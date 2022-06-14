土壤通電抓蚯蚓淘金 滅絕式捕殺現生態危機

中國每公頃土地內大約有蚯蚓15萬到180萬條。每年每公頃土地內的蚯蚓排出的蚓糞就可以達到幾十噸至幾百噸。富含腐殖質的蚓糞是植物生長的極好肥料。（取材自快科技）

竭澤而漁的捕撈方式，早已危害海洋多年，如今又有一批人為了暴利，將這種滅絕式的捕殺帶進了土壤。他們以現代化的大型機具瘋狂地往土裡淘金，卻無視於生態系統發出的警訊。

2022年2月27日，由中國綠發會提起的「電蚯蚓」第一案在廣東省高院二審宣判，三家公司因售賣電蚯蚓機供購買者以電擊方式獵捕蚯蚓，嚴重破壞生態環境，依法判商家賠償近200萬元（人民幣，下同）的生態環境損失費用。不過迄今，「電蚯蚓」不僅未見消退，反而更加火爆，甚至形成完整的產業鏈條，危及土壤生態至鉅。

電蚯蚓機器恐造成蚯蚓有滅絕之虞，也可能造成使用上的風險。（取材自微博）

買台蚯蚓機 在家當老闆

「買台抓蚯蚓設備，夫妻兩人就能在家當老闆。在家幹一個月，強過打工好幾年！」大象新聞報導，在某社交平台可見不少宣傳捕捉野生蚯蚓以及「蚯蚓乾品回收」的商家，宣傳視頻中，用戶僅需將電瓶兩極插入泥土中，打開開關，一條條受電擊後扭動身體的蚯蚓就會從泥土中鑽出來，在地面上翻動，任人撿拾，這就是「電蚯蚓」。

「對野生的蚯蚓來說，這是一種『絕戶式』獵殺，電擊不僅會傷害蚯蚓，同時也對土壤中的其他生物造成了傷害。」報導引述中國農業大學資源與環境學院生態系教授孫振鈞表示，蚯蚓有一定的自我恢復能力，但多次電擊會使蚯蚓數量在未恢復情況下再次降低，而蚯蚓的減少會造成土壤環境的失調，對生態環境造成不可逆的後果。

對許多大量捕殺蚯蚓的人來說，他們只知道電蚯蚓可以賣錢，「誰來收就賣給誰」。（取材自大象新聞）

往土裡通電 一天抓十斤

然而蚯蚓作為一種常見的動物，並不在「國家重點保護野生動物名錄」和「有重要生態、科學、社會價值的陸生野生動物名錄」中，這使得禁止「絕戶式」獵捕野生蚯蚓長期處於「無法可依」的狀況。直到中國綠發會提起的「電蚯蚓」第一案勝訴，有了處罰依據，「電蚯蚓」行業也逐漸被大眾所知。

「這野生蚯蚓我一天能電十斤」，安徽淮安的王大爺在地上撿拾剛從地裡鑽出來的蚯蚓。旁邊的三輪車上放著一套簡易的電蚯蚓設備和一個電瓶。 「把連接電瓶的兩根地針插地上，等一會蚯蚓就上來了。」王大爺炫耀說。他並抱怨電蚯蚓的人比之前多，被電出來的蚯蚓數量少又個頭小，不過一天也能賣小一百塊錢，還算可以。

在社交平台上，只要搜索「電蚯蚓」、「抓蚯蚓」，就能找到很多像王大爺這樣在田間地頭電蚯蚓的人。他們在短視頻中展示從地裡電出的蚯蚓，並一條接一條地抓進桶內。大多數人電蚯蚓的目的是為了賺錢，只需有一台電蚯蚓的設備，就可上手。抓到的蚯蚓在處理之後，就會賣給專門收蚯蚓的人。

從南方的廣東省到北方山東、河北等省份都有電捕野生蚯蚓從業者活躍在城鎮、鄉村。福建南平的小劉看著周圍越來越多的人靠電捕野生蚯蚓賺了錢，他也買了電蚯蚓設備開始在綠化帶、稻田邊捕蚯蚓。「一定要等大部分的蚯蚓鑽出來才能抓，不然它們容易受到驚嚇，再鑽回土裡就不出來了」。

也就兩三分鐘的時間，小劉已經抓了十幾條野生蚯蚓。再等待2分鐘，如果沒有新的蚯蚓鑽出來，小劉就會再拔出一根鋼針，換個地方再插進地裡，如此循環，「地上都通了電，不穿絕緣膠鞋，被電到會有種麻麻的感覺」。

乾蚯蚓需求量大，一年四季都能回收，看在許多業者擁有龐大的商機。（取材自大象新聞）

抓捕到收購 一條龍產業

蚯蚓作為一種常見的無脊椎動物，因為其體內含地龍素、多種氨基酸、維生素等，從中國古代已經是藥用。在相關利益的驅動下，有企業甚至開發了一種從製作到回收「一條龍」的運營模式來回收野生蚯蚓。

武漢 一家農業科技公司銷售人員小靜透露，公司和藥廠直接合作，長期回收曬乾的野生蚯蚓，因公司對乾蚯蚓需求量大，所以在全國招合作個體戶，並且門檻很低還包教包會，提供製作蚯蚓乾的儀器有「磁振波變頻地龍儀」、「蚯蚓地龍開肚宰殺機」等。

據該公司的營銷視頻，野生乾蚯蚓的製作過程並不複雜。首先用「地龍儀」將土壤內的蚯蚓電出來並抓到桶內，隨後將活體蚯蚓放進「開肚宰殺機」，把蚯蚓內部的泥沙和雜質清洗乾淨，就能得到一條處理完成的蚯蚓。最後，只需在陽光下將蚯蚓曬乾，就可以回收賣錢。回收價格根據蚯蚓的長度從160元/公斤到420/公斤不等。

小靜表示，該公司有4種不同型號的「地龍儀」，功率最大覆蓋面積達50個平方，深度到50公分，一天能抓70斤以上，賣一千多。使用機器製作蚯蚓乾，需根據型號大小交3980至6980元押金，如果回收的蚯蚓乾超過25公斤，押金可全部退回，「等於零成本進行蚯蚓製作」，對一些想從事「電蚯蚓」行業的人形成一種極大的吸引。

社交平台上不時可見宣傳蚯蚓乾品回收的視頻。（取材自大象新聞）

蚯蚓養殖沒價值？ 藥廠指定收野生

「電蚯蚓」行業讓不少人不顧環境生態和自身安危的主要原因還是利益，尤其抓來的蚯蚓多被藥廠收購進行製藥，還有一部分被用作釣魚 時的餌料，或是兩爬類動物的特殊飼料，還有食用。而一般認為，養殖的蚯蚓功效不如野生，這也加劇了野生蚯蚓面臨的滅絕式捕殺。學者呼籲應對野生蚯蚓提供進一步的法律保護。

野生乾蚯蚓的製作過程之一，將活體蚯蚓放進「開肚宰殺機」，把蚯蚓內部的泥沙和雜質清洗乾淨，就能得到一條處理完成的蚯蚓。（取材自大象新聞）

阻滅絕捕殺 學者籲立法

「其實以上這些用途，都可以使用人工養殖蚯蚓進行代替，而不用專門去捉野生蚯蚓。」生態環境保護志願者吳雨（化名）介紹，有很多蚯蚓專業養殖商戶，只要從養殖土壤裡挖出蚯蚓即可，根本不需要用到電擊方法。且人工養殖的蚯蚓和野生的蚯蚓本質上沒有任何的區別，但是在收購商處，野生蚯蚓收購的價格則高於養殖的蚯蚓。

不過，武漢一家農業科技有限公司銷售人員小靜表示，公司收購蚯蚓的目的是製藥，所以只收購野生蚯蚓，「養殖的蚯蚓沒有藥用價值，一般都是用作餵雞鴨的飼料，我們不收的」。

大象新聞引述中國農業大學資源與環境學院生態系教授孫振鈞表示，「經過科學分析，我們發現野生蚯蚓體內的活性成分不一定比養殖的好」。

孫振鈞曾帶領團隊在2019年檢測 野生蚯蚓全基因組，發現它和養殖的「大平二號」的蚯蚓並沒有什麼區別，「現在已有很多藥廠使用養殖蚯蚓中提取的活性物質進行藥物生產了」。

代理中國綠發會對「電蚯蚓」案件進行訴訟的律師繩欣輝表示，蚯蚓屬於對土壤生態系統至關重要的野生動物。「雖然還沒有法律、行政法規對電蚯蚓機進行規範，但有地方政府制定了地方法規」，繩欣輝表示，例如2020年3月修訂的「廣東省野生動物保護管理條例」就禁止使用或製造電擊等工具捕獵野生動物。

網路上充斥著各種電蚯引機。（取材自微博）

野生蚯蚓 對環境貢獻大

孫振鈞表示，野生蚯蚓對生態環境的貢獻意義非凡。蚯蚓可將植物無法吸收的有機物消化分解，再排出對植物生長有益的物質給土壤提供養料，很好地幫田地恢復肥力。土壤中失去蚯蚓後，會導致土壤透氣性降低、水分不能及時滲透，久而久之板結成塊，土壤的肥力就會下降，農民不得不使用更多化肥，最終形成一個惡性循環。

對於野生蚯蚓的保護，孫振鈞希望可以有更多的法律條文產生保障。 「這對一些野生蚯蚓沒有保護意識的捕獵者有很大的震懾的作用，從根源上保護野生蚯蚓不再被繼續獵殺」，孫振鈞稱，保護野生蚯蚓法律的完善也可以給更多人起到科普的作用，改變一些人對野生蚯蚓屬於「沒人管」狀態的思想轉變。

「蚯蚓做為傳統中醫藥中的一種資源，我們不僅要思考如何保護，還要思考如果讓其增殖。」孫振鈞表示，將部分非農田的區域保護起來，並給蚯蚓提供一些生長需要的養分，讓這些蚯蚓在不離土的情況下進行增殖，從而形成一種新的經濟模式。