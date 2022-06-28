鄭州出嫁女、入贅男 為何當不了村民、分不到土地?

2018年9月16日村民會議通過村規，明定「家裡沒男孩的家庭，多女孩的家庭，可以招一個女婿，只承認招一個，如果招第二個不享受村裡任何待遇」等。（取材自天目新聞）

婚育環境的不健全甚至歧視，河南 省鄭州 市崗李村90後女子張亞平體會特別深。因為招了「上門女婿」，一家四口不僅被剝奪村民資格，還無權分配村裡剩餘土地，她維權4年，官司打到二審仍敗訴，近日她又向高院 提起再審。她說，國家一直在倡導男女平等，「作為一個娘，我不會放棄的，希望法律能捍衛我們的合法權利」。

維權4年 二審仍敗訴

天目新聞報導，張亞平家中有姐妹三人，她排行老三，因家中沒有兒子，大姐結婚時招了「上門女婿」。2014年5月，張亞平和老公陳先生結婚，陳先生的戶口遷入崗李村，成為張家第二個「上門女婿」。張亞平和老公共育有兩個女兒，一家四口戶口都落在張亞平父親的家庭戶內。

然而張亞平沒有想到，從小生活在崗李村的她，竟有一天連崗李村村民都算不上了。2018年9月16日，村裡召開村民會議，通過「閨女只要一放炮出嫁，不享受村裡任何待遇」，「家裡沒男孩的家庭，多女孩的家庭，可以招一個女婿，只承認招一個，如果招第二個不享受村裡任何待遇」等村規。

根據這項規定，張亞平已出嫁，老公是家裡第二個上門女婿，所以均無法享受村裡任何待遇。2018年10月9日，村裡分配剩餘土地，經表決不分地給張亞平一家四口。對此，崗李村一位張姓村長表示，前述兩次會議中，大家做了民主表決，程序合規。

村裡土地 不分配該戶

「國家一直在倡導男女平等，女子也應該跟男人一樣享受平等的權利，村規村約也不能大過國家法律和政策」，張亞平說，她覺得自己的合法權益受到侵害，2018年11月起訴至鄭州航空港經濟綜合實驗區人民法院，要求村組織發放相應補償款人民幣40餘萬元，法院以「徵地補償費的使用、分配方案屬於村民自治範疇的事項」駁回。

張亞平不服，上訴至鄭州中院，鄭州中院駁回，申請再審仍維持原判。2021年5月，她再提起要求確認自己的「村民資格」以及重新做出土地分配方案的訴訟。2021年10月15日，鄭州中院二審仍是駁回，理由還是村裡分配徵地補償款屬於村民自治。

經過出席村民簽字同意的會議紀錄。（取材自南方都市報）

對於這個結果，張亞平並不服氣，「作為一個娘，我不會放棄的，希望法律能捍衛我們的合法權利。」今年4月，她提起了再審申請，由河南高院受理並舉行了第一次聽證會。

知名婦女兒童權益保護援助律師李瑩表示，根據「中華人民共和國村民委員會組織法」以及「民法典」，村民會議討論決定事項不包括集體經濟組織成員資格，村民資格並不屬於村民自治的範疇。

此外，李瑩說，村裡關於「出嫁女」和「第二個上門女婿」不享受待遇的規定，也涉嫌違反法律和中央有關精神。「中華人民共和國婦女權益保障法」規定，任何組織和個人不得以婦女未婚、結婚、離婚、喪偶等為由，侵害婦女在農村集體經濟組織中的各項權益。因結婚男方到女方住所落戶的，男方和子女享有與所在地農村集體經濟組織成員平等的權益。

經過出席村民簽字同意的會議紀錄。（取材自南方都市報）

今年5月，中國社會科學院學部委員孫憲忠曾公開撰文表示，目前中國還沒有農村集體經濟組織的獨立立法，也沒有集體成員權利的規定。侵害集體成員權的現象常發生在「外嫁女」、「入贅男」、「在校大學生」、「服役人員」、「服刑人員」等群體，「特殊群體的利益保護問題」是一個現實問題。

李瑩表示，近年來，農村婦女權益受侵害的個案屢見不鮮，事關公平正義和社會穩定，在法律實踐上亟待破題。