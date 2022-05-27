擺攤、建社群… 北京餐飲業疫情下「花式」自救

北京朝陽區一家烤鴨店在店門口擺攤提供外帶服務。（中新社）

新冠疫情 陰霾之下，高檔餐廳跨足平民經濟；對他們來說，活下去，是第一要務。這或許也一定程度另類應驗了中國總理李克強在2020年提出的「地攤經濟救失業」。

餐飲人的求生欲到底有多強？暫停堂食已半月有餘，北京 餐飲業受到極大衝擊，為減少損失、增加收入，餐廳業者紛紛開啟「花式」自救。其中最常見的就是擺攤賣貨，小到社區店，大到連鎖火鍋龍頭、知名老字號，幾乎都在門口擺上一攤。

★賣不了火鍋 擺攤賣底料

在呷哺呷哺朝陽區慈雲寺萊錦餐廳門口，三名呷哺呷哺餐廳員工正在攤位前賣貨，包括呷哺呷哺火鍋底料、麻醬以及現做的茶米茶、奶茶等。攤位旁邊一個雙開門透明冰櫃裡是裝好的盒裝牛羊肉、蔬菜拼盤等。店店長曹增說，「呷哺攤」平均每天可銷售2000元至3000元人民幣（約300美元至450美元）左右的產品。

海底撈部分餐廳也開啟了擺攤模式。海底撈北京新辰里店經理張春義表示，在物業的支持下，她和同事把店裡的一些蔬菜、水果、飲料、米麵糧油、自熱火鍋、自熱米飯等搬到樓下的購物中心來賣。五一期間，門店擺攤的收入每天約有5000元，最多的一天達到7000多元。

加入「擺攤」大軍的還有一些知名老字號。全聚德旗下多家餐廳也外擺賣貨，比如全聚德奧運村店門口的商亭，推出老店燒鴨、麻辣鴨胗、饅頭等30餘種自製外賣麵食、熟食；豐澤園在「外賣食品屋」賣烤饅頭、銀絲捲、熟食醬貨等；四川飯店則開設「巴适小吃集」，在店門口現場售賣四川小吃、四川滷味、預製菜等。

社區店「擺攤」的現象更為普遍。北京朝陽區雙橋某小區就有多家餐廳在店門口增加一排臨時攤位，售賣醬肉、小菜或包子、饅頭等主食，不少家住附近的居民前來購買。「在店門口擺攤賣一些主食、小菜等，一方面便民了，另一方面我們也能掙點生活費。」其中一家餐廳工作人員稱。

海底撈北京新辰里店部分員工正在擺攤賣貨。（取材自中新經緯／受訪者供圖）

★開外賣窗口 上線賣套餐

北京還有不少餐廳把精力放在了外賣和自提上。北京老字號餐廳同春園延長了外賣窗口時間，從早上8點半到下午6點半，並新增香酥雞、蘿蔔糕等多個外賣品種。東來順也推出適合外賣的多種肉菜、主食、小吃等，包括羊肉捲、羊肉片、肥牛片、羊肉串及各種蔬菜、海鮮類涮品等，部分門店還在外賣窗口銷售蔬菜、熟食等。

海底撈相關負責人表示，暫停堂食後，海底撈北京各門店將重心轉移到線上，拓寬外送、自提、社群 等銷售渠道，同時上線了冒菜套餐，部分門店還推出盒飯、早餐、小龍蝦啤酒套餐等。北京新辰里店會在配送時順手多帶一些店裡的自熱火鍋、自熱米飯等方便食品，如果碰上有需要的顧客，就可以把這些賣給他們。

部分快餐店則發力產品自提。北京多家西少爺門店門口設有專門的自提點，方便顧客到店取餐。西少爺表示，「我們目前沒有一家店是主動關的，這其中自提幫了不少忙。」西少爺也計畫在社區店附近擺攤賣醬肉等產品，「肉夾饃裡面的肉餡，像豬肉、牛肉、鴨肉這些，都是可以醬滷的，就想著拿出來一部分做成醬貨一起賣。」

海底撈擺攤賣的盒飯還附水果。（取材自微博）

★建點餐社群 拉攏顧客心

疫情下，社群也成為各大餐廳的一大法寶。張春義表示，門店社群是針對周邊老顧客建立，有專門的同事管理，比如海底撈賣的水果，顧客在群裡提出想把西瓜切塊，或是給菠蘿削皮等，門店人員都會及時在群裡回覆，盡可能地滿足顧客的要求，「碰上群裡有顧客過生日，我們還會給他送個小禮物。」

鴻賓樓、曲園酒樓、烤肉宛等餐廳，也都建有各自的「便民服務群」，部分餐廳會把外賣點餐碼發到群裡，供大家點餐用。顧客若有口味上的一些要求，可以直接在群裡提。

全聚德相關負責人表示，全聚德旗下餐廳一方面嚴格遵守防疫要求，另一方面也在積極應對，通過外賣、外擺等開展各種非堂食銷售運營，其中也包括藉助社群營銷激活私域流量。全聚德和平門店曾開展母親節社群營銷，在六個小舖群內推出「這個母親節陪媽媽一起吃烤鴨吧」特惠烤鴨產品接龍活動，當天烤鴨預定量超過400隻。

預製菜產品形態從原始配菜到即熱食材一應俱全。（取材自新京報）

●需求大漲 預製菜市場也火了

疫情下的餐廳自救，除了擺攤，還把目標放在了料理包上。隨著封控區採買不便、隔離居民增加，原本不常見的餐廳料包，也開始從幕後走向台前，需求大漲，帶動預製菜市場也火了。預計2026年中國預製菜市場規模將達1.07兆元。

★「抗疫」系列 牛排送到家

財聯社報導，暫停堂食之後，北京朝陽區金匯路某主營生蠔、牛排及海鮮火鍋的西餐店把心思全放在了外賣上。店員表示，該店平時進店客單價約500元，屬北京一家較為高端的西餐廳，在餓了麼平台起送價238元，配送費11元。原先外賣只賣海鮮或生牛肉等食材，今年4月下旬推出了預製的火鍋套餐。

在疫情更為嚴重的上海，外賣平台上不少餐廳也賣起了各式各樣的預製菜，包括預製料包或食材原料。在上海淮海中路某餐館的外賣頁面上，炸雞塊、熟毛豆、日式牛丼澆頭等料理原料包，取代了平時售賣的成品菜。另外一家知名連鎖日式拉麵店也在外賣平台上線了自熱拉麵，並附上教程。

上海環球港某江南菜系連鎖餐廳在外賣平台打出「抗疫預製菜」系列，包括戰斧牛排、小龍蝦、鮑參翅肚、梅菜扣肉、小炒黃牛肉等。不過多款預製菜無貨不能下單。原因是這批預製菜「由杭州供貨，貨源不穩定」。店員表示，預製菜僅是餐館在特殊期的一個應急特殊選項，未來等疫情好轉，還是以堂食餐飲為主業務。

值得注意的是，消費者對料理包的態度卻大相徑庭。

上海封城前一晚，「90後」女生江莉花200元在平台緊急搶購了一份「預製菜盲盒」。這是她第一次買預製菜，打開後發現「料挺好，葷素搭配，還附有烹製說明」。她還發現西貝也推出「賈國龍功夫菜」，雲海餚則直接打出「到家成品菜、居家半成品全場7.9折」海報。

同樣家住上海的楊哲就對料理包沒這麼大的興趣了。他在餓了麼平台發現，一些曾到店堂食過的餐館開始售賣料理包，讓他不禁懷疑，自己平時就餐吃到的是否就是這些產品，這令他難以接受。也有人認為，料理包很方便，尤其是小區被封控或是被隔離在家無法出門採買時，但有的料理包吃起來似乎總覺不太新鮮，少了「煙火氣」。

★廠商C端路 突破仍不易

報導指出，目前，中國預製菜尚處於發展初期，市場依然以B端（企業使用者商家）為主。東亞智庫首席經濟學家、北京凱德現代農業科技研究院學術委員會秘書長兼院長李繼凱表示，大企業具備產業鏈優勢，品質優勢和規模優勢，目前B端優勢更為明顯，未來行業會趨於集中。

但是對於預製菜的供應商來說，C端（消費者個人使用者）被視為品牌化至關重要的一步。中國食品產業分析師朱丹蓬表示，中國預製菜未來必經之路是「B端、C端兩條腿走路」，B端可快速形成規模效應，不過打造品牌效應則需通過C端打造，但要突破仍不易。因此，同時發力將是未來預製菜發展的核心方向。

不過，在C端零售市場，預製菜面臨著性價比和眾口難調的問題。春雪食品董祕李顏林表示，公司會進一步加大生產技術研發及產品研發投入，告別低水平的「料理包」式的預製菜，將「高還原度」作為研發目標。公司剛發布12款春季新品。得利斯去年也推出多款預製菜系列新產品，該公司2021年研發投入同比增長203.66%。