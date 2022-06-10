神舟14號出任務有3大焦點 無往例可循 考驗「最忙」3人組

神舟十四號3名航天員順利進駐天和核心艙。（新華社）

前言：神舟十四號載人飛船5日將三位航天員送往天和核心艙 ，三人在半年裡肩負著太空 站組裝並建成國家太空實驗室重擔。盤點神舟「三大焦點」任務，雖然沒有往例可循，但新里程碑的到來，讓最忙「出差」三人組熱血沸騰。

6月5日10時44分，長征二號F遙十四運載火箭將神舟十四號載人飛船精準送入預定軌道；17時42分成功對接天和核心艙徑向端口。20時50分，航天員陳冬、劉洋、蔡旭哲進駐天和核心艙。

新京報報導，神舟十四號載人飛行任務是空間站建造階段第二次飛行任務，也是該階段首次載人飛行任務。

搭載神舟十四號載人飛船的長征二號F遙十四運載火箭，於6月5日在酒泉衛星發射中心點火發射。（新華社）

任務的主要目的為配合問天、夢天實驗艙與核心艙的交會對接和轉位，完成中國空間站在軌組裝建造。完成空間站艙內外設備及空間應用任務相關設備的安裝和調試；開展空間科學實驗與技術試驗；進行日常維護維修等相關工作。

在軌駐留期間，3名航天員將迎來空間站兩個實驗艙以及天舟五號貨運飛船、神舟十五號載人飛船的來訪對接，並與神舟十五號飛行乘組進行在軌輪換，於12月返回東風著陸場。

全新挑戰 構型多任務密

中國載人航天工程辦公室副主任林西強表示，神舟十四號飛行乘組將和地面配合完成兩個實驗艙與核心艙的交會對接和轉位；配合地面開展兩艙組合體、三艙組合體、大小機械臂、氣閘艙出艙等相關功能的測試工作；首次利用位於問天實驗艙的氣閘艙實施2到3次出艙活動；完成問天實驗艙和夢天實驗艙十餘個科學實驗機櫃解鎖、安裝；繼續開展「天宮課堂」太空授課及其他公益活動。

神舟十四號載人飛船與空間站組合體完成自主快速交會對接，整個對接過程歷時約7小時。（新華社）

在軌期間，乘組將面臨構型多（經歷9種組合體構型），狀態新（要操控小機械臂和組合臂、從問天艙氣閘艙實施出艙），任務密（實施5次交會對接、3次分離撤離、2次轉位、2到3次出艙，各次任務環環相扣）等挑戰。

小機械臂 滿足精細操作

林西強表示，小機械臂更加精巧，末端定位精度更高，小臂重量和長度均約為大臂的一半，能夠完成更精細的操作。

擔負的任務上，小機械臂通過目標適配器連接分離切換，可實現獨立艙外爬行，完成航天員出艙活動支持、艙外狀態檢查等任務。小機械臂可完成各類載荷和平台設備的艙外安裝、維護和照料等精細操作。

小臂還可與大臂級聯工作，形成組合機械臂，在艙外作業覆蓋範圍更廣，通過大範圍轉移滿足去往不同位置進行精細作業的需求。

問天、夢天 實驗近百項

林西強指出，中國空間站艙內可以部署25台科學實驗櫃，每台實驗櫃都是一個小型的太空實驗室，可以支持開展單學科或多學科交叉的空間科學實驗，整體達到國際先進水平。

問天實驗艙主要面向空間生命科學研究，配置了生命生態、生物技術和變重力科學等實驗櫃，能夠支持開展多種類植物、動物、微生物等在空間條件下的生長、發育、遺傳、衰老等響應機理研究，還能提供0.01克-2克的變重力模擬，支持開展不同重力條件下生物體生長機理的對比研究。

夢天實驗艙主要面向微重力科學研究，配置了流體物理、材料科學、燃燒科學、基礎物理以及航天技術試驗等多學科方向的實驗櫃，支持開展重力掩蓋下的多相流與相變傳熱、基礎燃燒過程等物質本質規律研究以及超冷原子物理等前沿實驗研究。

針對上述艙內科學實驗機櫃、艙外試驗裝置和巡天空間望遠鏡，在空間站建造階段，共安排了近百項實驗研究項目。林西強指出，後續轉入常態化運營後，還將實施較大規模科學研究。

神舟十四號航天員乘組已在6月5日20時50分進駐天和核心艙。陳冬、劉洋、蔡旭哲被稱為最忙「出差」三人組，他們將面臨構型多、狀態新、任務密的挑戰，對乘組執行任務能力有著很高要求。

陳冬 一聲「爽」暴紅網路

科技日報報導，作為第二批航天員裡首個指令長，44歲的陳冬要迎接全新的挑戰和考驗。

2016年10月17日，搭乘神舟十一號飛船初上太空的陳冬既興奮又好奇，他對指令長景海鵬說出的那聲「爽」暴紅網路。

2019年7月1日，陳冬、葉光富在做操控訓練。（取材自科技日報）

時隔6年，神舟十一號上的新手成為神舟十四號的指令長，長達6個月的太空駐留，他們要完成空間站組裝建造、出艙任務和大量試驗。

神舟十四乘組是空間站任務以來平均年齡最小的一個，雖說三人都是年富力強的第二批航天員，但均無出艙經驗，面臨的又是在新艙段完成任務，沒有太多經驗借鑑。

陳冬表示，經過12年朝夕相處、兩年半任務訓練，雖然有壓力，但更多的是堅決圓滿完成任務的信心和決心。

在訓練期間，陳冬根據任務和三人特點做分工。他主要負責抓總和出艙活動；劉洋負責物資管理和機械臂操作；蔡旭哲負責環控設備運行與維修。

一向低調隨和的陳冬在訓練時特別愛「找茬」和較真。陳冬在訓練中不斷提出質疑和建議。空間站關鍵技術驗證階段的四次出艙活動，他都認真觀摩過，並針對神舟十四號出艙相關設計提出改進意見，均被採納。

在航天員見面會上，陳冬說：「我們乘組一定會以滿格的信心、滿腔的熱血、滿分的表現，堅決完成任務。」

劉洋 喊「再回來」話成真

2012年6月16日，神舟九號完成了中國首次載人空間交會對接。劉洋成為首位進入太空的女航天員。劉洋在心裡對著天宮一號說「我一定還會再回來」，這一過就是十年。

劉洋在2019年12月入選神舟十四號乘組。新一代飛天艙外服要進行水下驗證試驗，她穿著厚重的水下服進入10米深的水槽，水波紋產生的晃動讓她產生巨大眩暈感。

出艙活動對上肢力量的要求很高，第一次水下試驗後，劉洋整個人虛脫，連拳頭都握不住。她認為自己的力量與任務需要還有差距，於是每次體訓她來得早、訓得長、走得晚，回宿舍還要「加碼」舉槓鈴、練握力器。師兄們開玩笑「你再練就超過我們男人了」。

與神舟九號相比，神舟十四號任務「一艙變三艙」，要學習和訓練的內容呈幾何級增長，艙內設備、管路連接、出艙活動、機械臂、科學研究等等，內容龐大複雜。劉洋甚至鼻竇炎犯了也不停下學習，她每天一早去輸液，晚上訓練完再去輸液。

再次出征太空，劉洋充滿期待。她先後執行神舟九號、十四號任務，從突破空間飛行器的交會對接技術到建造空間站，正好是載人航天「三步走」戰略裡的關鍵節點，44歲的劉洋認為自己是幸運的。

蔡旭哲 為這一刻等12年

為了這一天，46歲的蔡旭哲已經等待了12年。

2003年10月15日，航天員楊利偉完成了中國首次載人飛行任務，點燃了空軍飛行員蔡旭哲的航天夢想。2010年5月5日，蔡旭哲走進夢寐以求的航天員大隊。

從飛行員到航天員，要經歷脫胎換骨般的淬煉，不但要走進課堂學習枯燥的基礎理論，還要完成體質、心理、航天專業技術等上百門科目的艱苦訓練。

由於飛行任務次數限制，蔡旭哲遲遲沒有機會飛向太空。看著戰友們陸續飛天，他心中頗有遺憾。他太渴望飛行了，2019年12月，蔡旭哲入選神舟十四號飛行乘組。

「太空出差半年，最期待的是2個實驗艙與核心艙對接以後，太空家園建成的那一刻。」他在任務見面會上說，工作之餘，也會盡情領略太空美景。