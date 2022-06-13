藍天野戲假情真 演戲是偶然 畫畫是夢想

藍天野在過世前仍上台演出，寶刀未老。（中新社）

前言：直到過世前，網民口中的「姜子牙爺爺」仍活躍在話劇舞台。每次排練，他都會提前15分鐘到現場，充滿儀式感地沏好茶，打開劇本。這是藍天野堅持一生的職業素養。

2022年6月8日下午，北京 人民藝術劇院表演、導演 藝術家藍天野，因病在北京離世，享年95歲。藍天野原名王潤森，曾從事情報工作，也為自己打開了一扇藝術之門。有人稱他大師，他曾以「我有兩條狗，一個叫大師，一個叫泰斗」幽默的帶過對名利的雲淡風輕。如同名劇作家曹禺在《原野》裡描述「大地是沉鬱的，生命藏在裡面」，這位老藝術家用一生的熱情演譯了「演戲演到最後，拚的是文化素養」的表演境界。

從1957年首次排練《茶館》到1992年的「告別演出」，藍天野演了374場《茶館》。圖為他1979年在話劇《茶館》中飾演秦仲義。（取材自澎湃新聞）

從華北大學文工二團到中戲話劇團，再到北京人民藝術劇院，一系列角色讓很多觀眾記住了藍天野。在北京人藝的舞台上，他是《茶館》裡的秦二爺，《北京人》中的曾文清；在家家戶戶的電視熒屏上，他是《封神榜》裡仙風道骨的姜子牙，《渴望》裡溫文爾雅的老父親。他還是導演，《貴婦還鄉》等都是他的作品。

藍天野飾演的姜子牙。（取材自南方都市報）

活躍舞台 獲獎無數

2020年，藍天野94歲高齡，仍連演11場3個半小時大戲。2021年3月，藍天野再執導筒，重導《吳王金戈越王劍》。在長達半個多世紀的舞台藝術生涯裡，藍天野主演了70餘部話劇，曾獲「中國戲劇獎．終身成就獎」等多個獎項肯定。

2021年6月29日，藍天野作為戲劇界唯一代表在人民大會堂金色大廳獲頒「七一勛章」。（中新社）

藍天野的一生堪稱傳奇。2014年，87歲的藍天野接受中國之聲專訪談起他的幼年生活時說，他的老家在河北省衡水市饒陽縣，出生後不久即隨全家四代人遷到北京。小時候祖父每晚給他講一段書，像《三俠五義》、《施公案》、《彭公案》等，他的啟蒙不是「讀書」，而是「聽書」。因為從小跟著母親去看京戲，他對京劇特別入迷。

1944年夏天，他考到國立北平藝專；1945年9月加入中國共產黨。當時，開展學校的戲劇活動是他們的工作重點，藍天野因此接觸話劇。1944年冬天，演員濮存昕的父親蘇民邀他一塊演話劇，藍天野第一次登台演的是《日出》裡的黃省三，沒想到一演就是幾十年。

藍天野從20世紀40年代就投身話劇事業。（取材自南方都市報）

當情報員 無奈改名

藍天野的名字與他的情報經歷有關。綜合中國之聲、央視、中新網報導，藍天野原名王潤森，1948年，國統區大城市民主運動高漲，國民黨當局對很多學生劇團加緊監視。隨著局勢緊張，大批的人撤回解放區，為使親友不受牽連，接待的人要他們馬上改名字，他便隨口說出「藍天野」這三個字，一直用到了現在。

1952年，北京人民藝術劇院正式成立。那年，藍天野25歲。他說，建院初期，北京人藝很多演員不是科班出身，但都積累了形形色色的事物，包括自己的生活經歷。「北京人藝建院後，第一件事就是全院分成四個大組，下去體驗生活」，他在自傳中提到，1953年夏天，他們去郊區演出，晚上演戲，白天幫老鄉收麥子。

藍天野（左）在人藝排練廳。（取材自南方都市報）

藍天野曾在1957年因飾演曾文清，身上散發的書生氣質廣被稱讚。1958年《茶館》首演，排戲前，導演焦菊隱帶領演員體驗生活，藍天野和演龐太監的童超編了個兩人爭買一隻名貴的鳥的《鬥鵪鶉》，經由「鬥氣」等揣摩的過程，演活了劇中秦仲義的角色，使他成為觀眾心中經典的「秦二爺」。

1987年，60歲的藍天野從北京人藝退休 ，這段時間內，他拍了《封神榜》、《渴望》等多部影視劇。2011年，時任北京人藝院長張和平用一頓「鴻門宴」把藍天野找了回來。84歲的藍天野在闊別19年後，以平生第一次的反派角色再度出山，詮釋人藝經典話劇《家》中的馮樂山，讓人們耳目一新，讚不絕口。

形塑人物 全靠內涵

85歲，他和平均年齡82歲的五位老夥伴攜手出演原創新戲《甲子園》，因一票難求加演九場。87歲，他回歸導演行列，重排自己30多年前的作品《吳王金戈越王劍》同樣大獲成功。他說，每晚戲演完了，就會接到一些電話或短信說「看完這個戲我流眼淚了」或「引起我的思考」等等，讓他覺得自己做這個專業，是有價值的。

「戲不在形式，這些形式要表達出一個真情。包括《甲子園》我演的這個人物，也包括我排的《吳王金戈越王劍》，它裡邊有家國之情，沒有這些情，這個戲就完了，這戲就是一個空殼」。藍天野曾多次表示，要在舞台上、熒屏上塑造出一個鮮明的人物形象，表演方法很重要，但是比表演方法更重要的是文化修養和生活積累。

1957年，藍天野在《北京人》中飾演曾文清。（取材自澎湃新聞）

2021年1月份，北京人藝2019級表演學員培訓班結業，藍天野也寄語年輕演員，做演員要在生活中培養廣泛的愛好，但不要玩物喪志；作為一個藝術家要德藝雙馨，永遠是德在第一位。

「演戲本身是假的，但是表達的感情是真的。」藍天野曾這麼描述自己如何演活每一個角色的祕訣。對他來說，每一齣參演的戲劇都是人生的一段段過程，每一個出演的角色就是走過這些過程的自己。如同他曾說的：「告別，就是為了下一次的復出」。對於被他感動過的世代，他從不曾離開，也不會離開。

藍天野以話劇表演藝術家聞名，但很多人可能並不知道，這位「老戲骨」、國寶級表演大師，還是一位痴迷丹青、師從名門的書畫藝術家。他曾說：「演戲是偶然的，夢想是畫畫」，而他對美術的造詣，也展現他的戲劇生涯裡。

痴迷繪畫 畫室當家

綜合齊魯晚報、青春上海、央廣網報導，藍天野小時候就愛畫畫。「陰錯陽差啊！我演戲是極偶然的，最早學的其實是畫畫」，藍天野生前曾說，隨家人移居北京後住白塔寺附近，每逢逛廟會，總會把琳瑯滿目的民間工藝品一一畫下來；他還常去戲園子，臉譜、戲裝、兵器都是他畫畫的對象；還自己畫過小人書、插圖、連環畫等。

青澀的藍天野。（取材自環球人物雜誌）

1944年，藍天野考入了國立北平藝術專科學校（今中央美術學院前身）油畫系，希望在那裡實現他的繪畫理想。在學校就讀期間，藍天野對繪畫有著超乎常人的執著，水彩畫、鉛筆畫、版畫、漫畫，各種形式他都練習過。因為痴迷繪畫，藍天野成了班裡板報美術、版面的設計者，甚至還在學校的板報上開闢了一個漫畫專欄。

1946年，徐悲鴻接管這個學校並出任校長。加上藍天野本人刻苦學習，在畫畫技法上有了快速的提高。當時他常待在畫室裡一畫就是一天。直到受時任地下工作者的三姐影響，步出畫室，走上話劇表演之路。

談起如何成為李苦禪和許麟廬的弟子，藍天野曾說，上世紀60年代初，他去上海時和一些畫家去看望畫家林風眠、潘天壽等人，後來又偶然認識了李苦禪和許麟廬，從此他堅持每周最少三次，每次最少一個上午，風雨無阻地向兩位國畫大師習畫。1986年他辦個人畫展時，許麟廬題的「勤於筆墨，獨闢蹊徑」成為他的座右銘。

重拾畫筆 個展三次

「許麟廬老先生這八個字讓我受益良多。首先是要『勤』，繪畫必須要勤加練習，不能讓其他事情分心，而且還要『獨』，要開闢自己的路，創造出自己的風格」，藍天野說。

藍天野的書房擺特製大畫案，演戲不丟書畫。（取材自環球人物雜誌）

有人說，藍天野的藝術人生，概括起來就是一句「半為戲劇半為畫」，他對美的發現和創造的感悟也表現在舞台上。2011年演出《家》時，他對鬍子的長度不滿意，有人說虛構人物不用太在意，藍天野堅持：「不行，我是搞美術的，人物外形和內心有緊密的聯繫」。他執導的話劇《吳王金戈越王劍》，舞台的設計靈感也得益於國畫。

1987年，年滿60歲的藍天野從北京人藝退休。上世紀90年代以後，藍天野重拾喜愛的畫筆，全身心投入到國畫的創作中。1986年起，他在中國美術館成功舉辦了三次個人畫展。作為一位老藝術家，藍天野不僅在舞台上演繹了經典傳奇，也用丹青妙手抒寫了藝術情懷。