買房「送工作」廣西玉林築「大城市夢」

玉林市應急管理局組織幹部職工到玉東新區茂林鎮開展加快人口進城宣傳發動活動。（取材自中國新聞周刊）

談到刺激樓市，這裡有一座城全市總動員。近半年來，廣西省玉林市整個城市開啟了一場轟轟烈烈的人口進城行動。不論是市一級的機關單位，還是區縣一級的機關單位，甚至鄉鎮都被分配了人口進城的任務，甚至放出「送工作」大招。這主要來自小城玉林的「大城市夢」。

中國新聞周刊報導，地處廣西東南部的玉林， 2020年末戶籍人口741萬，常住人口580萬，是廣西第二人口大市。據悉，玉林市的人口基數雖較大，但城區人口才幾十萬，遠遠沒有達到大城市100萬人口的最低標準。2021年12月30日，玉林市召開「加快人口進城工作動員會」，提出加快實現玉林人民大城市夢的工作目標。

此後，玉林上至每個區縣，下到每個鄉鎮，都被分配了「拉人進城」的任務，以確保2025年市區新增常住人口達到50萬人以上。任務分四年完成，每年按戶籍人口數量分配各地的達標人數，同時還設置了獎懲機制。其中各單位最常見執行任務的方式就是「組看房團」。今年1月份以來，玉林當地樓盤接待的看房團大多是政府組團。

為推進人口進城，玉林甚至用上了買房「送工作」的大招。據已經出台的「玉林市關於加快人口進城若干政策措施」，當地負責向進城購房且未就業 的新市民推薦3個以上就業崗位，薪酬不低於玉林最低工資標準。玉林還出台了新市民購房補助機制配套，補貼金額從6000元到1萬不等，也有按購房繳納契稅為基數給予50%的補貼。

近半年來，玉林的人口進城行動，在房產銷售方面也取得一定成果。據玉林官方統計，截至5月12日，玉林累計受理新市民購房和契稅補貼申請1002戶，累計發放金額1070.28萬元。

不過對於人口進城行動，家住玉林某鄉鎮的李萌（化名）認為，即使有更多的勸說，自己和朋友還是更傾向於留在廣東， 「深圳、廣州房價 高，但珠三角的佛山、中山、江門等地，房價可以接受，就業機會遠勝於玉林」。

不少業內專家也坦言，玉林此次人口進城行動的最終結果仍難預料。中國社會科學院人口所研究員王廣州表示，通過行政手段動員農業人口轉移，短期可能取得一定效果，但長期看未必有效。中國社科院工業經濟研究所研究員陳耀也認為，城市經濟和產業發展到一定程度，農業富餘人口會自然而然向城市轉移，用行政手段推進城鎮化，值得商榷。