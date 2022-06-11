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線上演唱會「變現」路迢迢 還缺天時地利人和

中國新聞組／整理
羅大佑在戶外開唱，此次演唱會由極狐汽車冠名。(取材自辣椒車訊)
羅大佑在戶外開唱，此次演唱會由極狐汽車冠名。(取材自辣椒車訊)

前言：崔健、羅大佑經典開唱，王心凌刷屏、周杰倫演唱會重映，後疫情時代，回憶殺、情懷牌將線上演唱會的發展推了一把。免費觀看帶來的巨大的流量吸引了廣告和品牌贊助，但若提到門票收費的商業模式，用戶上億的平台瞬間就失了信心和底氣。

日前，兩場幾乎同時進行的現場演唱會，在刷屏朋友圈的同時，也點燃了沉寂已久的科技圈。

新京報貝殼財經報導，「華語音樂教父」羅大佑和「新加坡天后」孫燕姿在5月27日同時開唱，樂迷在視頻號和抖音之間來回切換，不少人甚至手機、平板和投影一起上陣，歡呼著「爺青回」的同時，也會吐槽著突然掉線的「渣技術」。

羅大佑與孫燕姿的線上演唱會撞日，讓粉絲兩邊都放不下。(取材自新京報)
羅大佑與孫燕姿的線上演唱會撞日，讓粉絲兩邊都放不下。(取材自新京報)

頭髮花白但面色紅潤的羅大佑帶著標誌性的黑框眼鏡，以代表作「野百合也有春天」開場。演唱會場地雖然設在室外草坪，但音響、和聲、樂隊都非常專業。當日視頻號線演唱會結束，截至當晚零時，有超過4000萬人觀看。

穿著白色套裝的孫燕姿在抖音以聊天形式開場，她坐在沙發上聊著運動、護膚等話題，開播15分鐘後才唱第一首歌，現場還設置了主持人串場。唱聊會結束時，直播間實時顯示觀看人次為2.4億。

孫燕姿的線上演唱會是以「唱聊」方式進行。(視頻截圖)
孫燕姿的線上演唱會是以「唱聊」方式進行。(視頻截圖)

這是羅大佑和孫燕姿的隔空「打擂」，也是視頻號和抖音的正面博弈。

從西城男孩到五月天，再到張國榮和周杰倫的幾場演唱會，視頻號則追求的是專業的線上演唱會，舞美、音響、燈光等也力求專業。

與視頻號合作過多場演唱會的騰訊音樂「TME live」團隊指出，直播可以隨意輕鬆，而TME live任何一場演出，都堅持每一場演出都是演唱會級的live。

抖音方面則希望以聊聊天、唱唱歌的互動型直播陪伴粉絲。

邁向商業化 仍在摸索中 

線上演唱會在2000年就已經出現，瑪丹娜是第一個舉辦線上演唱會的歌手。2014年，汪峰也舉辦了線上直播演唱會，30元票價獲得超200萬的票房。早年的樂視音樂、蝦米音樂都曾經嘗試過線上演唱會。但受限於成本考量，更多停留在「試水」階段。

音樂行業資深從業者、就匠音樂創始人張昭軼指出，純直播的線上演唱會的難度，是如何在不同區域會場有延遲的情況下，做到實時同步，以及觀眾有效互動。但是錄播演唱會在技術上相比五年前進步並不明顯，而且受限於頻寬等因素，清晰度甚至不如藍光DVD，而修復舊電影、舊演唱會的技術也相對成熟。

張昭軼直言，「沒有形成規模是由於無法收回成本」。2015年，歐美女歌手泰勒絲的直播費用就已高達100萬美元，影片在直播的兩天後就下線不能再使用，ROI（投資回報率）算不過來。

報導指出，2020年被稱作中國「線上演唱會元年」，因為疫情的關係，一整年演唱會總場次不到1000場。截至2021年中，累計延期和取消的線下音樂演出超過2萬場。

艾媒諮詢2021年發布的「中國在線音樂行業報告」顯示，受新冠疫情影響，在線音樂獲得發展紅利，在2020年上半年，觀看在線音樂演出的用戶規模就突破8000萬。雖然用戶規模龐大，但線上演唱會的商業化路徑仍在探索階段。

靠粉絲捧 熱度未「破圈」 

騰訊音樂旗下「TME live」與視頻號共同播出西城男孩、五月天、張國榮、崔健等現場演唱會，總觀看人數分別達到2768萬、1681萬、1700萬和4600萬，總點讚次數1.6億、3214萬、3800萬和1.2億。

一份流傳的招商清單顯示，視頻號後續還將主導後街男孩、劉若英、伍佰、鄭鈞、新褲子樂隊等演唱會，排期更一直到今年11月，顯然產品模式已經跑通。

抖音的「DOULive沙發音樂會」、「DOULive在現場」線上演唱會也在2020年上半年上線。2021年8月，抖音曾連開七場線上夏日歌會，邀了孫燕姿、魚丁糸、張惠妹、陳粒等歌手參與，累計觀看量超過4000萬人次。

但遺憾的是，抖音的線上演唱會的熱度更多是在粉絲和圈層間，並沒有形成全民討論和大範圍「破圈」。

靠啥賺錢？抖內+周邊產品

曾經的線下演唱會門票，從幾百元到幾萬元一票難求，而如今的線上演唱會靠什麽賺錢？

目前的線上演唱會分為免費和付費兩種形式，免費演唱會的變現模式以廣告招商、禮物打賞、周邊售賣等為主。

以視頻號為例，百事可樂獨家冠名周杰倫演唱會，企業商標出現在平台、App海報等多處宣傳。演唱會當晚也開啟帶貨模式，售價59元到4999元不等的串珠手鍊、漁夫帽等周邊商品，開場半小時後迅速售罄。

百事可樂獨家冠名周杰倫重映演唱會，直播間裡出現企業商標與商品販賣。(取材自新京報...
百事可樂獨家冠名周杰倫重映演唱會，直播間裡出現企業商標與商品販賣。(取材自新京報)

在崔健、羅大佑的演唱會中，冠名商極狐汽車在演唱會亮相，極狐的定製禮物共送出104萬次，崔健還收獲600萬豆的禮物熱度。

業內人士指出，很多演唱會在贊助環節上就能抵銷成本，「免費不一定意味著虧錢」，企業也能藉由露出增長品牌關注度。有人更打趣的形容，「你的演唱會門票是企業買給你的」。

但事後有分析從企業角度檢視極狐汽車千萬冠名效益，畢竟流量來的快，去的也快，汽車不是快消品，流量與銷量的轉化，也沒有外界預期中的理想。

崔健開線上演唱會，現場專業音響設備俱全。(取材自微博)
崔健開線上演唱會，現場專業音響設備俱全。(取材自微博)

與視頻號的商業化方式不同，網易雲音樂的線上演唱會採取過售賣門票、付費演唱會方式。

以TFBOYS「日光旅行」七周年演唱會為例，該場次售票數破百萬，其中最低票價30元，最高860元，同時在線人數峰值為78.6萬人次。如果以最低票價計算，主辦方可能有超3000萬元的票務毛收入。但關鍵點還是在粉絲的黏度。

中國經營網提到，線上演唱會的熱度，也能提升平台音樂版權的變現效率。比如，劉若英TME live線上演唱會之後，其歌曲整體播放量在同平台上較此前上漲了48.7%；五月天線上演唱會的第二天，歌曲整體播放量提升了167%，其中歌曲「突然好想你」的播放量更是增長了275%。

騰訊音樂日前披露了一季度業績，在線音樂訂閱收入同比增長17.8%至19.9億元人民幣。在線音樂付費用戶達到8020萬人，同比增長31.7%，越來越多用戶願意為音樂買單。

都在消耗IP 售票沒底氣

只是，一位匿名的音樂人告訴貝殼財經，目前的線上演唱會更多是流量生意，無論是廣告招商，還是周邊售賣、網路打賞，「都是在消耗原有的IP」，但如果真的要付費，就產生不了這樣的影響力，平台目前也沒有開啟售票的信心和底氣。

在他看來，目前IP對於平台的價值，遠遠超過平台對於IP的價值，這是平台未來需要發力的地方。

他舉例，如果周杰倫的重映演唱會需要付150元門票，是否還會有現在的影響力？而付費後，用戶的觀看量不足，又會導致贊助商曝光量不足等連鎖反應。

周杰倫演唱會線上重映，觀看數近1億。(取材自微博)
周杰倫演唱會線上重映，觀看數近1億。(取材自微博)

「他們還是流量思維，認為用戶消費音樂，和消費信息流裡的廣告、拼多多裡的訂單，甚至外賣、打車沒什麽兩樣。」上述音樂人認為，目前嘗試的還是互聯網模型，他們並不那麽了解用戶在電影、音樂上的消費來自哪裡，「其實不同內容的細分領域是不同的，甚至古典音樂、流行音樂的玩法也是不同的」。

澎湃新聞評論指出，近來線上演唱會的成功像是天時地利人和的共同結果，但能不能形成持久效應還很難說。一方面，周杰倫、張國榮、崔健都是華語樂壇的標誌性人物，能和他們一樣激活全民舊日情懷的例子不會太多。不久前搖滾歌手鄭鈞就舉行了一場線上VR演唱會，但幾乎沒有激起幾朵水花。

張國榮的「熱．情」超清修復版演唱會直播，超過1700萬人圍觀。(視頻截圖)
張國榮的「熱．情」超清修復版演唱會直播，超過1700萬人圍觀。(視頻截圖)

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