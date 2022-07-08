直播2小時賺百萬人民幣 虛擬主播誰打賞？

彩虹社打造的虛擬主播。(取材自彩虹社官網)

在聲音惡魔Vox進駐B站後，萌系惡魔獵人Shoto再次令B站小姐姐們跌入可愛漩渦，搖著尾巴的Shoto也創下2小時100萬元（人民幣，下同，約14.9萬美元）打賞的紀錄。虛擬主播的魅力在哪裡？誰會替「紙片人」埋單？來聽聽「她們」怎麼說。

一個面容精緻，時不時露出小虎牙的紫髮紫瞳二次元男孩面對屏幕笑著，他左右搖晃著身後毛茸茸的大尾巴，低沉的嗓音不時輕笑說著「你們欺負我了」。與他的悠然自得相比，男孩身後的彈幕滿滿的「好可愛」與驚嘆號，直播間留言與打賞飛快的刷屏。 虛擬主播Shoto使用英文，有粉絲為了他努力練習英文。(取材自B站@shoto_official）)

這場開在bilibili網站的直播，兩個小時內虛擬主播Shoto收到超過100萬元的打賞，有2677人加入了Shoto的大航海（B站的月票機制）。有粉絲對比統計出他在Youtube首播SC（super chat，超級彈幕留言）的收入，折合人民幣約為2.5萬元。

「B站富婆真的不少！」粉絲們感慨，遠渡重洋來華的虛擬主播，正在展現令人驚訝的吸金能力。就在一個多月前，彩虹社（日本虛擬偶像公司）旗下的虛擬主播Vox Akuma在B站開啟直播首秀。當晚，1.7小時直播，營收 達111萬元，付費人數近4萬人次，付費率超73%。 虛擬主播Vox Akuma也在B站創下高營收。(取材自B站@Vox_EN_Official)

小說 人物 走進現實

到底誰在為虛擬主播埋單？「財經天下」周刊旗下「AI 財經社」找到了Shoto的粉絲ZE-krxsy，她在Shoto直播時充值了價值1萬9998元的「總督」，成為直播間裡的排行榜榜首，這位「榜一大姐」只有21歲。

和許多喜歡追小說、刷抖音、看帥哥的二次元少女一樣，ZE-krxsy正沉迷於病嬌文（指偏向占有欲又有極端的思想或行為）無法自拔，在這期間，恰好在大數據下刷到了Shoto的視頻。

「這和小說中的形象簡直太像了！」ZE-krxsy驚呼，自己喜愛的小說人物走進了現實。 虛擬主播Shoto的笑容充滿治癒性。(取材自B站@shoto_official）)

性格可愛 粉絲喜歡

在二次元的設定裡，Shoto是勇猛的職業惡魔獵人，但由於其性格軟糯可愛，粉絲們更多稱呼他為「修狗」（小狗）、「麥外敷」（my wife的諧音）。

與背靠彩虹社的Vox等「企業勢」形象不同，Shoto是「個人勢」虛擬主播。2019年，他先以PNG、live2D等形式在國外直播平台Twitch直播，後慢慢轉型成為全職虛擬主播。

為虛擬人提供配音或者提供操作的人被稱為「中之人」，Shoto的「中之人」是越南裔，據傳是一位GPA(學業成績平均點數)高達3.97的學霸。由於自己對技術要求較高，因此能表現出更為靈巧、細緻的微表情，他的面部捕捉也被粉絲誇讚為「百萬面捕」。

麥麥有過追星經歷，也曾為喜愛的選秀選手買奶打投，為idol買專輯、周邊，但她並不喜歡粉圈的行事邏輯。「二次元粉圈比三次元簡單一點，愛豆的粉絲很注重自家資源，還要專門組織去控評和其他人拚排面，二次元粉絲不刷千篇一律的公式化評論，和主播也能直接溝通，更真實親切」。

虛擬真實 找到平衡

麥麥說，Shoto讓她在現實和虛擬的世界裡找到了一個平衡。當真實世界的偶像有「戀愛」、「出軌」等塌房危機，她開始轉向二次元尋找滿足感。Shoto這種「2+3」的搭配恰好滿足了她的需求，「愛他二次元的外表和三次元性格，缺一不可」。

「Shoto就像我之前喜歡的所有紙片人一樣，只不過這一個還在連載中。」另一位25歲的博主Fia說。 粉絲喜歡利用留言與彈幕與Shoto互動、表達她們的心聲。(取材自B站@shoto_official）)

比起打賞真實主播，虛擬主播因為隔著一層皮，給人的距離感更遠，消費感更多。

這個宇宙 讓人放鬆

「給男人花錢，男人會背叛你，但是給一個產品花錢，就是金錢交易，不會有什麽不好的感情牽扯，也沒有粉真人的心理負擔，不用關注他的私生活。」

25歲的粉絲小唯坦承，自己厭倦了真實娛樂圈的紛爭，只想躲進一個跟現實世界毫不相干的宇宙，「會讓人比較放鬆」。

「直播需要你快速反應，反應還不能太無聊。要麽唱歌好聽，才藝過人，要麽情商高、會說話。要麽你本身反應很蠱。」小唯觀察總結道，播的時間越久，粉絲們早不關心「人設」是什麽，「管你是獵人還是吸血鬼，400歲還是16歲，就是底層的性格、人格魅力帶來的吸引力」。 虛擬主播Shoto的大航海艦隊，粉絲要花錢充值才能上榜。(取材自AI財經社)

「這就算聘禮」、「以資鼓勵」、「辛苦費」…這都是觀看直播並「上船」的粉絲們給出的打賞理由，她們也都清楚，自己實際上進行的是一次花出真金白銀的「內容消費」。

「大航海」又稱直播艦隊，船員分為三個等級：總督、提督和艦長，每月充值價格分別為1萬9998元、1998元和198元。

在B站直播間，見到「總督」並不容易。2021年度巔峰主播的馮提莫，直播間裡的總督數量也只有一個，大航海成員總數不過1000出頭。而在Shoto直播的兩個小時內，就有2677人加入了他的「大航海」。

扣掉抽成 「中之人」僅拿10%

去年6月，B站12周年演講時，CEO陳睿透露，過去一年，有3萬多名虛擬主播在B站開播，同比增長40％。直播彈幕互動量同增100%，投稿量同比增長50%，播放量同增70%。

聽上去是一個正在蓬勃發展的全新賽道，但在業內人士看來，V圈早就不是藍海了。

「行業的爆發期已經過了，紅利全部被頭部吃掉了，從0開始真的吃不到了。」前虛擬偶像製作人韓立（化名）說。

韓立此前在一家虛擬主播的公司，曾從零孵化過一個虛擬主播的帳號，粉絲做到近7000，還花掉十餘萬元（人民幣，下同）和業內頭部虛擬主播聯合投稿，但漲粉效果不盡人意，最高一場打賞僅收到1萬多元（逾1488美元）。

「從公司運營角度看，虛擬主播前期投入特別大，一場直播流水100萬元並不算特別多。」韓立對「財經天下」算了一筆帳，扣掉平台抽成、稅，主播到手只能拿30%~45%之間，如果簽了公司，還要和公司分成，100萬只能拿十幾萬，「公司也只能拿十幾萬的話，前期投入根本回不了本」。

截至2021年8月，B站有3.6萬多名虛擬主播，一半以上的月收入為0 ，前120名虛擬主播拿走了九成以上收入。也就是說，0.3%的頭部用戶吃掉了市場幾乎全部分額。約三分之二虛擬主播粉絲數量在1萬以下，粉絲數量在50萬以上的頭部虛擬主播，僅占比約1%。

即使虛擬主播粉絲數量極高，但變現能力和商業前景仍不明晰。 虛擬主播墨茶的「中之人」過世，B站將他的帳號轉為紀念帳號，圖為他生前在玩遊戲的畫面。(取材自B站@墨茶Official)

粉絲201萬 卻嫌草莓貴

去年夏天，虛擬主播@墨茶Official的「中之人」因病在四川涼州一間出租屋死去。生前，這個23歲的男孩曾發文說「草莓太貴了」。而當時墨茶在B站的粉絲數是201萬。

在虛擬女團A-SOUL塌房事件中，其中一位「中之人」在社交媒體發聲受到公司壓榨，工資很低。

韓立說，像墨茶這樣賺不到什麽錢的主播才是V圈的大多數。因為難以變現，自己接觸到中腰部主播的「中之人」多為學生，還年輕，有時間，有精力為熱愛付出。自己還帶過一個因脊柱問題無法久坐的主播，「只看到頭部吃肉，但很多人是真的連飯都吃不上才來做這個」。

IP內容多 影響也越大

放眼整個虛擬人賽道，唯一一個可對標的實體公司是日前在東京證券交易所IPO的彩虹社。

拆開招股書來看，彩虹社的營收來源跟傳統偶像經紀公司並無差別：YouTube直播、粉絲為偶像充會員、打賞送禮；商業活動，虛擬偶像們出的唱片、音頻、周邊商品、演唱會等門票收入；以及代言聯名、綜藝通告在內的廣告宣傳。其中，前兩項占營收七成，以直播打賞與少量商業代言為主要收入。 虛擬女團A-SOUL與實體店家合作，希望將人氣引流到線下。(取材自微博)

加一時代創始人吳城指出，從商業模式來說，虛擬偶像沒有什麽新鮮的，底層邏輯就還是偶像文化，商業價值就是粉絲的埋單。「誰火，就看有多少的資本去推這個IP」，IP產出的內容越多，影響也越大，能影響的人越多，埋單的人自然就越多。

隨著動捕技術、渲染技術、計算機視覺技術、3D動畫技術、AI技術的持續發展，虛擬人的精細程度也在不斷優化。但投資人賈茂看來「單純只是動起來是沒有意義的」，表演的內容是否能匹配用戶需求，情緒與情感，這才是重要的。