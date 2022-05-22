減肥大餅 網路巨頭華為、百度、阿里都想咬一口

中國成年居民超重肥胖超過50%，健康存在隱憂，卻為瘦身市場帶來龐大商機。此為示意圖。（Getty Images）

中國人的肥胖 數據居高不下，不僅成年人，每五名孩子就有一個小胖墩。在「減肥要從娃娃抓起」的呼聲下，中國瘦身行業正邁向高科技的未來賽道。

★逾半成年人 超重或肥胖

2022年5月11日世界防治肥胖日，「中國超一半成年人超重或肥胖」話題衝上微博熱搜第一。根據當天發布的數據，中國成年居民超重肥胖超過50%，6至17歲的兒童青少年超重肥胖率也近20%。這項令人震驚數據的背後，是競爭愈趨激烈的減肥、健身 市場，光最近5年運動健身領域的累計融資 金額就超600億元人民幣（約89億美元）。

據中國多部門聯合開展的2015至2019年「中國居民營養與慢性病狀況報告（2020年）」，成年居民超重率和肥胖率分別為34.3%和16.4%。這意味著成年居民超重肥胖超過50%。另6至17歲的兒童青少年接近20%，6歲以下的兒童達到10%。

劉畊宏帶動了「雲健身」風潮。（取材自ZAKER新聞）

ZAKER新聞報導，在這項令人震驚的數據之外，用戶市場其實早已出現對減肥、健身的關注趨勢。從周六野、帕梅拉到如今的劉畊宏，全民「雲健身」風潮火了一波又一波，巨大的流量空間及商業變現的可能性，讓越來越多的互聯網科技巨頭跑步入場。

越來越多中國人使用健康瘦身App健身。（取材自ZAKER新聞）

★直接砸大錢 研發新產品

公開數據顯示，過去15年運動健身領域的累計融資金額，有95%集中在最近5年中。除直接砸錢外，巨頭們也不斷發揮自身技術優勢，相關聯的新產品遍地開花。

例如2021年4月，華為發布升級版的華為手環6Pro，可經由運動過程中所採集的疲勞程度、最大攝氧量、訓練壓力等評價指標，為用戶提供科學健身指導；同年6月，華為與莫比健身合作推出智能單車，實現設備與手機數據的即時互聯。百度則公開了「智能鏡子的控制方法、設備和存儲介質」專利。相比傳統健身器械，健身鏡以豐富的內容承載和較小的占用空間，正掀起消費新風潮。

另一方面，巨頭們也紛紛參與對健身領域賽道頭部公司的投資、合作。艾媒諮詢相關報告指出，中國健康瘦身行業已進入發展成熟期，代餐產品和高科技健身器材成為行業發展新亮點。其中新興賽道包括居家小型健身器械、代餐產品和綜合健康瘦身管理App等。

艾媒諮詢數據顯示，2021年12月，在中國健康瘦身App中，Keep的月活人數排名首位，達到1308.6萬人。頭部玩家Keep同時涉足社區、IP打造、直播課、電商、硬件以及線下健身空間等。持續向好的市場發展前景，讓Keep備受資本青睞。成立八年多共獲得九輪融資。

阿里體育早在2018年便瞄準了健身領域，全資收購以健身計步類App起家的樂動力。阿里體育相關人士曾表示，「阿里體育目前有電競、校園體育、全民健身三大支柱業務。而未來全民健身這一塊的市場可能會是最大的，我們想把健身服務作為體育新零售的一個切入點。」

此外，2021年2月，小米投資愛動健身，目前持股4%。愛動健身主打線下自研發團體課程，也有線上視頻課程和直播課程。5月，小米與北京體育大學簽署戰略框架合作協議，擬在運動健康領域展開深度合作。

兒童青少年超重肥胖檢出率快速上升，給個人、家庭和社會帶來沉重負擔。圖為兒童與青少年減肥班的單車健身課程。（新華社）

★瞄準小胖墩 市場很龐大

但健身不能只錨定成年人市場，如何讓「小胖墩」瘦下來，也是個龐大市場。新華社調查發現，小胖墩越來越常見的原因之一，與有的學生無法正常上體育課，進而形成惡性循環有關。除了學生不愛跑或太胖不能跑，許多家長還開具寫著「因孩子身體原因，不適宜大量運動」等請假條。

在天津市一所小學擔任體育教師的王老師說，這些請假的孩子大多有醫院開具的證明，不適宜再進行劇烈的體育活動。十多年前一個班裡的小胖墩只有零星幾個，現在40多人的班級裡有近四分之一是小胖墩。

報導說，數據顯示，肥胖兒童成年後患糖尿病的風險是非肥胖兒童的2.8倍，肥胖也對孩子的心理健康造成影響。多位營養專家和中小學教師認為，兒童胖起來歸根到底是與「吃得多、動得少」的不健康生活方式有關。

天津市北辰區普育學校教學校長羅輝認為，中小學體育教育主要以跳繩等技巧性運動為主，缺乏力量訓練，純粹的體育活動本身也相對枯燥。同時，很多家長是雙職工，勞累一天後很難再陪孩子進行體育活動。學校應增加競技性體育比賽，激發孩子運動興趣。

有專家呼籲，探索開發一些小程序，並與簡單的可穿戴設備結合，幫助孩子提高運動的積極性，同時還可以通過信息化手段督促家長和學生形成按時鍛鍊的習慣，解決家長不重視孩子鍛鍊的難題。

王宇扮演的200斤的「楊貴妃」火了。（取材自微博）

★200斤「楊貴肥」：不管胖瘦都應被尊重

除了引發身體上的疾病和心理上的衝擊，肥胖就一定不好嗎？28歲、體重200斤(約100公斤)的王宇，也曾因在意他人的批評和嘲笑而封閉自己，但她發現了自己五官精緻、積極學習的特質，轉個念扮演「楊貴肥」，反而讓她以唐朝美人形象，成了社交媒體寵兒。她認為，「美不需要被定義，積極的心態最重要」，不管胖瘦都應該被尊重。

王宇是西安人，她說，胖是因為身體不好，幾年前服用了帶激素的藥，體重增長至200斤。九派新聞報導，雖然胖，但王宇五官精緻，臉若銀盤，描上細細的眉毛和朱紅的花鈿，丹唇輕點，貼合大眾對「唐朝豐腴美人」的想像，再加上王宇自信親切的神態，她扮演的楊貴妃一出現在以唐風為主的「長安十二時辰」街區中就引起關注。

王宇和朋友在「長安十二時辰」街區內經營一家茶館，2019年11月，他們在西安城牆上拍宣傳照，朋友建議她試試漢服，說她挺符合唐朝人的形象。她試了之後覺得頗為契合，那天也有不少遊客來和她合照，這種被認可的感覺鼓勵了她繼續穿漢服的信心。

此後，她回去自己研究唐朝妝造，一點點學習怎麼盤頭髮，也研究唐朝的文化、儀態等。開業前幾天，她大都在自己店裡表演，每天把自己打扮得很精緻，在街區裡「做一些風雅之事」，寫寫扇面，偶爾會去街區裡走走。本來只打算開業的時候扮演一天楊貴妃就可以了，沒想到這無心插柳的一扮，打開了「楊貴肥」的人生。

走紅之後，她的工作更多的是和遊客互動、拍照。在她社交平台的視頻裡，能看到她悠然自若地搖著小扇子，或者製作唐果子，一顰一笑，神態優美。儘管每次從化妝到盤髮到換衣服要花兩、三個小時，但她樂此不疲，「美麗需要付出，學習的過程非常艱辛，尤其這個快時代，很多人能花錢解決的，絕不想自己動手，所以動手能力愈來愈差。」

★保持積極樂觀 最重要

隨著關注度增加，有部分網友質疑王宇在醜化楊貴妃，認為「楊貴妃是豐腴，不是胖」。報導說，之前看到類似評論，王宇會在家裡哭，稱自己努力減肥但收效甚微。現在她也看淡了這件事，希望勇敢做自己，獲得更多人的認可和喜愛。她覺得沒有人能一輩子走紅，重要的是保持積極樂觀的心態。

王宇扮演的角色是楊貴妃，她戲稱自己為「楊貴肥」，社交帳號名稱也叫「楊貴肥本妃」。取這個名字，一來是尊重歷史，再者這個名字和自己很相稱，取這個名字也是用於娛樂。

但不可避免的是，有網友認為，她之所以成功，是因為身材。也有網友認為，王宇的成功並不能完全歸結於身材，就好比並非所有人都能扮演好楊貴妃一樣。還有網友說，喜歡王宇，除了她的扮相，還因為她很可愛、很自信。

現在的王宇每天上午做妝造，下午2點前趕到街區，表演到晚上9點回家。她希望大家把更多的目光落在十二時辰的文化上面，體驗她展現大唐盛世時期的精緻生活。

而至於胖與瘦，美與醜，她個人認為「美不需要被定義，積極的心態最重要」，她認為，不管胖瘦都應該被尊重。