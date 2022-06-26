帶動文旅、文創行業發展 劇本殺越玩越大

劇本殺綜藝節目「大偵探」每期邀請明星參與，透過推理抓出犯人。（取材自微博）

你心中玩「劇本殺」是什麼模樣？一群人穿著戲服在密閉空間裡演繹推理？古城抗日、遊輪緝兇…，現在的劇本殺越玩越大，影視IP轉化、沉浸式的體驗，帶動文旅、文創行業發展，玩出了一條「劇本殺+」新娛樂路徑。

受到年輕人喜愛的社交活動「劇本殺」，除了線上、線下遊戲外，近年還發展出劇本殺綜藝、紅色劇本殺、劇本殺文旅等行業新趨勢，透過沉浸式體驗，帶給觀眾、玩家、遊客新奇體驗。

★劇本殺遊戲 線下店夯

羊城晚報報導，朱乾是溫州職業技術學院教師，也是中國作家協會會員。十餘年來，他以筆名「善水」創作了「宅妖記」、「不二掌門」、「四無道長」、「書靈記」等十餘部作品，全網點擊量超過150億次，多部作品被改編成影視劇、動漫、網路電影。

2019年，朱乾在江蘇鎮江參與電影拍攝時，被朋友帶到當地門店玩了一場劇本殺。不久，他便在南京和朋友成立了一家公司，做劇本殺相關內容。

「我們選擇跟業內最大的交易平台『小黑探』合作。」朱乾說，劇本殺劇本的完整創作至少需要兩個月的時間，擬大綱、完成初稿後，需要不斷找玩家測試、修改，才能推向市場。通常，一個劇本需要兩至四人完成。

近兩年，朱乾團隊不僅開展了劇本殺創作、開線下劇本殺店等業務，還做起以劇本殺為切入點的沉浸式文旅，逐漸成為業內劇本殺新文創領域的標竿。

朱乾表示，雖然他們做的「頭部」劇本不多，但也做了很多「腰部」以上的本子，與「小黑探」合作的劇本殺劇本淘寶店，營業額在相關分類裡已做到第一。

劇本殺綜藝節目「大偵探」每期邀請明星參與，透過推理抓出犯人。（取材自微博）

★劇本殺綜藝 重娛樂性

劇本殺的紅火不僅引來眾多文創從業者的參與，也吸引平台方紛紛入局，推出劇本殺綜藝節目。

去年，「奇異 劇本鯊」、「萌探探探案」、「最後的贏家」、「明星大偵探第六季」節目接連上線；今年，「大偵探」完結後，「開始推理吧」、「萌探探探案第二季」無縫續上劇本殺綜藝的熱度。

這些劇本殺綜藝各有側重，「萌探探探案」是一檔「IP+」沉浸式推理真人秀，偏重在遊戲中製造笑果。「潛伏」、「慶餘年」、「還珠格格」等經典IP均被改編成了劇本殺遊戲。「奇異劇本鯊」則是一檔明星社交體驗真人秀，主打沉浸式劇本殺，讓玩家在遊戲中完成社交。

從口碑和影響力來說，2016年首播的明星推理真人秀「明星大偵探」，國民認可度最高。每期節目中，嘉賓根據不同案件的主題，扮演不同角色，進入模擬案件現場尋找證據，推理出兇手。

朱乾指出，「明星大偵探」和線下劇本殺火了之後，騰訊、愛奇藝、優酷均開始著手打造劇本殺性質綜藝，懸疑小說作者也參與了編劇。例如，熱播劇「隱秘的角落」、「沉默的真相」作者紫金陳，曾坐鎮「奇異劇本鯊」編劇團隊。

在朱乾看來，相較於強調推理、燒腦的線下劇本殺遊戲，劇本殺綜藝更強調娛樂性，「一個多小時的節目不可能都展現燒腦的邏輯性表達，觀眾也不會願意看幾個嘉賓在房間裡討論，而是要看他們在各種活動中闖關、互動，因此劇本殺綜藝的劇情都會簡單一些。」

劇本殺資深從業者朱乾也是一名網文作家。（取材自羊城晚報）

★影視IP轉化 十分熱門

朱乾表示，針對不同的劇本殺綜藝項目，業內會充分考慮委託方需求進行調整，實景綜藝或戶外團建式綜藝，編劇會突出遊戲機制；做室內圍桌節目的劇本，編劇會突出推理機制。

劇本殺劇本與影視IP的轉化也是進行式，十分熱門。朱乾指出，一些電影院 將空置的影廳作為沉浸式劇本殺場景，在電影上映前，讓玩家玩電影相關的劇本。例如電影「刺殺小說家」上映前就推出了玩劇本殺送電影票的活動宣傳。

紅色劇本殺「兵臨城下」。（取材自羊城晚報）

★紅色劇本殺 家國情懷

報導提到，主旋律的「紅色劇本殺」也在年輕人中流行開來。這些紅色主題劇本多以家國情懷為主題，聚焦五四運動、抗日戰爭、解放戰爭時期，或主打諜戰陣營，或偏沉浸情感，不少單位選擇以此形式進行黨建，讓年輕人在娛樂的過程中收穫歷史知識，接受愛國主義教育 。

「兵臨城下」、「無雙」、「與妻書」、「孤城」、「紅色戀人」等紅色劇本都頗受年輕人歡迎。其中，「兵臨城下」根據真實歷史事件改編而成，故事中的朔縣城位於山西北部，是雁門關外的一座歷史名城。七七事變後，朔縣在先進分子和組織的發動下，決定守城抗日，據險固守。透過情節設計讓玩家感受抗日時期的艱難抉擇。

作者貓斯圖在受訪時曾表示：劇本給了玩家選擇。明知道可能會失敗，到底是堅持還是投降？即使玩家們最後沒有選擇抗日，但當他們得知真實歷史人物的堅持時，也能直觀感受先輩的偉大。

朱乾透露，他的團隊也在創作紅色劇本殺。他在2019年收到相關部門的調研信息，希望將劇本殺創作與紅色題材結合。今年，公司為浙江團省委下屬的浙江省青年文學藝術聯合會創作了抗戰題材紅色劇本，將它作為黨建、青年活動寓教於樂的載體，進行黨史學習教育。他們也為西安市創作了紅色劇本殺，發放給下屬機構、企事業單位。

朱乾透露，紅色劇本殺與紅色文旅結合，是業界的一大趨勢。

沉浸式劇本殺「暗礁——長江專場」在知音號遊輪上舉辦。（取材自羊城晚報）

●融合文旅 走出「沉浸式+」新路

經過幾年醞釀、發展，劇本殺已突破邊界，與文旅、文創項目充分融合，走出一條「劇本殺+」的新路徑。

報導指出，文化和旅遊部前年出台的「關於推動數字文化產業高質量發展的意見」中明確提出，引導和支持虛擬現實、增強現實等技術在文化領域應用。目前，市面上有許多劇本殺模式在遊輪、酒店、古鎮等不同旅遊場所開展，不少旅行APP也推出了劇本殺旅遊產品。

2021年3月20日，武漢最大的沉浸式劇本殺「暗礁——長江專場」在知音號遊輪開場，遊輪被打造成四層各具特色的船體空間和復古艙房，五幕互動話劇貫串整場劇本殺，200名玩家跟隨任務線進入遊輪各個區域，執行主線任務、進行互動遊戲。

古鎮嫁接劇本殺模式更為普遍：四川崇州街子古鎮、四川邛崍平樂古鎮、雲南彝人古鎮、浙江杭州河橋鎮、浙江南潯古鎮等均是熱門文旅劇本殺打卡地。以雲南項目為例，雲南彝人古鎮推出了八小時超長沉浸式體驗項目，真人實景劇本殺「彝人古歌——威楚之戰」，將地方歷史和彝族文化融入劇本，並將彝人古鎮文旅核心區產品、業態等內容融入劇情體驗。

朱乾在解釋「劇本殺+文旅」這一概念時提到，「我們不能簡單將這種業態稱為劇本殺+，現在業內普遍提出的是沉浸式+的概念，如沉浸式+民宿+旅遊+相親+博物館等。」

朱乾透露，浙江很多景區都展開了劇本殺合作項目，例如，遊客走進雁蕩山景區，並不是簡單遊山玩水，可以帶有角色扮演性質的沉浸式劇情體驗，年輕人邊遊覽景點，邊玩沉浸式劇本殺，某種程度上增加了景區與遊客的黏合度。

朱乾表示，「劇本殺+文創」模式也在同步推行，劇本殺所用的道具、服裝，都能作為周邊產品搭配銷售。以溫州為例，當地以輕工業著稱，所以當地政府很支持劇本殺周邊產品的開發。