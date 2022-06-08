買房「送工作」廣西玉林築「大城市夢」
談到刺激樓市，這裡有一座城全市總動員。近半年來，廣西省玉林市整個城市開啟了一場轟轟烈烈的人口進城行動。不論是市一級的機關單位，還是區縣一級的機關單位，甚至鄉鎮都被分配了人口進城的任務，甚至放出「送工作」大招。這主要來自小城玉林的「大城市夢」。
中國新聞周刊報導，地處廣西東南部的玉林， 2020年末戶籍人口741萬，常住人口580萬，是廣西第二人口大市。據悉，玉林市的人口基數雖較大，但城區人口才幾十萬，遠遠沒有達到大城市100萬人口的最低標準。2021年12月30日，玉林市召開「加快人口進城工作動員會」，提出加快實現玉林人民大城市夢的工作目標。
此後，玉林上至每個區縣，下到每個鄉鎮，都被分配了「拉人進城」的任務，以確保2025年市區新增常住人口達到50萬人以上。任務分四年完成，每年按戶籍人口數量分配各地的達標人數，同時還設置了獎懲機制。其中各單位最常見執行任務的方式就是「組看房團」。今年1月份以來，玉林當地樓盤接待的看房團大多是政府組團。
為推進人口進城，玉林甚至用上了買房「送工作」的大招。據已經出台的「玉林市關於加快人口進城若干政策措施」，當地負責向進城購房且未就業的新市民推薦3個以上就業崗位，薪酬不低於玉林最低工資標準。玉林還出台了新市民購房補助機制配套，補貼金額從6000元到1萬不等，也有按購房繳納契稅為基數給予50%的補貼。
近半年來，玉林的人口進城行動，在房產銷售方面也取得一定成果。據玉林官方統計，截至5月12日，玉林累計受理新市民購房和契稅補貼申請1002戶，累計發放金額1070.28萬元。
不過對於人口進城行動，家住玉林某鄉鎮的李萌（化名）認為，即使有更多的勸說，自己和朋友還是更傾向於留在廣東， 「深圳、廣州房價高，但珠三角的佛山、中山、江門等地，房價可以接受，就業機會遠勝於玉林」。
不少業內專家也坦言，玉林此次人口進城行動的最終結果仍難預料。中國社會科學院人口所研究員王廣州表示，通過行政手段動員農業人口轉移，短期可能取得一定效果，但長期看未必有效。中國社科院工業經濟研究所研究員陳耀也認為，城市經濟和產業發展到一定程度，農業富餘人口會自然而然向城市轉移，用行政手段推進城鎮化，值得商榷。
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