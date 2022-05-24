中國父母的身高焦慮 催出超3000億生長激素市場

近年不少學校以「快樂運動」為主題，在大課間開展開合跳、禮儀操、濱湖拳等獨具特色的運動，讓學生在快樂運動中健康成長。（新華社）

在巨大的市場需求和利潤刺激下，不少家長能大量地從醫院以外的診所、中介處買到生長激素針劑。本該嚴格管控的藥物，卻游離於醫院之外，在醫療機構和個人中間，開始了大量的「體外循環」。

近日，「9歲女孩打抑制針半年花十萬」的話題登上微博 熱搜，再次讓生長激素與「身高焦慮」引發關注。其實真正患有「矮小症」的只占極少部分，但仍有諸多家長往裡砸錢，只為孩子能多長高一厘米。而估計超3000億（人民幣，下同）的國內生長激素市場，也衍生潛在亂象，如果管控不當，影響的是下一代的健康。

有家庭一年花48萬

這名9歲女孩的骨齡超過9歲半，醫師診斷為 「中樞性性早熟」，不僅初潮可能過早，身高增長空間也僅剩1到2厘米。女孩的母親讓女兒打性抑制針，延緩初潮到來，也爭取更多的長高空間。這是眾多家長深怕孩子長不高的「身高焦慮」的縮影，而除了「性抑制針」外，也被稱為「增高針」的生長激素是注射的主流針劑。

紅星新聞報導，因家長對孩子未來的職業規畫、心理預期等不同，大量生長狀況正常的兒童也在注射生長激素，並且「花費不菲」。有家長稱，已為孩子注射了4年生長激素，花費超過20萬元；浙江更有一位擔心兒子身高偏矮的家長，陸續在各種「身高促進門診」就診，一年花48萬元，兒子只長高了1厘米。

生長激素已納入國家醫保 報銷目錄，但僅限於兒童原發性生長激素缺乏症患者，據各地報銷政策，實際實施有所不同。粗略計算，以國內最具規模的長春金賽藥業有限責任公司的生長激素為例，80斤的兒童一個月注射粉針、水針和長效水針費用分別為2000元、6000元、9000元。加上抑制劑，每月還要增加1200至1300元的費用。

「增高針」就是兒童生長激素。從醫學角度看，生長激素本質上是種醫療藥物，然而在當下卻成為助一些身材矮小但並無疾病的孩子長高的「神藥」。（取材自中新經緯）

更大的市場在醫院外

儘管國家藥監局於2021刊文指出，「對於身材矮小的兒童來說，真正需要生長激素治療的只是非常小的一部分，絕大多數孩子只需要進行均衡的飲食、規律的運動以及良好的睡眠，並不需要使用生長激素。」增高針在家長端仍需求火熱。但醫師處方用藥量開太少，診所類醫療機構與中介才是家長們獲得增高針的主流渠道。

一位金賽藥業的售後服務人員表示，從醫院經處方一次性能買到的生長激素只有極少幾支，在一些醫療機構卻可以憑處方一次性拿到80多天的藥量。另多個醫療機構表明雖醫師處方中只開了幾支的量，仍可大量供應生長激素1到近3個月，某診所甚至「水劑可以開到84天」。

為何醫院難開藥，而院外的「醫療機構」卻能根據醫院的處方輕鬆拿藥？一位金賽藥業的工作人員說，這是因為每個醫院不同的「藥占比」政策，不是所有劑型都會採購進醫院，患者需要的劑型醫院沒有，就可以到有資質的醫療機構購買。

「增高針」正受到一些對孩子身高有焦慮的傢長的熱捧。（取材自中新經緯）

串貨商機 中介撈一手

一些中介也嗅到「商機」，投身為「二道販子」，他們經手的生長激素被稱為「串貨」。一位「串貨」賣家稱自己從門診拿貨，金賽藥業的水針能比原本千元出頭的單價便宜100元左右。一位襄陽的家長也透露，售價116元/支的海之元生長激素，從外省賣家不到90元/支價格就能拿到。

但很多終端消費的家長不知生長激素也是興奮劑，是國家嚴格管控的處方藥。另據「反興奮劑條例」，醫療機構只能憑依法享有處方權的執業醫師開具的處方向患者提供蛋白同化制劑、肽類激素。

也就是說，作為興奮劑類的處方藥在中介手上流通，或許並不合規。四川方策律師事務所律師郭剛表示，現在由於醫院管控嚴格，將拿藥的過程一分為二，後續到醫療機構拿藥更具隱蔽性。「如果管控不當，犯罪分子大量買入興奮劑後，或有更多的潛在危害。」

生長激素水劑。（取材自紅星新聞／金賽藥業官網截圖）

骨齡15歲 願花300萬「追高」

在網絡平台上搜索「性抑制針」、「生長激素」，可以看到不少家長撰寫貼文，分享自家孩子注射的經歷。粗略來看，通過「打針」的方式追高，主要有單打生長激素、單打性抑制針、生長激素與性抑制針「雙打」三種形式，同時積極鍛煉、補充營養、調整作息。有焦慮的家長為讓孩子身高「達標」，花300萬元（人民幣，下同）也要打上「追高」針。

梁女士（化姓）也是讓孩子長高的家長之一。紅星新聞報導，梁女士帶著6歲的女兒到兒童保健科求診，醫師分析說，梁女士的女兒身材矮小，診斷發現她的生長激素分泌過少。要追上「標準」身高有兩條路徑，一是注射生長激素，二是讓孩子多運動，同時補充維生素等營養，通過更「自然」的方式讓孩子追高。

梁女士記得，小時候，學校上體育課，會讓同學們按高矮順序排列。自己個子不高，總是站在一邊，心裡很不是滋味，彷彿因為身高「靠邊站」了。她不希望女兒也受這樣的困擾；另外，某些崗位對求職者的身高有硬性要求，不希望女兒將來因身高「不達標」而失去一些機會，決心讓女兒追高。

專家說，運動是最好的長高途徑，圖為長沙市天心區仰天湖桂花坪小學二年級的學生在體育課上跳繩。（新華社）

運動是孩子增高最自然的途徑。此為示意圖。（新華社）

運動搭飲食 「自然」長高

但聽醫師說注射生長激素可能產生副作用，且效果因人而異，長效針劑一年要花費約10萬元，這讓家庭收入普通的梁女士猶豫了。綜合考慮後，梁女士放棄了打針追高這條路。諮詢醫師得知，運動有利於促進生長激素分泌，如今梁女士會督促女兒跳繩、騎車，同時補充維生素，早睡早起，希望通過更「自然」的方式讓女兒長高。

與梁女士經歷過同樣糾結的家長還有許多。某平台上，一位家長分享「追高」經驗寫道，兒子9歲2個月，身高123厘米，醫師建議注射生長激素。由於疫情 原因出行不便，她把藥劑帶回家，親手為孩子打針，「找準位置下手要麻利，手抖的話可能扎不好，不要怕，紮下去之後慢慢推……」

成都市婦女兒童中心醫院兒童內分泌遺傳代謝科主任程昕然表示，近年前往內分泌遺傳代謝科就醫，問診身材矮小和性早熟的兒童數量明顯增加。居家期間，孩子戶外活動減少，是導致兒童性早熟和身材矮小的原因之一。但「打針」通常是患病後不得已情況下，經嚴格診斷才能遵醫囑做出的選擇，並非可以隨意使用的「靈丹妙藥」。

程昕然表示，一名男孩大約8歲時曾找她問診，她發現他有生長激素缺乏症，若不注射生長激素，可能無法達到170厘米遺傳身高。家長當時沒有放在心上，五年後再求診，男孩身高僅156厘米，骨齡已達15歲。孩子父親懇求醫師為孩子注射生長激素，但孩子的骨齡偏大，用打激素的方式追加身高，可能性幾乎沒有。

但家長固執地要求醫師為孩子注射生長激素。儘管經濟條件一般，但還是想打質量更好，價格更昂貴的水劑激素。 「我覺得虧欠了孩子，」他說。無奈之下，程昕然為男孩了注射生長激素。每個月約花費7000多，連續注射3個月後花費共2萬餘元，男孩1厘米都沒有長高，只好放棄。

打性抑制針 也長高不了

前些天，有個父親急著要求醫師為孩子注射生長激素增高。這位父親是一個老闆，女兒想從事護理工作，但身高149厘米未達崗位要求。程昕然發現女孩的骨齡已15歲，即使打生長激素也無法追加身高。「我給你300萬夠不夠？」這位父親問道。程昕然告訴他，不是費用的問題，是孩子已經過了適合打生長激素的時間，最終回絕了他的要求。

程昕然表示，臨床上只有明確適應症的孩子才適合用藥物治療，但近年有不少家長懷著「讓孩子更有身高優勢」心態，希望通過打生長激素或性抑制針讓發育正常的孩子長得更高，她都會勸阻。在孩子正常發育的情況下，為孩子打性抑制針，以求贏得更多長高時間的想法是錯誤的。性抑制針可以延緩性發育，但無法追加身高。