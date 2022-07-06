中國露營精緻化 有商機也潛藏危機

隨著越來越多人體驗精緻露營，營地的條件也受到關注。圖為成都興隆湖一段露營區域因風景怡人而人氣火爆。（中新社）

疫情 後的生活更重視防疫與距離，同時有著「熱鬧」和「離群索居」特性的露營成為許多人的休閒首選，也催生了「露營精緻化」的行業趨勢。裡面有商機，也潛藏著危機。

精緻露營已在日本和歐美發展30年，但進入中國後，相關知名品牌一直未能成功進駐商場。隨著新冠疫情向好，疫情期間出境困難導致的高端旅遊消費回流，擴大了精緻露營的高端消費人群，時尚大牌紛紛進駐下，精緻露營發展潛力十足，連營地行業也隨之內卷。

中國新聞周刊報導，新冠疫情第三年，消費持續低迷，封閉的大型公共空間客流遲難恢復，商場想要自救，只能把目光投向逆勢而上的露營，特別是精緻露營市場。

相比徒步帳篷強調的極度輕量和便攜，別稱為「搬家式露營」的精緻露營，除了舒適，還強調視覺上的儀式感和攝影時的美感。帳篷得夠大，以保證使用者在帳篷內站立和行動自如。精緻露營帳篷的外帳、內帳、防潮地布往往分開售賣，除了個別款式，一套買齊，價格通常過萬元（人民幣，下同，約1492美元）。如果追求大空間，一頂帳篷四、五萬元也並不稀奇。 對許多家庭來說，露營裝備不只要有，更要高級，才能在戶外營造「家」的感覺。（新華社）

玩家搶貨 供不應求

數據顯示，中國出境遊占比已經從疫情前的52%降至疫情後的1%，周邊遊比率則由疫情前的21%增長到疫情後的76%。高端露營產品門檻高，精緻的進口裝備既奢侈又獨特，符合具備消費能力的「新中產」人群的偏好。

一家戶外用品上市公司探路者副總裁陳旭介紹，2021年，探路者戶外裝備板塊營業收入1.17億元。其中大型帳篷、天幕、摺疊椅等均有兩倍以上增幅。國內「精緻露營」市場爆發後，探路者也迅速跟進，目前露營產品在公司裝備品類中占據60%以上。

高階市場的需求主要通過國外品牌在中國的代理渠道來滿足。「現在所有的露營從業者都在幹一件事——搶貨」，中國最早的精緻露營玩家張大鵬說，2018年，他拿下大白熊的代理權，只訂了100多萬元的貨，結果不到兩個月就賣空了。2020年，訂貨量較2019年的500萬再翻一倍仍供不應求。「市場一直在超出我們的預估，所以一到旺季就斷貨」。

中國知名高階原創帳篷品牌「自由之魂」也面臨產能不足的問題。2021年，售價7000多元的雲途plus成為玩家追逐的爆款，今年張大鵬找創始人王吉剛多下點訂單，但對方說最多只能給他50頂，因為經銷商還要賣，而這50頂帳篷到手，不等上架，內部就先消化完了。 露營讓親子快樂同遊之際還能顧及防疫。（中新社）

疫情影響 產能不足

報導指出，精緻露營相關商品產能不足，一方面是因為企業擔心疫情帶來的高增長無法持續，不敢貿然擴產。另一方面，即使想要擴產，高端帳篷使用的進口材料和精細的製造工藝也決定了擴產需要時間。

目前暫無關於高階裝備市場規模的測算，但從一些國際品牌在中國的收入可略窺一二。1958年創立的Snow Peak，2020年在北京 SKP-S開出限時快閃店，後轉為品牌精品店。2021財年，Snow Peak收入約14.2億元，同比增長53.4%；中國地區收入約2800萬元，同比增長163.2%。 隨著精緻露營市場不斷擴大，高端露營用品品牌也競爭激烈。圖為深圳一場家庭用品展覽會中的露營生活展示區。（中新社）

營地難求 集中一線城

隨著精緻露營市場的擴大，營地也一位難求。據艾媒諮詢測算，中國露營地市場規模從2014年的77.1億元增至299億元。艾媒諮詢首席分析師張毅估算，未來5年，露營地市場有望維持17.09%的年均增長率，這意味著2025年市場規模將達到562.1億元。

中國第一家露營地平台「覓野CAMP」創始人石健卿表示，中國各地的營地有2000多家，主要集中在一線城市周邊，以北京、上海、廣東、浙江等省市最為集中。當下，高端人群的加入給親子遊為主的周邊露營帶來強勁的消費力，但等這輪熱度過去，營地行業就會開始洗牌，屆時，營地的核心競爭力是品質，品質夠高才能活下去。

「現在最需要政府的關注」，談及當前最迫切的需要，石健卿表示，在他看來，土地使用、安全、環境等問題都是營地行業的緊箍咒，如果長期處於不受監管的灰色地帶，一旦有極端的負面事件產生，將會給行業帶來滅頂之災。 北京市民在屋外生活裝備商家設置的體驗區內「露營」。（中新社）

攀比心 裝備成深坑

對於一些走進精緻露營世界的玩家或愛好者來說，起初多是因興趣、新鮮感而投入，購買的裝備也大都以輕便、簡單、價廉為主，但在朋友圈的比較、不斷追求設備升級等因素刺激下，花費動輒數千甚至數萬元購置露營裝備往往成為「標配」，裝備也成了一個深坑。

「露營」是素素刷小紅書 時「蹦」出來的。中國新聞周刊報導，素素是三孩媽媽，新冠疫情前，她和丈夫每年至少要帶孩子們到省外旅遊兩次。但疫情期間，除了繼續待在武漢，他們別無選擇。

素素很苦惱，「孩子們不能一直被關在家裡」。瀏覽小紅書上的露營筆記，素素發現，標準露營地會配備淋浴、衛生間、冰箱和電源，這些基礎設施意味著只要買一些最基本露營裝備，自己就可以帶著孩子去比公園更遠的地方，玩更長時間，甚至可以過夜。

素素立即開始逛電商平台做準備。她是初學者，除了昂貴，對國外大牌少有認知，很自然地在高銷量和高性價比的國產品牌中挑選。她沒有對照小紅書上的攻略，而是在「618」之前，憑感覺挑選了一頂帳篷、一張天幕、兩把椅子、一張氣墊床、一個卡式爐和一艘可以充氣的小船。

素素原本為首套裝備準備了千元左右的預算。但一把摺疊椅，Snow Peak的現貨價格高達1800元（人民幣，下同，約269美元）到2000元，而國產品牌挪客可能是前者的六分之一，只需要不到300元。即使如此，結算時她發現，僅帳篷和天幕就超過1000元，全套裝備的價格超過3000元。 房車「微度假」 讓市民體驗「帶上家去旅行」的露營樂趣。（新華社）

但那僅僅是開始。露營幾次後，素素發現，她不喜歡帳篷裡站不直的感覺，所以很快換了個帳篷。親子露營不到一年，為更新升級裝備，她已經投入近3萬元。

「從今年『五一』開始，如果朋友圈裡沒有一張露營的照片，好像就差點什麼。拍自己的露營照片，就像要完成的任務一樣。」玩家子航將之概括為「一堆名牌的東西」。

越野露營時，他的常用裝備裡，就包括迪卡儂的平價帳篷，那時他買一套進階玩家的露營裝備，不過花費三、四千元。開始精緻露營後，子航觀察自己的變化，「我必須得整一套最牛的。帳篷、天幕、一張桌子、四把椅子，還有爐子、鍋子，都得挑稍微貴一點兒的。想著這一套就『畢業』了」。

子航回憶，買第一套裝備，他花了2萬多元。「一下子有了這些東西，我感覺我厲害了。然後叫幾個朋友，看我新買的裝備，就是在顯擺的意思了。」他說完爽朗一笑。

需求多 永遠買不完

「高起點」的子航，也並沒有像他預期的那樣，以最初購買的2萬多元的裝備「畢業」。「上淘寶看看，今天發現這個東西比較好，明天再買個別的，到現在我也不記得買了多少東西，反正具體也沒個數，就像往家裡添東西一樣，需要的太多了。一旦開始，你就發現，裝備永遠也買不完」，子航說。

「裝備是個深坑」這是所有精緻露營玩家的共識。報導指出，券商分析師們已經看到，露營裝備所有品類的復購率很低，但連帶率很高，從入門到高階的消費會大幅升級。

艾媒諮詢前述調研顯示，2021年全年，平均每位露營消費者在露營裝備上的花費達到6995.3元，其中在露營裝備上消費大於5000元的消費者接近半數，占比47.6%，另有25.9%的消費者花費3000元到5000元，花費3000元以下的露營消費者只有26.5%。