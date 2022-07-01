找非洲童舉牌…揭淘寶商品背後的跨國剝削鏈

「我是黑鬼智商低」的影片充滿歧視意味。(視頻截圖)

「我是黑鬼，智商低」，兩年前一段影片從中國社媒傳到海外，片中的非洲兒童被教導用中文喊出上述句子。孩子們面對鏡頭手舞足蹈，顯然不明白自己說的中文是什麼意思。就是這一段影片，曝光了這條充滿歧視與剝削的影片產業。

近年來，在微博微信 上有一些影片，內容是黑人組成隊伍，擺放或拿著寫有中文的黑板，唱著讚歌，或唸著歌頌慶生或結婚的詞句，影片內容是為中國民眾慶生、開業、結婚祝福。這一獨特的遠方祝福，受到中國網友歡迎，也成為一門新生意。然而，這中間涉及毆打、施虐、詐騙和種族歧視 ，已經讓非洲國家無法忍受。

自2017年起常有非洲小朋友站在一塊簡易小黑板後，一起齊聲念黑板上的漢語「某某，我愛你」、「某某生日快樂」或「買某產品，到某處」的影片。因受限於微信平台短影音播放長度的限制，這些影片大多在十秒左右。

只要在淘寶上輸入「非洲小朋友舉牌」等關鍵詞，就能發現相關的商家在提供類似的服務。

位於四川的自行車經銷商張先生就花人民幣200元（約30美元）買的廣告影片。張先生稱，他最近看見新聞在報這事，覺得好就去做了一個。他說影片做好後，帶來了廣告效益。因為「比較稀奇，別人就會關注你。就有了廣告效應。」 在馬拉威當地拍攝祝福影片的中國團隊，示意圖，非本新聞事件者。(取材自自媒體「我去看世界」)

賣到淘寶 價格翻倍

北京青年報曾報導，一條「非洲小朋友舉牌」影片，出鏡的小朋友們得到零食或幾塊錢人民幣，拍攝影片的在非洲華人則獲取90元人民幣，但影片轉賣到淘寶上，則商家可以翻倍出售。對此，有負責推廣影片的代理商承認：「做一條視頻，花在孩子身上的錢是很少的，大部分錢還是被拍攝者和商家拿走了。」

而非洲小孩喊中文的影片，在中國平台售價通常在10至70美元之間。

兩年前一段影片在中國社交媒體上傳播，片中一群非洲兒童被教導用中文，喊出「我是黑鬼，智商低」的句子。報導指出，這背後為一個產業鏈。

BBC中文網報導，「非洲之眼」記者塞利納（Runako Celina）和馬拉威記者姆漢戈（Henry Mhango）花費數月時間，調查這一種族主義 事件背後的影片製作產業，發現產業並不僅限於歧視，還涉及虐待和剝削兒童。

表演1天 給0.5美元

記者在網上調查大量影片後，鎖定一名叫盧克的中國男子，他在馬拉威利用兒童拍攝影片，再放到網上牟利。當地孩子叫他「叔叔」，替叔叔表演一天可賺半美元。這些工作的時間也包括孩子們本該上學的日子。

盧克曾在一個叫卡姆文多的村子裡花了數年的時間拍攝影片，BBC記者找到一名因為拍了很多中文祝賀片，在微信上小有名氣的非洲男童「小古拉」。小古拉十分可愛，天生具有表演天分。所以他豎著大拇指的照片還被商家製成了影片宣傳看板。

「小古拉」今年六歲，本名為布萊特（Bright），而當記者問他關於「叔叔」的事情，布萊特意外透露：「我們如果犯錯，他就會捏我們。如果我們做錯了什麼事，他會拿棍子打我們，不讓我們走。」布萊特的媽媽班達更痛訴，每次她把孩子抱回來，盧克就會又跑來把孩子帶走。她說：「我覺得很心痛，我們沒有看到什麼好處」。

「小古拉」布萊特說，叔叔會拿棍子打他們。(視頻截圖)

盧克叔叔 說詞反覆

一名臥底記者假裝成潛在買家，以商談生意的理由和盧克約出來見面，並請他聊聊這個行業。盧克說起跟非洲人打交道的心得，「千萬不要可憐他們、不管他們家裡怎麼了」，他要記者跟非洲人對話時不要嘻笑，也不要將他們當成很好的朋友，「這樣對待黑人，行了」。 BBC記者與盧克會面，盧克說千萬不要可憐非洲人。(視頻截圖)

記者試探性的問他「我是黑鬼」的影片是不是他拍的，未料，盧克一看到影片就立刻說：「這是我的！」而對方想確認問到：「這是你拍的？」盧克卻又馬上改口：「錯！這個不是我的！」直說這是他另外一個朋友拍的，而這朋友已回中國了，並建議對方將這段影片從手機裡刪掉。顯然知道這則影片在網上帶來的傳播影響。

BBC記者在恩傑瓦村附近意外找到一些「智商低」視頻中出鏡的一些孩子。孩子看著影片還能指認出自己在哪裡。記者找到其中孩子的父親、祖母，告訴他們「叔叔」如何透過這些視頻賺錢，並為他們翻譯其孩子被要求重複的種族主義詞彙。

聽完記者的說明後，孩子的親屬都沉默了，萊西拭淚說了句「用窮人賺錢」，她說無論「叔叔」去哪裡，他都會向所有人展示我們的孩子很窮。瓦茲里嚴肅說道，我們努力撫養我們的孩子，有人卻利用孩子作生意，「他必須離開村子，越快越好」。

否認虐童 直說誤會

塞利納和姆漢戈最終親自找到了盧克，問他拍這些影片的目的為何？盧克說，他是為了宣傳中國的文化、音樂和舞蹈，包括讓非洲孩子們講中文、唱中國歌。被問到有沒有打小孩，盧克則矢口否認，氣氛一度緊張。「這是一個誤會」，他撇清自己和「我是黑鬼」影片的關係，強調自己沒有剝削這些孩子。

南非的記者范明非告訴BBC，不管是私人的生日祝福或者是廣告，當對象放在非洲小孩身上，就不一樣了。「我覺得這是有問題的。因為它在強調中國和非洲國家力量上的不平等。這一點很多人已經意識到。」

范明非也表示，那些廣告影片看起來做得不正式。孩子在拿到錢或者零食作為拍攝酬勞前，孩子家長應該知曉並給予許可。

國際特赦組織中國組研究員倪偉平則表示：「那些孩子有可能被剝削。從人權角度講，最大的風險可能是雇傭童工。」

非洲小孩舉牌影片中，有10到15個小孩齊聲賣力喊話，年紀小的在七、八歲左右，其中也涉及到剝削童工未成年人問題。

馬拉威政府 尋求引渡

馬拉威政府也注意到「我是黑鬼」這支影片與其背後的兒福權益問題，社會福利部長卡莉亞蒂（Patricia Kaliati）說，這些影片是對馬拉威的侮辱，他們也已針對這段報導的內容進行調查，強調不會容忍虐待兒童的行為。

馬拉威移民及國民服務部發言人祖魯（Pasqually Zulu）目前確認，中國籍視頻製作人盧克在鄰國贊比亞東部城市奇帕塔被捕。他此前因涉嫌種族歧視和剝削兒童而被馬拉威警方調查和通緝。

馬拉威警方發言人南瓦扎（Harry Namwaza）亦稱，兩國目前正在聯繫，馬拉威將尋求引渡盧克，希望他在馬拉威受審。

這位名叫盧克的男子是馬拉威居民，BBC報導曝光他曾使用非洲當地兒童拍攝個性化問候視頻，其中一些帶有種族主義內容。而盧克否認製作過侮辱性視頻。他說，他製作這些視頻是為了向當地社區傳播中國文化。 該歧視影片被轉發到推特上，引起網民議論。(取材自推特)

報導指出，中國外交部非洲司司長吳鵬表示，已經和馬拉威外交部長滕博（Nancy Tembo）討論過相關事件。吳鵬表示，中國對種族主義「零容忍」。

拍片男被捕 網友叫好

「在過去幾年裡，中國一直在打擊這些非法的網絡行為，」他在推特上寫道，「我們在未來將繼續打擊這種種族歧視的視頻。」

中國駐馬拉威大使館也發表聲明，譴責盧克的行為，並稱將與馬拉威政府密切合作，確保事件得到妥善處理。

為了流量 沒有底線

盧克被抓後，中國社交平台出現叫好聲音，網友不僅不同情他，反而認為他罪有應得。知乎有網友批評「為了流量就這樣，絲毫沒有底線」、「在國外涉嫌種族歧視，活該唄，放在哪個國家都會被關進去」、「錯了就是錯了」。

有網友認為，這種視頻產業有需求就會有市場，只要在當地取得有效資質，在不低於當地市場價的情況下拍攝，本身也是一種商業模式，但打著傳授中國文化的幌子，利用童工掙錢，不惜占用小孩的正常上學時間，甚至存在體罰，「這個性質就不一樣了」。

對此，網友語重心長地說，「你在非洲援建100個學校、100座大橋、100條公路，都抵不上幾條短視頻帶來的惡果」。