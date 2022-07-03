旗下藝人不停翻車 德雲社被質疑「德」去哪裡了？

德雲社的綜藝節目「德雲鬥笑社」。（取材自微博）

相聲演員酒後擅闖民宅傳出醜聞後，遭「德雲社」火速切割辭退。細數德雲社藝人過去發生的失序案件，出軌、家暴 、不當調侃…現在再加上一條性侵 未遂。都說學藝先學德，旗下藝人不停翻車，不禁令外界質疑「德雲社，你的『德』去哪裡了」？

★陳霄華 性侵未遂被辭退

北京 市公安局朝陽分局日前通報德雲社前演員陳霄華所涉案件。32歲的陳霄華酒後一絲不掛地闖入女鄰居家性侵未遂。目前，陳霄華已被朝陽公安分局依法刑事拘留。

陳霄華因酒後闖入女鄰居家中性侵未遂。（取材自微博）

該事件發生後，德雲社第一時間對陳霄華發出「辭退通知」，要求其不得再使用德雲社藝名進行任何活動，除了向受害人表示歉意外，德雲社更稱對旗下藝人違反法律法規、社會公德、藝人藝德的任何行為絕不姑息。

陳霄華是知名相聲演員郭德綱的入門弟子，人民網評論指出，陳霄華必須承擔應有的法律責任，但也不得不追問，德雲社在管教陳霄華上是否存在失職行為？平時是否缺乏應有的教育？這樣的疑問主要是因為近年來德雲社旗下不時地出現問題藝人。

評論說，德雲社以德打頭，更需守住道德底線。徒弟出事，有自身的原因，不能把板子都打向師父，也不能責任都推向公司。可是德雲社完全撇清關係也說不過去。藝人每每做出出格的事，德雲社不該反思？是表面上表個態還是內部徹底反省，是有區別的。

「學藝先學德，做戲先做人」，德雲社在培養藝人、郭德綱在收徒時應該也有過類似強調，但是效果如何需要探究？時不時出現問題藝人絕不正常。評論語重心長的稱：「德雲社真得好好自我檢視了。」

陳霄華不是近年來翻車的第一個德雲社藝人。隨著德雲社重點打造個人IP，捧紅了一大批年輕演員，「德雲男團」走紅後，德雲社已經有多位藝人曝出負面新聞。

上游新聞與蓋飯娛樂梳理過去德雲社的爭議事件發現，出軌、家暴、法制咖……等娛樂圈的塌房要素，德雲社都齊了。

★張九南 家暴又婚內出軌

2022年1月2日，張九南前妻「巧克力芋圓奶」發文控訴張九南出軌。「巧克力芋圓奶」寫到張九南存在婚內家暴行為，「只要我們一點意見不合，張九南就對我動手，他的朋友們都看到過，只不過礙於面子，不敢站出來說」。她表示，張九南不僅對自己家暴，還毆打自己的家人，從2016年結婚至今自己被家暴20餘次，並附上了報警紀錄。

九字輩的前成員梅九亮是位「時間管理大師」，在已有女友的情況下，還自稱單身騙單身女性，用了兩個微信兩頭騙，被抓包後死不承認。

另一位「 時間管理大師」當屬靳鶴嵐。一邊帶著老婆孩子公開秀恩愛，一邊在私信撩女粉絲，最後女網友曝光床照了，才讓粉絲看到他的真面目。

張雲雷是德雲社的顏值擔當，擁有眾多粉絲。（取材自微博）

★張雲雷 拿汶川地震玩梗

德雲社「顏值擔當」張雲雷11歲時拜郭德綱為師，在德雲社弟子中排行第二，是德雲社四公子之一。他身材頗高，相貌清秀，他的相聲場子是德雲社的票房保證。

2019年5月12日，在汶川地震11周年當天，張雲雷與楊九郎被曝出在早期的一段相聲演出中，拿汶川地震調侃逗梗。遭到央視等媒體發文評論後，隔日張雲雷發布微博向公眾致歉。德雲社還一度被青島市文化市場行政執法局下達整改通知，張雲雷也因為不當言辭被德雲社暫停工作。

然而，2019年11月23日，張雲雷與楊九郎的另一段相聲片段被曝光，張雲雷調侃了著名京劇表演藝術家張火丁，甩包袱稱曾與她一起洗澡，並給她搓澡。中國曲協相聲藝術委員會發文譴責張雲雷、楊九郎在表演中調侃侮辱京劇表演藝術家，張雲雷很快的再次發文致歉。

另外，外形英俊的王九龍，他在2010年進入德雲藝術傳習社學習相聲表演，2013年隨九字科第一批拜入郭德綱門下，主攻捧哏。

2021年11月，王九龍被粉絲拍到和女朋友一起外出吃飯，竟然在路邊草叢小便。視頻被曝光之後，王九龍被噴上熱搜，不過他沒有道歉也沒有回應。

于子淇被爆料出軌粉絲。(取材自微博)

★于子淇 被爆出軌女粉絲

2002年出生的于子淇年紀很小，他於2020年初加入德雲社。2021年9月，有女網友發文爆料于子淇出軌粉絲，還透露于子淇曾拿她的隱私照威脅她。爆料女生曬出了兩個人在一起的各種交往過往，于子淇在戀愛期間幾乎都花女方的錢，女生買給他許多不少於總價4萬元人民幣(約5971美元)的商品。

消息傳出後，德雲社在節目單去掉了于子淇的名字、停掉他的演出。不過兩個月後，于子淇又復出表演。

另外，還有發表「今天殺了女朋友的話，七夕正好是頭七」不當言論的章紹偉，還有打著富二代名號出名的秦霄賢，上班以百萬豪車代步，講相聲時也是一嘴「豪」氣。但他卻是「老賴之子」，還陷入民間借貸的糾紛。

最後是德雲社「太子」郭麒麟。郭麒麟如今跨足電視劇及綜藝，其能言善道懂進退的高情商頗受肯定。但他也曾陷入約女網紅開房事件，最終該女網紅道歉，才讓事件圓滿落幕。

郭德綱是德雲社創辦人，也是第一把交椅。（取材自微博）

●笑傲演藝圈 德雲社估值逾20億

2013年前後，隨著網紅經濟、粉絲經濟等呈現出爆發式增長，德雲社也開始在「今夜有戲」、「笑傲江湖」、「我為喜劇狂」、「歡樂喜劇人」等綜藝中嶄露頭角。

通過重點打造個人IP，進軍影視業並拓展演藝周邊服務的養成模式，德雲社的「名角」如雨後春筍般湧現，這也推動了德雲社演出收入的提升。各地的德雲社演出幾乎是一票難求，100元的「綱絲節」門票被黃牛炒到4000元。

上游新聞指出，與飯圈文化的融合，更是將德雲社推上了新的高度。

2018年，因為一首「探清水河」，張雲雷意外在抖音上走紅，外表俊秀的他成為德雲社最受粉絲追捧的相聲演員。從線下的粉絲接機送機、演出觀看到線上粉絲打投、輪播做數據，張雲雷在以流量小生身分出圈的同時，也讓德雲社嘗到了粉絲經濟的甜頭。

2020年8月，德雲社自己孵化的「男團綜藝」——「德雲鬥笑社」問世，節目中第一次給郭德綱表演相聲的秦霄賢，至當年11月已登上4檔綜藝，還成為了豪車品牌瑪莎拉蒂的合作明星。

與此同時，「德雲女孩」們也應運而生，在此背景下，德雲社已經演變為新一代造星工廠。有報導稱，2016年就有投資機構給出德雲社15億元的估值。2020年，該估值一度上浮至20億元。

「2021全國演出市場年度報告」顯示，2021年全國相聲演出總場次1.25萬場，票房收入5.18億元，平均票價165元。其中，2021年在相聲駐演場次排序前十的名單中，德雲社位列第一。

以大麥網上北京德雲劇場為例，價格分為60~200元不等，每場至少有超200個座位，按照疫情前德雲社曾一票難求的火爆，每一場的營收至少在1萬元。

天眼查APP顯示，德雲社背後公司為北京德雲社文化傳播有限公司，股東為王惠和王俁欽。王惠持股比率為99%，為公司第一大股東，據悉，王惠為郭德綱妻子。

岳雲鵬(左)與孫越的組合，得到非常多粉絲的喜愛。（取材自微博）

★茶館演出起家

「德雲社」成立於1996年，曾名為「北京相聲大會」，最初只有郭德綱、張文順和李菁三人在茶館演出。2004年，德雲社的段子透過文藝廣播播送意外打開知名度；2011年德雲社用方言以及話劇和相聲混搭方式表演相聲劇，開闢新表演形式。2018年，德雲社前進倫敦首演。

郭德綱借鑑戲曲「科班」的方式收徒，以「雲鶴九霄龍騰四海」順序分批給字。德雲社成員眾多，目前，于謙、岳雲鵬、孫越、郭麒麟、張鶴倫、張雲雷等人，都是社裡實力擔當。