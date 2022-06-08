救房市？助啃老？ 一人購房全家幫 多數人憂炒樓夢魘再現

珠海市實行「一人購房全家幫」，被視為刺激樓市一項利器。（取材自券商中國）

前言：提振低迷房市，地方政府是真的拚了，還是瘋了？不僅鼓勵多孩父母、人才買房，部分地區還為「全家背房貸」開了扇大門。在各種激情利多之下，不少人擔憂，房價炒到買不起的夢魘恐再現。

珠海開第一槍 反應兩極

為挽救樓市，中國多地近日陸續祭出各種購房優惠，廣東省珠海市甚至推出全國首創的「一人購房全家幫」，即公積金繳存職工可提取帳戶餘額的90%幫助其直系親屬購房支付首付款或還房貸。消息傳出，有人叫好，有人批評這是「鼓勵啃老又鼓勵炒房」。而儘管樓市支持政策不斷，房企在今（2022）年5月整體銷售同比依然下降。

中國基金報報導，珠海住房公積金管理中心6月3日官宣多條新政，其中最引人注意的是實行「一人購房全家幫」。這一被網民稱做是「全家總動員套餐」的消息迅速衝上熱搜。

據珠海市印發的「發揮住房公積金作用支持服務『產業第一』工作方案」，珠海市繳存職工可提取帳戶餘額的90%幫助其直系親屬（配偶、父母、子女）購房支付首付款，也可按還貸提取逐月提取公積金用於幫助其直系親屬償還購房貸款 。也就是說，子女買房若錢不夠，可由父母等直系親屬的公積金帳戶來付首付和還貸款。

此項新政發布後，不同群體看法各異。有網民拍手叫好，認為應該推廣至全國實施；也有人評論稱這項政策是「一人買房全家背債」，「吃相真難看」。還有人表示「公積金得趕緊用嘍」，「不能老是看著孩子租房子，讓工薪階層的父母們也能給孩子分擔點壓力吧」，「為了讓大家買房子，真是花樣百出」。

除珠海外，廣東佛山市也鬆綁樓市政策。6月2日晚，住房和城鄉建設局官網發布「佛山市住房和城鄉建設局等部門關於因城施策進一步完善房地產 調控政策的通知」，取消了南莊、石灣、張槎、大瀝、里水、陳村、北滘、樂從8個鎮街限購。並鼓勵各商業銀行的商業性個人住房貸款利率 整體下行；研究進一步加大公積金住房按揭貸款支持力度。

此次佛山政策是繼4月26日後的又一輪鬆綁。4月26日，佛山住建局內部發布「關於優化存量商品住房政策的通知」提出，對滿5年的二手房不再限購，旨在進一步釋放購房需求，特別是促進改善型需求。

7省13城 鼓勵多胎買房

今年以來，各地房地產調控政策可謂「奇招頻出」。報導指出，例如鼓勵多胎買房。5月17日，杭州市房地產市場平穩健康發展領導小組辦公室發布「關於進一步促進房地產市場平穩健康發展的通知」明確，符合條件的三孩家庭，在杭州限購範圍內限購的住房套數增加1套，報名新建商品住房公開搖號銷售時可優先搖號。

二孩、三孩家庭成為各地方政府拉攏目標，因為既能振興樓市，又能鼓勵多孩。（取材自新華網）

南京則規定，5月11日起，生育二個孩子及以上南京戶籍居民家庭，可新增購買一套商品住房，同時可享受相關銀行最優惠貸款利率等支持。其他各地的新規還有生二胎三胎可以增加購房指標，可以按無房家庭多一個名額，也可以領購房補貼，也可以提高公積金額度。

據不完全統計，僅今年5月以來，就有至少包括浙江杭州、湖南衡陽、江蘇南京、浙江舟山、遼寧瀋陽、廣東東莞、江蘇揚州、江蘇無錫、江西景德鎮、江蘇蘇州、四川樂山、四川雅安、江西上饒等13城在發布的樓市政策中特別提及多孩家庭住房需求。不到一個月，已有7省，13個城市動用了鼓勵多胎買房的相關招數。

出租房換「房票」 催買氣

還有城市推出租房換「房票」。5月31日，成都出台8條樓市新政規定，居民自願將自有存量住房用於保障性租賃住房出租給新市民、青年人等群體，承諾遵守保障性租賃住房相關政策規定且5年內不上市交易等條件，可一次性新增購買一套住房。

長沙的規定則稱已實現網簽備案交房或已辦理不動產登記的房屋，盤活供租賃住房後，不納入家庭住房套數計算。值得注意的是，長沙歷來有「反炒房示範城市」的稱號，此前非人才方式落戶必須購房買社保或繳個稅滿12個月、辦企業繳稅12個月後才能落戶的規定堪稱嚴控。

另一方面，從鄭州、哈爾濱、福州、蘭州，到南京、蘇州、杭州，再到是珠海、成都、佛山，刺激力度越來越大。僅6月1日，就有江西省宜春市、浙江省金華市浦江縣、江西省贛州市、山東省東營市等4地鬆綁購房政策，有實施購房補貼，降低商貸首付比例和利率，還有降低公積金貸款首付比例和提高公積金貸款額度。

6月3日，青島市對現行房地產調控政策進行適度優化，非本市戶籍居民家庭在中心城區限購1套住房條件，調整為在中心城區無住房、且能提供在本市繳納12個月以上個稅或社保證明，以吸引外地居民；另引導居民釋放二手房源，增加市場供給。

然而，各地樓市支持政策不斷，房企在5月份的整體銷售同比依然下降。克而瑞數據顯示，百強房企5月單月業績環比增長5.6%，同比降低59.4%，較2020年疫情期間也下降52.1%。從近3年來看，業績降幅保持在較高水平；前5月累計業績規模同比降低52.3%，降幅較4月進一步擴大，較2020同期下降27.8%。