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鄭州出嫁女、入贅男 為何當不了村民、分不到土地?

中國新聞組／整理
2018年9月16日村民會議通過村規，明定「家裡沒男孩的家庭，多女孩的家庭，可以招一個女婿，只承認招一個，如果招第二個不享受村裡任何待遇」等。（取材自天目新聞）
2018年9月16日村民會議通過村規，明定「家裡沒男孩的家庭，多女孩的家庭，可以招一個女婿，只承認招一個，如果招第二個不享受村裡任何待遇」等。（取材自天目新聞）

婚育環境的不健全甚至歧視，河南鄭州市崗李村90後女子張亞平體會特別深。因為招了「上門女婿」，一家四口不僅被剝奪村民資格，還無權分配村裡剩餘土地，她維權4年，官司打到二審仍敗訴，近日她又向高院提起再審。她說，國家一直在倡導男女平等，「作為一個娘，我不會放棄的，希望法律能捍衛我們的合法權利」。

維權4年 二審仍敗訴

天目新聞報導，張亞平家中有姐妹三人，她排行老三，因家中沒有兒子，大姐結婚時招了「上門女婿」。2014年5月，張亞平和老公陳先生結婚，陳先生的戶口遷入崗李村，成為張家第二個「上門女婿」。張亞平和老公共育有兩個女兒，一家四口戶口都落在張亞平父親的家庭戶內。

然而張亞平沒有想到，從小生活在崗李村的她，竟有一天連崗李村村民都算不上了。2018年9月16日，村裡召開村民會議，通過「閨女只要一放炮出嫁，不享受村裡任何待遇」，「家裡沒男孩的家庭，多女孩的家庭，可以招一個女婿，只承認招一個，如果招第二個不享受村裡任何待遇」等村規。

根據這項規定，張亞平已出嫁，老公是家裡第二個上門女婿，所以均無法享受村裡任何待遇。2018年10月9日，村裡分配剩餘土地，經表決不分地給張亞平一家四口。對此，崗李村一位張姓村長表示，前述兩次會議中，大家做了民主表決，程序合規。

村裡土地 不分配該戶

「國家一直在倡導男女平等，女子也應該跟男人一樣享受平等的權利，村規村約也不能大過國家法律和政策」，張亞平說，她覺得自己的合法權益受到侵害，2018年11月起訴至鄭州航空港經濟綜合實驗區人民法院，要求村組織發放相應補償款人民幣40餘萬元，法院以「徵地補償費的使用、分配方案屬於村民自治範疇的事項」駁回。

張亞平不服，上訴至鄭州中院，鄭州中院駁回，申請再審仍維持原判。2021年5月，她再提起要求確認自己的「村民資格」以及重新做出土地分配方案的訴訟。2021年10月15日，鄭州中院二審仍是駁回，理由還是村裡分配徵地補償款屬於村民自治。

經過出席村民簽字同意的會議紀錄。（取材自南方都市報）
經過出席村民簽字同意的會議紀錄。（取材自南方都市報）

對於這個結果，張亞平並不服氣，「作為一個娘，我不會放棄的，希望法律能捍衛我們的合法權利。」今年4月，她提起了再審申請，由河南高院受理並舉行了第一次聽證會。

知名婦女兒童權益保護援助律師李瑩表示，根據「中華人民共和國村民委員會組織法」以及「民法典」，村民會議討論決定事項不包括集體經濟組織成員資格，村民資格並不屬於村民自治的範疇。

此外，李瑩說，村裡關於「出嫁女」和「第二個上門女婿」不享受待遇的規定，也涉嫌違反法律和中央有關精神。「中華人民共和國婦女權益保障法」規定，任何組織和個人不得以婦女未婚、結婚、離婚、喪偶等為由，侵害婦女在農村集體經濟組織中的各項權益。因結婚男方到女方住所落戶的，男方和子女享有與所在地農村集體經濟組織成員平等的權益。

經過出席村民簽字同意的會議紀錄。（取材自南方都市報）
經過出席村民簽字同意的會議紀錄。（取材自南方都市報）

今年5月，中國社會科學院學部委員孫憲忠曾公開撰文表示，目前中國還沒有農村集體經濟組織的獨立立法，也沒有集體成員權利的規定。侵害集體成員權的現象常發生在「外嫁女」、「入贅男」、「在校大學生」、「服役人員」、「服刑人員」等群體，「特殊群體的利益保護問題」是一個現實問題。

李瑩表示，近年來，農村婦女權益受侵害的個案屢見不鮮，事關公平正義和社會穩定，在法律實踐上亟待破題。

河南鄭州崗李村發生一家四口因女子招了上門女婿而被剝奪村民資格的情形。（視頻截圖）
河南鄭州崗李村發生一家四口因女子招了上門女婿而被剝奪村民資格的情形。（視頻截圖）

鄭州 河南 高院

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