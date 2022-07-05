寧波101歲婆婆「吃播」走紅 滿桌點心揭兒孫孝心故事

101歲的沈阿二喜歡吃各種點心，一吃就一大碗，隔著屏幕都能感覺到她吃得很香。（取材自寧波晚報）

不同於學者的科普專業，這位老婆婆是以吃播走紅。今年101歲的沈阿二喜歡吃各種點心，而且胃口好，一吃就一大碗，這種隔著屏幕都能感覺到她吃得很香的臨場感，讓她成了「吃播達人」；暖心的是，她的視頻是由幾個兒媳婦拍攝，包括她吃的各種點心也都是兒媳婦們親手製作，三四天不重樣，讓網友們感受到滿滿的幸福。

寧波晚報報導，在浙江省餘姚市臨山鎮臨城村，子女和兒媳婦對沈阿二是出了名的孝順。據臨城村婦聯主席嚴建芬介紹，老人住到誰家裡，誰就負責為老人洗澡、洗頭、洗腳、修剪指甲，夏天洗完澡還不忘記為老人抹上花露水。

沈阿二喜歡吃糯米糰等米麵類點心。（取材自寧波晚報）

兒媳駱小紅的手機 相冊裡，滿屏都是她為老人做的日常食物，「婆婆喜歡吃米麵類點心，所以我變著花樣做給她吃」，還拍了很多老人吃飯的視頻，「看看視頻，就覺得婆婆吃得香」。如果發現老人這段時間吃厭了家裡的飯菜，兒子、兒媳婦還會出門買來披薩、蛋糕等西點，給老人換換口味。

老人的另一個兒媳婦馮小萍說，老人平時愛吃餃子 、湯圓、麵疙瘩、糯米糰等米麵類點心，除了一日三餐，跟年輕人一樣，還喜歡吃點糖、葡萄乾、牛肉乾等小零食。「婆婆經常拿著零用錢到隔壁的超市去買零食，買來後，到枕頭底下藏好，跟小孩子一樣的」。

沈阿二育有七個子女，如今五世同堂，家族有50餘人。沈阿二的身體一直硬朗，上了90歲還能生活自理，煮菜、燒飯、打掃衛生都沒問題。93歲那年，她不小心摔了一跤，導致右腿骨折，幸虧挺了過來。康復後，家人擔心她再出意外，不再讓她料理家務。

沈阿二吃的各種點心都是兒媳婦們親手製作，三四天不重樣。（取材自寧波晚報）

目前，沈阿二和兒孫在一起生活，她住在單獨的一個套間，連著衛生間，每天打掃得乾乾淨淨。天氣炎熱，房間內安裝了空調，還有電扇，兒媳婦也早已為她換上了涼蓆。臥床休息後的沈阿二要起身時，兩個兒媳婦駱小紅、馮小萍一個扶著沈阿二起身，一個蹲下來為她穿上鞋子。

報導說，沈阿二有些耳聾，但眼力依舊了得，能輕鬆穿過針眼。閒來無事，她總是問兒子、兒媳婦是否有衣服需要縫補。沈阿二若住在兒子徐家炎、兒媳婦駱小紅家裡，另一個兒子徐家祥和兒媳婦馮小萍吃過午飯就會過來看望她，一家人氣氛融洽。「兒子、兒媳婦都很孝順，再好沒有了」，沈阿二邊說邊露出幸福的笑容。

「婆婆也是媽，我們怎麼孝順媽媽，也怎麼孝順婆婆，再說，我們也有老的一天，現在為子女們做個榜樣」。兩個兒媳一致表示。

兒媳婦駱小紅為老人穿鞋。（取材自寧波晚報）