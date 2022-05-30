當了1年流水線「兵馬俑」 大學生「工人」： 學習是最容易的事

製造業需要年輕人參與，也要提供更好的就業崗位，比如高新技術產業，從而吸納更多高技能型人才就業。（新華社）

經過車間外，他對著頭頂的藍天揮了幾拳。沒事時對著空氣揮揮拳頭，是他為自己鼓勁的方式。如今想起，同樣的動作常出現在三和大神們的自拍裡，感嘆大學畢業後當了一年流水線「兵馬俑」，才體會到他們對未來的迷茫。

前國際關係學院公共管理系教授儲殷日前發表視頻，呼籲雙非院校畢業生不要介意下工廠，留在一線城市有挑戰，可以看看新一線。李師傅看了視頻，覺得儲殷在「故意販賣焦慮」；在他看來，除非薪水很高，或工作環境好一點，進廠永遠不是一個很好的決定。這究竟是一個最後的選擇，還是就業 困難下，一個過渡時期的被迫棲身地？

李師傅在車間內。（取材自紅星新聞）

★工廠實習 長達一年

進廠，完全在李同學的人生計畫之外。紅星新聞報導，2021年自大連外國語大學畢業前，他通過校招進入現在就職的這家企業，人力部門說會有幾個月在車間一線的實習期，沒想到自己的實習期會長達一年。車間裡被異化的生活，讓他從李同學成了李師傅，還懷疑起世界的真實性。

他進過五個不同的車間。工廠裡的時間是片段式的，早八晚九這一段，所有注意力都要放在眼前的工作上。長長時間的體力勞動，加上高度封閉的環境，很容易陷入「腦子木掉」狀態，塗裝車間濃烈的油漆味也令他難以忍受。李師傅找到人力提出換崗，對方說給他的已經是「最輕鬆的崗位」。

沒進廠的時候，他看視頻裡的三和大神(為生活於廣東深圳龍華區景樂新村附近的一群居無定所、以極低成本生活的打工者的統稱)白天上班晚上打遊戲，覺得這些人不求上進。進廠後，他理解不求上進的實質：「沒有精力和體力再做別的事情，打遊戲已經是相對輕鬆的一個緩解方式了」。李師傅的消遣是看電影、聽歌，也開始創作視頻，希望可以展現出製造業從業人員面臨的困難處境。

富士康招工現場。（取材自紅星新聞）

★勞動環境 像在戰場

像是在製件車間裡，工人們被6台800噸液壓機包圍，即使戴著耳塞外加隔音耳罩，轟鳴聲依然清晰，「地都在抖，像在戰場一樣」。而他和工友們是這個戰場上無聲的士兵，即使這巨大噪聲可能對他們的精神和聽力造成不可逆的傷害。李師傅覺得，年輕人不願意進廠的根本原因，是勞動環境太差。

低技能勞動力，大多匹配於低端製造業部門，這些部門往往缺少良好的勞動環境、晉升空間和發展機遇，只能依靠提高待遇吸引年輕人。報導說，在這方面，裝配大廠富士康就是範例，除了今年鄭州 富士康開出8500元人民幣(約1265美元)返費(中介將原本屬於自己的報酬分出一部分給工友)，富士康也曾多次開出過上萬元返費，在旺季吸引務工者。

勞動報酬，也是支撐李師傅熬過來的一部分原因。由於只是進入車間實習，他的薪資按原用人單位計算，每月的收入固定在8000元以上，轉正以後則可以過萬元，「如果不是為了這個轉正，和以後的職業規畫，我估計車間這種工作我是一天都幹不下去的，現在算是熬出頭來了，算是見亮了，解脫了」。

★考研考公 最好選擇

B站up主「B仔努力工作吖」用視頻分享自己大學畢業後前往深圳一家通訊設備研發製造廠負責管理工作的經歷時說，儘管車間已實行7S管理，機械運行時的噪音、車間的廁所清潔問題仍讓他無法忍耐，半年後他決定離開，通過廣東省統考如願「上岸」。和體力勞動比起來，學習容易多了，他建議畢業生們「能讀研的一定要讀研」。

學習機械自動化的小唐（化名）2021年畢業後進入某芯片製造廠擔任設備工程師，工作環境不如人意其次，最難以適應的是工作強度：每年四個月夜班，夜班有時長達14個小時，上二休二，白班也常加班。在小唐眼裡，這份工作只是考研失敗後的過渡期，「基本進廠的都是找不到合適工作的，考研考公失敗過渡的很多，算不上不錯的出路，就是攢點錢能養活自己」。

過渡，意味著在短期內會離開，而考研、考公「上岸」，則是這些暫時棲身工廠的大學生們最常見、最好的選擇。但「上岸」的路也不輕鬆。教育部 發布的數據顯示，2022年考研報考人數達到457萬人，比去年增加80萬，同比增長21.22%，再創歷史新高；而2022年國考人數也突破200萬，報錄比為68：1。

進廠後，李師傅和大學同學們聊過車間生活，也有不少同學看到了他在B站上的帳號「李師傅的打工日記」，對於他的經歷，同學們給出的反饋幾乎都一致：同情，覺得慘。對李師傅來說，光明的前途已經近在眼前，他很快就能離開車間，完成坐進辦公室的期待。

最近，他和另一位進車間實習的同事閒聊，感慨著哪天能坐辦公室。旁邊一位工人師傅邊幹著活邊長嘆一口氣說：「你們好歹有個盼頭」。

離開車間前，李師傅覺得自己有必要為工友們爭取一些什麽，「他們應該獲取更好的待遇，更好的生活，然後整個經濟才可能更健康地發展」。

對於高級技術工人的需求，已經迫切了起來。圖為一重集團公司工人在進行生產作業。（新華社）

●學者：製造業面不住年輕人 是一種必然

公眾號「富士康iDPBG鄭州招募」日前發布消息，以8500元的高昂返費招聘工人。隨後不久，有媒體報導稱富士康在高速路口「搶人」，該消息迅速登上熱搜。富士康的焦慮並非唯一。在稍早前的今年兩會上，全國人大代表、小康集團董事長張興海就曾表示，外賣、電商、網路直播等吸引大量的年輕人就業，很多年輕人不願意去工廠上班，導致產業工人空心化現象愈加突出。

中國製造業缺工早已持續多年，許多廠商視今年6月有1076萬的畢業生將步入職場為一項契機。但即使在這史上最大的新鮮人求職潮下，製造業仍難受青睞，甚至預估仍會出現「大學畢業生失業」與「工廠招不到人」同時並存的窘境。

紅星新聞報導，武漢大學產業經濟學專業和勞動經濟學專業博士研究生導師楊艷琳教授認為，製造業面臨留不住年輕人的困境，是一種必然。製造業有它比較單調的特殊性，特別當代製造業採用流水線自動化流程，工作起來就更單調乏味，「而年輕人，這個年齡段是熱情奔放的，希望多元化，所以製造業提供的職業或者崗位，很大程度上對年輕人缺乏吸引力」。

★與其倡導 不如改變行業

在楊艷琳看來，與其去倡導、呼籲年輕人加入，不如切實地去改變那些需要人才的行業。從職業本身來看，製造業的發展顯然也需要年輕人參與，也因此，製造業要提供更好的就業崗位，比如高新技術產業，從而吸納更多高技能型人才就業。產業升級的趨勢這幾年正在加強，廣東已經有許多無燈車間投入使用，而對於知識型、技術型勞動者的需求，也會不斷提高。

從全國整體來看，楊艷琳指出，正是由於產業層次還不是很高，才有對普工的用工荒問題。他認為應走兩條路徑至應對這個問題，一方面在保障普通工人就業權利的前提下，推動產業升級；另一方面，需要提高現有普通製造業工人們的勞動報酬，提供相應就業、安全保障。

他指出，展望未來，要進一步建設製造強國，就一定要對勞動者，特別是製造業企業中的工作者，提出知識化和技術化的要求。他判斷，隨著高等職業教育的內積效應加強，就業市場會形成高素質勞動者的存量，「逐步對企業的效率提高產生比較好的促進作用」。

實際上，對於高級技術工人的需求，已經迫切了起來。報導引述據從事勞務中介六年的陳登科觀察，企業的用人結構正在發生變化，叉車工、機修人員，以及激光、機床的缺口都很大，甚至催生了專門的培訓學校，「方向就是比亞迪、富士康、立訊這些，專門針對裡面的機器設備進行培訓」。

這種升級的浪潮，也波及到了中小型企業。廣東佛山市順德區力升機械有限公司廠長鍾志軍表示，隨著自動化技術的投用，廠裡工人規模從70餘人縮減至50餘人。相應的，對有技術的工人，工廠除抬高薪資標準、提供五險一金，還不定期發放獎金。