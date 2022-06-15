中國明星餐飲 為何頻頻翻車？

陳赫退出「賢合莊」經營。（取材自微博）

明星代言本是流量與保障，如今卻頻頻翻車，加盟商和消費者都遭波及，網民更直呼「無法信賴」。明星憑藉餐飲吸引人氣，但不少人似乎忘了，流量同時也是把「雙刃劍」。

今（2022）年5月初，賢合莊滷味火鍋加盟商集體維權稱，為賢合莊站台的藝人陳赫在收取高達3.7億元（人民幣，下同，約5490萬美元）加盟費後悄悄退股事件，將賢合莊和陳赫推上輿論的風口浪尖。儘管賢合莊發聲明否認，網民「割韭菜」質疑聲仍不斷。這不是明星餐飲第一次翻車，之前就頻頻爆雷，巧合的是，多家店背後指向的是同一「推手」。

有加盟商說和天然呆公司簽合同時，關曉彤是天然呆奶茶的聯合創始人。（取材自財經天下周刊）

加盟商控 被「割韭菜」

陳赫因演出喜劇「愛情公寓」中的「曾小賢」角色走紅。2015年他與主持人朱楨、歌手葉一茜投資 餐飲品牌「賢合庄滷味火鍋」，陳赫於2019年聯合品牌管理公司運營，雙方各持51%和49%股份後開始好轉。據悉，在陳赫等眾明星站台下，2020年賢合莊門店數量一度超過800家。

不過，南方都市報報導，今年4月下旬，賢合莊傳出有近三分之一的門店關閉。5月初，有多位加盟商到總店維權，要求公司出面解釋品牌膨脹式擴張、加盟商經營困難等問題，並指控陳赫在賺進3.7億加盟費後就退股，使他們被「割韭菜」，要他還錢。當時賢合莊對外回應稱，通過多種方式幫扶加盟店，無法滿足加盟商的維權訴求。

明星主持人杜海濤與火鍋品牌「辣鬥辣」。（取材自微博）

但質疑聲依然沒停，賢合莊滷味火鍋6月8日再發布聲明稱，網傳陳赫收取「2.4億加盟費」、「3.7億加盟費」等為惡意造謠，陳赫此前持股的福建賢合莊公司，自2019年不再直接經營賢合莊品牌。對於捏造事實，採用「割韭菜」、「跑路」等主觀惡意詞彙進行攻擊的行為將通過法律途徑，維護合法權益。

無獨有偶，報導指出，與賢合莊一樣都由四川至膳品牌管理有限公司操盤，攜手關曉彤成立、由關曉彤父親持股的奶茶店天然呆，今年4月也因特許經營合同糾紛被起訴。加盟商曝光該公司不具備商業特許經營許可證，不具備開放加盟的資格，且爆料該品牌宣稱拒絕奶精粉，加盟商收到的原材料卻多數為奶精。

公司爆雷後，關曉彤和天然呆發布聲明表示其未參與經營。但網民則認為「連句道歉也沒有。出事前，自己代言、爸爸投資，吆喝大家加盟，出事了就撇清關係」。據悉，該品牌最初上市時，一直宣傳關曉彤是金牌店長、聯合創始人，關曉彤也在採訪中說親自參與奶茶調配。

薛之謙的上上謙串串香火鍋。（取材自微博）

四川至膳 疑背後推手

報導指出，不只是陳赫站台的賢合莊、與關曉彤相關的奶茶店背後的操盤手都是四川至膳，與孫藝洲有關的滷味燒烤店灶門坎也是其一。天眼查App顯示，四川至膳成立於2017年4月，法定代表人羅毅，註冊資本100萬，經營範圍包括品牌營銷策畫；餐飲企業管理等，由江弋、周楊、熊杰分別持股46%、44%、10%。

四川至膳第一大股東江弋關聯企業共30餘家，存續狀態的有16家，包括至燦（成都）供應鏈 管理有限公司以及旗下多個食品及供應鏈相關公司；第二大股東周楊是譚鴨血創始人。另一股東熊杰關聯公司18家，存續狀態的有15家，並擔任天然呆關聯公司成都天然呆餐飲管理有限公司董事。

目前，四川至膳對外投資有7家公司，存續狀態的有5家，包括成都市賢合莊品牌管理有限公司、福建賢合莊電子商務有限公司、成都燒江南餐飲管理有限公司（黃曉明 燒江南關聯公司）、成都至佰餐飲管理有限公司（蕭敬騰傅麵麵關聯公司）、星僑德福（蘇州）私募基金管理有限公司。

奶茶火鍋 踩雷重災區

然而，不單是四川至膳旗下的品牌在今年接二連三備受質疑，近日，本宮的茶關聯公司，即廣州本宮餐飲服務有限公司因偷稅被廣州市稅務局第二稽查局處以罰款，歌手胡海泉也連帶上了熱搜。據了解，胡海泉為該品牌聯合創始人，通過廣州江泉投資有限公司持有該公司股份，奶茶店店面也常常播放胡海泉的推薦視頻。

值得一提的是，縱觀這幾年明星因代言、持股而爆雷或者倒閉的餐飲品牌多數為火鍋和奶茶品牌。如杜海濤關聯的「辣鬥辣」火鍋因衛生狀況不符合標準、蒼蠅飛舞、未取得食品經營許可證等問題，被當地市場監管部門責令停業整改；鄭愷的「火鳳祥」曾被爆店面抄襲、出售變質食品，上桌的生菜回收利用，最後鄭愷官宣退股；薛之謙的「上上謙」曾因衛生問題被查；包貝爾火鍋店也曾被爆假鴨血等。

餐飲行業是消費剛需，門檻不高，火鍋店與奶茶店對廚師依賴度不高，自然成為明星開店的首選。且奶茶、火鍋受年輕人喜愛，可以挖掘粉絲紅利，讓品牌快速推廣。然而明星們沒有時間精力，也非專業人士，往往將門店交給合作的運營方，但店鋪「翻車」必然流量反噬，影響明星本人聲譽。

明星流量雙刃劍 產品才是硬道理

近年來，明星投資餐飲店往往能在一段時間內迅速走紅。明星起到的是代言人的作用，無異於為這個餐飲品牌背書，核心是通過這種方式為餐飲企業帶來更多的客流，同是也為明星的個人流量變現。但不少明星缺乏運營餐飲企業的能力，再加上一些「外行」加盟商一哄而上等因素，都讓流量這把「雙刃劍」似乎越磨越光。

杜海濤創立的「辣鬥辣」曾被爆料衛生堪憂，市場監管所執法人員曾上門檢查。（取材自微博）

第一財經報導，缺乏運營餐飲企業的能力是明星老闆們面對的共同問題。中國食品產業分析師朱丹蓬認為，明星基本上都是交給第三方團隊去運營。而第三方運營在利字當頭下，會快速開啟加盟模式，快速收割品牌帶來的利潤。第三方團隊在運營方面相對專業，但缺乏策畫、創意，以致很多的明星餐飲到最後基本上都是慘澹收場。

至於在責任承擔上，中國新聞網引述首都經濟貿易大學教授、中國社科院私營企業研究中心研究員蔣澤中表示，多數明星只是將冠名權、肖像權授權給品牌公司，加盟商最多只能向品牌公司追責；除非合同中另有規定，否則明星不承擔公司虧損的後果。

規避風險 或無法追責

蔣澤中指出，不少明星以個人名義入股後，也意識到其中的風險並有意規避。以陳赫和賢合莊的關係為例，陳赫於2020年退出福建賢合莊，大股東變更為其持股的福建賢合莊品牌管理合夥企業（有限合夥），直到今年5月徹底退出。

「如果賢合莊被追責，陳赫最多受連帶責任，當他轉為通過有限公司形式投資後，責任會進一步降低。」蔣澤中表示，如今陳赫已徹底退出，從目前的公開信息來看，陳赫的做法合法合規，加盟商無法追責到陳赫身上。

不少明星加盟店此前將明星宣傳為「金牌店長」、「門店掌櫃」、「品牌主理人」，加盟商因此以為明星就是老闆。但出事後，品牌方又澄清明星並未參與到公司的直接管理中。「在加盟商與品牌方的合同中，是有明確規定責任主體的」，蔣澤中對此表示，「加盟商應該清楚，自己是與誰簽訂的合同」。

「明星效應是有時限的，粉絲也是有審美疲勞的，這個客群對於餐飲業來說並不穩定。而一旦明星『翻車』，抗風險能力低的加盟店也會一同被喜新厭舊的消費群體所拋棄。」蔣澤中認為，若加盟店爆雷，也會連累明星形象一同受損。或許加盟商們終會明白，餐飲業的本質仍是要回歸餐飲本身。「產品和商業模式才是硬道理」。