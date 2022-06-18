健康碼突變紅… 淪河南維穩工具

河南有多家村鎮銀行無法提供取款服務，儲戶集結維權，要求歸還存款。（取材自微博）

自己沒確診但「健康碼 」卻變成紅色？遭河南 村鎮銀行欠款的儲戶發現，只要一進入河南境內，健康碼無緣由變紅，導致他們尚未維權就先陷入「進退不得」的局面。健康碼成為維穩工具，反而激化矛盾，河南政府這一招，掀起漫天負評。

河南省一些人一覺醒來後，便發現自己的防疫 健康碼變成了紅色。緊接著，防疫人員上門，要求他們居家隔離。但很多人隨後發現，導致他們成為風險人員的可能並不是新冠病毒，而是他們的身分：維權儲戶。

BBC中文網報導，近期河南有多家村鎮銀行因遇到資金危機，無法提供取款服務，由於涉及40萬儲戶近400億（人民幣，下同，約59.74億美元）存款， 「取款難」的儲戶非常焦慮，不少人直接前往省會鄭州維權。

很多儲戶稱，他們的核酸檢測為陰性，健康碼卻被突然賦「紅碼」（表示風險人員），有媒體解讀認為這措施似乎是為了防止維權事件發生。

爸是儲戶 女兒被紅碼

居住在鄭州的劉女士就遇到了類似情況。她13日發現自己的「豫康碼」突然變紅，而她的所有核酸檢測結果都是陰性，也從來沒有接觸過確診人員。防疫人員隨後上門，要求她禁足在家，而防疫部門拒絶向她解釋紅碼的原因。

百思不得其解的劉女士在社交媒體上看到，很多抱怨有類似經歷的人都是村鎮銀行的儲戶，她才想起來自己也曾在開封新東方村鎮銀行存了數萬元，而該行也面臨著「取款難」。

鄭州市衛健委回應查詢時證實，已接到多個「外地來豫儲戶被賦紅碼」的投訴，目前正調查核實。然而，受該措施影響的人群不止這些銀行儲戶本人。

距鄭州200公里外的駐馬店市民王女士表示，自己因突如其來的紅碼被防疫人員拉到酒店強制隔離，而她「連鄭州都沒去過」。

多名在河南幾家村鎮銀行存款的儲戶反映，他們的健康碼被賦紅碼。（取材自澎湃新聞）

「我自己不是儲戶，是我爸爸在村鎮銀行存了錢，現在取不出來，他前段時間就去了趟鄭州了解情況，結果他回來（健康碼）就變紅了，然後我們都隔空變紅碼了，」她說道。她之後還有面試，突如其來的隔離令她覺得頭大。

報導指出，一篇題為「犯我者雖遠必「朱」：多名維權儲戶被紅碼」的文章講述一些儲戶的類似遭遇。該文章13日在社交媒體流傳，引起很多網友對這種做法的憤怒批評。

最大疫情 權力不受限

一些網民指責當局將健康碼變成21世紀的「良民證」，還有網友表示，「不受限制的公權力，才是中國最大的疫情」。

隨著輿情發酵，環球時報評論員胡錫進14日發文稱，各地的健康碼應只應用於純粹的防疫目的，「在任何情況下都不應被地方政府用於與防疫無關的其他社會治理目標」。

「如果有哪個地方為了其他目的通過調控健康碼阻止特定人員流動，這顯然違反相關防疫法規，也會損害健康碼的威信，損害公眾對防疫的支持，」他寫道。

河南有多家村鎮銀行無法提供取款服務，儲戶集結維權，要求歸還存款。（取材自微博）

資深媒體人安替表示，「河南當局已經用核酸碼為自己的欠債銀行服務了」，他認為，「這些事情必然會發生」。他在推特上寫道，「歷史告訴我們，一旦動用主權例外工具，因為『無法無天』，必然被普遍濫用」。

回顧整起事件，今年4月中旬，河南、安徽省的多家村鎮銀行均出現儲戶無法取款的問題，一些銀行毫無預警地關閉了線上取款和轉帳功能。

官媒報導稱，這幾家出現資金危機的村鎮銀行的大股東通過「資金掮客」吸收公眾存款，涉嫌違法犯罪，正在被調查。銀保監會稱，已責成河南銀保監局和人民銀行鄭州中心支行配合地方當局「穩妥處置」。目前這些銀行涉及的資金至少有數百億元。

黑河管控 居民全黃碼

5月下旬，河南鄭州有數百名抗議者走上街頭，聚集到河南銀保監局門外。人們手持「還我積蓄」的標語牌示威，遭警察驅散。

報導說，新冠疫情爆發以來，中國便在全國透過健康碼對公民定位追蹤，並對風險人員強制禁足。早期取得了許多民眾的支持，但現在有越來越多的民眾擔心該措施會導致公民權利受到限制及隱私遭侵犯。

去年10月，中國東北城市黑河為了防疫，將所有當地戶籍居民的健康碼變更為「黃碼」，該措施甚至導致一些在外地工作的黑河人也行動受限，引發批評。

俠客島：一碼歸一碼 這種機靈抖不得

「如果您大半輩子攢的錢存進某家銀行，突然有一天告訴您錢取不出來，甚至可能從合法存款變成了非法集資，您能不著急？」人民日報旗下「俠客島」指對河南賦紅碼一事發出心靈拷問。稱誰的錢都不是大風颳來的，河南出這種「騷操作」，歸根結柢是缺乏法治意識。

健康碼被賦紅碼意味著出行將極為受限，公共場所去不了、公共交通坐不了，基本適用於集中隔離、居家隔離的。

非解決問題 反激化矛盾

但是這些被賦紅碼的儲戶不是確診、密接、次密接，也不是境外返回或有高風險地區暴露史。而且，儲戶賦紅碼非常「精準」，同行去鄭州的朋友，只要不是這幾家村鎮銀行的儲戶，健康碼就還是綠的；變紅的只有相關儲戶。

這樣莫名其妙的紅碼措施，引發網民質疑這是以「疫情防控」之名，行「處理維權」之實。對此，俠客島指出「一碼歸一碼」，儲戶維權應當交由相關職能部門處置，金融專業案件涉及利益大，更需詳細審慎調查處理。此前央行、銀保監會就此事回應稱，責成河南銀保監局和人民銀行鄭州中心支行切實履行屬地監管職責，密切配合地方黨委政府和相關部門穩妥處置，公安部門也已立案調查。

俠客島直言，當疫情防控措施被隨意用於「社會治理」或「維穩」目的，不管是哪個部門、哪些人授意幹的，都應被嚴肅追究責任。將上訪、維權民眾賦紅碼，使其動彈不得、不來「找麻煩」。並非是解決問題，而是在激化矛盾，是典型的懶政塞責。「想出這些主意的人挺會抖機靈，可惜腦筋動歪了」。

健康碼稱得上疫情防控的信息基礎設施，一些人基於自己的治理小目標，耍小聰明出昏招，不僅於事無補，更會失信於民。「民無信不立」，因為一點小算計而損失了公信力，這種代價絕非金錢可以衡量。

保障知情權 防數據濫用

俠客島的評論在網上引發上萬網友回應，網友說河南此舉傷了人民對執政水平的信心，開了惡劣先例；「解決不了問題，就解決提出問題的人」、「健康碼，到底是防疫用的，還是用來控制人身自由的電子腳銬？」有網友心疼儲戶的血汗錢尚無法得到歸還，要求政府嚴肅追責，還儲戶公道。

對於健康碼應用場景，業界早已多有討論。學者指出，各健康碼運營機構應完善用戶協議和隱私政策，保障用戶知情權，合乎倫理、合乎法律地使用數據，避免數據濫用。

南方都市報報導，早在2020年4月，工信部裝備工業一司司長羅俊傑就曾談到，監管部門，在數據分析使用的過程中，要嚴格落實數據安全和個人信息保護的有關措施，切實加強監管，防範數據的洩露、數據的濫用等違規行為。

華中科技大學人文學院副院長雷瑞鵬教授也曾指出，在執行知情同意和保護隱私方面，各健康碼運營機構應完善用戶協議和隱私政策，保障用戶知情權，合乎倫理、合乎法律地使用數據，避免數據濫用，侵犯隱私。疫情結束後，應建立數據刪除機制；若需繼續使用有關數據的，應當明確使用目的，取得用戶的同意，並將數據匿名化。

在一篇2020年公開發表的論文中，浙江傳媒學院互聯網與社會研究院院長方興東和互聯網實驗室高級分析師嚴峰曾指出，雖然政府作為背書方推動健康碼落地，但作為運營方，企業責任和權力邊界在哪裡，用戶並不知曉。因此，亟需制定健康碼數據全體系的專業標準，把過度擴展權力及時關進籠子裡。「不能讓健康碼的濫用威脅整個社會的健康，尤其威脅未來數字社會的健康發展」。