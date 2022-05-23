孫子兵法驚現俄烏戰地 教烏克蘭軍人作戰?

「孫子兵法」現身俄烏戰場。（取材自環球時報）

砲火連天的俄烏戰場，竟然出現一本書況完好的翻譯版「孫子兵法」。中國古代的兵法謀略穿越時空，在現代戰場持續發揮著影響力，讓人嘖嘖稱奇。

★版本眾多 不同語言閱讀廣

近日，在烏克蘭 馬立波（Mariupol）被俄羅斯 軍隊圍困的亞速（Azovstal）鋼鐵廠戰事畫下句點，俄電視台在烏軍撤離後的伊里奇冶金廠裡，發現了一本中國古代兵書「孫子兵法」。消息傳到中國，官媒紛紛報導，宣揚這是中國展現了「軟實力」。網友則炸鍋，有人讚「難怪烏軍能守到82天」；也有不少人認為，「手握『孫子兵法』都打輸了，有什麼好宣傳的？」

環球時報報導，在俄方控制馬立波的伊里奇冶金廠後，俄國防部下屬媒體「星星」電視台發布一段視頻，視頻中，「星星」電視台記者與一些外國記者一同參觀了一個「亞速營」基地和伊里奇冶金廠，在幾近廢墟的地下室，發現一本中國古代兵書「孫子兵法」，並好奇「烏克蘭武裝人員在讀些什麼呢？」。

亞速鋼鐵廠嚴重毀損。（路透）

「孫子兵法」出現在俄烏戰地讓中國官媒頗為興奮。新華社旗下微信公眾號「牛彈琴」刊文指出，很多人驚奇，原來烏克蘭軍隊也讀「孫子兵法」啊。這是一個很有意思的發現，與中國軟實力有關。烏軍在戰鬥激烈中，還在反覆研究這本影響世界最大的一本中國書籍。

在西方，它有時直譯成「孫子兵法」或是「戰爭的藝術」，十年前光英文版本就十餘種，而且封面設計互異，有簡單中文字、兵馬俑、傳統門神甚至日本 武士封面等，還有大量的不同語言的版本。從中國人的角度看，儒家學說「論語」、「孟子」等影響更深遠，但就全世界而言，「孫子兵法」版本更多、閱讀者更廣。

而「孫子兵法」不僅美國人讀，烏克蘭人讀，俄羅斯人也讀。俄烏衝突爆發後，俄羅斯前總統、現任國家安全會議副主席麥德維夫（Dmitry Medvedev）在解釋俄軍行動時，就引用了一段「孫子兵法」中的名言：「故用兵之法，無恃其不來，恃吾有以待也；無恃其不攻，恃吾有所不可攻也。」

意思就是打仗的原則在於，不要寄希望於敵人不來，而要依靠自己有充分準備，嚴陣以待；不要寄希望於敵人不會進攻，而要依靠自己有敵人不可攻破的條件。

文中說，在幾乎每個戰爭光臨的地方，都可以找到這本中國兵書的身影。例如去年美國自阿富汗撤軍後，堅持不向神學士屈服的阿富汗副總統薩利赫推特介紹中，有一段話就是「孫子兵法」中最著名的八個字：「知己知彼，百戰不殆。」沙烏地阿拉伯王儲沙爾曼也曾透露，他喜歡看「孫子兵法」，視之為獲得啟發的源泉，從而懂得在逆境中如何化危為機。

戰爭不止，人們從「孫子兵法」中尋找制勝的東方智慧；但孫子的智慧，也不僅僅在戰場。事實上，很多人喜歡「孫子兵法」，還因為這種高度的總結歷練，尤其適用於職場。一本英文版「戰爭的藝術」中，推薦語就是「一書在手，你可以立刻扔掉當代所有管理領導力的書籍」。這就是「孫子兵法」讓外國人越看越覺得受益無窮的魔力。

「孫子兵法」作者孫武畫像。（取材自百度百科）

★當代中國 軟實力更為關鍵

文中並分析烏克蘭士兵研讀中國「孫子兵法」所傳達的三點意義。

第一，中國古人的智慧，不得不服。「孫子兵法」背後是中國的軟實力，是5000年延綿不絕的中華文明，一個突出的例子。當各國軍事學院要學習「戰爭的藝術」，當烏克蘭士兵在廢墟中還在研讀「孫子兵法」，可見中華文明的魅力。

第二，中國人更要警醒，創造了什麼新的智慧。換一個角度，當外國人談論中國文化，談的還是2500年前的「孫子兵法」，談孔孟儒家文化，當代人就該覺羞愧。中國要成為一個偉大國家，需要偉大的智慧，不能總靠著2000多年的老子、孔子、孫子。而當代的軟實力尤為關鍵。

第三，世界都還要認真學習「孫子兵法」。有人調侃烏克蘭軍人認真學習「孫子兵法」，最後終於學到了「走為上計」。但「孫子兵法」講的是兵法，與三十六計不是一個概念。除了中國人要認真閱讀，還沒出兵就被西方情報單位看光光的俄羅斯也要認真研讀，尤其是「攻其無備，出其不意」，還有，「兵貴勝，不貴久」。

「孫子兵法」的各國譯本。（取材自微信）

★貴在啟發 而不是照抄布陣

文中說，「孫子兵法」開篇第一句話就是：兵者，國之大事，死生之地，存亡之道，不可不察也。譯為戰爭是國家的頭等大事，關係民眾的生死，決定國家的存亡，不可不察也。不戰而屈人之兵，善之善者也。國雖大，好戰必亡。古今中外，多少國家、多少民族、多少猛將，最後都敗於這一條。美國也應認真聽一聽孫子的警告。

對此，有網友贊同，也有人留言表達不同看法。有網友說，中國的實力若被世界肯定，那麼「孫子兵法」就只是錦上添花。而且，「孫子兵法」有一句「上兵伐謀，其次伐交，其次伐兵，其下攻城」，意謂最好的軍事手段是以己方之謀略挫敗敵方，其次是藉外交手段瓦解敵人，再次是用武力擊敗敵軍，最下之策是攻打敵人的城池。「這難道不是在說俄羅斯？」

有網友稱，都21世紀了，在現代科技面前，衛星清清楚楚，導彈明明白白，「孫子兵法」並非萬能，應有不同的詮釋。也有人認為，「孫子兵法」貴在啟發，而不是照抄布陣。況且，烏克蘭軍隊手握「孫子兵法」都打輸了，實在不須大張旗鼓宣傳一本讓烏軍敗走的中國古兵書。但很多人也坦承，這一代中國人好像真的沒找到什麼「偉大的智慧」，這確實是這本被烏軍遺棄在地上的「孫子兵法」所帶給中國的啟示。

「孫子兵法」的各國譯本。（取材自微信）

●孫子思想影響中國 也影響世界

烏克蘭軍人留在地下掩體一本「孫子兵法」是否該成為中國內宣題材，見仁見智。不過這本中國現存最早的兵書，經過數千年朝代更替，從東方傳至西方，其影響力也從軍事延伸到政治、經濟、商業、哲學、生活等各種領域。學者稱，孫子思想對中國乃至世界產生廣泛而深遠的影響，掀起全球經濟領域孫子研究的熱潮，同樣歷久不衰。

★研究熱潮 歷久不衰

「孫子兵法」又稱「孫武兵法」或「吳孫子兵法」，已有2500年歷史，是世界上最早的軍事著作，被譽為「兵學聖典」。據百度百科，「孫子兵法」現存約6000字，一共13篇。作者為春秋時祖籍齊國樂安的吳國將軍孫武。「孫子兵法」邏輯縝密嚴謹，是古代軍事思想精華的集中體現，如今已走向世界，翻譯成多種語言，在世界軍事史上也具有重要的地位。

中新網報導，作為軍事文化經典文本的「孫子兵法」，首先對中國周邊的亞洲國家尤其是東南亞國家產生影響。日本、韓國、越南等東亞國家很早就傳人漢語版「孫子兵法」。日本世界500強著名企業的主管曾稱，孫子對他們經營企業的方式影響最大。

一個多世紀來，歐洲國家不斷再版「孫子兵法」，不僅為法國、英國、德國、俄羅斯等歐洲許多國家的軍事思想注入了中國兵法的思維，也涵括眾多歐洲國家在文化、體育、外界、商貿等諸多領域。瑞士蘇黎世大學著名謀略學家勝雅律曾說，「聖經」是全球發行量最大的書籍，而在全世界發行量和影響力大的書籍中，只有「孫子兵法」能與它媲美。

報導說，「孫子兵法」在美國西點軍校、海軍學院、武裝力量參謀學院、美國軍事學院等軍隊學術機構也具影響力。1996年，哈佛大學57位學者將「孫子兵法」評選為世界4000年10部影響最大的著作之一。