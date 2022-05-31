外企避不開的「新疆棉」困境：選擇中國還是離開？

去年的一項調查發現，在美國銷售的棉質成衣中，有16%的產品含有新疆棉。（Getty Images）

對同樣是紡織相關產業的國際品牌來說，除了面臨新冠疫情 下的經營困境，還得面臨評估是否離開新疆 的左右為難。留下來可能招致西方的責難及聲譽、法律上的風險，離開了又將承受在中國巨大的商業損失。

新疆棉事件發生迄今年餘，耐克（Nike） 、阿迪達斯（adidas）據報導在大中華區業績接連雙雙下滑；也有企業繼續拒用以捍衛品牌價值。

瑞典著名服裝零售品牌H&M曾因對新疆棉花的一則舊聲明，受到中國網民猛烈抨擊和抵制。（Getty Images）

拒新疆棉 H&M 遭抵制

2021年3月，瑞典時裝品牌H&M發聲明稱對新疆維吾爾自治區少數民族被強迫勞動和宗教歧視的指控深表關注，加上一份源自2020年9月「不與位於新疆的任何服裝製造工廠合作，也不從該地區採購產品或原材料」聲明，點燃了中國網民的憤怒，因此抵制H&M和其他同樣曾聲稱拒用新疆棉的品牌，演變成為一場抵制外國貨的大規模運動。

新疆棉事件一年餘，中國媒體報導，耐克、阿迪達斯大中華區業績接連雙雙下滑。（取材自時代周報／人民視覺圖）

耐克、阿迪達斯 業績降

事隔一年多後，時代周報報導，當時在事件中受波及的兩家運動品牌耐克、阿迪達斯，截至今（2022）年3月在大中華區的業績仍齊刷刷「拖後腿」。耐克2022財年第三季度業績顯示，耐克大中華區營收為21.6億美元，相比上年同期下降5%；阿迪達斯2021年財報則顯示，其第四季度在大中華區銷售額下降了24%。

兩大國際巨頭大都將業績下滑原因歸結於疫情影響、供應短缺等。但天風證券研報認為，阿迪達斯第四季度業績下滑原因包括越南疫情致供應嚴重短缺、大中華區新疆棉事件等，至少導致收入減少了4億歐元，約合29.20億人民幣。耐克相關負責人表示，耐克仍是中國市場最酷、最受歡迎的品牌之一 ，有信心實現大中華區全年營收中位個位數的增長。

Patagonia稱產品從源頭處保證供應鏈的穩定安全。（取材自微博）

紐約時報報導，如何權衡商業利益和道德聲譽，成為部分國際品牌的新疆棉困境。戶外服裝製造商巴塔哥尼亞（Patagonia）高管馬特·德懷爾說，他花了一年試圖弄清楚媒體報導的新疆維吾爾人受到廣泛鎮壓和強迫勞動究竟發生了什麼，但「遇到了一種保密升級」。2020年7月，巴塔哥尼亞決定結束與中國合作夥伴長達20年的關係，並開始經營與其他國家的新棉農、軋棉廠和紡紗廠的關係。

報導說，為新疆問題發聲會激怒中國消費者，導致他們呼籲抵制和指責相關公司試圖壓制中國。對於H&M和耐克等公司，這種憤怒已經轉化為總計數億美元的銷售額損失。這也使得部分品牌只要談到新疆，就傾向完全避開了這個話題；他們擔心，發聲可能會危及他們在中國的其他業務，並促使官員推遲他們的貨物運出。

有關新疆維吾爾族人被強迫勞動的報導促使美國一些零售商重新考慮它們的供應鏈。（Getty Images）

小規模公司 冒險遷移

巴塔哥尼亞將其棉花供應鏈移出中國，部分原因在已判定他們在中國的規模相對較小，值得冒這個險。「我們面臨一個與商業決策直接衝突的道德決策，」德懷爾說。而巴塔哥尼亞也不得不逐步淘汰一些已上市十多年的產品，因為這些產品的面料難以複製。如今巴塔哥尼亞已轉向祕魯的棉農，且不得不更改產品標籤註明是用「轉換棉」（cotton-in-conversion）製成的。

報導說，另一個私營服裝品牌Eileen Fisher是十年前承諾從供應鏈中排除烏茲別克棉花的數十家公司之一。總部位於緬因州的私人戶外用品零售商LL Bean也在一份聲明中表示，該公司已於2020年停止從新疆的紡織廠採購，並於2021年初「完全退出了棉花的生產過程」。「我們對我們的盡職調查過程充滿信心，完全可以說我們的產品沒有使用中國棉或使用強迫勞動。」該公司說。

與大型零售商相比，規模較小的私營企業離開中國的決定更為乾脆，而前者在中國培育出了一個利潤豐厚的消費市場。對於H&M這樣的快時尚公司，以及同樣遭到抵制的巴寶莉（Burberry）等奢侈品牌來說，這個決定等於是二選一：選中國還是選世界其他地方。