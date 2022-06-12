小小核酸採樣亭百億商機 市場搶破頭 「晚一天少撿許多錢」

鄭州市民排隊在一核酸採樣亭接受採樣。（中通社）

看似小小的一方核酸採樣亭，裡面是爆發力十足的百億商機。在相關標準尚未明確之際，市場上已搶破頭，正如一位業內人士所說，「風口來了，就要爭分奪秒，晚一天都會少撿許多錢」。

自國家衛健委日前先後呼籲在大城市建立步行「15分鐘核酸採樣圈」，迅速催火了「核酸採樣亭」的生意。不僅各地政府的每一次招標都是「緊急採購」，眾多上市公司投入，一些配件商、垃圾崗亭生產商、鋁合金加工甚至電動車公司、空調企業也紛紛轉進這個估計達100億人民幣(約14.9億美元)的龐大市場。

★需求大增 業者爭相布局

家住廣州東山口的張曉晨日前看到越秀區大東街新南社區舊居委門口的開放式核酸檢測 點變為了「小藍箱」核酸採樣亭。她順路做了一次核酸，五分鐘完成，方便快捷。這就是近期在全國各地出現的核酸採樣亭。不同於以往用臨時帳篷搭建，「小屋式」的核酸採樣亭，能更嚴格地保障採樣全程「零接觸」，並避免工作人員日曬雨淋。

第一財經報導，目前，更多一、二線城市剛剛陸續啟動建設「15分鐘核酸採樣圈」。若以河南鄭州 每2000人對應一個檢測點的標準測算，全國一、二線城市約5億人口，總共需建約25萬個採樣點。若按一個採樣點設置一個核酸採樣亭，每個以4萬元計算，再加上配件維護費用，整個市場容量將至少在100億元以上。

突然崛起的核酸採樣亭也吸引了一批業者入場。「公司在核酸採樣亭上已布局比較早，相關的產品比較成熟，但面對市場需求突然大增，一度面臨生產壓力增加情況，這其中涉及到要如何解決生產效率提升、如何尋找到與公司產品匹配的零部件配件等問題。經過這一段時間的摸索，公司的生產效率有了明顯提高。」海爾生物董祕辦相關人員說。

核酸採樣亭採用微正壓技術，利用氣壓差有效防止屋外污染向屋內傳播。（新華社）

★火爆程度 遠遠超出預期

海爾生物從2020年起就布局核酸採樣工作站業務。該公司管理層在近期的投資者交流會上表示，公司的核酸採樣工作站已落地上海、成都、北京、武漢、杭州、太原、西藏等31個省市，200多個城市，3000餘家醫院、疾控及社區服務中心等機構，入駐收費站、機場及學校、企業等人員密集場所，打造更便捷高效的一體化採樣服務。

美的生物醫療技術也投入市場。總監任偉說：「我們設計的核酸採樣亭，也希望可以做到『平疫結合』，同時兼顧長遠需求。等疫情 過去，核酸採樣亭不會被荒廢，稍加改造便能成為『健康小屋』，為小區周邊市民提供血壓、血糖等的常規檢測，工作站還能成為智慧城市的一部分甚至承擔安防的職能，這樣有助於減少社會資源浪費。」

江山歐派這家製門企業今年5月才開始跨界研發生產「核酸檢測亭」，並參與各地政府招投標。可市場的火爆程度還是遠遠超出零售工程部總監李永輝的預料，尤其近期內，公司幾乎每天都能接到新的訂單。由於政府每一次招標都是「緊急採購」，為趕在正常工期內交付，公司加班趕工，這也是眼下火爆的「核酸採樣亭」市場的縮影。

越來越多的核酸採樣亭設備改善，已是「空調房」。（新華社）

★防疫催生 非常態化需求

另一方面，江山歐派5月底組織全國經銷商在線上召開了「健康小屋核酸檢測站產品推介及招商發布會」。顯然，面對市場突增暴起，江山歐派並不甘心僅局限於浙江本省。會議上，設計研發人員首先介紹了產品性能，專門編制了11項「產品話術」，同時還針對加盟商制定出多重推廣銷售的返利政策。

在李永輝看來，眼下核酸採樣亭就像2020年初的口罩一樣，是防疫催生的突發商機、「市場宛如一陣風，遍地開花」；但它又不像口罩是快速消耗品、會反覆採購，是非常態化的短期需求。據他預計，市場在三個月以後很可能就要面臨市場下行，甚至價格火併的現象。這就要求參與企業都要以最短的時間組織生產、爭搶訂單。

民眾在部分核酸檢測亭做核酸時，要採用「紮馬步」的方式。（取材自九派新聞）

●門檻低、玩家多 項目能火多久?

由於核酸採樣亭不屬於醫療設備，門檻不高，又無國標，火爆的同時，也因此衍生一些亂象。例如核酸採樣亭設計高度不當、檢測效率低，或是機器故障、排隊太久等而被民眾吐槽的情況。業者表示，核酸採樣亭尚缺乏生產規範標準，導致整個行業產品良莠不齊，呼籲行業可以盡快出台技術標準。

官方下令建立步行15分鐘核酸「採樣圈」，原意是在方便民眾就近進行核酸採樣。但市場如火如荼，民眾的「吐槽」聲卻四起。6月初，鄭州市核酸採樣亭遭「吐槽」設計高度不當。半月談報導，鄭州開展常態化核酸檢測第一天，就發生部分核酸採樣亭未完成調試、機器故障等不能正常檢測，「15分鐘便民核酸檢測圈」還未完全運轉。

同時，部分採樣員表示，核酸檢測屋設計不太合理，由於設計的手臂出口位置較高，採樣員必須站立採樣，手臂長時間懸空，肌肉痠痛，加上部分核酸檢測屋的空調暫未接通電源，封閉小屋內悶熱難耐。也有居民反映，高溫下，一些老人、小孩在核酸檢測屋前排隊幾十分鐘才完成核酸檢測，採樣效率與之前全員核酸檢測時相比較低。

第一財經引述核酸採樣亭生產企業人士表示，核酸採樣亭生產門檻並不高，主要涉及到的設備有正壓系統、消殺系統、空調系統等，其中，正壓系統可以使亭內處於正壓狀態，能夠有效防止室外空氣進入亭內；消殺系統可以進行定時消殺，保護保護醫護人員的安全。空調系統可以助力醫護人員高效完成核酸採樣，而無需身著厚厚的防護服。這些設備可以通過外購，之後再進行組裝到一個亭子中去即可，目前很多企業都可以做。

據了解，採樣亭需要具備新風系統、負壓和紫外線設備、空氣過濾系統、病菌消殺系統等保證亭內是無菌環境。如果是智能化採樣亭，則還需要其他機器設備。公開信息顯示，各地核酸採樣亭的政府招標採購價在2萬元至5萬元不等。財政部官網5月26日公布的一則安遠縣衛健委詢價採購成交結果，核酸採樣亭單價成交價是2.16萬元。

在人力力面，採樣亭按政府要求要配置三個人，即一個護士、一個掃碼人員和一個現場維護秩序者，採樣亭護士現在的薪酬普遍是1000元一天，志願者和輔助人員則至少在500元一天，加上防護衣服，人員支出費用總共加起來至少為3000元一天。至於運營方式，有些由政府購買後再轉交給第三方核酸檢測機構運營，部分核酸採樣亭需要第三方檢測機構購買並自行配備人手運輸和檢測。

★國家標準 需要設立清晰

「這個市場能夠火多久，存在很多的不確定性，首先，生產門檻不高，『玩家』太多；其次，產品主要面向政府採購，企業很難有比較高的產品議價權，同時也可能會面臨回款時間比較長等問題；再者，從長遠看，相關產品的需求情況如何，還要取決於疫情演變、疫情防控政策情況等而定。」美的生物醫療技術總監任偉表示。

至於運營成本，有業內人士表示，以4月29日上海市疫情防控工作新聞發布會上發布，上海市自2022年6月1日起，將公立醫療機構開展的核酸單樣本檢測價格由25元下調至16元，多樣本混合檢測下調至3.5元，抗原檢測價格由15元下調至6元，再考量目前的模式、人員費用，「部分核酸採樣亭項目是很難長期持續」。

同時，相關法規和國家標準也需要設立清晰。任偉說：「我們目前收到的意向訂單，有幾千台。作為當下疫情催生的一種快速需求產品，核酸採樣最基本的保障，要保障亭內工作人員的安全，但行業尚缺乏生產規範標準。正因為行業標準缺乏，導致了整個行業產品良莠不齊，我們目前也在呼籲行業可以盡快出台一些技術標準。」