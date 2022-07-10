中國「搖滾教父」崔健捧金曲 為何兩岸熱議？

崔健的音樂不只是上世紀80年代經典，直到近代仍影響著不少人。（取材自微博）

前言：台灣金曲歌王頒給了一位將滿61歲的大陸歌手，是「音樂無國界」的具體實踐，抑或是某些人眼中的「政治操作」？新得主這麼說：「你曾經所有的經歷加上你有過的質疑，會變成一張新的車票，可以登上通往一個更富有挑戰和質疑世界的音樂列車」。

第33屆金曲獎於2022年7月2日在高雄揭曉，有「中國搖滾教父」稱號的崔健以他在2021年發表的新專輯「飛狗」奪下最佳華語男歌手獎，成為金曲獎史上首獲此殊榮的大陸歌手。由於時值兩岸關係的寒冬，崔健的出線讓不少人頗感「意外」，但奇特的是，不論意識型態為何，這次兩岸不少民眾很罕見的「口徑統一」：這是肯定，也是政治考量。

崔健獲獎專輯「飛狗」。（取材自微博） 李榮浩在2014年獲第25屆金曲獎最佳新人獎。（取材自微博）

崔健未到現場領獎，他通過代表人宣讀得獎感言時說，這次獲獎讓他明白音樂這趟旅程「從來就沒有過終點站」；「金曲獎就是一個歷史悠久、裝修講究、有點溫馨一個中轉車站。清楚地告訴了我下一站的方向，它似乎在說；一個新的時代在等待著你，你是否已經準備好了下車！」。

金曲獎評審團主席阿弟仔在接受台灣媒體採訪時說，最佳華語男歌手獎競爭激烈，最終由崔健以一票力壓30歲的台灣新生代歌手黃宣，崔健贏在具時代代表性。「30年來秉持熱忱、充滿創作能量，放眼華語樂壇影響力」。

崔健獲獎消息傳到台灣社群平台，立刻成為熱門話題。網民大多嘲諷「外國人可以報名金曲嗎？」、「誰是吹箭？」、「男女歌手獎都輸出國外」、「 他被中國封殺啊」、「這明顯是政治操作」、「評審團一記高招」。

BBC報導，崔健獲獎在大陸社交媒體也掀起熱烈討論。有網民認為頒給崔健歌王，是金曲獎評審團有政治考量。但也有人稱，「大陸歌迷別想太多，台灣音樂人也不可能容忍政治介入音樂，純粹就是這屆評審團的決定」。

德媒點出 音樂回歸音樂

報導指出，在台灣官方文化政策的變遷下，這個由台灣官方主辦的老牌音樂獎，也開始打破以「國語」為大獎的主導原則。以今年入圍的女歌手來說，有來自新加坡的蔡健雅以及台灣知名原住民歌手以莉·高露等，且許多歌曲是中文與英文交叉，每張專輯討論的議題多元，從跨性別、新冠疫情的反思到對台灣政治及社會認同等都有。有網友說，這些百花齊放的音樂本身就是一種政治表態。

德國之聲報導指出，針對崔健獲獎，大陸網民在社群網站 上祝賀同時也有不少人稱讚金曲獎的「格局」。有微博用戶觀察，「以現在兩岸的緊張關係，還把最佳男歌手大獎頒給大陸音樂人，真的算音樂回歸音樂了，雖然崔健老師地位很高，但大陸自己都封殺過，就別笑別人怎麼樣了」。

新加坡聯合早報報導也稱，有大陸網民稱讚金曲獎體現了大格局。「金曲獎並不受其他因素夾帶國內各種懟外的氛圍裡，讓大眾看到真正文明社會的格局是什麼樣子」，「這個形勢下還能給真正做音樂的，很難得」。

蓋飯娛樂報導，近年，有人說華語樂壇已死，從最新的金曲獎可以看出依然有人在認真地做音樂。其實以崔健在樂壇的地位，拿不拿獎、是不是該拿「終身成就獎」並不重要，這個獎項是肯定了他過去一年多做音樂的成績，如同「金曲獎獎勵要點」開宗明義就清楚說明了選拔標準：「為獎勵流行音樂出版事業、其從業人員及對流行音樂工作有特殊貢獻或成就之團體或個人」。

一無所有 掀起崔健浪潮

崔健1986年以一曲「一無所有」，宣告中國大陸搖滾樂的誕生。他曾在六四事件中到天安門 廣場慰問絕食學生，多年來的商業演出據說多因此面臨著一些政治壓力。2022年，崔健的線上演唱會吸引超4000多萬觀看，發行「飛狗」專輯獲金曲獎肯定，有人說教父回歸，也有人嘆他過時。崔健說，退休這個詞兒在他的字典裡面不存在，對他來說，「最幸福的死法就是死在音樂中」。

1​986年，崔健在北京工體演唱會上，眼睛矇著紅布條，吹著嗩吶唱著「一無所有」，轟動兩岸三地音樂界。（取材自微博）

1961年出生在北京 的崔健來自軍人家庭，父母有朝鮮族背景，自小開始學習音樂。BBC報導，1986年，崔健以一曲「一無所有」轟動京城，當時他在北京工體演唱會上，眼睛矇著紅布條，吹著嗩吶，喊唱著「一無所有」，轟動兩岸三地音樂界，在媒體掀起「崔健浪潮」。他並曾於2007年到台灣參加貢寮海洋音樂祭。

有評論稱，崔健的音樂表達出1980年代改革開放初期，中國人民面對未來的好奇與批判的眼光。崔健也開始成為西方文化界希望重新認識中國文化的重要人物之一，想要打進中國藝術及文化評論界的西方人，嘴上及文章都要掛上「崔健」二字。紅布矇眼唱歌是崔健那時的招牌，他創作的「花房姑娘」及「快讓我在雪地上撒點野」等紅遍海內外。

崔健對社會的變化一直有所觀察，並發出不平之鳴，也因此受到眾人尊敬。據報導，1989年5月，崔健在天安門廣場演出，聲援絶食學生，演唱了「新長征路上的搖滾」等歌曲，之後他便不受大陸官方特別歡迎。

搖滾精神 深受歌迷尊崇

多年前，崔健接受北京知名作家查建英訪談時批評：「所有人都在賭博，沒有人願意輸。實際上這個社會就像一個大賭場，人們把自己生命都給賭進去了。沒有人願意錯過，他只是想怎麼把握這個遊戲，他不再想別的」。

崔健被稱為中國搖滾教父。（取材自蓋飯娛樂）

談及大陸搖滾業的前景，他說，「整個媒體根本不敢觸及體制的問題、文化政策的問題不敢撞這個南牆！其實南牆後面是一片光明。我認為中國搖滾樂的前途是光明的，我們應該無條件地支持年輕的搖滾音樂人，可是他們不僅一直遭受封殺，而且流行音樂界太腐敗了，從媒體、唱片公司、代理人到樂評人，往往是羊毛出在牛身上」。

報導說，在2022年7月2日以新專輯「飛狗」奪下最佳華語男歌手獎前，崔健的上一張專輯「光凍」就曾拿下金曲獎「最佳演唱錄音專輯獎」。「飛狗」是他的第7張專輯。台灣年輕的音樂人並不特別熟悉崔健，但他的搖滾精神深受中國歌迷尊崇。2022年4月，崔健一場線上演唱會吸引超過4000萬線上觀看人次，打破中國互聯網相關紀錄。演唱會後他受訪時意味深長的說了這句：「這幾十年，不該變的都變了，該變的都沒變」。

崔健的首場線上演唱會，吸引逾4000萬人次觀看。（取材自微博）

關注世界 成為時代記憶

德國之聲報導，1989年5月19日，崔健曾在天安門廣場演出慰問絕食學生，並演唱「從頭再來」、「像一把刀子」、「新長征路上的搖滾」、「一塊紅布」等歌曲。此後，崔健一直低調地參加一些邊緣的音樂節及酒吧演出等。直到2005年參加「紀念世界反法西斯戰爭勝利60周年大型演唱會」才回歸大型主流表演活動中。

報導稱，崔健的經紀人曾於2014年向媒體承認，多年來，崔健的專輯出版和商業演出都面臨著一些政治壓力，雖沒有明確的禁令，但崔健經常會遇到「麻煩」。

崔健新專輯「飛狗」是在2021年8月27日發行的。新專輯寫道，「崔健的音樂從未停止關注世界、思考現實，他用自己一貫方式去面向未來，帶來想像空間。歌詞與曲風，文武兼備，深深扎進這個時代」。

搖滾不死，崔健代表的早已不只是他自己，更是一個時代的不朽記憶。

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