎炎夏日來根銅板價的雪糕或冰棍透心涼，但在中國，雪糕不僅越來越貴，甚至即使拿出打火機點燃，雪糕也不會立即溶化。「金剛不壞」雪糕的價格和品質話題迅速衝上微博 熱搜，主角是打著「高端」名號的鍾薛高。隨著鍾薛高雪糕客服的雞同鴨講，消費者的好奇瞬間轉為對這個網紅品牌「名不副實」的不滿，怒火一發不可收拾。

網民稱用打火機點燃鍾薛高雪糕，但未見融化甚至有冒煙現象。（取材自燃新聞）

網路營銷 比肩名牌

微信 公眾號「娛樂產業」報導，2018年3月，鍾薛高以約12億元（人民幣，下同，約1.79億美元）的註冊資本在上海成立後，同年便相繼獲得多輪融資 。當時，鍾薛高線上店舖的雪糕單片價約10至25元，比部分進口雪糕還貴，顛覆消費者對國產雪糕價格不超過10元的印象。 鍾薛高的線下通路已經覆蓋了超市、便利店、盒馬、每日優鮮等100多個城市的渠道。（取材自微信）

鍾薛高雪糕並活用互聯網營銷，在年輕人常使用的微博、小紅書、抖音等平台廣投文案，與多方合作測評和種草式推廣，將其塑造成網紅產品，又邀請敖子逸、周一圍等明星代言。2021年年初，成立僅3年的「鍾薛高」已獲三輪融資達2億元，也通過網紅經濟快速成為食品界的「超級品牌」，比肩雪糕界的「香奈兒」。

基於網紅經濟營銷，創始人林盛開始在產品和時間段上尋求突破。先是在秋後時節推出白酒雪糕，又與新華社客戶端青春版推出「挺中國原味」助農公益計畫聯名款產品，舉辦秋冬新品品鑑會，將雪糕從傳統的季節性產品成功轉化為日常休閒產品，產品線也擴張到雪糕以外的甜品領域。

雪糕刺客 劍指亂象

在新消費趨勢下，鍾薛高通過網紅營銷和經濟模式，打開了線上變現通路，並開始全面布局線下，目前除上海、成都、杭州、深圳等城市開設的旗艦店外，鍾薛高已經覆蓋超市、便利店、盒馬、每日優鮮等100多個城市的渠道，藉此實現網紅經濟與實體經濟的進一步對接。

但網紅經濟下的高端雪糕與顧客本身的需求有所差別，線下消費者買的是產品，網紅經濟販賣的是品牌和場景記憶，當需求不對等時，高價雪糕混入平價冰櫃，結帳時隨機拿到高價雪糕又不好意思還回去的尷尬感逐漸累積，以鍾薛高為代表的網紅產品卻不以為然的繼續擴張，擠占其他產品空間，加速激化和分裂網紅營銷的經濟悖論。

「雪糕刺客」現象，鍾薛高雖然不是首犯，但從品牌市值、產品種草推廣度與名氣來看，鍾薛高無疑成了輿論上的高價雪糕「罪魁禍首」，消費者針對的並不是鍾薛高，而是「雪糕刺客」的現象以及網紅經濟悖論本身。 文創雪糕市場龐大。圖為北京市一景區推出的桃花扇文創雪糕。（新華社）

報導指出，其實所有冷凍雪糕產業產品中，添加劑、增稠劑、卡拉膠等添加物在雪糕生產製作中也普遍存在。只是，鍾薛高聲稱使用高價原料，打著奢侈品的幌子，搶占壓縮平價雪糕市場，又拉高了雪糕的市場價，攪動大半個行業逐漸背離大眾，自己則賺得盆滿缽滿。這種不對等的消費關係，長期累積後達到了臨界點。

網紅經濟 面臨反噬

而這時，鍾薛高的公關回應總是文不對題，答非所問。卡拉膠、燒不化只是大眾對其不滿找的理由，名不副實、不對等的需求關係和消費關係，一邊捲走消費者食用平價雪糕的權利，一味聲明自己沒錯，坐享網紅經濟的紅利，卻不想承擔後遺症惡果，才是鍾薛高成為眾矢之的主要原因。

如今，對以鍾薛高為主的「高價雪糕」的圍剿行動已持續兩周，討伐之聲沒有 絲毫減弱，這也意味著消費者的消費意識覺醒，以鍾薛高為代表的網紅經濟下產生的品牌，如果再不節制，其營銷模式和套路將不再受用，後續也將無法挽回消費者目光，大眾對鍾薛高等網紅高價雪糕的反噬，恐也才剛剛開始。

跨界文創 升值密碼

流量時代，雪糕業者也在巨大增量市場中，憑藉「萬物皆可冰淇淋」的概念欲突破固有消費圈層。許多品牌選擇進軍「跨界文創」，企業陸續入局引發了激烈競爭，有雪糕生產廠家的產品毛利甚至可達70%，有利可圖成為雪糕市場火爆的一大誘因。而隨之改變的雪糕定價邏輯，使吃雪糕不再只為消暑，更成為一種時尚。

新京報報導，目前超市和便利店在售的幾十款雪糕，過半售價超過10元（人民幣，下同，約1.5美元），且銷量每年都在漲，雪糕市場很難再看見5毛、1元的價格。近年，文創雪糕成為新寵，被賦予了獨特的社交屬性。而自鍾薛高等網紅雪糕依靠跨界聯名+高定價打出品牌優勢後，貼上「跨界」標籤，就可以「定高價」成了一種常態：一支文創雪糕一般15元起步，多數在20元至35元之間，並不斷突破雪糕價格天花板。

雪糕文創熱升溫，企業也陸續入局。一雪糕代加工企業相關負責人謝女士表示，為降低生產成本，不少品牌選擇代加工模式。「2019年起，我們接到的文創雪糕代工訂單越來越多，去年銷量100多萬支」，她們的出廠價普遍在6元左右，品牌方取貨後放到市場，零售會數倍上漲，「拿貨是6塊錢，消費者買可能會花24塊錢」。

對於品牌方溢價，謝女士算了一筆帳，運輸、人工、銷售都有成本。另外，線下鋪貨也可能買廣告位、交冰櫃費等。她認為，品牌方溢價主要來自營銷費用。

顏值掛帥 口味奇特

雪糕是中國民眾夏季的重要消暑冰品，北京街頭也立起雪糕裝置布景吸引市民。（中新社）

在張楠看來，相比於其他類型雪糕，文創雪糕在定價上存在更大溢價空間。 「文創雪糕看重外形勝過口味，這也是根據消費人群特性的不同決定的，會去景區買雪糕的人，往往是被外形種草了，他們會拍照、打卡、發朋友圈滿足自己的社交需求等」，張楠說，這類產品銷售渠道相對封閉，景區居多。

鍾薛高聯合創始人、副總裁周兵則認為，文創雪糕在產品策略上，迎合部分消費者顏值即正義、追求個性化的消費趨勢。它們造型新穎、顏值高、口味奇特，帶給消費者新鮮感和獵奇感，從外觀到味覺形成刺激。

不過，張楠也指出，文創雪糕有很大局限性。首先，文創雪糕為了承載一個IP或者文化背景等文化屬性，就被限定在固定的場景，一旦離開了特定的消費場景，消費者就不會為溢價空間埋單。 遊客在天津五大道景區內舉起海棠風味文創雪糕拍照。（中新社）

快速興起 快速衰退

據了解，雪糕生產廠家普遍利潤為40%至50%，也有高端產品的毛利可以達到70%。艾媒諮詢調研數據顯示，2008年至2020年，牛奶、淡奶油等原材料成本價格上漲了大約80%。原材料上漲之外，在中游，生產製造和物流倉儲方面，同樣在助推雪糕價格上升，佈局高端產品似乎成諸多品牌變革之路。

盤古智庫高級研究員江瀚認為，當前高價雪糕為正常現象，但同樣風險非常高，因為高價產品往往生命周期更短，更多的是依靠流量和營銷提升市場競爭力。在這樣的大背景之下，高價雪糕很有可能是屬於快速興起也快速衰退的雪糕類型。

隨著「沒吃過文創雪糕，等於沒去過景點」的理念深入人心，雪糕的產品屬性也在改變，不再是單一的解暑降溫，而是被賦予了更多的文化屬性、社交屬性甚至是情感屬性。與此同時，雪糕的消費場景也在改變，這為商家們在市場營銷時提供更多施展空間。

一位雪糕行業資深玩家表示，當前行業已經呈現出三大發展趨勢，健康感、強化體驗和品類跨界。其中，品類跨界是指雪糕行業已呈現出聯合甜品烘焙、街飲、糖果巧克力等的跨界。周兵表示，雪糕的屬性開始慢慢外延，零食化、甜品化，通過滿足不同場景下的需求，早已突破季節的限制。