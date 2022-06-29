兩名試車員之死 蔚來案暴露行業隱患

救援人員正從墜落的測試車中試圖救出兩名試車員。（取材自澎湃新聞）

中國電動車競爭激烈，兩名試車員之死，暴露了行業的隱患，或只是船過水無痕？「把危險留給自己，安全帶給客戶」的試車員職業，又是否在蓬勃發展的市場下獲得了該有的保障？

2022年6月22日17時22分許，一輛蔚來測試車在上海從三樓高處墜落地面，造成車內兩名試車員身亡。不少人驚訝這在電影或特技中才出現的「高空飛車」場景，竟來自中國電動車巨頭蔚來汽車 。尤其蔚來事後一度發聲明強調「這是一起意外事故，與車輛本身沒有關係」，除引來冷血、甩鍋的批評，蔚來汽車的質量問題也瞬間成為焦點。

據澎湃新聞報導，6月22日17時22分許，上海汽車創新港八號樓，一輛蔚來測試車從三樓墜下，致杜姓和張姓兩名試車員送醫先後死亡。據網傳現場照片，墜樓車輛側車身著地，車頂受損嚴重，地上散落碎玻璃，車體下墜的衝力撞破了路面，附近盡是水泥碎塊和三樓牆體碎片，車身明顯變形，受損嚴重。

冷血回應 網民怒轟

消息傳出後立即衝上微博熱搜，其後傳出這輛車當時正測試無人自動泊車功能，也有工作人員稱是「把倒擋掛成了前進擋」。網民則不解半年前才準備進軍美國電動汽車市場的蔚來，怎會發生如此驚悚又令人遺憾的事故？ 蔚來測試車從3樓（紅圈處）衝出墜樓。（取材自澎湃新聞）

6月23日20時33分，蔚來官微發聲明回應此事屬實，兩名罹難的數字座艙測試人員，公司非常痛心並第一時間協同公安部門調查原因，「這是一起意外事故，與車輛本身沒有關係」。這句「與車輛本身沒有關係」隨即引來網民回應「冷血」。蔚來官微隨即刪除聲明並重新發布，最後一句還是強調「這是一起（非車輛原因導致的）意外事故」。

許多網民不滿蔚來的第二次聲明仍有「想甩鍋給試車員？」之嫌，並將焦點轉向了蔚來汽車的安全性，質疑在自動駕駛技術領域已有突破的蔚來，為何具備豐富專業經驗的試車員都會失控到把車開到墜樓，一般車主又怎能安全駕駛？

而在這起事故發生前，今年4月已傳出蔚來助理副總裁、自動駕駛系統工程負責人章健勇離職。南方都市報報導，半月以前，被傳涉事車型的ET7還曾在行駛途中「趴窩」，車主稱他僅提13天的ET7在行駛中「突然整車斷電，煞車失靈，只能依靠慣性緩慢停下，且無法打開雙閃」，公司回應原因為車輛的低壓蓄電池充電模塊失效故障。

蔚來ET7車主稱行駛中出現「趴窩」情況。（取材自南方都市報）

蔚來還曾被指將輔助駕駛宣傳為自動駕駛。2021年8月，上善若水投資管理公司創始人林文欽啟用了蔚來ES8的自動駕駛功能（NOP領航狀態）後，在瀋海高速涵江段發生交通事故過世。蔚來強調沒有證據證明該起車禍 是車的質量導致，並強調NOP是輔助駕駛，不是自動駕駛，「駕駛員還是手不能離開方向盤」。林文欽的朋友則質疑，蔚來此前對NOP的宣傳，導致一些消費者認為NOP等同於自動駕駛。

三起自燃 安全堪憂

此外，2019年4到6月間，三輛蔚來ES8接連發生三起自燃事件後，蔚來召回過4803輛ES8。這是中國國內造車新勢力首次召回存在安全隱患的車型。

齊魯晚報報導，汽車試車員吳磊說，蔚來的這次事故，他覺得很蹊蹺。車掉下來的時候應該處在倒擋，正常情況下往後倒車就能感覺到阻力。蔚來擋位的設計比較特殊，車如果停著，必須先退入倒檔再加油，右腳需連續操作兩次，對於一個熟練的駕駛員來說，做出這種一連串錯誤操作的可能性極低。

人為失誤 概率極低

另車評網引述一位不具名的測試工程師也認為，車企測試人員的駕駛經驗都非常豐富也很謹慎，「出現人為操作失誤的概率比火星撞地球的概率還低」。不理解的還有，正常都是在寬闊平整的測試場試車，蔚來為何在創新港三樓測試？也許是測試進出停車樓的自動輔助駕駛功能？ 2021年8月，上善若水投資管理公司創始人林文欽啟用了蔚來ES8的自動駕駛功能（NOP領航狀態）後，在沈海高速涵江段發生交通事故過世。圖為車禍現場。（取材自紅星新聞／治喪小組成員鄭先生供圖）

作為造車新勢力的中國頭部企業，蔚來已交付車型有ES8、ES6、EC6及ET7四款。去年12月，蔚來發布旗下第5款車型ET5，定位為中型智能純電動轎跑車，預計今年9月開啟交付。

年初上市的ET7是蔚來旗下首款自動駕駛、首款量產純電轎車，自3月以來累計交付2563輛。6月15日再發布中大型5座SUV的新車ES7，預計8月28日交付。這意味著蔚來今年將一口氣交付3款新車型，業內罕見。

不過據牲產隊微信公眾號報導，蔚來曾是中國造車新勢力中的一哥，但乘聯會數據顯示，2022年1至5月份，蔚來的銷量已落到第五名，僅賣出37866輛，被小鵬、哪吒、理想和零跑相繼超越。

上崗之前 簽生死狀

蔚來測試車墜樓，讓試車員這一職業引起了廣泛關注。業內人士說，這一行業應聘主要看駕齡和技術，外傳有些試車員上崗前要簽生死狀，特別是極端測試；也有試車員稱受過培訓後一般不太會遇到危險狀況，除非刻意操作。不過隨著新能源汽車產業火熱，試車員這行業是否因此出現專業性及安全保障不足等疑慮，值得重視。

綜合紅星資本局、南方都市報報導，業內人士表示，試車員大致分三類：出廠試車員、物流試車員和項目試車員，主要工作是在各個工況的模擬路段駕駛車輛，測試各項性能，排查和反饋車輛異常。「要對車輛熟悉且敏銳，精準發現每一絲異常並及時反饋；要能迅速上手陌生車輛並駕駛測試；要能精確開出不同加速度、減速度，及精確根據轉速換檔；最好還能做簡單故障判斷維修」。

試車員會反覆模擬用戶日常的所有動作，測試點火、起步、加速、轉彎、制動、倒車、打燈、爬坡、涉水、側翻、碰撞等所有駕駛場景，盡量找出可能發生的問題，只有通過全部項目測試，直到符合法規標準，新車才能量產。蔚來說發生事故的測試車內兩人是數字座艙測試人員，也算是試車員。

這位業內人士表示，試車確實有一定危險性，特別是在開發過程中的車輛，突發情況更多，「有些情況下是致命的，如高速行駛、急轉彎等項目中出現失速、側翻。曾經最危險的碰撞測試，現在都是假人測試。場外的路測，危險主要來自極端天氣和環境」。

「我的師弟在吐魯番做夏季試驗的時候，因為車禍丟了性命，孩子才一點點大，大家震驚之餘，也才覺得危險原來這麼近」。一位簡介顯示為車輛工程師的網民近日發文並表示，整車測試相關崗位，危險較零部件等測試要高。

要求專業 未提危險

前述業內人士則稱，目前汽車測試大都在特別設計建設的汽車試驗場進行，測試全程有規章也有監控，只要不是刻意操作，受過培訓上崗的試車員一般不會有危險。而高難度測試則有專業賽車手級別的高級試車員。 蔚來全系車型在2022粵港澳大灣區車展中亮相。（取材自微博）

當前，新能源汽車產業正處火熱發展期，試車員需求也高漲，多數崗位對應聘者的車輛駕駛技術有較高的專業性要求，但都未提示工作危險性。

綜合多個試車員招聘信息，招聘試車員的除了車企外，更多是第三方勞務公司，職位要求一般是20至40歲的男性，三到五年以上駕齡，C類及以上駕駛證。如蔚來新能源汽車試車員要求持C類及以上駕照 ，五年以上駕齡；比亞迪試車員招聘甚至要求A1駕照，三年以上客車駕駛經驗。有的招聘方強調要吃苦耐勞，「學歷無所謂，主要看駕齡和技術，加班是必須的」。

測試嚴苛 考驗能力

齊魯晚報引述有20年資歷的職業試車員吳磊表示，一輛車準備量產之前，會對車進行多種「極限考驗」，比如說去吐魯番最熱的地方，去漠河最冷的地方，去沙漠、去一些顛簸崎嶇路面等，通過各種嚴苛的測試，找到車輛的性能極限，然後最終達到設計的需求後進行量產。

「很多人覺得試車員測試的都是上市之前的車，會非常危險，但實際情況不是這樣。一輛車，只有達到基礎安全能力的時候，才會讓試車員開始測試」，吳磊說。比如他曾經需要在上海某測試基地一個非常陡峭的鍋型場地將車開到時速160公里以上，或是將車爬上直角然後直接俯衝。但這些測試往往考驗著車手的能力，車性能上的危險性並不大。