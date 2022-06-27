數字藏品市場震盪快速 成割韭菜生意？

NFT交易平台如雨後春筍般冒出。圖為示意圖。（路透）

一旦泡沫被戳破，數字藏品市場可能會形成殺豬盤，資產價值大幅下降，淪為一張僅可供欣賞的JPG，成為一場割韭菜的鬧劇。

2021年以來，海外NFT 爆火後，奢侈品品牌搶進，中國NFT交易平台也如雨後春筍般冒出。儘管業界認為，各平台多去除NFT的金融屬性，但仍有人通過其間的「灰色地帶」狠賺了一筆，既當裁判員又當運動員的平台也推波助瀾「炒空氣」。與此同時，市場震盪也來得快速，藏品可能一夜歸零，讓不少年輕人在NFT尚未被完全由官方納管下被套牢，也衍生了社會問題。

★以為抄底 結果接盤

NFT （Non-Fungible Token）意指「非同質化代幣」，在中國又稱數字藏品，即可買賣的數字資產。南方都市報報導，NFT掙錢的邏輯與所有商品交易一樣都是「低買高賣」。

「上一波暴跌時在iBOX買了不到100元（人民幣，約15美元）玩玩，兩、三個月沒看，5月初打開App時發現價格漲的離譜，便清倉了，獲利1萬7000元，達170倍，」NFT玩家陳樂(化名)說，如果再等一周，他的藏品價值5萬元，但到了6月份縮水至三成，「慶幸自己跑得快，雖然少賺了3萬元，但實際收益總比有價無市好」。

陳樂主要在騰訊幻核以及阿里鯨探上購買感興趣的數字藏品，當時NFT僅9.9元到19.9元，而且很容易買到，但從2022年開始，平台上的藏品經常秒罄，他趁iBOX藏品暴跌時以32元買進一些，5月7日藏品價格漲至6666元時選擇全部清倉。

「儘管我從iBOX賺了錢，我還是會勸退，甚至建了幾個勸退群，」陳樂說，「價格漲得毫無道理，崩盤也會來得悄無聲息。」以他此前買的「iBOX 002號空投版」為例，截至6月19日，編號295的空投為3250元，6個買家中，第五位以1萬2996元買入，賣出則腰斬至5300元；第六位買家以5300元購入，價格在3250元到3萬元之間浮動，但一個月了仍未找到接盤者。

陳樂稱，5月底在自己的勸退群裡做了一個盈虧統計，88人參與，盈利與虧損比例約3:7，其中虧損1萬元以上的有25人，「有不少是大學生」。

幾十元抽籤購買的一個數字藏品，轉手就能賣幾千元，由幾張小圖組合而成的合成圖底價上萬元，這在數藏平台HOTDOG上不足為奇。比如「賽博封神」系列的楊戩，HOTDOG流轉市場中的價格區間高達8600元至99萬9999元，而該藏品4月29日抽籤發售價僅59.9元，限量1000份。

但值得注意的是，報導指出，普通用戶很難搶到首發名額，抽籤或盲盒等都需要用戶持有該作者的數個作品，「這就會使得很多用戶轉戰二級市場進行高溢價交易」，曾在HOTDOG賺數萬元的小風(化名)介紹，一份合成圖「雷震子」曾漲至5萬，現在約1.2萬元，「中間接盤的基本認栽」。20歲的計算機系學生許言(化名)則在七級宇宙虧損了近6000元。他說，以為是抄底，結果是接盤。

越來越多的奢侈品品牌不斷加強在遊戲和數字領域的話語權。圖為Louis Vuitton推出的NFT電玩遊戲。（取材自新京報／LOUIS：The Game截圖）

★入場兩月 虧近九成

為更了解中國數字藏品的購買流程，南都灣財社記者自今年4月陸續在沃野、樂享藝術、七級宇宙、唯一等數藏平台實測搶首發、抽籤、擼盲盒、二級市場搶圖等過程，成本在1萬元左右的藏品，目前價值約1000元。

測試中發現，藏品首發搶購時，常常會出現「顧客太多，請稍等」的提示，或者直接白屏，幾分鐘後便顯示藏品已經售罄，寄售市場也類似。在「七級宇宙」上以780元完成支付下單，但幾秒後，消息彈出訂單已退款。反覆數次後以1209元、1310元買到了兩張R卡。「R卡」數量有限且是小圖合成的必需品，理論上具投資 價值，但「R卡」實際價格已降至320元。

5月1日，「唯一藝術」啟動一周年限時活動，每個帳戶每完成一次購買紀錄即可獲得一個盲盒。5月1日晚間，記者在寄售市場購買了17個價格在32至69元之間的圖片，兩小時後，支付中的圖片價格逐漸跌至36元，之後再變為25元、15元。入場兩個月，最終，記者花900元買到的藏品，連盲盒帶原始藏品，價值不到150元，虧了近九成，且暫無成交量。

不過，在測試的過程中，也有些藏品實現了增值。其中，3份合計成本為169.9元的藏品，扣除手續費後提現約900元。

NFT作品CloneX頭像曾亮相佳士得香港春拍。（中新社）

★增值背後 噱頭炒作

多位玩家表示，中國數字藏品升值與否除了看平台背景外，還要看數字藏品是否會提供額外權益，比如優先購、抽籤資格、盲盒或是免手續費等，圈子裡稱其為「賦能」，有的優先購權益至少鎖定了十倍收益。

北京市盈科律師事務所合夥人郭志浩稱，正確衡量一個數字藏品的價格，不僅要考慮到它的稀缺性、獨特性，還要考慮到它的底層權利或價值，否則單純的炒作不可持續。中央財經大學數字經濟融合創新發展中心主任陳端亦認為，絕大多數的數字藏品不具備長線投資價值，因為其缺乏實質性的價值。

紅洞數藏CEO張貝龍表示，現在大多數平台所謂的賦能更多的是賦予其使用價值，但沒能提升藝術價值和符號價值，藏品的價格自然會回落。

另一方面，中國數藏平台已從2月的不足百家，發展到5月的超過300家，良莠不齊，「既當裁判員又當運動員的平台很多」。一位業內人士說，一些平台一邊發行藏品，一邊在寄售市場給本平台藏品抬價，平台與項目方合作「控盤」；有的團隊也會惡意鎖倉，讓其他散戶購買高價產品，「成交背後充滿了噱頭炒作甚至對敲交易」。

不過，例如唯一、iBOX、七級宇宙陸續都對鎖倉行為進行整治，比如限制一天累計的鎖倉次數，超過次數後限制交易等，甚至封禁帳號等，以遏制藏品的炒作。

iBox販售元宇宙頭像。（取材自知乎）

●NFT夯 年輕玩家身分建構、社交利器

報導指出，早在今年2月，銀保監會發布「關於防範以『元宇宙』名義進行非法集資的風險提示」。4月，中國互聯網金融協會、中國銀行業協會、中國證券業協會聯合發布了「關於防範NFT相關金融風險的倡議」，明確提出堅決遏制NFT金融化證券化傾向。

郭志浩指出，中國大部分表示可自由交易的NFT平台其實都是在擦邊經營，因為中國尚無關於NFT交易所的專屬許可。同時，結合「國務院 關於清理整頓各類交易場所切實防範金融風險的決定」、「國務院辦公廳關於清理整頓各類交易場所的實施意見」，反而很多開放二級市場的NFT平台都涉嫌違規開設交易場所。

陳端表示，NFT在中國更強調是數字版權價值，而不是token通證價值，而中國各大平台依託不同的聯盟鏈、私鏈發行數字藏品，跨鏈資產的流轉以及其價值錨定、價值共識的形成，會存在更多的技術難題。

★90後年輕人為主

「這導致的問題是如果平台跑路、倒閉，用戶購買的相關資產也會隨之化為烏有，實際上用戶沒有形成對數字內容的所有權。」業內人士強調。但儘管隱患重重，玩家們仍然對新推出的平台趨之若鶩，追蹤新發行的數字藏品，試圖抓住「起飛」的機會。

觀察多個數字藏品玩家QQ和微信交流群發現，玩家們普遍為90後的年輕人為主，其中又以男性為主。一位數藏平台創始人說，以他們的平台為例，90後和00後的玩家占66%。

陳端表示，「對於Z世代而言，數字藏品是一個新潮的事物，是身分建構、圈層社交的一個利器。另外，大部分的數藏平台參與門檻較低」。

郭志浩不鼓勵學生參與到數藏的二級市場，在他看來，絕大部分的數字藏品停留在NFT的1.0時代，「這種脫離實際價值的炒作，就像炒郵幣卡、炒鞋一樣，終究是短暫的輝煌」。