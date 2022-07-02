北京市委書記蔡奇「未來5年」防控說被刪 刪不掉「清零」恐懼

在疫情爆發以來，中國始終堅持動態清零政策。圖為因疫情被轉移的南居民。（取材自北京日報)

「未來五年，北京 將堅持不懈抓好常態化疫情 防控…」，北京市委書記蔡奇日前在黨代會的報告引發軒然大波，「未來五年」短短四個字火速被官媒刪除，但「動態清零還沒完」的恐懼，卻在民眾心裡悄悄的生了根。

北京市委書記蔡奇日前在黨代會上發布北京政績報告，在官媒「北京日報」對外發布的新聞稿中，蔡奇提到在防控疫情方面：北京將在「未來五年」持續落實動態清零總方針——即常態化核酸檢測以及嚴格管理進出北京等等。

北京日報第一版的報導，「未來五年」明確可見。（取材自微博）

★官場報告 掀驚濤駭浪

原以為只是例行的官場報告，但恰好是這一句輕描淡寫的「未來五年」，令網民驚呼「這種日子還沒完？」瞬間網上抱怨聲四起，有人要躺平、有人「想潤」(網路用語指「想跑」)、有人扛不住了、批評官方作為，更多聞風而來的網民還沒看到文章，該報導就被各大官媒給刪除了。

聯合新聞網轉角24小時報導，在疫情爆發過去的兩年來，中國始終堅持動態清零政策。每每有城市爆發疫情之時，當局採取的防疫 手段相對其他國家嚴格和激烈，除了核酸檢測和健康碼成為日常，在防疫過程中也不時傳出混亂、去人性的現況。

按照還沒拿掉「未來五年」的原文報導裡，蔡奇的意思為：北京在未來五年裡會持續執行動態清零政策，讓核酸檢測和進入小區（村）、單位和公共場所查驗變成日常裡的一部分，即「深入展開愛國衛生運動，抓好『無疫社區（村）』創建。」

回顧過去發生過的防疫亂象，例如：今年1月因核酸問題無法入院而導致嬰兒流產的西安孕婦、3月時愛犬被防疫人員活活打死的廣州民眾、以及4月引起熱烈關注的上海「四月之聲」。

「四月之聲」是一部收集了上海封城管控時的人民心聲的短片，上海被視為進步和發展的大城市，但沒人料到上海也會落得被封城、出現疫情亂象的困境。

北京日報修改後的報導，已刪去「未來五年」字樣。（取材自微博）

★「最後一代」 悲情反擊

悲情無力的情緒，最後也延伸出「最後一代」的反擊。在5月11日流傳的一個短片裡，在上海的一名警察威脅一位民眾，若不集中隔離，將會對其進行處罰，且此處罰會影響其三代，結果該位民眾立即回擊：「這是我們最後一代，謝謝。」此番回擊引起網民共鳴，並且隨後不斷出現在網路上的口號。例如，在蔡奇提到「未來五年」的北京防控政策上，就有微博網友引述「最後一代」，悲觀指出，「未來五年，最後一代。」

★傷痕難平 「潤學」暴紅

儘管北京的疫情並不如上海當時如此嚴重，但持續的封城與管控也讓重挫經濟，民怨不斷。6月1日，在河北燕郊與北京通勤來回的上班族聚集抗議，高呼「要進京上班」，隨後出現大批警察維穩；北京幾所大學也有學生抗議防疫措施。

如今，隨著中國陸續放寬管控，但過去兩年造成的防疫傷痕，仍難以從社會裡完全抹除——在上海解封後，「潤學」（取自英文「run」）再度暴紅，意即要大家能run就run，移民海外。

從北京「未來五年」的微博輿論觀察裡，也可看見網友們的無力與不滿，例如一名網友提出自己認真思考要退學出國，也有網友對其回應「著手準備潤吧」。但同時也有網友認為，這是「官方筆誤」，認為報導刪除「未來五年」時，網路輿論其實才剛發酵。

微妙的是，倘若動態清零是中央的鐵板一塊，何故又要刪除「未來五年」？是北京官方也自知民怨不滿的刻意迴避？而就算刪除了未來五年，實際上由蔡奇的身分做出這樣的報告，已不難想見中央的態度恐怕確實是早有考慮，鐵了心繼續下一個五年防控。

2022年北京高考首日，考生當日考後進行核酸檢測。（中新社）

★習近平派系 風向指標

但為何是「五年」？這句話到底是不是「誤植」？以五年為時間斷限的主因，是中共黨代會每五年舉行一次，而就黨代會的報告性質，通常會有「過去五年、未來五年」的施政回顧和展望，此為政治慣例，這一次蔡奇在黨代會的發言也不例外。

從蔡奇發言的原始內容來看，確實是照著過去五年和未來五年的思路開展，而有部分網友替刪文護航，認為「未來五年是寫錯了，本來就不該出現在報告中」——但從慣例來看，這個說法其實並不合常理，以蔡奇的身分與報告性質，不可能只追溯過去五年、而未來五年卻存而不論的情況。

這個未來五年說法之所以敏感，另一個原因也在於蔡奇的身分。蔡奇是北京市委書記，也是中共領導核心的中央政治局委員之一；其廣為人知的「政績」就是清理北京的低端人口，一度引發極大爭議。此外，蔡奇也是習近平派系的「之江新軍」成員，之江為浙江的別名，習近平曾任浙江省委書記，蔡奇過去歷任福建、浙江期間也與習近平關係緊密，時至今日蔡奇的動向，也多少可以做為習近平派系的風向指標。

「核酸檢測亭」已逐漸成為中國一二線城市的路邊風景。（新華社）

●「馬某被抓」翻版 凸顯民眾嚇壞了

「未來五年」造成輿情反彈後，官媒「北京日報」火速刪除報導並重新刊發，將原稿的「未來五年」刪除。翻查蔡奇報告的紙本文字，報告中並無「未來五年」四字；北京電視台在播報蔡奇宣讀報告時，亦沒有此四字。

綜合媒體報導，北京日報社長趙靖雲隨後在微信中表示，「未來五年」是該報記者誤加，這四個字確實是報告裡沒有的。趙靖雲指出，記者為了搶時效拆解報告重點，再分段套入預先做好的模板，「未來五年要幹這個、要幹那個」，因此就把「常態化疫情防控」也套進去了，結果連起來一讀，就出了笑話。

趙靖雲批評自家記者「沒過腦子」，承認此事確實是媒體層面的操作失誤，「說我們的人欠專業也可以，總之希望大家不要再以訛傳訛放大這個失誤了」。

環球時報前總編輯胡錫進收到了北京市府送來的市委領導報告原文，他理解報告的涉及疫情部分，是指在北京市本次黨代會之後，疫情尚未結束，防疫仍是一項應當抓好的工作，防控機制需要保持。但這並不是說當前的操作方式要原封不動持續五年，反覆使用封控手段，不斷限制社會流動。

他認為，在報告論述的涉疫工作時專門加上「未來五年」這個時間給定，在相當程度上改變了原報告的意思，給人以未來五年要不停像前幾個月那樣隨時可能封控、停止堂食甚至居家辦公的錯覺。這確實是解讀上不夠專業的失誤。

★媒體稱失誤 網民不滿

一句「未來五年」引起了民眾恐慌，雖然有媒體人出面解釋，但網民仍然為此「失誤」感到不滿。

有人認為北京日報的解釋非循官方管道，怎麼以發朋友圈一筆帶過；有人批評編輯台的審核機制，記者身後有編輯、總編輯，報社該如何究責？也有網友看得迷糊，頻頻問「是真的嗎」。

一句話引發的震盪，殷鑑不遠。4月25日，央視報導杭州市「馬某」勾結境外反華敵對勢力，涉嫌從事煽動分裂國家、煽動顛覆國家政權活動遭到刑事強制措施。

「杭州」、「馬某」的關鍵字，讓消息迅速炸鍋，在市場猜測「馬某就是馬雲」後，宛如驚弓之鳥的投資者迅速大量出清持股。造成以阿里巴巴為首的互聯網股閃崩，市值蒸發數千億人民幣，京東、快手、美團、騰訊等也受到連累。

「未來五年」和「馬某被抓」一樣，最後都證明了是虛驚一場。目前，微博上多數「未來五年」的留言討論已經被清理，但這卻顯示出民眾對於當前防疫變化的脆弱心理狀態，不願再承受任何刺激了。

胡錫進的留言說出了眾多網友的心聲：「沒有人希望北京未來五年，會過得像今年上半年這樣」。