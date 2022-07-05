高齡UP主走紅 聊考古、做科普 滿屏學生高喊「爺爺好」

孟凡人第一期視頻講述自己想走出書齋，跟年輕人交流的心境，獲得熱烈回響。（取材自新京報）

無論有心推廣科普，還是無心吃播暴紅，這些耄耋之年的老人大多離互聯網很遠，卻在雲端 上，將他們的畢生所學和人生智慧，與年輕人擦出一個又一個的火花。

「『海枯石爛』真的存在？！」，「2萬年前東海、黃海、渤海就枯了，可以從上海走路去東京……因為海平面下降了一百多米……」86歲的汪品先對著鏡頭前的「學生」剛說完，「謝謝爺爺科普！」，「漲知識了！」密密麻麻的彈幕飄過。這是一堂在B站的海洋科學課，包括考古學家孟凡人、物理學家褚君浩等一大批專家學者近來都將課堂搬上網絡。

汪品先的視頻中齊刷刷的彈幕，有「爺爺好」，也有回覆汪品先的問題。（取材自新京報）

汪品先課程錄製的地點通常在同濟大學海洋樓的科普館內。（取材自新京報／受訪者供圖）

汪品先：課堂上講究熱鬧

中國科學院院士、同濟大學海洋與地球科學學院教授汪品先的課堂設在B站上，他今年已86歲高齡，而聽眾是一群有時多達上百萬的年輕人。新京報報導，同濟大學為汪品兄安排了錄製團隊，每季度進行一次為時半天的錄像，再剪輯成十餘個問答式的科普視頻，每個問答解讀一個海洋科學的知識點。

「我是搞批發，一次批發十個八個的知識點，零售就是其他人去做了」，汪品先玩笑道。錄製團隊的溫延宇說，頭一次錄製視頻，汪品先略感生疏，但不多久便能侃侃而談。2021年6月9日，汪品先在B站發布了第一條名為「我60歲以後才出成果，我們要把中國大洋鉆探做到國際前列！」的視頻，獲得337萬觀看量、50萬點讚量。

汪品先由此被「雲端」課堂吸引，他說這種新形式課堂有三大好處：第一，它的面廣。第二，它面向的學生有主動性。第三，這樣的講課方式是濃縮精華而沒有廢話的。汪品先第一期視頻上線後3個月，粉絲量達百萬。和年輕觀眾的熱烈互動，和他當年在課堂講課，學生滿座一樣，「上課一定要講究熱鬧」。

汪品先說，接下去，他希望在科普海洋知識的同時，也拍攝一系列關於「科學與文化」的視頻，「科學裡面是有文化底蘊的」，「關於科學的，關於文化的，我有很多話想講給社會聽，希望社會上更多人願意去聽」。

孟凡人在家中錄製視頻。（取材自新京報／受訪者供圖）

最初幾次拍攝前，孟凡人都會熬上幾夜查閱資料，寫十幾頁講義。（取材自新京報／受訪者供圖）

孟凡人：想說點有用的話

83歲的中國社會科學院考古研究所的研究員、考古學家孟凡人2021年底在女兒孟潔的牽線下開始了UP主之路。由中國社會科學出版社旗下子公司組織專業的拍攝和運營團隊每月上門拍攝一次，再剪輯出三至四期的課程。孟凡人說，對年輕人說點有用的話是必要的，想「留下些東西」，「讓年輕人走上考古的道路」。

「如果你要看元朝的胡同，最好看南鑼鼓巷，南鑼鼓巷是保存元大都胡同最好的地方……」拍攝通常在孟凡人的書房裡進行，他講究出鏡的服裝禮儀，總穿上白襯衣、打上藍領結，拿出早年在央視錄節目的派頭，「形象不單是你自己的問題，也是你對聽眾的尊重」。

他熱度最高的一條視頻名為「83歲這一年，我想走出書齋，到最年輕的地方，跟年輕人們交流」。視頻中，他講述自己走上考古之路，是因為「學考古可以當考古學家，可以當歷史學家，還可以當旅行家」，也談到他早年在新疆 地區的發掘經歷，該視頻獲得42.9萬次觀看，有「爺爺鶴髮童顏」、「寶藏博主」等彈幕近1600條。

一開始，孟凡人拒絕在「雲端」上課。他專注於考古研究和學術寫作，無奈身體狀況欠佳，動筆困難。在朋友的建議下試著發出視頻，不到3天，點擊量就上了10萬。視頻發布那天，孟凡人因感冒入院，女兒在病房裡為他朗讀視頻評論，「都是祝爺爺身體健康，希望能繼續聽到爺爺講解的」，讓孟凡人驚訝又感動。

褚君浩展示他初中時讀過的科普書。（取材自新京報）

褚君浩：院士帶頭做科普

回顧自己的學術之路，77歲的中國科學院院士、紅外物理學家、半導體物理和器件專家褚君浩自認得益於科普，「初中時，讀到了像《物理學的進化》、《焦耳傳》、《實驗物理學小史》等科普讀物，激發了我對物理學的興趣」，他從此立志做一名科學家，並利用科研工作間隙，長期致力於科普工作。

2021年，褚君浩受邀在B站講述「神祕的紅外世界」。「做科普，是科學家的責任，在一些影響較大的網站上做科普，我認為是非常好的。」他這樣解釋自己在B站上科普的初衷。褚君浩看好科普產業的發展，與傳播方式的變革密切相關，公眾每天通過互聯網獲取科技信息的比例高達64.6%，這也使互聯網成為科普主戰場。

科普的必要性，很長時間以來都是學術界爭論的話題。早在100多年前，英國的「星期六評論」周報就曾批評當時頗受歡迎的科普演講，違反了教育 的初衷；一些做科普的學者也被攻擊為「三流學者」、做不好科研才來做科普博眼球。

「但實際上，科普是一門學問，要把科學知識講得淺顯易懂好理解，其實是很難的。院士帶頭做科普，可以改變這種觀念。」 褚君浩介紹，中國科學院院士章程裡面也要求他們要做一些科普工作。而在B站開課後，也為科普產業發展打開了新空間。