救房市？助啃老？ 一人購房全家幫 多數人憂炒樓夢魘再現
前言：提振低迷房市，地方政府是真的拚了，還是瘋了？不僅鼓勵多孩父母、人才買房，部分地區還為「全家背房貸」開了扇大門。在各種激情利多之下，不少人擔憂，房價炒到買不起的夢魘恐再現。
珠海開第一槍 反應兩極
為挽救樓市，中國多地近日陸續祭出各種購房優惠，廣東省珠海市甚至推出全國首創的「一人購房全家幫」，即公積金繳存職工可提取帳戶餘額的90%幫助其直系親屬購房支付首付款或還房貸。消息傳出，有人叫好，有人批評這是「鼓勵啃老又鼓勵炒房」。而儘管樓市支持政策不斷，房企在今（2022）年5月整體銷售同比依然下降。
中國基金報報導，珠海住房公積金管理中心6月3日官宣多條新政，其中最引人注意的是實行「一人購房全家幫」。這一被網民稱做是「全家總動員套餐」的消息迅速衝上熱搜。
據珠海市印發的「發揮住房公積金作用支持服務『產業第一』工作方案」，珠海市繳存職工可提取帳戶餘額的90%幫助其直系親屬（配偶、父母、子女）購房支付首付款，也可按還貸提取逐月提取公積金用於幫助其直系親屬償還購房貸款。也就是說，子女買房若錢不夠，可由父母等直系親屬的公積金帳戶來付首付和還貸款。
此項新政發布後，不同群體看法各異。有網民拍手叫好，認為應該推廣至全國實施；也有人評論稱這項政策是「一人買房全家背債」，「吃相真難看」。還有人表示「公積金得趕緊用嘍」，「不能老是看著孩子租房子，讓工薪階層的父母們也能給孩子分擔點壓力吧」，「為了讓大家買房子，真是花樣百出」。
除珠海外，廣東佛山市也鬆綁樓市政策。6月2日晚，住房和城鄉建設局官網發布「佛山市住房和城鄉建設局等部門關於因城施策進一步完善房地產調控政策的通知」，取消了南莊、石灣、張槎、大瀝、里水、陳村、北滘、樂從8個鎮街限購。並鼓勵各商業銀行的商業性個人住房貸款利率整體下行；研究進一步加大公積金住房按揭貸款支持力度。
此次佛山政策是繼4月26日後的又一輪鬆綁。4月26日，佛山住建局內部發布「關於優化存量商品住房政策的通知」提出，對滿5年的二手房不再限購，旨在進一步釋放購房需求，特別是促進改善型需求。
7省13城 鼓勵多胎買房
今年以來，各地房地產調控政策可謂「奇招頻出」。報導指出，例如鼓勵多胎買房。5月17日，杭州市房地產市場平穩健康發展領導小組辦公室發布「關於進一步促進房地產市場平穩健康發展的通知」明確，符合條件的三孩家庭，在杭州限購範圍內限購的住房套數增加1套，報名新建商品住房公開搖號銷售時可優先搖號。
南京則規定，5月11日起，生育二個孩子及以上南京戶籍居民家庭，可新增購買一套商品住房，同時可享受相關銀行最優惠貸款利率等支持。其他各地的新規還有生二胎三胎可以增加購房指標，可以按無房家庭多一個名額，也可以領購房補貼，也可以提高公積金額度。
據不完全統計，僅今年5月以來，就有至少包括浙江杭州、湖南衡陽、江蘇南京、浙江舟山、遼寧瀋陽、廣東東莞、江蘇揚州、江蘇無錫、江西景德鎮、江蘇蘇州、四川樂山、四川雅安、江西上饒等13城在發布的樓市政策中特別提及多孩家庭住房需求。不到一個月，已有7省，13個城市動用了鼓勵多胎買房的相關招數。
出租房換「房票」 催買氣
還有城市推出租房換「房票」。5月31日，成都出台8條樓市新政規定，居民自願將自有存量住房用於保障性租賃住房出租給新市民、青年人等群體，承諾遵守保障性租賃住房相關政策規定且5年內不上市交易等條件，可一次性新增購買一套住房。
長沙的規定則稱已實現網簽備案交房或已辦理不動產登記的房屋，盤活供租賃住房後，不納入家庭住房套數計算。值得注意的是，長沙歷來有「反炒房示範城市」的稱號，此前非人才方式落戶必須購房買社保或繳個稅滿12個月、辦企業繳稅12個月後才能落戶的規定堪稱嚴控。
另一方面，從鄭州、哈爾濱、福州、蘭州，到南京、蘇州、杭州，再到是珠海、成都、佛山，刺激力度越來越大。僅6月1日，就有江西省宜春市、浙江省金華市浦江縣、江西省贛州市、山東省東營市等4地鬆綁購房政策，有實施購房補貼，降低商貸首付比例和利率，還有降低公積金貸款首付比例和提高公積金貸款額度。
6月3日，青島市對現行房地產調控政策進行適度優化，非本市戶籍居民家庭在中心城區限購1套住房條件，調整為在中心城區無住房、且能提供在本市繳納12個月以上個稅或社保證明，以吸引外地居民；另引導居民釋放二手房源，增加市場供給。
然而，各地樓市支持政策不斷，房企在5月份的整體銷售同比依然下降。克而瑞數據顯示，百強房企5月單月業績環比增長5.6%，同比降低59.4%，較2020年疫情期間也下降52.1%。從近3年來看，業績降幅保持在較高水平；前5月累計業績規模同比降低52.3%，降幅較4月進一步擴大，較2020同期下降27.8%。
報導指出，無論是從單月還是累計來看，樓市銷售都面臨壓力。具體到頭部房企，今年前五月只有碧桂園、萬科、保利發展三家房企的銷售規模達到千億，較去年同期減少12家，超百億房企則從去年同期的118家減少至70家，各梯隊門檻值同比均下降超過50%。
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