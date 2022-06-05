尋找二戰「飛虎」墜機死難者 1個人的20年

庫里斯行走在吊橋上。(取材自中國新聞周刊）

一名公益博主日前為了尋找「中國航空公司60號」私入雲南蒼山引發關注，一段美國探險家的故事隨之被道出。20年來，他尋獲27架墜機 、279名失蹤人員遺骸，為了幫助魂斷異鄉的軍人回家，駝峰航線 的尋找之旅還要持續。

★美探險家 找到27架墜機

「老兵回家」公益活動發起人孫春龍日前為了尋找二戰期間在駝峰航線失事飛機「中航60號」(CNAC#60)及飛行員遺骸私自進入雲南蒼山。13人團隊在密林失聯後驚動消防人員搜救，平安下山。

在所有版本的報導裡，隱約浮現一個名叫庫里斯的美國探險家身影，中航60號的準確墜機地點在他留下的資料裡有坐標描述。孫春龍的文章記載：2011年6月，美國探險家庫里斯，最終在位於雲南大理蒼山的馬龍峰下，找到了墜機的詳細地點，但抵達現場那天突然下起大雨，尋找被迫中止。

如今生活在美國亞利桑納州的克萊頓·庫里斯（Clayton Kuhles）對十多年前那次中國之行還記憶猶新，在他尋找美國「飛虎隊」墜機殘骸的20年裡，他已經找到27架墜機，有279名失蹤人員確認了下落。

尋找「中航60號」是他印象最深的探險之一。庫里斯回憶道，在雲南一路上遇到的中國人，對他都非常友好和熱情，得知庫里斯來搜尋曾經幫助中國抗戰的「飛虎隊」，「他們盡一切可能幫助搜尋」。

當時庫里斯到達墜機現場並找到飛機，憑藉飛機的序列號辨認出殘骸。由於他的資金已經用完，也籌集不到更多資金，所以「60號」的搜尋就停在這一步。

庫里斯找到的其他駝峰航線墜機殘骸。(取材自中國新聞周刊）

★中印航線 氣候十分惡劣

11年前的雲南之行，庫里斯的委託人和孫春龍小隊一樣，是「60號」副駕駛詹姆斯的堂弟羅伯特·L·威利特（Robert L. Willett）。

羅伯特將手中所有「60號」的資料都發給了庫里斯，他與詹姆斯從小一起長大，暮年的願望就是能找到詹姆斯的遺體，帶他回家鄉安葬。詹姆斯的父母數十年前就為他立好墓碑，上面寫著：親愛的兒子，你離開我們太早了。

時間重回1942年，二戰期間，中國被日軍切斷滇緬公路。為了運送援華物資，時任美國總統羅斯福接受了在中國擔任飛行教官的陳納德的建議，開闢中印空中航線。招募了數百名美國志願青年到昆明，其中就有21歲的詹姆斯。

美國援助的飛機，機頭畫著帶有翅膀的老虎和鯊魚隊標，當地的老百姓稱為「飛虎隊」。

中印航線由喜馬拉雅山脈和緬甸叢林上空穿越，當時美軍運輸機只能從喜馬拉雅山南面山麓缺口穿過，「駝峰」由此得名。這條航線氣候惡劣，強氣流、低氣壓經常交替出現，許多飛機被吹離航線耗盡燃料或撞山，或飛機結冰失速，從空中墜落。

1942年11月17日，副駕駛詹姆斯和飛行員約翰以及一位中國報務員登上「中航60號」，目地是印度 汀江。飛離昆明一小時後，約翰與其他飛行員通話說明「60號」已嚴重結冰，詢問偏南的「查理航線」狀況後 ，「60號」便消失在電波中。

庫里斯推測，機上載有大量錫錠本來就很重，機身又嚴重結冰。「60號」很有可能轉向西南，試圖到達「查理航線」。庫里斯透過計算，推斷出蒼山或蒼山以南的某地，是尋找「60號」最合理地點。

一位名叫克拉克的前美軍飛行員印證庫里斯的猜測。克拉克當年曾在蒼山西側看到一架飛機殘骸，就在峰頂下面的山脊處、林木線上。他描述的飛機殘骸位置，正是庫里斯在地圖上標出「60號」可能穿過蒼山的區域。

疑似「中國航空公司60號」的部分殘骸。(取材自中國新聞周刊）

★資金欠缺 搜尋只能中斷

2011年9月，庫里斯出發了。他在大理找了會英語的登山嚮導，90天內第三度進山搜尋時，庫里斯終於到達墜機地點，他在其中一塊殘片上辨認出飛機的序列號，但現場沒有發現任何人類骸骨。

骸骨的去向有兩種可能。蒼山西側村裡老一輩曾說過，那個年代，中國人對飛虎隊抱著極大的感恩之心，他們懂美國年輕人來中國參戰是為了幫助中國人。村裡傳言有位獵人收集犧牲戰士的屍骨，找了一處僻靜之地將他們埋葬了，但這種說法沒有得到證實。另一種可能是因為陡峭的地形、水力侵蝕和1950年地震的影響，將這些屍骨埋進墜機殘骸周圍的大地深處。

要證實兩種可能性，需要大中型機械進行挖掘或是花費大量時間和人力、物力尋找。而當時，庫里斯的捐贈資金已經用完，「60號」的搜尋只能停在這一步。

回到美國後，庫里斯聽說有中國團隊要去尋找「60號」，他表達過願意帶路、參與的意願，但同樣因為資金問題不了了之。「如果能再籌集到尋找遺體的資金，我隨時願意回到蒼山，繼續尋找詹姆斯。」庫里斯堅定的說。

2011年9月，在雲南大理的庫里斯（右二）及嚮導。(取材自中國新聞周刊）

●「駝峰航線」 二戰時間最長、條件最艱苦、付出代價最大空運線

「駝峰航線」是第二次世界戰爭空運史上持續時間最長、條件最艱苦、付出代價最大的空運行動之一。

1942年5月至1945年8月，駝峰航線運輸戰略物資80多萬噸，根據美國國防部公布的數字，有超過500架美國飛機和1200名人員在此失蹤。

那「墜落」在山谷的飛機和年輕人，相當一部分未被找回，被標記為MIA（Missing in action），意為在行動中失蹤。庫里斯認為他們拋下親人遠赴異國為和平而戰，應該有人去找他們，給留在家鄉苦苦等待的親人一個交代。

但踏上尋找墜落在駝峰的美軍戰機之路，在庫里斯來說只是偶然。

2002年，他在緬甸攀登開卡博峰時，聽到搬運工說山上有架墜毀的無名飛機。庫里斯在一個岩石峽谷裡看到一架C-47粉碎性的殘骸，仰光美國大使館告訴他，他可能找到了二戰期間在駝峰航線上墜毀的美軍飛機。

2003年，他將飛機殘骸周圍的骸骨、個人物品和印有飛機型號、序列號、製造日期的飛機數據板送到了美國大使館。個人物品和飛行員遺骸在經過DNA鑑定後，移交給了飛行員家屬，由家屬帶回家鄉安葬。

庫里斯參加了其中一位飛行員遲來60年的葬禮，飛行員的家屬對他說：「60年了，我們一直在等他回家。」這句話讓他極為觸動，從此，庫里斯決心專門研究前中緬印戰區及駝峰航線，繼續搜尋MIA駝峰墜機。

★為中抗戰犧牲 尤金回家

在之後的20年，庫里斯經常收到駝峰航線失蹤飛行員家屬的委託，截至2022年5月，庫里斯已經找到了27架飛機殘骸，279名失蹤人員因此而確定下落。其中最知名的，就是2017年的「尤金回家」。

當時美國喬治亞州政府為飛虎隊成員、美國空軍第14航空大隊上尉羅伯特·尤金(Robert Eugene Oxford)舉行隆重的葬禮。葬禮上，美國空軍戰機編隊飛越墓地上空，儀仗隊鳴槍向尤金致敬。不到400位居民的Concord小城，那日湧入了200多位華人，他們聞訊從周圍城市趕來，送別為中國抗戰犧牲的尤金。

尋找墜毀飛機20年來有沒有什麼遺憾？庫里斯說，美國政府和退伍軍人組織從未對他的MIA搜尋項目提供任何有意義的支持。「他們從來沒有捐過一美元來資助對這些失蹤人員的搜索…這個項目本來對他們來說應該是最重要的」。軍方雖然有專門部門處理MIA，實際效率卻很低下。尤金的遺骸2006年在印度叢林發現，但10年後DNA比對才完成確認身分。

如今，已經年近70的庫里斯還在獨自支撐著搜索「駝峰」墜機的項目。去年12月，他剛剛去過印緬邊境，找到一架1945年從昆明飛往印度賈布瓦(Chabua)途中墜毀的C-46運輸機，機上載有13人。今年秋天，他計畫再次前往，尋找那些消失在歷史裡的年輕面孔。