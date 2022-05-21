疫下溫情與守護…上海動物方艙 解決家長對毛孩子的牽掛

主人被隔離，狗狗被送到動物方艙。（取材自中國青年報）

有人送狗來之前「一把鼻涕一把淚」，有人身在方艙醫院隔離，但每天都要視訊看她的貓。一隻遭「無害化處理」的柯基犬曝出上海尚未對隔離者寵物安置有清楚的方案；但民間不等了，自主成立的「動物方艙」要幫家長解決對「毛孩子」的心頭牽掛。

在4月深圳「寵物方艙」運作後，5月8日上海黃浦區老西門街道江陰街也開設了「動物方艙」。這座免費的寵物臨時寄養點擁有53個籠子，用於收留那些由於主人需要集中隔離而無處安置的寵物。目前已有6隻貓、22隻狗入住。在上海已經封控月餘，負責人翟江覺得它來得有些遲，「但好在總算有了」。

中國青年報報導，上海和北京、廣州、重慶、武漢被認為是中國五大寵物城市。早在2013年就有數據顯示，上海平均每10人中有1人飼養寵物。2019年一份「寵物消費生態大數據報告」則顯示，上海是全國寵物消費數量最大的城市。

柯基犬被打死 引發關注

自3月28日上海實行分區封控管理後，動物寄養的需求一下子漲了起來。越來越多的感染者、密接者需要接受集中隔離治療或觀察，如何更好地安置他們的寵物成了難題。

一名安保人員用三輪車拉著3隻哈士奇抵達動物方艙。（取材自中國青年報）

翟江是上海一家寵物店的老闆，疫情 期間曾接到過許多關於寄養或上門照顧寵物的求助。很長一段時間裡，他都在忙活著轉運顧客的寵物到自家寵物店，店裡最多時有20餘隻貓、狗，甚至還收留過龍貓、貂。但由於空間有限，他無法幫到更多有寄養需求的人。

4月7日，在上海浦東新區，一隻柯基犬被身穿防護服的工作人員打死，此事引發社會關注。涉事居委會回應稱：狗主人是新冠陽性病例，因擔心狗會傳染病毒，才將其打死，考慮並不周全。儘管這是個案，卻讓許多寵物主人陷入恐慌。

上海一家寵物服務公司負責人陳國梁表示，上海疫情爆發後，他幾乎每天都能接到近600個電話，諮詢寵物寄養的事情。但由於場地有限、人手不足，這次疫情期間，只有約300隻寵物在他的「寵物酒店」付費寄養，「以最緊急的（情況）處理為主」。

「70%到80%無法幫到。」陳國梁說，目前上海不少寵物店、流浪狗救助基地、寵物繁殖基地等都被用於寵物寄養，但還是有大量因疫情產生的寵物寄養需求無法得到滿足。

陳國梁說，他接過許多核酸陽性寵物主人的求助，他會穿著防護服將寵物從小區裡接出來，再對寵物進行消殺，之後將其安置在特定的隔離區域——該區域內的寵物，其主人都是陽性，一邊寄養，一邊隔離觀察。每天，他們還會用酒精擦拭寵物身體。

有時，居委會工作人員或警察 也會幫他們將寵物從封控區送出來，甚至送到他公司門前。另一種情況是，當他抵達寵物所在小區後，卻被居委會告知由於擔心寵物轉移會擴散疫情，不允許將寵物寄養他處。

獨自在家的寵物裡，有的因消殺人員入戶消殺時沒關窗戶，遇見陌生人產生應激反應而跳樓，也有因接觸到不適用於動物的消毒劑而造成中毒甚至死亡的。

落地無人店鋪 免費寄養

被允許外運的寵物，也會遇到許多意外情況。由於交通管制，並非所有區域內的寵物都能夠前往接收。陳國梁聽說由於籠子沒關好，騎手運輸過程中貓狗跳車跑掉。還有一次，寵物被裝在塑料袋裡運輸，等陳國梁收到時，發現4隻貓被悶死了3隻。

陳國梁覺得，在這場疫情中，被隔離者的寵物如何安置，沒有統一的處理方案，「這一塊還是空白」。

深圳在4月7日建了兩個「寵物方艙」，用來安置主人離家隔離的寵物。「我一直在想我們上海為什麽不做」，翟江也看過公益組織與愛心人士提議建立「動物方艙」，但這樣的想法，直到一個月後才在江陰街無人居住的店鋪落地。

志願者把一隻剛入艙的寵物狗抱進籠子。（取材自中國青年報）

「動物方艙」能落地，翟江很感謝老西門街道。5月6日，他接到街道相關負責人的電話，希望將轄區居民的一隻拉布拉多犬，付費寄養到翟江的寵物店裡。這隻狗的主人感染了新冠病毒，被送去方艙醫院隔離後，狗一直在社區居委會外的空地上住著，每天吃居委會工作人員剩下的盒飯。

翟江提議，在老西門街道建一個「動物方艙」，免費寄養轄區內居民的寵物，他可以負責管理。當晚，這個提議就被採納。5月7日，翟江在江陰街開始籌建「動物方艙」。8日，上海市首個「動物方艙」開艙，那隻5歲的拉布拉多犬成為第一隻入艙的寵物狗。

寄養前先安撫寵物 「我不是要遺棄你」

寵物寄養並不好做，貓、狗在陌生環境裡容易產生應激反應，翟江建議寄養者離開「動物方艙」前，最好先跟寵物說半個小時的話，安撫寵物、告訴牠「我不是要遺棄你」。

「有一些老狗、生病的狗，就跟人一樣。突然從這個環境轉移到另一個環境，很多就死掉了。」陳國梁說，「十幾歲的狗，經不起這樣子運送，15歲就相當於人類七、八十了。」有的狗已經老到連路也走不動，也有寵物需要墊尿布，甚至要送去寵物醫院打營養針。

當小孩照顧 主人不捨

在這場疫情之中，許多寵物都是第一次離開家，主人也是第一次離開寵物。陳國梁見過「一把鼻涕一把淚」跟寵物告別的老夫妻，也遇見過打來電話就哭的年輕人，還有家長送寵物來寄養時，順便帶來床、玩具、零食，「就差把冰箱搬來了」。

有的家長則會列餵藥清單和吃零食的時間表。「他們是（把寵物）當小孩子照顧的」，陳國梁說，許多寵物都陪伴了主人多年，「有情感在，不可能不管牠」。

目前，這座條件有限的「動物方艙」只收黃浦區老西門街道的寵物。開艙以來，翟江的電話就被打爆了，但他對老西門街道之外的求助仍然無能為力。由於近日來對動物寄養需求仍在不斷增加，15日，他們在江陰街一間閒置店鋪進行改造，擴建「動物方艙」。翟江希望能夠將「動物方艙」在上海推廣開來，解決那些被轉運病人的後顧之憂。

「好多人罵我，人都吃不飽了，還去搞狗的事。」翟江說，現在許多養寵物的人，把寵物當做自己的孩子。他和妻子是丁克家庭，沒生孩子、養了幾隻狗，他們常常把自己看作是狗兒的爸爸、媽媽。

翟江覺得，動物也是通人性的，牠們的陪伴如今已成為生活的一部分。有時，他外出，也會跟家裡的狗打視頻電話，通過屏幕跟牠們聊天。當他感受沮喪，流露出傷心的情緒時，狗似乎看得出來，會過來蹭蹭他。那時候，他會覺得心裡暖暖的。

5月12日，城管執法車輛從導盲犬訓練員黃興家中拉走16隻狗送進「動物方艙」。黃興之前一直在家中為轉運隔離的市民照料寵物，所以才會擁有16隻不同品種體型的狗狗。

在一周前的一次核酸檢測中，黃興檢出陽性需要進入方艙醫院治療，收養的這16隻狗狗就來到了方艙。根據體型大小，工作人員每天為這些狗狗安排兩頓飯，一天就要消耗掉近20斤狗糧。

狗狗安全出艙 好欣慰

這些狗狗還出現過不同程度的拉肚子現象，專業的寵物醫生為牠們開了藥。翟江指出，訓犬師每天都用微信 和他交流動物的狀況。

17日，黃興的狗狗大軍健康出艙，看著遠去的卡車，翟江十分欣慰。每次有動物出艙，他都會感到非常高興。「寵物是家庭的一分子。不妥善地把狗狗安置好，會給主人帶來很大的困擾。所以一定要把寵物照顧好，讓他們沒有後顧之憂。」

隨著上海疫情好轉，翟江期待著盡早送走最後一隻動物，早日迎接正式休艙的日子到來。