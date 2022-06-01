中國教材插畫 為何屢翻車？

小學生在課堂上。（新華社）

能力越大，責任越大，尤其在教材或圖書的出版方面，更需要有責任心和使命感。教材關係著下一代的健康成長，也關係著民族的興旺，並非兒戲。

這幾天，人民教育出版社（簡稱「人教社」）編寫出版的小學數學教材，因插畫被批「奇醜」、色情等問題，兩天內被「罵」上七個網路熱搜。儘管教育部 表示將立即整改、全面排查，仍有許多人不解，教材應具備嚴謹的出版流程，為什麼2013年就審定出版的教材插畫，現在才發現有問題？

露骨又醜 扭曲審美觀

封面新聞報導，2022年5月25日，有一些網友在網上翻拍人教版小學數學教材中的幾張插圖，指圖中畫風奇特，比如人物眼神奇怪，人物形象眼距過寬，塌鼻梁、髮際線過高，毫無美感，對比其他版本的教材插圖存在明顯審美差距，認為這樣「奇醜」的插畫會扭曲小孩子的審美觀。

有網民稱老版教材的插畫裡的孩子都是朝氣蓬勃、非常陽光，讓人印象深刻，深深地影響了一代人。（取材自新民周刊）

被罵的是人教社編寫出版的第11套中小學教材，涉事的小學數學教材，2013年3月全部通過國家基礎教育課程教材專家工作委員會的審查。

接著，5月27日，又有網民發出截圖，指「畫風奇特」的人教版小學二年數學教材中，有一張插圖還存在小男孩有敏感部位的不妥展示。復旦大學中文系教授嚴鋒在微博 上說，他看了人教版數學教材的一些圖，認為「這種露骨的展示，竟然能在我們的小學教材中出現。太不可思議了」。

新民周刊報導，爭議教材是人教版義務教育教科書，涉及數學科目二、三、四年級。對於這一版的小學數學教材插畫，網民普遍吐槽的有三點：醜、疑似色情、導向有問題。可以說，這些問題一個比一個嚴重。

據了解，教科書插圖的風格一般是一些知名的工作室提供幾種方案，再由出版社裡的設計部門、編輯部門等一起評判、選擇。教材確定發行後，每年在下一批學生使用時，都會對前一年使用過程中覺得有問題的地方進行修訂校印。此外，除了人教版，國內還有蘇教版、北師大版、河大版、滬教版等多個版本教材供不同區域使用。

截至5月29日，這起事件的最新進展是，教育部發聲明表示，決定責成人教社立即整改，重新組織專業力量繪製教材插圖，確保2022年秋季學期開始使用新教材。教育部也將立即部署對全國中小學教材進行全面排查，重點是教材內容、插圖等，確保教材堅持正確政治方向和價值導向，弘揚中華優秀文化，符合大眾審美習慣。

名設計師 處風口浪尖

沒多久，人教社也發布聲明稱「深感自責和內疚」，已成立工作專班，全面負責小學數學教材插圖整改工作。同時在全國範圍內重新遴選優秀設計團隊，對小學數學全套教材所有插圖進行繪製更換。「在重新繪製過程中，我們將專門聽取社會各界尤其是一線師生及家長的意見和建議」。

隨著爭議插畫上熱搜，這組插畫背後的設計師也處於風口浪尖。人教版小學數學教材一年級到六年級的數學課本中的人物形象均由北京 吳勇設計工作室設計。該工作室負責人吳勇畢業於中央工藝美術學院（現清華大學美術學院）裝潢系書籍裝幀專業，有中國美術家協會平面設計藝術委員會委員、國際設計師聯盟AGI成員等眾多頭銜。

對於自己的工作經歷，吳勇在2018年接受採訪時曾表示，「大學畢業，我有幸被選進中國青年出版社工作，直到90年代末下海前，成了最年輕的處級幹部。從出版社出來後成立設計事務所，距今剛好20年。其間，見證了出版社的體制變革，書籍設計的內容與形式也隨之產生質變」。

曾是出版社最年輕的處級幹部、又下海20多年且拿了不少頭銜的吳勇，為什麼在教材插畫翻了車？有業界人士推測，插畫顯示是「北京吳勇設計工作室設計」，並不代表是吳勇親自設計。因為在當下出版界，插畫、尤其是針對兒童的插畫，不僅報酬很低，也沒有受到應有的重視。這樣的定位與態度，勢必會影響插畫的質量。

疏把關 教輔教材金山崩塌

在紙質書籍艱難度日的今天，教輔教材一直被認為是出版行業的一座金山，人教社實力雄厚，又在教材的市場份額超過了50%，為何仍出現問題插畫？

人民教育出版社成立於1950年12月1日，經營範圍覆蓋教材、教輔、圖書、期刊、電子音像、數字產品六大領域，蟬聯全國出版單位總體經濟規模綜合評價第一名。自成立以來，該社編寫、出版了11套全國通用中小學教材。僅2020年，人教社共發行中小學教材38.87億冊。人教社還開拓數字產品，其中就包括引發熱議的「低配高價」人教Pad。教育培訓也為人教社帶來了大量訂單。

此次問題插圖的設計方顯示為北京吳勇設計工作室，然而據天眼查，北京吳勇設計工作室無工商登記信息。從一份判決書來看，人教社公司與北京吳勇設計工作室的委託設計製作合同，實質上是與吳勇本人簽訂的。人教社公司在教材封頁中標註的「版面設計／插圖：北京吳勇設計工作室」，實質上就是吳勇。

據一名常年從事編輯出版的業內人士對媒體表示，教材或圖書的出版，要經過出版社內部三審三校，終審特別要把關整體風格以及安全問題。人教社的這套問題插畫之所以多年存在不曾發現，可能有多重原因。例如，一些出版社面臨盡快出書的壓力，編輯審核工作不夠細緻，或是對插畫審核把關認知不足，缺乏責任心。

亡羊補牢 須盯緊質量

一名教材編輯表示，編寫教材往往時間緊、任務重，由於開學時間是固定的，教材往往要在規定的時間內完成送審，所以在規定時間之前必須完成圖書出版的全部流程。而圖片一般是出版社請插畫師去繪圖，繪畫進度不好掌控，有時候圖片完成時書本已經過三審，再配到書本裡，沒有經歷完整的三審三校，容易出錯。

問題插畫中突出了男生的生殖器。（取材自微博）

中小學教材引發社會關注，這不是第一次。中小學教材在編寫、審核流程出現的漏洞，該如何亡羊補牢？專家認為，教材的編寫與修訂目前更多的是一種內部質量把關，應當適時建立開放的機制，將公眾意見與專家意見都適時納入並適時修正。

封面新聞引述教育專家、21世紀教育研究院院長熊丙奇表示，教材的封面、插圖只代表編寫者、審定專家的審美，應設計多個不同風格的版本，在一定範圍內，聽取教師、學生、家長代表的意見。

網民將人教版和北師大版的教材做了比較，稱一個詭異，一個淘氣可愛。（視頻截圖）

中國文字著作權協會總幹事張洪波表示，教育部統計，2021年，中國九年制義務教育在學生達1.58億。「這麼大的使用量，教材的編寫、審定、印製、出版和發行每個環節，都是必須保持高標準、高質量的。」

有人評論到，此插圖事件中，插圖風格美醜之爭只是表象。張洪波說，對出版方來說，此次插圖事件，不是重畫就行，而是需要從內容生產、審核以及效果追蹤層面，全面審視教材的編寫、出版流程。