中超「薪」酸…球員被迫送外賣、跑滴滴甚至借錢生活

江蘇蘇寧在2020中超球季奪得聯賽冠軍。（新華社）

中超 球員的「薪事」一向頗具爭議，尤其新冠疫情下，各球隊陸續傳出欠薪現象，讓民眾眼中原本就跑不太好的馬兒，又因「沒草吃」可能失去更多的前進馬力。解決之道不僅在各俱樂部，中國足協的整治魄力也是關鍵。

中國足球 協會超級聯賽（以下簡稱「中超」）重慶兩江競技足球俱樂部（以下簡稱「重慶兩江」）球員近日罷訓討薪，和員工控訴已被拖欠工資16個月，不少人被迫送外賣、跑滴滴甚至借錢生活，並揚言不排除退出本賽季聯賽。話題引起熱議的兩天後，球員們突然改口稱願放棄部分薪水，只為讓俱樂部活下去。轉折之間的無奈與怨憤，不僅是重慶兩江的問題，更關係中國足球的未來。

拖欠工資 借錢度日

中超聯賽球隊欠薪現象近年來備受社會關注，新賽季6月開賽在即又傳出球員討薪事件。香港01、九派新聞報導，2022年5月18日，重慶兩江老將馮勁於微博發布球隊全體員工的討薪信，信中透露，該隊已被拖欠工資長達16個月，員工大都難以維持正常生活，為此，下班後，員工會送外賣或跑滴滴，甚至刷信用卡、借錢生活。

重慶兩江競技足球俱樂部員工在俱樂部大門口掛起橫幅討薪。（取材自九派新聞）

網傳照片顯示，員工還在俱樂部的大門口掛起標語及橫幅，上面寫著「為重慶而戰義不容辭，欠薪兩年青春不再」、「對得起重慶，對得起球迷，對不起家人」，「懇請社會各界幫助，保留重慶唯一足球火種。我們要生存，我們也要養家餬口，還我血汗錢」。重慶兩江官方坦承已停訓，稱這是迫於現實，迫於無奈，迫於生計。

重慶兩江於2014年升上中超，球員指全隊2019年便遭欠薪，2020年球季仍創下隊史最佳的聯賽第6名成績；2021年於封閉賽區內比賽一度跌入降班區，最終仍護級成功。但全隊上下全心全意付出，拖糧問題依然沒有改善。

球員討薪消息傳出後，引發關注。但兩天後，澎湃新聞報導，5月20日晚，重慶兩江發布公開信表示「我們願意自動放棄2021年4月30日前，重慶兩江競技俱樂部拖欠我們的薪水。」「只要俱樂部與我們簽署2021年5月1日之後的欠薪按照一定比例在一定時間內逐步償還的解決方案，我們就願意為這家俱樂部為城市在中超賽場上戰鬥！ 」並稱「我們再一次選擇堅信，有關方面一定有能力解決好能讓重慶兩江獲新生的股改。」

這看似「退讓」，讓網民質疑「是理虧嗎？」「是離開球場就找不到這麼高工資的好工作了是嗎？」也有許多網民對球員的遭遇表示同情：「明明是受害者，卻要反過來卑微的放棄應有權益，只為祈求一條活路」，「支持走法律途徑拿回血汗錢」。

揚子晚報報導，重慶隊於2017年由當代集團接手，但自2021年更名為「重慶兩江競技俱樂部」後逐漸艱困。當代集團希望重慶方面能完全接手俱樂部。足球報報導，一直全力推進與政府間股改的總經理吳江日前被調回當代集團，使攸關俱樂部生死的股改再蒙上陰影。而此前兩江集團承諾的人民幣5000萬（約748萬美元）贊助金也還沒獲批。重慶兩江命運堪憂。

去商業化 錢景堪憂

楚天都市報報導，這不是重慶兩江球員第一次討薪。去年5月，前球員王維成發長文稱重慶兩江自2018年開始欠薪；去年1月，中國足協裁定應在15天內兌現欠薪，王維成卻僅得到欠薪總額10%。2021賽季前，有媒體曝出重慶兩江因欠薪而罷訓被俱樂部否認，重慶兩江仍踢完整個賽季，並成功保級。

重慶兩江競技俱樂部在2021年中超聯賽保級組比賽中，以1比0戰勝大連人隊。（新華社）

在中超18支球隊中，欠薪的不僅重慶隊，此前江蘇、深圳、廣州、河北、天津、青島等球隊均有球員公開向所在俱樂部討薪。意甲豪門國際米蘭日前於義大利盃決賽擊敗祖雲達斯奪冠，賽後國際米蘭足球俱樂部主席、來自蘇寧集團的張康陽激情慶祝，卻被前中超江蘇隊吳曦等人「狙擊」轉發張康陽微博，向他追討超過一年的欠薪。

這些年來，中國足協一直在治理俱樂部的欠薪行為，並為此出台了嚴厲的處罰措施，但欠薪問題反而變得更為嚴重。除球隊背靠的母公司因疫情經營困難，香港01報導，近年中超球隊被要求改「中性名」、去商業化等，也使一些企業考量宣傳效果低而退出足球市場，上一手企業留下的債務也可能無人接手，這都將使中國足球運動的發展前景愈來愈困難。

心累 球員顆粒無收 續賽留火種

「（承諾）紙頭的也有，也有口頭的，白條我們不差，一堆一堆的。但基本沒有實現，都是虛的。」重慶兩江競技俱樂部球員談到出面討薪的歷程時說，從欠薪至今，球隊的承諾一次次告吹，後來說保級了肯定給薪，但級保了又沒下文，「有的球員還有房貸等，貸款 都還不上，房子都要被銀行給凍結了」，只能站出來爭取自己的權益。

澎湃新聞報導，一位重慶兩江競技俱樂部球員說，俱樂部在2019年出現欠薪時都能逐步解決，但到了2020賽季，情況開始逐漸嚴重。時至今日，在俱樂部補發了部分工資後，還拖欠著2020年一個月的工資，而2021年的全年工資還看不到著落。

據了解，此前有關管理部門和重慶兩江競技溝通後對工資進行劃分：2021賽季1月到4月的工資由當代集團方面負責，5月到12月的工資由接管之後的方面負責，並承諾會在2021年12月底解決5月到12月的工資。但現實又一次讓球員的希望落空。

2022年1月3日，在一場必須贏下才能保級的生死大戰中，重慶兩江競技俱樂部2比1驚險逆轉武漢隊，完成保級大業。比賽結束後，南韓籍主教練張外龍激動落淚感謝球員。

辛苦保級 已到極限

但令球員傷心的是，即便在極端困難的情況下完成了保級重任，球員和工作人員的付出，依然沒有換來應得的薪水。「這五個月一點聲音沒有，也沒有給球員具體的說法，就一直拖著。」該球員表示，這一次選擇公開討薪，就是因為球員和隊內人員實在看不到希望。

「球員、工作人員一直忍到了現在，實在是忍耐不了了，畢竟有的球員還有房貸等，貸款都還不上，房子都要被銀行給凍結了」，「真的是急得不能再急了，工作人員也有老婆有孩子，不發錢就沒辦法養家餬口，被逼到這種程度了確實沒有辦法」。

報導說，事實上，在被欠薪16個月的情況下，重慶隊球員前段時間還在堅持訓練，備戰新賽季中超，並寄望於球隊的欠薪狀況能在各方合力下得到解決，但是希望依然微弱。「壓力非常大，有的工作人員都睡不著覺，只能靠吃藥來睡覺，精神壓力大到人都有些恍惚的感覺。大家情緒在這裡擺著，已經到了極限了。」他說。

此前在2021賽季開始前，中國足協曾要求各俱樂部上交有球員簽字確認的工資獎金結清確認單，彼時雖然球員們沒拿到2020賽季最後一個月的工資，但為了球隊能夠延續生命正常參加比賽，還是簽了字。而之後的整個賽季，在顆粒無收的情況下還繼續比賽，是為重慶足球保留住中超火種。

但再多出自感情的堅持和付出，終究需要面對生活中真金白銀的壓力。房貸、孩子的學費、生活各項支出種種開銷都是壓力。「只能盡量去維護家人的情緒，讓他們盡量能節省就節省。顧大家，小家也要顧，兩邊都要維持住。真是太難了。」球員無奈說道。