西瓜、水蜜桃抵房款換房 救樓市去庫存 各地奇招盡出

圖為民眾在福州一處售樓部了解樓盤信息。（中新社）

儘管各式促銷的宣傳噱頭大於實質效果，但一些城市以及開發商面臨的嚴峻去庫存挑戰可見一斑。在疫情對整體經濟衝擊減緩之前，如何根據當地實際情況拿捏好樓市政策調整的尺度和力度，是各地政府面臨的考驗。

據不完全統計，今（2022）年1到5月，中國134個城市合計出台326次地方性樓市放鬆政策；6月截至20日，已有超過80個城市當月累計發布樓市新政接近100條。各地為救樓市奇招盡出，不僅買房「送工作」，連西瓜、水蜜桃都能「換房」。分析稱，背後的隱憂除了房市低迷，還與地方政府財政收入可能出現較大的缺口有關。

南京已在近兩個多月裡先後十幾次出台樓市調控政策。（中新社）

中國多地地方政府推出「房票」搶救房市。圖為溫州的房票。（取材自微博）

抵房款 「房票」重出江湖

6月20日，鄭州 發布「鄭州市大棚戶區改造項目房票安置實施辦法（暫行）」，成為今年全國首個針對房票出台系統性文件的重點城市。按照辦法，鄭州中心城區將推行房票安置，即參照貨幣化安置的辦法，但是給被徵收人的補償不是現金，而是在購房時可沖抵購房款的「房票」，並明確了多項獎勵和優惠政策。

事實上，在「實施辦法」正式公布之前，鄭州棚戶區改造採用房票安置已經開始落地實施。作為曾被住建部點名的22個房地產 熱點城市之一，鄭州推出房票後引發廣泛關注和熱議。中國新聞周刊報導，鄭州的這一新政，只是全國各地提振樓市動作的一個縮影。

北京師範大學政府管理研究院副院長、河南省商業經濟學會會長宋向清說，鄭州出台的房票安置政策是疫情防控背景下，激活樓市、刺激消費、拉動內需的一個非常好的措施，也讓老百姓在購房上有了更多的選擇。

事實上，今年3月，鄭州即開始鬆綁「認房又認貸」，成為2016年調控收緊以來，首個鬆綁「認房又認貸」的重點城市。但市場給予的反饋卻有限，中房協的數據顯示，5月鄭州新建商品住宅成交42.6萬平方米，環比下跌16.5%，同比減少50.2%；二手房成交33.5萬平方米，環比上月繼續下跌14.2%，同比微增3.6%。

鄭州商品房面臨較大的去庫存壓力，早已是公開的祕密。據貝殼研究院鄭州分院的年報數據顯示，截至2022年2月，鄭州主城區住宅庫存中，有5個區域庫存高企，均超過了18個月。而據國家統計局數據，5月份新房價格，鄭州同比下跌2.5%。而自2021年8月以來，鄭州一手、二手房價已經連續10個月雙雙下跌。

房票安置並非鄭州首創。早在2015年，就有城市在棚戶拆遷安置中推出房票制度。其中庫存高企的內蒙古鄂爾多斯東勝區在2016年1月推出房票制度，到當年5月底，消化住宅存量13566套、184萬平方米，占住宅庫存套數的40%、總面積的30%，去庫存效果明顯。但2018年後隨著棚改貨幣化權限被強制收回，房票制度暫時退出。

易居研究院智庫中心研究總監嚴躍進表示，若是房票推進工作到位，可以減少或取消安置房的建設，客觀上減少了政府直接建設此類住房的壓力。同時也保障了此類購房資金留在住房領域，也是保證財政體系穩定、防範購房資金流向非房地產領域的重要體現。

各地刺激樓市放大招，能否有效提振房地產市場仍待觀察。（中新社資料照片）

穩樓市 多地鬆綁限購

值得注意的是，報導指出，鄭州之外，全國多地也已重啟房票制度。據不完全統計，今年以來，全國各地至少20個城市已開始探索實施房票安置政策，包括信陽、許昌、溫州、紹興、常熟、鄂州、宜賓、界首等地。有分析指出，庫存高企、去化壓力大，是這些城市樓市的共同特點。

事實上，今年以來，各地持續出台提振樓市的政策，從非熱點城市到熱點城市，從公積金政策到限購、限貸、限售等限制性政策鬆綁，範圍和力度不斷加大。開放限購是各地常採取的穩樓市手段之一，比如南京近日再次調整樓市限購政策，允許非本市戶籍人員補繳社保購房。南京已在近兩個多月裡先後十幾次出台樓市調控政策。

安徽合肥的步伐邁得更大，不僅補繳社保可購房，還放出允許企業購房的大招。據當地媒體披露，6月24日合肥調整限購政策，內容包括戶籍登記在市區的集體戶、投靠親友家庭戶籍，與市區戶籍家庭具有相同購房資格；法人、非法人組織可以購買市區範圍內的新建商品住房和二手住房等。

為提振樓市，很多城市還在公積金上做文章。下調貸款 首付款比例、提升貸款額度，成為很多城市的選擇。

2021年12月18日，河南鄭州市中心區域最後一個棚戶區開拆。（取材自中國新聞周刊／人民視覺圖）

接力貸 一人購房全家幫

6月23日，福建泉州發布的新政將首套房公積金貸款的首付款比例調整為不低於20%，二孩或三孩家庭可在最高貸款額度基礎上另加10萬元。廣東珠海推行的公積金「接力貸」，其中「一人購房全家幫」引發關注。湖南省邵陽、廣東潮州、四川資陽、雲南楚雄、江西贛州、河北滄州、秦皇島等地也已出台了類似政策。

超常規自救 拉人進城、買房送工作

除上述的「常規」救市，各地奇招也不斷。例如今年1月份以來，廣西壯族自治區省轄下的玉林，上至每個區縣，下到每個鄉鎮，都被分配了「拉人進城」的任務並納入考核，甚至還動用了買房「送工作」的大招。據已出台的政策」，當地負責向進城購房且未就業的新市民推薦3個以上就業崗位，薪酬不低於玉林最低工資標準。

青島薛家島街道辦事處近日發布的「關於做好促進居民購買新建商品房的通知」，也將街道辦不僅要組織商品房團購，還把促進居民買房納入了工作考核，到6月底，每個社區完成網簽不少於2個，若無法完成，社區要被扣分，社區書記有可能還要被扣錢。

長沙的樓市新政也創意十足。5月初，長沙出台「以租換購」政策，名下房產用作租賃住房，將不計入家庭住房套數，憑此可繞過長沙現行的限購政策購買商品房。類似的政策也出現在四川成都，5月31日，成都推出租房換「房票」新政，居民將自有住房出租給新市民、青年人等群體，承諾5年內不上市交易等可再購買一套住房。

南京一樓盤推出「西瓜換房」活動，以10元一斤的價格沖抵房款。（取材自觀察者網）

無錫一樓盤推出「水蜜桃換房」活動，每斤水蜜桃可抵18.8元房款。（取材自澎湃新聞）

讓人深感「無厘頭」的「救市策」也不少。上月底，河南省開封市杞縣的建業城樓盤打出「5元/斤，大蒜換房」的廣告，購房者將大蒜賣給指定收購商，即可抵消部分首付款，最多可折抵10萬元。6月20日，河南商丘市民權縣的建業樓盤也推出了「2元/斤，小麥換房」的促銷活動，最高可抵16萬元房款。但上述促銷活動隨著輿論關注已先後被開發商緊急叫停。

南京地產商「萬嘉房地產」的「雲漾濱江」建案則推出以每斤西瓜抵10元購房款、最高抵10萬元的「西瓜換房」活動，被官媒批評有規避信貸政策的嫌疑，增加購房者的潛在風險。近日，江蘇無錫陽山樓盤「弘陽·悅陽九璽」推出「水蜜桃換房」活動，至8月31日，可以水蜜桃18.88元/斤抵扣房款，最高抵扣10000斤，每套最高可抵18.8888萬元。

我愛我家集團前副總裁、景暉智庫首席經濟學家胡景暉表示，受疫情等諸多因素影響，地方政府財政壓力較大，如果房地產市場不能回暖，很多地方政府的財政收入可能會出現較大的困難和缺口。這也被認為是各地積極嘗試用各種方式提振樓市的背景和原因所在。

很多受訪專家均表示，在當前市場環境下，中央對地方樓市鬆綁政策的容忍度有所提高，政策放鬆的空間正在擴大。4月29日召開的中央政治局會議提出「支持各地從當地實際出發完善房地產政策」給予地方政府更大的調整權限。但這一表述的前提是「要堅持房子是用來住的、不是用來炒的定位」。亦即「房住不炒」仍是各地因城施策調整政策的前提和底線。