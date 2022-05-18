中國知網躺著賺？ 毛利率連15年逾50％超越蘋果

中國知網是中國最大學術期刊平台。（取材自紅星新聞）

作家陳應松曾指責中國知網涉及侵權的行為如同「別人栽種的蘋果 ，他拿到自己的籃子裡去賣」。據估計，這可是合計價值恐達1200億元（人民幣，下同，約177億美元）的一堆天價蘋果。

飽受爭議的中國知網，近日因為一則由國家市場監管總局發布「涉嫌壟斷立案調查」的消息，又被送上了熱搜榜首。事實上，作為中國最大的學術電子資源集成商，中國知網不僅在作者權益上涉及侵權，其憑藉市場主導優勢，連續15年高達逾50％的毛利率 ，甚至超過市值居於全球前列的蘋果公司，被同業詬病是一門「躺賺」的生意。

國家市場監管總局在2022年5月13日發布的這則消息稱：「近日，市場監管總局根據前期核查，依法對知網涉嫌實施壟斷行為立案調查。」雖然只有短短幾句，但不少網民看明白了，因為根據以往官宣消息的慣例，「字越少，事越大」，微博話題「知網涉嫌壟斷被立案調查」迅速發酵。

中國知網及其母公司同方股份隨即先後發布公告表示「堅決支持，全力配合調查工作，並深刻反省，全面自查，徹底整改。」

但輿論及不少網民對中國知網看來「制式」的回應並不買帳。有網民批評「又來了，每次有爭議就說要整改，但真的都改了嗎？」，「官方說要調查的消息才剛發布沒多久，中國知網和同方股份的回應聲明就先後發出，這也太巧合了」。 國家市場監管總局宣布將對中國知網涉嫌壟斷行為立案調查。（取材自人民日報）

收費天價 兩頭通吃

黨媒人民日報也發出評論稱，從被網民吐槽下載自己的論文還收錢，到被知名教授告上法庭並敗訴，再到中國科學院不堪「千萬級別」續訂費而告別知網，知網多次表示將「反思整改」，但質疑的聲浪依然愈演愈烈。提醒中國知網，「知」錯改錯不能只在嘴上，必須見行動。

和其他相似的學術平台收費相較，中國知網曾被指為「天價」；其連續15年毛利率超過50%，而在產業鏈擁有絕對話語權的美國蘋果公司，2021年四季度財報裡的綜合毛利率也不過43.8%。中國知網究竟為何能這麼賺？大公報報導，原因在於「兩頭通吃」。

報導引述一位畢業多年的陳揚表示，他在中國知網看到自己有關哈貝馬斯的碩士畢業論文已經被下載600多次，想打開論文回憶往昔時光，卻發現要花7.5元才能查看並下載全文。更令他感到奇怪的是，明明下載文章要花錢，可自己作為論文作者，卻並沒有收到任何「分成」報酬。

報導指出，雖然大部分作者都稱「沒有收到稿酬」，但中國知網卻表示「已經獲得授權」。梳理發現，中國知網走的是ToB的模式，即通過與期刊編輯部、雜誌社、科研院所、高校等單位合作，間接「取得」作者授權。

而根據此前報導，如果是一般合作，中國知網支付給期刊的費用通常是每年3000至6000元；如果是獨家合作，費用大致為每年1萬至5萬元。中國知網獲取高校學生的論文途徑也與此類似，亦即通過與學校合作獲得版權，也會支付一定的費用。

以陳揚的碩士論文來說，「如果按照論文下載量計算，中國知網能通過我的論文收入近5000元，卻用300元的「CNKI（中國知網）網絡數據庫通用檢索閱讀卡和60元現金一次性買斷我的所有收益，無異是我辛苦撰寫的碩士論文被賣出『白菜價』，這筆低買高賣的生意也太好做了吧！」

事實上，燃次元報導，中國知網收費的項目不僅在論文領域，要想下載統計年鑑、字典詞典等工具書內容，或是研發、專利等科技成果，都需要付費，甚至連學術圖片都要賣到2元一張。而以上的收費價格，面向的是個人用戶。

不斷漲價 苦了師生

如果是高校的老師或學生，在學校裡下載知網的很多文獻並不需要花錢，但這些高校每年需向中國知網支付一筆數額不菲的採購費，用於購買其數據庫的使用權限。根據中國政府採購網的成交公告，2021年購買或續訂中國知網學術數據庫的高校總成交金額超過6000萬元，平均每所高校支付近70萬元。

近年來，面對連年上漲的採購費用，不少高校與學術研究機構不堪重負。2016年1月，武漢理工大學發布停用知網的通知，並對此解釋：「由於續訂價格漲價離譜，我校與中國知網公司的談判非常艱難，但是維護學校權益的談判同樣重要，學校將及時跟蹤談判進展，及時通告談判結果。」 北京大學曾抗議過漲價，並貼出即將停用中國知網的通知。（本報資料照片）

2016年3月，北京大學也曾抗議過漲價並貼出即將停用中國知網的通知，內容是「由於數據庫商漲價過高，期滿後數據庫商隨時可能中斷北大的訪問服務。」不向商家過分的漲價行為輕易妥協。2018、2021年，太原理工大學圖書館 和集美大學圖書館先後暫停、調整了對知網的訂購，原因都是知網價格不斷上漲。

學校抗議 學者維權

除了學校，學者也對中國知網展開維權。2021年12月，中南財經政法大學退休教授趙德馨因百餘篇論文被知網擅自收錄而提告，雖然等來知網的道歉及70餘萬元賠款，趙德馨和妻子周秀鸞的論文仍被知網全下架。直到傳出被調查前一天，中國知網才門向趙德馨致歉，並表示希望取得重新上架的授權。

知網在官方發布要對其涉及壟斷調查的前一天，派工作人員向趙德馨道歉。圖為趙德馨在家中修訂著作。（取材自新京報／受訪者供圖） 中南財經政法大學退休教授周秀鸞曾表示，起訴知網的目的不在獲取賠償金，而是維護作者的權益，希望得到應有的尊敬。（取材自東方網）

2022年4月，山東女作家唐效英狀告知網侵害她對涉案作品享有的信息網絡傳播權，法院判決知網賠償唐效英經濟損失及合理開支22800元；知網隨後上訴。

今年4月，中科院因千萬元續訂費停用知網的郵件也曝光。這封由「中國科學院文獻信息中心」發出的郵件指，多年來，知網數據庫憑藉其在中文期刊數據庫市場上具影響力市場地位，對續訂價格始終維持著較高漲幅。2021年和2022年，中科院集團訂購總費用均達到千萬級別，高昂的續訂費用是中科院自2022年4月20日暫停合作的首要原因。

報導指出，中國知網是中國運用最廣泛的學術資源庫。據最新數據顯示，中國知網囊括中國學術期刊、中國學術輯刊全文數據庫、中國博士學位論文全文數據庫、中國重要會議論文全文數據庫、中國年鑑網絡出版總庫等多個知網單庫。外文學術期刊資源也達到覆蓋JCR期刊的96%、Scopus期刊的90%。

而作為最權威的學術平台，身居高位的知網為何會一步步走向幾乎人人喊打的地步？報導指出，一方面，知網高昂且年年增長的續訂價格讓各大高校和科研院所苦不堪言；另一方面，知網在忙不迭進行漲價的同時卻吝於對作者發放稿費，甚至屢屢發生擅自收錄的侵權行為。

此前，作家陳應松發現自己有300多篇文章被知網收錄卻大部分未經他同意，其中部分文章已被下載幾百次。香港01報導，知網代理人陳述時稱，若法院承認陳應松提出千字1500元索賠，那麼知網對全部在庫作品作者至少要賠償1200億元，直呼「賠不起」。

燃次元報導，若此金額為真，這似乎意味著知網確實該頭疼，因為知網一年10億元的全部收入還不及在庫作品賠償金額的1%。

如此龐大學術資源相關獲利，衍生出「續費門」、「侵權門」，卻一直未見有效的監督機制衡，恐澆熄學者的熱情，並波及中國未來的科研發展。端看官方如何出手整改。