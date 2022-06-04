畢業即失業？ 中國千萬高校生嘆：今年真難

2022年中國高校畢業生有1076萬人，首度突破千萬。圖為2021年江蘇海洋大學畢業典禮現場。（中新社）

2022年中國高校畢業生有1076萬人，史上首次突破千萬；16歲至24歲4月失業率18.2%，也創下歷史新高。兩大「歷史數字」罩頂，學子還未出校門就感受就業 壓力。考研、跑招聘、搶實習……還是上網帶貨？畢業即失業，「今年，真的好難」。

「不知道怎麼辦，實在不行就先回家，或許等疫情過去，機會能多一點。」李銘（化名）是中國西北部一所理工大學的大四學生，即將在今年夏天畢業。

李銘告訴BBC中文網，他不滿意自己的土木工程專業，遺憾的是2月沒有考上研究所。「今年考研的人太多了，我們系比往年少錄了20%-30%吧，要是往年我這個分應該能上」。

位於重慶市北碚區的西南大學，應屆畢業生在「百萬英才興重慶」招聘會上了解招聘信息。（新華社）

已經錯過秋季招聘的李銘，無奈從3月開始凖備「春招」，不僅跑線下的招聘會，也在網上投遞簡歷。簡歷石沉大海，僅有幾家本地企業願意錄取，與李銘的心理預期差距太大，至今沒有著落。「我們學校雖然一般，但我們系實力還可以，往年還是有可能去上海、廣東，但今年他們很多都沒來」。

只招名校 雙非閃邊站

「畢業生也和畢業生不一樣，985和我們這種『雙非』（非985和非211高校，指中國較為普通的大學）的區別就是，他們的選擇變少了，我們直接沒選擇了。」李銘稱。

馮華美（化名）就讀於一所位於長三角的211學校，同樣在今年畢業，她也有自己的苦惱。她託在深圳互聯網公司工作的親戚打聽有沒有內推或者實習機會，答覆是今年校招名額大幅減少，只去幾家名校招，今年主要進行社會招聘。

「以前學姐學長基本每人都有七、八個offer（錄用通知）可以選，我到現在就一個offer，而且起薪不理想。」馮華美表示，今年的感覺就是整體人很多，而且企業招聘都很保守，所以無論考研、留學、考公務員、考事業編制，「哪條路都人擠人」。

報導稱，雖然畢業生連年增多，但是經濟快速發展可以有效地吸收這些新增勞動力。

摩根史坦利證券首席經濟學家章俊撰文表示，如果把過去幾年的GDP增速與城鎮新增就業做一個簡單相關性測算，大致一個百分點GDP增長對應200萬-240萬的城鎮新增就業。

今年中國兩會提出1100萬城鎮新增就業的目標，這與1076萬大學畢業生相符。章俊稱要完成這一目標GDP增速大概應該落在4.5%-5.5%區間內。

中國今年一季度GDP增速4.8%已經幾乎要跌出上述區間，而且一季度數據受到疫情影響還不是很大，二季度要大得多。

2020年疫情第一波衝擊下，中國經濟遭受重創，當年一季度國內生產總值同比下降6.8%，那不僅是1992年中國開始公布季度GDP數據以來最低數值，也是首次出現季度增速為負值的情況。

在這樣的經濟形勢下，失業率已經走高。中國國家統計局5月公布的數據顯示，4月全國城鎮調查失業率上升0.3個百分點至6.1%，創2020年3月以來新高。

16-24歲 失業率新高

其中值得矚目的是16歲-24歲人口調查失業率錄得18.2%，創有歷史數據以來最高。

這些數字反映出當前勞動力市場的嚴峻形勢，而且這是在今年1076萬畢業生還未正式畢業的情況下。馮華美也感慨，「年年都說『最難』，其實都還好，今年才是真的難」。

「我學的是土木工程，聽師兄師姐說，也在知乎上看，都說這個專業紅利期過去了，薪酬不理想，工作環境也差，把我勸退了，下定了決心跨專業考研，結果也沒考上。」李銘稱，現在春招走了一圈，發現竟然土木工程還是能找到機會，雖然工資不高，但起碼是條路。

「但我爸不讓我留在這裡，他覺得要麼去沿海，要麼回老家，除非考公務員，要麼不要留在西北。」李銘覺得父親說的有道理，可是更迷茫了，他因為酷愛健身 ，甚至想過這一年去健身房兼職私教，但疫情之下很多健身房日子也不好過，「我還想過要不在網上直播跳操，當個健身博主」。

馮華美也在想辦法──她的家人幫她在熟人的公司找到實習機會，積累資歷，再找工作。「我一個好閨密是空乘專業的，她長得漂亮，我們聊過要不要合夥擺攤，看能不能當個網紅攤主，感覺在抖音上擺攤也挺賺錢的，是個出路，但不敢跟家裡說，他們肯定不同意。」

24歲被解約 就業天花板越變越低

日前，廣東河源一名應屆生反映，自己去年秋招與中國聯通河源分公司簽訂「三方協議」，近日被告知因年齡超24歲需要解約。事件引發熱議後，廣東聯通及河源聯通事後就解約一事致歉。廣東聯通稱會認真反省並改進招聘工作；河源聯通表示雙方已消除誤解，同學仍可按協議約定如期入職。

紅星新聞注意到，這起事件在媒體和網友的關注下得以解決。但是24歲的應屆生就業門檻還是挑動了公眾神經。

年齡歧視 加劇內卷

有網友指出，從35歲就業門檻到24歲應屆生就業門檻，年輕人能自由選擇職業的時間越來越短。年齡稍大的畢業生畢業即遭遇就業天花板。也有網友表示，這是在製造年齡焦慮，加劇年輕人內卷。

湖南女子學院副教授張波在一項研究中對2019年3月-5月，智聯招聘、湖南人才網、51JOB、58同城等對湖南省長沙、株洲等12個地州市進行招聘啟事年齡調查。結果發現就業年齡歧視的現狀超過性別歧視。絕大部分企業和崗位對性別沒有提出特別要求，但對於年齡要求卻頗為嚴格甚至歧視。

翻閱大量招聘公告發現，就業年齡大多規定在35歲以下。公務員招聘通常將年齡設置18歲到35歲，對於應屆博士生會將年齡放寬到40歲。在高校研究機構一般將應屆畢業生、研究生的年齡設置在35歲以下。

個別國有企業會將本科應屆畢業生年齡設置在27歲，研究生應屆生年齡設置在35歲以下，多數國企崗位未規定應屆生年齡。互聯網企業校招大都不規定年齡。多數電子廠將招聘工人年齡設置在16-45歲或者18-39歲。

人才過剩 自然淘汰

為什麽有的崗位會設置年齡門檻？一名長期從事人力資源管理的從業者解釋，招聘啟事中設置年齡門檻其實是一種快捷的篩選機制以追求利益最大化，這樣的做法一般適用於技術含量較低的崗位。對於關鍵崗位，一般會對每一個候選人進行實質考察，不會從年齡上一刀切。

報導指出，對於社會招聘比較看重年齡一事，這位負責人解釋「其實是看重年齡與級別的匹配程度」。一般中級崗位，比如中級工程師，一般是工作3年到5年。高級崗位一般需要8年到10年的工作經歷。如果在別的企業工作3到5年沒有獲得中級崗位，工作8到10年沒有獲得高級崗位，「就是沒有達到市場對你的要求」。

這位負責人認為，企業對應聘者限制年齡歸根結柢是人才過剩的狀況依然存在，市場對人才是自然淘汰的過程。這也對求職者提出了更高要求。

針對高校和研究機構存在的年齡歧視，河南大中專畢業生就業促進會常務副會長李建偉指出，高校一般為了人才能夠長期培養，能夠成為學科或高校帶頭人，都傾向於將年齡門檻設置在35歲或40歲，但這就會把一些優秀的博士攔在門外。

年齡歧視如何破局？李建偉建議，用人單位應該轉變思路，不在年齡問題上一刀切，而是看重人才的綜合素質。