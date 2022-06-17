三星堆祭祀坑上新1.3萬文物 4焦點解謎

三星堆遺址8號「祭祀坑」拍攝的銅神鳥。（新華社）

三星 堆考古再度上新了，不但確認祭祀坑最早溯自3200年前的商朝，還帶來眾多稀珍寶貝：「月光寶盒」龜背形網格狀器、描述祭祀的「銅神壇」、造型奇特的「頂尊蛇身銅人像」等。以四大焦點梳理證據，為解謎三星堆文化推進一大步。

6月13日上午，四川省文物考古研究院發布三星堆遺址考古發掘階段性成果。從2020年三星堆再次啟動發掘至今，祭祀區發掘面積超過1800平方米，出土編號文物近1萬3000件，相對完整文物3155件。研究確認了本次的六座坑以及1986年發掘的一號坑、二號坑等商代遺存均與祭祀活動有關。 三星堆考古人員細心的挖掘文物。（取材自央視）

此外，通過碳十四測年，還確認了三星堆祭祀坑的年代。除了五號坑和六號坑年代稍晚之外，其餘幾座坑的埋藏年代一致，距今約3200年至3000年，屬商代晚期，實證古蜀文明是中華文明的重要一員。

本次三星堆上新文物，新京報梳理出四大焦點：

焦點1 四個坑為商代晚期

2020年至2022年，祭祀區共計發掘面積1834平方米，基本確認了祭祀區大致呈西北-東南走向的長方形分布，與北側緊鄰的三星堆城牆平行，面積將近1萬3000平方米。

祭祀區內分布的商代遺存均與祭祀活動有關，包括1986年發掘的一號坑、二號坑以及其餘六座坑。八座坑周邊分布著矩形溝槽、小型圓形或矩形祭祀坑，以及南側的灰溝、西北部的建築。西北部的建築平面呈長方形，面積僅80餘平方米，建造程序複雜，因緊鄰分布著相似的建築，故該建築或屬於大型建築群的一部分。

確認「祭祀坑」年代是此次發掘成果的重要意義之一。考古人員對近200個樣品進行了碳14測年，數據集中在公元前1131年至1012年，出土陶尖底盞、陶高領罐等與金沙遺址蘭苑地點同類器物形制近似，可知除了存在打破關係的五號坑和六號坑年代稍晚之外，三、四、七、八號坑的埋藏年代一致，為商代晚期，距今約3200年至3000年，解決了過去30年來關於祭祀坑埋藏年代的爭議。 三星堆遺址8號「祭祀坑」拍攝的金面罩銅頭像。（新華社）

焦點2 八號坑堆積最複雜

祭祀坑平面形制可分為寬長方形、窄長方形和近似方形三類，K8(祭祀坑)面積最大，約19平方米，K5和K6分別僅有3.5平方米和4.1平方米，面積甚小。

各坑的埋藏堆積，除了K5和K6在填土堆積之下只有一層埋藏文物之外，其餘幾個大坑以K7相對簡單，直接在填土之下掩埋象牙和薄片狀為主的金器、銅器和玉石器。

其中，K8堆積最為複雜，先是埋藏眾多大小不一、質地各異的銅器等，之後埋藏大量象牙，再之後於南、北兩側填充夾雜紅燒土塊的黃褐色粉沙土，之後鋪滿整坑灰燼，再之上填充夾雜大塊紅燒土和石磬碎塊的黃褐色粉沙土，最後填土掩埋。 三星堆遺址8號「祭祀坑」拍攝的銅面具。（新華社）

焦點3 黃牛野豬當作祭品

清理研究發現，四號坑灰燼層殘存紡織物及絲線痕跡，採用酶聯免疫技術發現四號坑灰燼層中有蠶絲蛋白。四號坑灰燼層中還發現了竹亞科、楠屬、闊葉樹材、棕櫚科、蘆葦、禾本科、甘藍、大豆、菊葉香藜、少量碳化稻等植物，其中竹亞科占90%以上，該結果對研究四川盆地同時期環境具有重要意義。

值得注意的是，各坑內仍能檢測 到豐富的有機物質。其中，脂肪酸分析說明祭祀坑存在明顯指向動物脂肪的有機物證據。蛋白質 組學檢測到黃牛、野豬蛋白質成分，結合商周時期祭祀特點，黃牛、野豬很可能被用作祭品。

焦點4 發現之前未見器物

本次發掘發現青銅大面具、扭頭跪坐人像、神壇、玉刀等之前未見的器物，豐富了三星堆遺址的銅器類別，研究認為三星堆的銅器鑄造工藝為範鑄法和分鑄法相結合，採用了鉚接、芯骨等技術。

另外，透過顯微觀察和絲蛋白分析，多個坑發現了絲綢，填補了西南地區夏商時期無絲綢實物的空白。

同時，本次發掘的若干新器物顯示出三星堆遺址與其他地區存在的密接文化聯繫。三號坑、八號坑發現的銅尊、銅罍、銅瓿為中原殷商文化的典型銅器；三號坑、四號坑發現的玉琮來自甘青地區齊家文化；三號坑、七號坑、八號坑發現的有領玉璧、玉璋、玉戈在河南、陝西、山東以及華南地區都有發現。 三星堆遺址8號「祭祀坑」拍攝的頂尊蛇身銅人像局部。（新華社）

月光寶盒 鎮坑之寶

「月光寶盒」、銅豬鼻龍形器、頂尊蛇身銅人像、金面罩銅頭像……，三星堆遺址最新考古成果中，造型奇特的文物豐富了遺址的銅器類別，為中華文明多元一體增加了新的實物證據。

新華社報導，負責7號祭祀坑發掘的四川大學考古文博學院教授黎海超指出，7號坑的特點是玉器多、小型的青銅器多。玉器包括成捆的長條狀玉鑿、三孔玉璧形器、玉斧、玉瑗等。銅頂璋龍形飾、青銅立人、銅鈴等青銅器雖然小件，但卻精巧。其中一件不到10厘米長的青銅鳳鳥，尾羽根根分明，是體現古人高超鑄造技藝的傑作。

這麽多小件文物之間，一件橢圓形網格狀文物尤其顯眼，這是7號祭祀坑的「鎮坑之寶」龜背形網格狀器，黎海超把它稱作「月光寶盒」。

三星堆遺址7號「祭祀坑」拍攝的龜背形網格狀器。（新華社）

「非常震撼，過去的認知裡沒有這樣的器物，這是前所未有的發現。」黎海超說，這件文物上有絲綢痕跡，外層是上下對稱的龜背形網格狀青銅器，一側類似合頁，還附帶了四個青銅龍頭把手和兩三根青銅飄帶，最讓人稱奇的是，青銅器裡還裝了一塊大小形狀相合的青綠色玉器，相當於一個裹著絲綢的精巧銅盒裡裝了一塊美玉。

考古方艙內，與7號坑一門之隔的8號祭祀坑，特點是大件青銅器多。三星堆典型的青銅人頭像至今就發現了近70件，比1986年發現的1、2號祭祀坑加起來數量還要多。

除了今年初已經公布的銅龍，考古學家還發現了金面罩銅頭像、頂尊蛇身銅人像、精妙複雜的銅神壇、「機器狗」一樣的銅巨型神獸、裹裙坎肩大背頭的銅立人像、銅豬鼻龍形器、銅戴象牙立人像、銅神殿形器蓋、石磬等，其中數件造型奇特的青銅器是考古史上首次發現。

青銅神壇 描繪祭祀

在8號祭祀坑負責人、北京大學考古文博學院副教授趙昊眼裡，銅神壇是非常重要的。「它不只是一個單獨的器物，更重要的是它描繪了一個祭祀場景，代表著三星堆的人對世界的理解。」趙昊說。 三星堆遺址8號「祭祀坑」拍攝的銅神壇局部。（新華社）

這件文物去年已經被發現，經過數月小心翼翼地清理，它複雜精美的構造顯露出來。青銅神壇由低到高分三個部分，底部是帶鏤空花紋的台基，台基上一個平台，平台每一面正中心分別坐著一個人，五綹立髮，身著飄帶彩衣，腳蹬雲頭鞋。還有一組高大的力士分別跪坐在一個刻有紋飾的小台基上，合力扛起一只小神獸。小神獸背上還騎著一個穿裙子的人，小神獸脖子被三股銅絲做成的繩子拴起來，繩上扣有一個精巧的小銅環。

以上新發現表明，對三星堆祭祀區的研究已經有了階段性成果。四川省文物考古研究院三星堆考古研究所所長冉宏林指出，「我們想要更多地了解三星堆人生在哪兒、死在哪兒，祭祀器物是在哪兒造出來」，接下來要進一步明確遺址的宮殿、墓葬、手工業作坊區等，還原三星堆古國都城整體樣貌。