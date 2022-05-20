13人冒險進蒼山尋二戰飛機殘骸 就差1、2公里

孫春龍團隊一行人在失聯兩日後全數平安下山。（取材自微博）

為尋找二戰期間墜毀的飛機與駕駛員遺骸，中國有13人未經許可進入雲南蒼山，團隊因通訊失聯而驚動消防單位救援。離開蒼山後，背負罵名的發起人沒多做解釋，但嚮導說，「只差一兩公里就到飛機墜毀地」。

5月12日上午，在年過七旬的嚮導茶興發引路下，「老兵回家」項目發起人孫春龍等一行13人，向莽莽蒼山深處進發。此行的目的，是找尋二戰期間「駝峰航線 」上的「中航60號飛機」失事飛機殘骸。

「80年前，中國航空公司的60號飛機在大霧中迷航，沒能飛越高聳的蒼山。」孫春龍出發前，寫下文章感嘆。而最終，他們13人也沒能翻越蒼山，這段冒險之旅在中途戛然而止。

極目新聞報導，5月15日下午3時許，進入雲南蒼山保護區的最後一批失聯者共7人，在救援人員護送下安全下山。這樣，此次進山的13名失聯人員均已找到，全部撤離至安全區域。 孫春龍一行人入蒼山失聯後，雲南省森林消防總隊緊急趕赴救援。（取材自微博）

網上募款 讓英雄回家

曾任媒體人的孫春龍2005年在緬甸的一次採訪後，人生從此與一群長期被故國遺忘、飄泊異域的老兵交織在一起。他辭去工作投入「老兵回家」公益活動，這次進山是為了搜尋二戰時期墜毀的「中國航空公司60號」飛機殘骸。 孫春龍發布在微博的活動海報「尋找駝峰航線60號飛機」。(取材自微博)

孫春龍三年前遇到了一位95歲的美國老人鮑勃。鮑勃的表兄弟詹姆斯1942年11月11日執飛駝峰航線時失去消息，他多次到中國尋找詹姆斯的遺骸卻無果。孫春龍認為，只要是為抗戰犧牲就都是英雄，必須讓這些英雄回家，在確定墜機 地點後，孫春龍網上募款並尋求設備贊助。

一個多月前，孫春龍找到茶興華尋求幫助，希望能夠帶他們去「中航60號飛機」墜毀現場。今年71歲的茶興華，是蒼山腳下的一名山民，他是目前村子裡唯一知道具體墜機地點的人。

茶興華的父親是一名獵人，1942年的一天，他上山挖草藥時，在蒼山馬龍峰的半山腰發現一架飛機。茶興華長大後，來到父親所說的地方，發現飛機殘骸只剩下一個發動機，但很沉重，無法搬動。

這回，老人聽聞是做好事，能夠幫助抗戰老兵回家，欣然答應了這個要求。 孫春龍一行人入蒼山失聯後，雲南省森林消防總隊緊急趕赴救援。（取材自微博）

野外工作 難度非常大

「當你看到這篇文章的時候，我們已經進入莽莽的叢林之中。」5月12日6時15分，進入蒼山前，孫春龍在個人公眾號更新消息，宣告此次尋找之旅開始。「我們要步行4天，負重十幾公斤，要在灌木叢砍一條路出來。對我來說，是人生最大一次體能挑戰」。

但在此次活動開始前，孫春龍也預感到，「尋找駝峰60號飛機的活動，難度超大」。

最先遇到的問題是資金，團隊要做遺骸搜尋、視頻拍攝、野外生存…，將近20人團隊至少要在野外工作七、八天，需要的費用不是一個小數字。孫春龍在他的文章中表示，每一個團隊成員心裡都明白，大家面對的困難和風險，遠遠超出想像。滇西的雨季，已經提前到來，而且上山的路，因為這麼多年來的自然保護，全部長滿了一人多高的灌木和竹林。在密林中，有野獸出沒，還有毒蛇和螞蟥。

「但這條路，相比駝峰航線來說，又算得了什麼呢？」孫春龍堅定著自己最初的想法。同時，也獲得了一些社會組織及個人的幫助。

5月12日上午，13名人員繞過雲南省大理州漾濞縣平坡鎮平坡村上壩田值守檢查點擅自進入蒼山。根據當地公安部門提供信息，13名失聯人員於5月13日17時49分向隊友報平安，人員位於海拔2590米位置，隨後13人通信中斷，人員失聯。

通信中斷 安危令人憂

報導指出，從5月12日出發，到14日媒體曝出13人失聯的消息，山中持續降雨，他們的安危令無數人牽掛。

茶興華的老伴楊女士表示，茶興華的父親曾給他指認過飛機出事的地方，也去過幾次。由於一行人進山需要帳篷以及不少生活物資及裝備，孫春龍一行讓老伴幫忙尋找同村的村民來背，「請一個村民一天300元」。

「飛機失事已80年，殘骸基本上都化為泥土了。」楊女士說，孫春龍一行人此行原本還想將他們帶來的材料運上山，在飛機失事點建立一個紀念碑，但他老伴覺得山路艱險，加上不停下雨，阻止了這個計畫。

嚮導茶興華在14日下午被救援下山，老人家看上去精神矍鑠。15日8時50分，雲南省森林消防總隊終於和進入蒼山保護區的其餘7名失聯人員會合，13名失聯人員均已找到。當中已經有人深入蒼山核心區。

孫春龍13人團隊中有野外經驗豐富的人，還有藍天救援隊成員。到達駐地，登山人員都會使用衛星電話報平安。茶興華表示，進山沒有遇到太大危險，「但走進山裡一兩公里就沒有信號了」，導致對外聯絡不上。此次行程原計畫四天，但因為山中下大雨，降溫明顯，他們最終選擇下山折返。

「離終點還差一兩公里。山裡路不好走，要是路好走的話，大概一個小時就能抵達發生墜機的位置。」茶興華11年前曾帶人去過墜機現場，但同樣因為下大雨的關係，找不到任何殘骸只能無功而返。

13人剛出發 就被舉報

進蒼山前，嚮導茶興華曾詢問是否辦好進山手續，對方回覆已辦好。但根據當地通報，孫春龍一行13人屬於未經許可進入蒼山。團隊動用森林消防資源救援下山後，引發公眾討論。

離開蒼山後，孫春龍刪除出發前的微博 ，他只留了一句「已經平安歸來，謝謝大家的關心」。不少網友湧入他的微博留言質疑「為什麼擅闖保護區」、「把救援費用結算一下」、「少給國家添點亂」。但長期關注他的網友明白他的理念，留言「平安回來就好」、「英靈保佑你」。

消息指出，由於孫春龍事先將活動行程公開在網上，所以在12日出發當日，四川省漾濞縣政府當地保護管理局就接獲群眾舉報。

蒼山位於雲南省西部大理白族自治州境內，地跨大理市、漾濞縣、洱源縣三縣市：東坡海拔2200米以上，南至西洱河北岸海拔2000米以上；蒼山規劃面積約546公頃，其中景區規劃面積僅為23.5平方公里，其餘大部分區域為原始森林環境。

蒼山號稱「一山有四季，十里不同天」，屬於典型的山地氣候和森林氣候，對於外來者而言，這樣的環境相當不友好。人們所不知道的重重危機，就深藏在這片原始森林裡。

蒼山的景觀激發了不少驢友的興趣。2022年4月24日，兩名驢友迷失於蒼山大峽谷，其中一人墜崖。2020年8月22日，來自昆明的男子徒步進蒼山，最後在馬龍峰被發現時已無生命體徵。 雲南省森林消防總隊派出大理支隊29名消防救援人員，攜帶各類救援裝備器材240餘件套，搜救犬2條先期趕赴救援。（取材自微博）

未獲許可 可能會受罰

上游新聞報導，即使可以克服氣候和路徑的影響，其他城市裡常見的生存手段，到了原始森林都會瞬間破功。

首先是食物。對於原始森林裡的徒步者來說，在森林裡狩獵是不現實的，若背負足夠多的食物上山，將增加負重和能量消耗。

其次是水源。大多數原始森林水源很少是地表水。如何找到小溪和山泉，跟找路一樣屬於玄學的領域。野生動物的存在，也對闖入者的人身安全形成極大威脅。

更致命的威脅來自於與外界的全面失聯。原始森林幾乎都是無人區，手機在這裡沒有任何效用。衛星電話的信號一樣會受到密林遮擋，即使撥通求助電話，大多數人根本無法描述自己的準確位置。

雲南漾濞縣政府網站通告顯示，自2020年3月29日起，境內蒼山保護區實行封閉管理狀態。未獲許可的孫春龍一行人，雖然抱持著宏大的目標入山，但在證據進一步認定後，仍可能接受裁罰。