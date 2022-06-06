教材無小事 中國教育部整改能否透明？

中國教科書近日接連傳出爭議內容。（取材自北京日報）

中小學教材無小事。無論是孩子的啟蒙書或者學習App ，即使只是一個標點符號，一個操作界面，都要慎之又慎，不能誤導了下一代。畢竟，孩子才是國家的主人翁。

中國教科書近日接連傳出爭議。教育部 轄下出版社所編寫的教材，先後出現有醜化中國人、親美、媚日之嫌或性暗示、打老婆等不適插圖，還把日本兵當成了烈士雷鋒，引來各界撻伐和國際媒體揶揄。教育部宣布將全面排查全國教材之際，不少人仍憂心，在「政治正確」體制下，中國孩子們真能擁有一套經科學嚴謹標準審定的優良教科書？

出現「雷鋒變成了日本兵」爭議的小學二年級語文下冊「同步巧講精煉」教輔書。（取材自北京日報）

爭議始於2022年5月26日「人教版數學教材」話題突然登上微博熱搜榜。人民教育出版社（人教社）出版的小學四年級數學課本插圖被網民批評畫風窩囊，有男生生殖器形似勃起、女生露內褲、男生對女生抱胸等疑具性暗示意味的設計，還有人物穿上星條旗上衣，涉及辱華、親美、惡意教壞孩子，並挖出了更多爭議插圖。

輿論最大的質疑還是「這些不當配圖、內容是怎麼過審的？」。紅星新聞引述業內人士稱，類似插畫問題早已存在多年，可能是一些出版社面對盡快出書的壓力，審核工作不細緻，或對插畫把關認知不足、缺乏責任心等多重因素造成。 而「低稿費、高密度」的工作性質，也是教材插圖水準低下原因之一。

爭議內容 一用近十年

報導指出，具爭議的人教版教科書內容在2013年即獲教育部批准審定，一用就是近10年。面對輿論的批判，教育部先在5月27日要求人教社立即重新繪製教材插圖，另外組專家團隊審核把關。人教社也接著在28日道歉。

「然而，一句道歉、一個整改承諾就夠了嗎？」中共中央政法委員會機關報法治日報嚴詞評論稱，問題教材整改不能止於道歉，「嚴查各環節失守責任人，嚴肅追責問責，才能發揮更大警示作用」。環球時報前總編輯胡錫進也發文支持嚴肅查處此事。教育博主湯家鳳呼籲不僅要整改、道歉，還必須深挖和追責。

爭議教材中，男生和女生抱胸、襲胸、掀裙子插圖。（取材自微博）

但才剛說要整改，5月29日再被網民曝出兩家陝西出版社出版的小學二年級語文下冊「同步巧講精煉」教輔書中，竟將「雷鋒做好事」配圖錯用成疑似日軍背老太，輿論譁然。相關出版社5月31日回應，教材上市半個多月就自查出這項錯誤，當即停止發行並回收銷毀絕大部分，也對相關責任人嚴肅處理。

也許是覺得整改力道不夠大，教育部5月30日再「加碼」宣布，同時部署開展全國中小學教材全面排查工作，發現問題立即整改，確保其內容符合正確政治方向，及符合大眾審美。

但教科書爭議就能因此真正獲得解決嗎？一句「符合正確政治方向」又引來國際媒體的質疑和部分家長的憂慮。

紐約時報報導，2015年，時任教育部長袁貴仁曾下令對中國國內採用外國教材的情況進行更仔細的審查，並表示應該禁止宣揚西方價值觀的教科書進入課堂。有人認為，此次教材的爭議插圖中還存在親外國、反華信息。 王惟震創作的形象「李雷和韓梅梅」成為80後的經典記憶。（取材自南方都市報）

報導並引述北京 東方大學體育學院院長李玉國在微博上寫道，爭議插畫無形中從小就給孩子建立了不健康的認知，「這已經不是藝術的問題了，這涉及教育、文化，甚至海外滲透。孩子身上無小事，關係我們的未來。」

政治掛帥 審查恐過嚴

觀察者網引述美國有線電視新聞網（CNN）報導稱，中國整頓教科書除了考量審美，還為抵禦「西方價值觀」的影響。一位自稱廣州家長說，相比於受到外國勢力的滲透，他更擔心內容審查過嚴，會使教科書無法為孩子提供更自由、更多樣化的視角。 學習類App是孩子們上網課學習時的重要助手。此為示意圖。（新華社）

不少網民問，有些「政治正確」與審美、教育理念是衝突的，「在政治掛帥下，我們有可能期待一個專業、透明又集合社會意見的教科書審核標準嗎？」。

「負荊請罪」、少年閏土、李雷和韓梅梅等昔日教材經典插圖作者王惟震對此事件表示，從內行人的角度去看，「這次人教版數學教材的插圖畫得很不正經」。既是孩子們的教科書，創作者必須全身心投入到孩子的視角，「即使是幾歲的孩子，我們也要虛心地向他們學習」。

南方都市報報導，王惟震在創作前會反覆研究兒童心理學，到幼兒園、小學和孩子們一起聽課。他提醒插畫創作者，只有親身體驗過孩子的生活，才能在作品中準確表達孩子的心境。他說：「不負責任地作畫，孩子會受罪」。 有批評人士稱教科書的爭議插圖令人懷疑有「親美」之嫌。（取材自 Getty Images）

出問題的不只是課堂上的教科書，還有這兩年來因新冠疫情而不斷湧現的學習類App。除了無所不在並誘導點擊的各種廣告，更充斥著色情、性暗示、髒話、自殘等話題，一些製作者甚至並非教育專業出身，嚇得家長們直呼「線上線下都是地雷，又是不專業的人在做專業的事，教育怎麼辦成這個樣子？」

涉黃涉暴 家長好憂心

中共中央政法委員中共中央政法委員會機關報法治日報調查指出，由於疫情防控因素影響，很多孩子長期在家上網課，學習類App成為孩子們平時學習的重要助手，但其中一些存在誘導廣告、涉黃涉暴等問題，讓很多家長感到不安。 爭議教材中有女生扮成兔女郎的插圖。（取材自微博）

河北滄州的吳女士抱怨說，上小學的兒子藉著學習的名頭下載了一款線上自習App，用得不亦樂乎，一段時間後學習成績明顯下降。她查找原因發現，孩子根本不是用App學習，而是聊天，「聊天室裡更是烏煙瘴氣」。

隨機進入一間名為「K歌房」的聊天室，房間裡四個人聊得熱火朝天，一名網名叫「水生煙」的男生提出了談戀愛的想法，隨後藉著「真心話大冒險」環節向另一名女生表白。另一個五人聊天室中，一名叫「南音」的男生正在發言，髒話連篇，並催促在場的其他人和他一同自殘。

該App的留言牆更有不少人在此公開對罵，言語十分惡毒；還有很多人在上面留下「交友找我、優質男友/女友」等信息。北京初中生「萌萌」說，她曾經收到十幾條私信，全是想添加她為好友的陌生人；她的一些同學上了學習類App，只在自習室裡打個卡，便跑到聊天區和留言牆等處「網絡衝浪」。

誘導消費也是學習類App飽受詬病的問題之一。報導說，許多家長和學生投訴稱自己在學習類App上被「免費領取課程」、「一元搶課」等宣傳語吸引點擊報名後，面臨無休止的推銷。例如，瀏覽「直播課」欄目時會跳出「一元速搶」六年級高效複習特訓課程包的廣告，沒多久就有一名「班主任」開始推銷從2098元（人民幣，下同，約315美元）至3798元的學習大禮包。

性暗示畫面 少兒不宜

「好端端的學習App，點開全是推銷、遊戲等垃圾廣告。」來自北京朝陽的張先生氣憤地說，有的廣告畫面或內容「少兒不宜」，嚴重影響小朋友的身心健康。比如名為「兔小萌兒童樂園」的學習App，想玩界面上五花八門和幼兒識字、開發思維有關的小遊戲須先解鎖，但跳出來的竟是「同城交友，寂寞可約」，配圖是衣著暴露的女性。

在該App主界面的右側，有一個藍色小電視圖標，點擊後界面跳轉到另一個名為「南雅小說」的小程序中，自動推送展示的小說內容十分露骨，包含不少性暗示和色情橋段。

報導指出，對於學習類App出現的種種亂象，如何規範成為當前亟待解決的問題。

中國人民大學教育學院教授程方平表示，一些學習類App的製作者並非教育專業出身，製作的App有很強的商業性與娛樂性，不利於兒童的學習成長。有關部門應當制定更為嚴格的法律法規，多方攜手治理亂象，去除學習類App商業化、娛樂化的氛圍。

中國教育研究院研究員儲朝暉表示，有關部門應嚴格執法，對這類App的責任主體進行規範；平台方應當履職盡責，發現問題App及時下架處理。中國政法大學傳播法研究中心副主任朱巍也認為，學習類App使用人群為未成年群體時，平台方不應當用技術中立原則進行抗辯，避免監管不力導致功能被濫用。