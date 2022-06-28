初婚年齡推後 中國青年「晚婚晚育」成國安新問題

圖為四川成都一對新人在「520」登記結婚。（中新社）

中國的人口問題從晚生到不生，現在連結婚年齡也逐年推遲，似乎回到「晚婚晚育」的計畫生育時代。晚婚、不婚人群增多本是很多國家的共性問題，但對近年屢因西方制裁而被迫斷尾求生的中國來說，更是國安問題。

即使國家和長輩們不停催婚催生，中國的年輕人還是愈來愈晚婚。數據顯示，中國人的初婚年齡已增至28.67歲，較10年前增長近4歲，部分省分超過30歲。而初婚人數較10年前也大幅降低近千萬人。分析指出，結婚成本上升加上婚姻觀念改變等因素，讓年輕人對家庭的渴望和依賴越來越小，不認可婚姻就是戀愛的唯一歸宿。

心中有愛，即使沒有婚禮的儀式感，仍能牽手共度幸福的婚姻生活。（中新社）

中國新聞網報導，2010年中國人平均初婚年齡為24.89歲，男性平均初婚年齡為25.75歲，女性平均初婚年齡為24歲。但據近日發布的「中國人口普查年鑑-2020」，2020年，中國人平均初婚年齡漲到了28.67歲，其中，男性平均初婚年齡為29.38歲，女性為27.95歲。

婚禮的繁文褥節有時會嚇退不少有結婚意願的年輕人。此為示意圖，文圖無關。（中新社）

男女初婚年齡推後

也就是說，10年間，平均初婚年齡推後了近4歲。其中，男性平均初婚年齡推後了3.63歲、女性平均初婚年齡推後了3.95歲。

每年的初婚人數近年也總體呈現下降的態勢。根據「中國統計年鑑2021」數據，2010年初婚人數多達2200.9萬人，2020年則降低到了1288.6萬人。從各地來看，平均初婚年齡推遲成為普遍趨勢，有一些地方的平均初婚年齡已突破30歲。

以杭州為例，2021年男性平均初婚年齡為28.5歲、女性為27.1歲，與上年相比，男性晚0.2歲，女性晚0.3歲。男性平均結婚登記年齡為31.7歲、女性為30歲，與上年同期相比，分別晚0.3歲和0.4歲。據安徽省民政廳發布的數據，2021年安徽省結婚登記平均年齡為33.31歲，初婚平均年齡分別為男31.89歲，女30.73歲。

江蘇省統計局在「2021年江蘇常住人口自然增長率首次轉負」一文中也透露，隨著時代的發展，江蘇女性平均初婚年齡穩步遞增。女性平均初婚年齡從2000年的23.22歲到2020年的29.66歲，10年間推後了近6歲，接近30歲。

從歷史趨勢來看，上世紀80年代初期，平均初婚年齡就呈現下降趨勢，1980年為23.59歲，1986年降低到22.83歲，此後開始上漲，到1992年又漲到23歲以上，1996年突破24歲，2011年突破25歲，2014年突破26歲，2017年達到27歲，2020年超過28歲。

伴隨著初婚年齡推遲的是結婚登記人數的下降。民政部數據顯示，2020年全國結婚登記僅813.1萬對，同比下降了12.2%，這是連續第七年下降。

國務院 發展研究中心公共管理與人力資源研究所研究室主任馮文猛分析有四個重要原因。

一對新人在領取結婚證後甜蜜親吻。（中新社）

就業 壓力大 結婚成本上升

一是受教育 水平的提升，現在越來越多的人選擇大學畢業後讀研、考博，尤其是女性群體，受教育年限不斷延長，自然推遲了結婚年齡。二是社會競爭激烈，就業壓力大，工作生活節奏加快，很多年輕人忙於工作，不少人經常加班，沒有時間戀愛，與異性接觸機會也少。

三是結婚成本上升，結婚要考慮住房等因素，房價上漲，部分地區的天價彩禮又直接把一些人嚇跑，或結不起婚了。四是婚姻觀念的改變，現在的年輕人自我意識增強，越來越重視婚姻的自主選擇和質量，生活便利性也在提高，很多人覺得一個人生活也挺舒適，對家庭的渴望和依賴也越來越小。

一些年輕人對家庭的渴望和依賴越來越小，不認可婚姻就是戀愛的唯一歸宿。（中新社）

錯過最佳年齡 致生育風險提高

馮文猛認為，結婚年齡推遲，對女性來說可能錯過最佳生育年齡，導致生育風險的提高，對整個社會的生育水平也有不利影響。他建議降低結婚成本，整治天價彩禮等不合理婚俗，讓年輕人盡量不用為結婚犯愁。要優化升級婚育環境，促進更多成功的婚姻匹配。同時，倡導婚姻、家庭、生育的重要性，消減部分人群對婚姻、家庭、生育的負面印象。

對於近些年降低法定婚齡的建議，馮文猛表示，現在初婚年齡已遠高於法定婚齡，如果無法消除造成初婚年齡提升的主要因素，降低法定婚齡的實際意義不大。而且考慮到婚姻的穩定性，在不夠成熟的年紀下過早結婚，也可能會導致更多的離婚、單親家庭，這對個體家庭和孩子都是不利的。