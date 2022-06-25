大齡高考生重新起跑 勇追大學夢

2021年10月，馮肖在復讀學校的教室裡學習。(取材自新京報)

2022年高考 人數達到1093萬，除了17、18歲的應屆少年，還有不少「大齡考生」在其中。有人高中時急於外出工作，有人則是大學虛渡、專業選錯。不管什麼理由，錯過高考的遺憾，令他們多年後重拾書本，重新為自己上考場。

24歲的馮肖(化名)日前走出高考考場，這是馮肖第三次參加高考，他已經做了所有能做的事，無論結果如何，他都沒有遺憾了。

新京報報導，馮肖2015年第一次高考，年輕的馮肖只想快速逃離壓抑的高三，成績不理想也沒關係，有個大學讀就行了。進入社會後，馮肖漸漸後悔當初略顯草率的決定。他想重來一次，認真選一次大學和專業。

2020年底，他從工作的醫院辭職，備戰2021年高考。泡在自習室裡近六個月沒見過太陽，但這一年自學的成果，馮肖不太滿意，於是他在今年第三次走進了考場。

2022年4月，李永春在大學宿舍裡學習。(取材自新京報)

★重啟人生 改變命運

另一位考生李永春是安徽亳州人，高中時本來是班裡的尖子生，但一場大病讓他錯過了2012年高考，還留下大腦反應遲鈍的後遺症。

「反正也考不上大學，不如退學算了」，復學兩個月後，李永春逃離了當時讓他備感壓抑的高中校園。他貸款1萬元人民幣(約1490美元)在上海報名一個編程培訓班，但學習效果不太理想，事後面試 了多家公司都沒錄取。

李永春回顧自己七年的打工生活，沒有學歷只能幹些底層工作，從沒拿過5000元以上的月工資。2019年6月，25歲的李永春向父親提出了壓在心底多年的想法——參加高考。他想通過高考重啟人生，改變命運。

去年剛從一所211大學畢業的菲菲(化名)，也想重新來過。

報高考志願時，媽媽讓她學醫，她因為害怕解剖和複雜的醫患關係而拒絕。「盲選」了能源與動力工程專業，課程很難，學習興趣與日俱減。

大學期間家人生病，菲菲因為不懂醫學知識感覺無助。後來，後悔的情緒滋長，她想放棄能源與動力工程專業，重新高考學醫。

和媽媽反覆提了幾次後，媽媽要求她必須先讀完四年本科拿到畢業證和學位證。菲菲終於在今年夏天走進高考考場。

大潘(化名)是高二那年輟學的。

初中時是優等生的大潘在高中數學受挫。他跟不上老師的講課節奏、也聽不懂課。高二跌出重點班後，大潘輟學去廣東打工。

大潘的哥哥建議他找個高中插班，備戰2019年高考。但快30歲的大潘不好意思和高三生一同上課。後來，哥哥告訴他社會考生也能報名高考，不用非得回到高中校園。於是大潘想透過自學備考努力彌補自己和家人們共同的遺憾：去讀一次大學。

2020年，大潘的高考準考證，上面有他抄錄的英語選擇題答案。(取材自新京報)

★重回高三 全新備考

2020年1月，大潘在高中旁邊租了房子開始備考。每天早上學生在操場上出操，大潘都站在窗邊看，想像自己是他們的一分子。

為了最高效地利用有限的時間，大潘把主要精力花在數學和文科綜合上。數學的提升空間比較大，他開始只有二、三十分的水平，他希望通過努力提高到90分。

2021年夏天，菲菲拿到畢業證後，媽媽給她找了一個復讀學校。離家很遠，需要住宿，菲菲決定自己在家復習，一邊看網上的學習資料，一邊做題。

馮肖是2020年底開始復習的，他找了一個付費自習室復習。

每天早上5時半起床，晚上12時或凌晨1時從自習室離開，18小時的學習久坐，影響了他的身體健康。馮肖沒經歷過模擬考試，第二次高考時因為緊張，平時會做的題也做不出來，最後總分比六年前第一次高考還低了一分。

馮肖沒有氣餒，他進入山東一所復讀高中備戰第二年高考。宿舍晚上10時熄燈後，他還窩在被子裡學習，將手表調亮，當手電筒用。

李永春第一年也是自學復習的，他想去復讀學校，但家人不願意出學費。2020年高考成績出來，李永春的成績比本科線低14分。父親看他的成績離本科線不遠，終於同意他去上復讀學校，再考一年。

馮肖復讀期間做過的部分試卷。(取材自新京報)

★終於考上 34歲畢業

大潘2020年的高考成績是489分，復習六個月取得這樣的結果他很滿意。他報考了鄭州一所民辦本科的法學專業。2024年畢業時他就34歲了，這個年齡，拿著文憑去找工作並不容易。

他覺得大學最大的作用不在於專業知識的傳授，而在對獨立思辨能力的培養。有了這個能力，不管做什麼事情，都更容易做成。

2021年高考，李永春成績超過一本線16分。他截圖發給在外地打工的父親。極少給他打電話的父親馬上一通電話打過來，言語裡難得地帶了點開心。李永春報考了安徽合肥師範學院數學與應用數學，他以後想當一名初中數學老師。

馮肖與菲菲今年的高考成績還沒出來，如果能考上的話，馮肖希望能把大學的圖書館翻一遍，好好提升專業能力。菲菲則是有些慶幸自己先大學畢業後再考高考，「好像有個文憑也不錯」。

許巧查看求職信息。(取材自錢江晚報)

●碩士生Offer飛了 決休學再戰秋招

浙江杭州某高校一名碩士生許巧（化名），在面臨畢業論文答辯前十天，已經簽署三方協議的Offer被企業單方面毀約，許巧沒有放棄。她準備休學，再戰下一個秋招。

錢江晚報報導，許巧是寧波人，從去年秋招以來，她一直在找工作，雖然手頭已有一份Offer，但她還是希望能有更多選擇的機會。

6月初，她接到轉轉公司HR來電，「很遺憾也很抱歉，我們要和您解除三方協議」。

三方協議是「普通高等學校畢業生」或「畢業研究生就業 協議書」的簡稱。它是明確畢業生、用人單位、學校三方在畢業生就業工作中的權利和義務的書面表現形式。畢業生到單位報到後，用人單位將再與畢業生簽訂勞動合同。

轉轉的Offer，是去年秋招時拿到的。許巧原本屬意在杭州和上海工作，但屢屢失敗之後，她決定先和轉轉把三方協議定下來，這家互聯網公司的總部在深圳。

日前，許巧才在求職網上看到應屆生被轉轉毀約的經歷，如今的這個電話來得真不是時候。幾天後，她就要參加研究生畢業論文答辯，6月底正式從研究所畢業。

★疫情影響 求職路難

去年秋招，是2022屆畢業生的第一次校招。許巧把簡歷投給美團用戶研究崗位。研二時，許巧曾在杭州一家互聯網公司實習過三個月，做的就是用戶研究。許巧對此信心很足，海投了阿里、騰訊、字節跳動等多家互聯網大廠，以及米哈遊、沐瞳等多家知名遊戲公司。

因為受到疫情的影響，2022屆高校畢業生的面試，幾乎都在線上進行。

涼亭裡，許巧對著攝像頭介紹自己，對方簡單問了幾個問題，然後給許巧派了一個作業——做一份赴非洲藝術照市場用戶調研報告，就這幾天交。許巧一愣，微笑著答應下來，她嘀咕著，「還沒招我，就想著免費勞動力啊」。

許巧說，校招企業HR常用「要求盡快到崗實習，實習後根據表現情況決定是否錄用」這樣的話術，對應屆畢業生來說「意味著不確定」，他們可能要放棄其他的面試機會，也可能隨時被拋棄。

許巧一開始非常堅定地選擇互聯網，但現在她迷茫了。Offer被毀約後，她思考是不是像室友、同學一樣去考公、到國企上班，「起碼不會被毀約」。

同學趙糖(化名)現在在一家國企宣傳崗位實習，每天穿正裝趕地鐵。雖然每月只有2500元的實習工資，但趙糖覺得，眼下這樣的日子還比較穩定。她記得面試一家新能源車企時，對方HR說：「你們年輕人就是不知道天高地厚，只盯著那點兒死工資看。」

與趙糖回寢室的路上，許巧一路沉默，最後她還是決定休學推遲到今年10月畢業，再以應屆畢業生的身分，拚一次秋招。她不打算把這個決定告訴父母，「在職場中，進一步積累經驗也一定比當場外觀眾強。」許巧堅定地想著。