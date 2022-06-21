讀書走出大山、走回家鄉？迷失在都市教材的鄉村孩子

雷宇丹和學生們在雪地裡玩。（取材自澎湃新聞／侯長亮公眾號「落泥」供圖）

被「落後」、「貧窮」等印象遮蔽的偏遠地區的孩子，很少有人看到他們真實的樣子。對迷失在教材、捐贈品和打工潮裡的他們來說，受教育，是為讓他們走出大山，還是該走回家鄉？

自2011年大學畢業，遠赴山村支教的侯長亮很少考慮過歸期。他曾因支教被評為「廣西公民楷模十大新聞人物」，因不想曝光逃到貴州等地支教。直至2020年結婚，每月880塊的工資難抵現實壓力，讓支教11年的他不得不選擇離開。這次，36歲的他接受了澎湃新聞的採訪，盼社會關注鄉村教育的艱難，而最難割捨的，還是那些山村的孩子們。

2012年，侯長亮跟著學生，走了2個多小時的山路去做家訪。（取材自澎湃新聞／侯長亮公眾號「落泥」供圖）

教材裡缺失的農村視角

2018年春天剛開始，學生來問侯長亮，今天可不可以早點放學？他們怕侯長亮罵，沒說去採竹筍。直到4月一個星期天，有三個孩子約著他去，翻過一座山，見孩子們在竹林裡，手套不戴，一個下午就能採回幾十塊錢的竹筍補貼家計，自力更生能力特別強。採了幾次，他就特意早一節課放學，擔心放晚了，他們還是要去。

侯長亮很受啟發，為什麼這沒有結合到教學中？春、秋季兩季竹筍，孩子去採去賣，打了多少斤，多少錢一斤，這是必須要會算的。他就用採竹筍的元素出例題，這裡面都是有乘除法的。他跟同事教學時也鼓勵他們，把採竹筍的精神用在學習上。

學生採竹筍的視頻發到網上後，有網民說很同情，侯長亮則覺得孩子們非常優秀，每次跟孩子們聊到這一塊，他都豎著大拇指表揚他們。反而是孩子們的家人看到視頻，說這些沒必要拍，他們幹農活好可憐的，並說城市好，這裡大家沒文化。侯長亮認為，家長的思想就這麼在孩子們的心底產生影響，孩子可能會萌生出不自信。

侯長亮也發現，教材、練習、試卷越來越城市化。習題很多以「高樓、電腦、汽車 、超市大商場、娛樂場所、博物館 ……」為描述對象來出題，幾乎沒有把「田野、幹農活、放牛、砍柴……」作為描述對象的。於是，他把學生生活的例子，結合到課上來講，讓他們對自己做的事有自豪感，對鄉村更有歸屬。

但不是說農村孩子的教材就完全要以農村元素去寫，侯長亮說，孩子們還是需要了解城市的，他會講一講高鐵、動車、火車的區別；還有城市說的一棟是一個單元，一個單元又是幾戶，孩子們完全不懂，他就畫簡單的線形圖，用什麼東西擺一擺，跟他們解釋一下。

「農村孩子不大容易教出來，不是因為他們傻，是農村出身會讓他們自卑。」侯長說，雖然大家都說鄉村很美好，但鄉村人自己卻不願意回來，從大山出去的，更不願回來。他相信教材是能起一定影響的。

採竹筍的學生。（取材自澎湃新聞／侯長亮公眾號「落泥」供圖）

城裡的捐贈 讓孩子產生依賴

剛支教那兩年，很多學生家非常貧困，侯長亮在廣西募集筆、本子、球。但有些人，連內衣、內褲、高跟鞋、超短裙等都捐過來。很多山村老師說，花了時間、精力、金錢去取這些衣服，都沒用。2019年冬天，學生接受了4次捐贈，全是冬天的衣服，手套、襪子、帽子，都不是他們對接的，但沒辦法拒絕。

尤其在短視頻時代，不少博主把哪個學生吃的最差，衣服最差，房子最破，用視頻拍出來，再拉個橫幅，發到網上，把網民感動糊塗了，粉絲量「蹭」地上來了。侯長亮說，這不是做教育，只是為了捐贈而捐。

「孩子真正成才、強大，不是只靠捐贈，過多捐贈只能帶來壞處，會讓孩子形成依賴，加劇一些認知——外面好像什麼都有，自己的鄉鎮什麼都沒有。」侯長亮說，有些公益組織宣傳「希望你們努力讀書，走出大山」，但沒有後面一句「走出大山之後，不要忘記家鄉。幫助家鄉」。整個社會的意識，包括鄉村教育，一直在說城市好，農村不好，對孩子影響是最大的。

2022年1月，校長與基金會聯繫人多次討論，給優秀學生每人獎勵一頭小豬。（取材自澎湃新聞／侯長亮公眾號「落泥」供圖）

真正能夠把捐贈與鄉村教育融合的，很少。侯長亮說，他們在支教過程中提倡「通過付出得到回報，才有尊嚴、有力量、讓人有自信」。他們在雲南支教，除了書籍，一般的物資都不接受，現在書也很多了，後面重點是怎麼帶孩子們有積累地閱讀。

上海有一個基金會，也有類似的想法，授人以漁，而非授人以魚。2022年1月，校長與基金會聯繫人經過多次討論，給優秀學生每人獎勵一頭小豬。這次獎勵是希望能幫助到學生家裡，對其它學生也有激勵作用，且這個獎勵是會升值、需要後期去勞動、付出的，把小豬餵養大了，才能創造更大的價值。這也是扶貧跟鄉村教育一次很好的結合：引導孩子們去勞動。

侯長亮幫學生幹農活，給玉米地拔草。（取材自澎湃新聞／侯長亮公眾號「落泥」供圖）

侯長亮父母和他的家。（取材自澎湃新聞／侯長亮公眾號「落泥」供圖）

侯長亮的家在湖南的一個小山村，小時候，爺爺奶奶去世早。母親生病，父親沒辦法去打工。他家三兄弟，每年交學費，父母都要去借。他哥初中時輟學，供他讀書。小學教學點是個老祠堂，破破爛爛，讀了一年，祠堂快倒了，就在同學家裡輪流讀，直到讀完四年級才去鎮上。

為了離開農村而苦讀

雖然條件艱苦，但侯長亮的家鄉對讀書很重視。他讀高中時，哥哥看他英語不好，給他買複讀機讓他多聽英語，父母也希望他考上大學後有出息，那時他的意識裡，讀書就是為了離開農村，不要當農民。這種意識扭轉是支教之後，他通過新聞了解到，有些偏僻山區教育比自己小時候還落後，他想為西部山區的孩子做點事情而選擇了支教。

一開始支教，家人不反對也不支持。後來家人看到侯長亮發的一些動態，覺得太艱苦了，希望他去城裡工作，2013年7月，他完成兩年支教，下決心去深圳工作，但學生們時而聯繫他，希望他再回去，侯長亮放不下，工作了兩個多月，攢了三千多塊，辭了工作又回去。

2015年，他因支教工作被評為「廣西公民楷模十大新聞人物」。侯長亮說，獲獎讓他心裡非常忐忑，偏遠山村有那麼多優秀的老師，堅守了那麼多年，他跟他們比起來算什麼。這個獎，也使他和老師們的相處有點尷尬。掙扎一段時間後，他避開媒體去貴州畢節支教。

2020年11月，侯長亮和妻子選擇在學校拍婚紗照。（取材自澎湃新聞／侯長亮公眾號「落泥」供圖）

支教11年 對家裡虧欠

在貴州完成兩年支教後，教育部 為學校一次招考來八名老師，學校不怎麼缺老師了。2017年8月底，侯長亮就到雲南昭通一所師資奇缺的山村小學當老師。2019年，學生有一百五六十個，想再找個代課老師，剛好本地有一個學生讀完大學，但聽到工資只有800塊就沒同意。不少年輕人和這個畢業生一樣，覺得這裡不好，不願回來。

「整個鄉村教育很矛盾，本來鄉村教育是為鄉村造就人才，反而把人才造就『走了』。農村孩子讀書的目的，是為了離開農村、走出大山，整個社會意識也是去城市才是有出息。」侯長亮說，也有些學生最後回到鄉村，比如第一屆學生，做幼兒園老師的也有，有現在還讀大學的跟他說畢業了也想來支教。

侯長亮則是糾結，支教時間越久，對家裡虧欠越大。2014年過年，家裡出資翻修房子，父母和兄弟各出了一部分，他沒有出錢，家人沒怪他，但自己心裡挺過意不去的。他第一次支教時，只想著兩年，第二次回來，其實沒有考慮過歸期，但結婚後，有時父母會說，你們也要考慮小孩了，在山村，住宿也不方便。

支教11年，侯長亮打算離開了。確實鄉村教育太艱難了，他需要把自己所了解的通過媒體發布出來，讓更多人關注。就算以後不支教，侯長亮也會做郷村老師這方面的公益，因為鄉村最缺的，還是優秀的老師。

「我也想有人來接我們的棒，但不希望這些年輕人像我們這樣堅守這麼多年」，侯長亮語重心長地說。