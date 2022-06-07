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引爆商業、娛樂奇蹟 88位姐姐「乘風破浪」來了

中國新聞組／整理
王心凌（左起）在「乘風破浪」第3季中引起現象級的關注，于文文、薛凱琪引發觀眾注目。 （取材自新京報、微博）
王心凌（左起）在「乘風破浪」第3季中引起現象級的關注，于文文、薛凱琪引發觀眾注目。 （取材自新京報、微博）

新冠疫情下，她們創造了商業和娛樂的奇蹟，也發出對於女性價值的思考，鼓勵著自己和千千萬萬的觀眾，同時也在批評聲中，獲得前進的勇氣。乘風破浪三年的姐姐們，如今都好嗎？

2022年5月20日，40歲的「甜心教主」王心凌一首「愛你」在網絡上掀起了狂熱的「回憶殺」，也宣告芒果TV的女團成長綜藝節目「乘風破浪的姐姐」的強勢回歸。三季以來，88位女藝人華麗風格的演出和積極向上的正能量，透露著節目傳達的不再只是過氣女星的翻紅，愈來愈廣的涵蓋面，也是中國演藝界消長的縮影。

來源：YouTube

「姐姐」年齡逐年走高

新京報數據顯示，「乘風破浪3」的30位參賽姐姐中，除了節目組沒有給出確切年齡的張天愛之外，其他29位的年齡從30歲到55歲，平均年齡39.1歲。而2021年「乘風破浪2」平均年齡是38.2歲，2020年「乘風破浪1」的平均年齡36.8歲，姐姐年齡逐年走高。

按照年齡段來分析，「乘風破浪3」裡50歲以上的姐姐有3位，「乘風破浪2」和「乘風破浪1」50歲以上的姐姐各有2位。40歲至49歲的年齡段，「乘風破浪1」只有3位，分別是阿朵、寧靜和陳松伶；「乘風破浪2」有9位，包括張柏芝、董潔、胡靜、左小青等；「乘風破浪3」有12位，包括許茹芸、鍾欣潼、張歆藝、薛凱琪、王心凌、譚維維、蔡卓妍等，呈現出逐季增長的趨勢。

在30歲到39歲的年齡段，「乘風破浪1」多達25位，包括萬茜、鄭希怡、黃齡、張雨綺、張含韻、金晨、藍盈瑩等；「乘風破浪2」有19位，如袁姍姍、蔣璐霞、周筆暢等；「乘風破浪3」有15位，包括趙夢、張儷、唐詩逸、吳謹言等，有逐季遞減的勢頭。

張薔這一季的造型很酷，讓人過目不忘。（取材自微博）
張薔這一季的造型很酷，讓人過目不忘。（取材自微博）

綜合而言，三季節目裡50歲以上的姐姐數量保持穩定，年齡在40歲到49歲之間的姐姐占比越來越多，30歲到39歲之間的占比逐季減少，參賽姐姐們越來越成熟了。

「乘風破浪1」30位姐姐之中，歌手和演員的職業幾乎各占一半，外加2位身兼主持人和演員之職的吳昕和沈夢辰，兩人也都是芒果系的主持人。「乘風破浪2」裡的演員占比略多於歌手，也有一位專業主持人兼演員的劉燁。相比前兩季，「乘風破浪3」的姐姐仍以演員和歌手為主，但她們的職業構成發生了明顯的變化。

深色襯衫利落短髮，胡杏兒唱了一首「衝上雲霄」主題曲，當年這部劇堪稱經典​​​。（...
深色襯衫利落短髮，胡杏兒唱了一首「衝上雲霄」主題曲，當年這部劇堪稱經典​​​。（取材自微博）

不限於歌手和演員

徐夢桃是職業運動員，2022年北京冬奧會自由式滑雪女子空中技巧金牌得主，冬奧會閉幕式中國代表團的旗手。她在「乘風破浪3」的初舞台上演唱了一首「那些你很冒險的夢」，是她與自己運動生涯的一次對話，也是對每個追夢人的共勉。

朱潔靜是古典舞專業舞者、上海歌舞團首席演員，她表演的「朱鹮」、「舞台姐妹」等作品曾多次獲獎。她的初舞台「月光」展現專業級的舞蹈魅力。

同為古典舞專業舞者的唐詩逸是中國歌劇舞劇院的首席，初舞台上她以一支國風古韻的「一生所愛」折服了一眾姐姐。

柳翰雅在節目中說，只有自己開心了，才能有讓大家開心的能力​​​。（取材自微博）
柳翰雅在節目中說，只有自己開心了，才能有讓大家開心的能力​​​。（取材自微博）

「乘風破浪3」也有專業主持人參加，比如柳翰雅（阿雅）。她最初是以一首「挫冰進行曲」的歌手身分紅遍歌壇；柳翰雅同時也是「奇遇人生」、「很高興認識你」等熱播綜藝節目的發起人。

劉戀也是一位身份多元的「姐姐」，她是一位畢業於北大考古專業的爵士女歌手。現實生活中，她是Mr.Miss樂隊的主唱，曾在「樂隊的夏天」給觀眾留下了深刻的印象，同時也是一位打卡上班的職場人，曾在節目裡說自己是「廣告公司的文案」，調侃這次來節目屬於「帶薪參賽」。

黃奕稱自己參加「乘風破浪」瘦了10斤。（取材自微博）
黃奕稱自己參加「乘風破浪」瘦了10斤。（取材自微博）

演員和歌手之外，來自不同職業領域的姐姐占了「乘風破浪3」的近兩成，她們給節目帶來了更加豐富多元的面貌。比如徐夢桃讓觀眾見識到運動員除了拚搏精神，生活中也有歡樂喜劇人的一面。

朱潔靜和唐詩逸兩位頂級舞者的初舞台表演，彈幕上一片驚嘆，紛紛評論說，「沒想到在節目裡還能看到舞劇，格局打開了」。很多網友表示想去找更多的古典舞視頻來觀摩，也驚訝於首席舞者原來這麼有親和力。

對比三季節目的數據發現，前兩季有不少姐姐在影視圈銷聲匿跡一段時間，比如第一季伊能靜，2020年參加「乘風破浪1」前處於半退隱的狀態，最近的一次綜藝露面還是出任2015年「蒙面歌王」猜評團成員。

譚維維參加「乘風破浪」是為了「享受舞台」。（取材自微博）
譚維維參加「乘風破浪」是為了「享受舞台」。（取材自微博）

從半退隱到活躍分子

處於「半退隱」狀態的姐姐在第二季節目裡佔比更高。陳妍希在參加「乘風破浪2」之前，最近的影視作品停留在2019年的電影「風中有朵雨做的雲」；李慧珍在「乘風破浪2」前已多年未發歌；張柏芝在「乘風破浪2」之前最近的影視作品是2018年播出的劇集「如果，愛」。

相比之下，「乘風破浪3」的參賽姐姐們大多數在過去一年裡的工作安排都很繁忙，她們忙於影視劇開播上映、發布新單曲或專輯、開演唱會、參加綜藝節目和各種晚會。

以第一期裡鏡頭不多，播出後卻一躍成為全網熱議話題的王心凌為例，2021年發布了音樂新專輯「心靈的冒險」；另一位「姐姐」薛凱琪，去年以來也有兩部電影上映，並發布單曲「哥本哈根的另一個我」。其他姐姐參演的影視劇和參加的綜藝節目，則幾乎可以組成2021年熱播影視和綜藝的榜單。

「乘風破浪」1、2季冠軍寧靜和那英重回第3季對抗。（取材自新京報）
「乘風破浪」1、2季冠軍寧靜和那英重回第3季對抗。（取材自新京報）

熟齡姐姐翻紅 工作、資源都上門

曾有網友把「乘風破浪」定義為一檔能幫助女藝人「重新翻紅」的節目。雖然未必準確，但每季節目確實都讓一些沉寂已久的姐姐重新被關注，她們能獲得的影視和商務資源也隨之水漲船高，在參加節目後也更好找工作。

新京報報導，「乘風破浪的姐姐」第一季開播之初，曾引發極大關注。當時市面上沒有這類熟齡姐姐競演的節目，而伊能靜、鐘麗緹、寧靜等成名已久的女藝人的加盟也讓觀眾感到新鮮。此後，獲得綜藝節目和晚會的邀約，則跟她們當時的走紅程度，以及短時間內知名度的提升存在著較高的關聯性。

據不完全統計，「乘風破浪1」的嘉賓們在參加完節目之後，絕大多數都獲得了更多參加綜藝節目和各種晚會的機會。

以最終成團的X-sister成員李斯丹妮、郁可唯為例，李斯丹妮在參加節目之前的一年多時間裡參加了1檔綜藝，而節目播出之後她受邀參加了至少6檔綜藝、3台晚會。郁可唯在參加節目前專注於音樂領域，節目之後她受邀參加的綜藝節目和晚會總計超過10個；即便是沒有成團的王霏霏，參加綜藝的數量也在節目後激增至少7檔。

許茹芸將參加節目視為面對新階段的新鮮挑戰。（取材自微博）
許茹芸將參加節目視為面對新階段的新鮮挑戰。（取材自微博）

「乘風破浪2」同樣也給參與的姐姐們帶來了更多的參加綜藝和晚會的機會，但節目所帶來的紅利效果相較於「乘風破浪1」有了明顯的減退。

姐姐們後續得到的綜藝機會很多都是芒果系的節目，比如「姐姐解解壓」、「了不起的藝能」等，獲得跨平台的S級綜藝項目邀約的姐姐並不多。她們大多本身就擁有國民級知名度，並非因為參加「乘風破浪2」才「翻紅」，例如那英、周筆暢等。

還有的姐姐參加「乘風破浪2」前後演藝事業看不出明顯的變化，比如蔣璐霞。她在「乘風破浪2」之後沒有參加綜藝和晚會，今年播出她參演的劇集「特戰榮耀」於2019年開機，肯定不是因為參加「乘風破浪2」而獲得的機會。

黃小蕾在節目中被淘汰。（取材自微博）
黃小蕾在節目中被淘汰。（取材自微博）

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