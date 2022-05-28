奧迪小滿從神作到抄襲… 中國廣告業怎麼了

劉德華在廣告中，寫下「北大滿哥」創作的詩句。(視頻截圖)

「小滿其實是一年中最好的一個節氣……」，當奧迪廣告中，劉德華念出的台詞與抖音 博主一年前的影片文案竟然一字不差時，觀眾心裡的天平就已傾斜。這支極紅的廣告不到24小時就成為極黑的負面教材，無論怎麼吹捧高級感、神作，但「抄襲」兩字已令廣告界抬不起頭來。

來源：YouTube

5月21日，時值二十四節氣中的小滿，汽車 品牌奧迪在微博 、微信視頻號，以及劉德華個人抖音帳號發布一則「人生小滿」短片。片中高級感色調及秀麗的風景、「小滿勝完全」等文案引起大眾共鳴，不到一天時間，僅在劉德華抖音平台上，該短片就已獲得500萬次點讚。

但還沒火足24小時，這則廣告便翻車。抖音博主「北大滿哥」21日表示，他曾在2021年5月21日小滿節氣前發布「為什麼一年中最好的節氣是小滿」視頻，而此次奧迪廣告短片中的文案，與他的文案高度重合。

他說，「我相信德高望重的劉德華先生肯定不會來我的短視頻，一個字一個字扒我的文案，然後去發一個商業廣告。所以最好誰去扒的，誰出來幫我做一個解釋」。

照搬文案 低級錯誤

對此，一汽奧迪22日迅速道歉並下架廣告，劉德華在「華仔天地」發文稱：「對原創我是百分百的尊重，今次事件，對於廣告團隊在創作過程中出現的問題，以及對滿哥造成的困擾，我個人深感遺憾。Audi和廣告公司現正認真處理中」。

此次侵權廣告由創意代理公司M&C Saatchi提報並執行。M&C Saatchi是英國獨立廣告代理商，在中國的運營主體是上思廣告公司。

劉德華為奧迪汽車拍攝廣告片「人生小滿」。 （取材自微博）

天眼查APP顯示，上思廣告成立日期為2002年9月，主要經營範圍為設計、製作、發布、代理國內外各類廣告，客戶包括寶駿汽車、味全、康師傅、捨得酒業、京東等知名品牌。

上思廣告22日也發布聲明，在未與版權方溝通的情況下，直接使用了「北大滿哥」視頻文案。該公司對此致歉，並承諾將在廣告創作中尊重和保護原創作者權益。

「奧迪小滿廣告從神作到侵權，背後是版權意識淡薄」，中國·4A理事長兼秘書長、Havas Creative China董事總經理兼首席創意官孫二黑這樣告訴澎湃新聞。

中國·4A即中國商務廣告協會綜合代理專業委員會的簡稱，目前有118家會員單位，幾乎包括所有中國大型創意營銷公司及綜合創意營銷代理商。

孫二黑在2000年進入廣告行業，他認為照搬文案的行為「太嚇人了」，行業內從業時間久一點的同行都不敢這麽做，「說抄襲都侮辱抄襲，這就是搬」、「這是自殺行為」。

一位業內人士指出，對於廣告行業來說，創意生成後都要去網上去搜一下有沒有重複。「人生小滿」出現原封不動抄襲的低級錯誤，說明從業者的職業操守不行，沒有以廣告公司的專業水準去執行這個項目。

負責廣告的導演彭楊軍，曾在微博上留言「感謝客戶一稿過」。業內人士指出「一稿過」可能是「一言堂」的結果，是封閉的體系才會出現問題；廣告翻車或許曝出從甲方到乙方、再到「外包」的產業鏈不透明。

抄襲紅線 誰碰誰死

「甲方包給乙方，乙方包給丙方，丙方又往下包……」，外包存在兩種情況，一是自己做不了，二是外面做得比自己便宜。對於外包帶來更多不可控因素，孫二黑有些無奈，現在從業人員犯錯的成本越來越低，糾錯成本卻大大提高，但孫二黑認為這不是公司犯錯的理由，廣告行業有最大的責任，「這也是全產業鏈的問題」。

「我們就是靠原創活的，這一點大家都明白，但是很多人現在不明白了。」孫二黑希望這件事能成為廣告行業乃至社會版權意識的一個轉折點。 他希望圍觀者不要將這次營銷翻車當一個笑話去看，而是慢慢建立起版權意識。

怎麽杜絕這種現象發生？孫二黑認為這真的很難，他只能反覆跟員工講「抄襲是一條紅線，誰碰誰死」。中國·4A協會23日也發出知識產權保護行動倡議，協會擬邀請律師從廣告法、知識產權法、商標法等為業內人士做培訓。

在廣告業工作8年的小星（化名）對「環球人物」說，自從數字營銷火起來後，好多人不在乎版權，只求效率和曝光率。「這次因為是劉德華、奧迪的大製作翻車，才會讓大家這麽重視這個現象」。

自媒體興起…傳統廣告沒落到潰敗

一波未平一波又起，奧迪「人生小滿」被指抄襲之後，有網友發現該片導演彭楊軍2021年所拍攝的另一則寶馬廣告，在構圖、分鏡畫面上與國外藝術家拍攝的一則音樂MV高度相似，被指涉嫌抄襲。

目前，該視頻在愛奇藝、優酷等多個平台均已無法打開，彭楊軍的微博也清空不見任何訊息。與此同時，本田公司一款汽車廣告創意被指盜用他人的人生經歷，在未經同意之下用作商業廣告而致歉……。

環境蛻變 生意難做

為什麼奧迪、寶馬、本田這些國際品牌會出現這樣的失誤？中國的廣告環境到底出了什麼問題？

虎嗅汽車組就「抄襲門」採訪多位業內人士，多位對象不約而同地提到了近年來4A公司的沒落的現象。歸根結柢，在自媒體時代，會選擇進行傳統廣告和視覺進行投放的客戶已經越來越少，人才的流失正在加速著整個行業的業務水平的降低乃至潰敗。

「人生小滿」廣告中並未刻意拍攝奧迪汽車外型與標誌。(視頻截圖)

「像大家熟知的杜蕾斯、蒙牛、雀巢，以及蔚來、小鵬、理想等新型汽車企業，都已經組建自有的Creative團隊。」前廣告從業者李朋（化名）說道，「這些團隊中的很多人，都來自傳統的4A廣告公司」。

在他看來，隨著小紅書、B站和抖音等圖文以及視頻社交媒體的崛起，用戶的注意力早已從電視、戶外大屏等傳統渠道發生了轉移，KOL（意見領袖）與KOC（關鍵意見消費者）成為了企業內容營銷的主體夥伴。

自媒體時代最大的特徵，便是人人不僅是內容的消費者，更是內容的生產者。更清晰的觸達率和更直接的轉化率，促使廣告公司的金主們選擇了更加直觀有效的傳播方案。因此，傳統廣告公司的生意愈發不好做了。

業內人士扈扈（化名）對有類似的觀點。「十幾年前在我服務大眾、奧迪等品牌時，那是廣告公司最好的時光。一條好的片子、文案或者畫面可以在電視、雜誌以及戶外廣告起到很大的傳播價值。」但如今，一個好的TVC（電視廣告片）打天下的時代已一去不復返了。她看來，如今的4A公司也沒有做好轉型，尤其是其中的領導和中層員工，人才並沒有適應新時代的要求。

此次「抄襲門」也暴露傳統車企在品牌傳播層面存在的問題。扈扈說，此前大眾、奧迪的品牌創意普遍來自全球總部，國內總部多是對國外創意進行本土化翻譯和二次傳播。但這次要傳達的「小滿」是外國沒有的節氣概念，於是選擇了本土廣告公司作為執行方，「可問題是，在國內的廣告行業，抄襲和借鑒實在是太普遍了。」

三方協調 鬧劇落幕

奧迪汽車廣告「人生小滿」下架數天後出現戲劇性轉折。「北大滿哥」與奧迪汽車、廣告公司三方協調後達成協定，他將免費授權該廣告使用文案。他表示，希望這次事件讓人們對內容、原創更加關注，這是對所有內容原創者的激勵。

至於文案引發網友「借鑑古人」批評，「北大滿哥」指出，小滿作品中出現的詩詞，第一句是他引用曾國藩先生的原句，「當然好像他也是引用古人的」，但是後面的三句，確實是他一點一點寫的。

紅星評論指出，神作變仿作的鬧劇，不只是一環騙一環、最終坑華仔這麼簡單。杜絕抄襲氾濫，需要加大抄襲行為的違法成本，但這一切的前提是，維權渠道必須暢通，維權成本必須降低。評論指出，基於很多被抄襲者維權能力較弱，以及自媒體時代侵權現象普遍且分散的狀況，不妨藉助專業化、體系化、規模化、公益化的維權組織力量，搜集證據和起訴。只有每一個創意都得到保護，才能激發原創的能動性和積極性。