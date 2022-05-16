打腫臉充胖子？地方砸錢搶人才 竟拖欠補助成老賴

南昌近年吸引不少人才進駐，助力經濟發展。（新華社）

為了爭搶人才，中國超過100座城市推出人才政策，祭出購房、生活補貼助安心落戶。但有城市錯估經濟實力，以各種名目拖欠補貼變成老賴，讓人不禁想問，究竟是求賢若渴，還是打腫臉充胖子？

近年多地掀起搶「才」大戰，隨著競爭激烈，戰場不斷擴大。據統計，2019年已有超過100座的城市推出人才政策，重慶市渝中區、無錫市梁溪區更先後祭出最高1000萬元（人民幣，下同）的購房補貼。但看似誘人的條件背後，是多地阮囊羞澀的財庫，逼到最後只好使出「拖」字訣，以各種名目賴帳，「愛才」成了「害才」。

鹽財經報導，2017年起，武漢、西安、長沙、成都、鄭州 、濟南等城市先後掀起搶人大戰，之後，重慶、長沙、合肥等二線城市，北上廣深等一線城市，還有不少三四線城市也都陸續加入戰局。各城市不約而同以優渥的補貼政策，瞄準高校畢業生為主體的青年人群，也期望引進國際頂尖專家及各行業傑出人才。

渝中區祭出「最豪」的人才購房補貼，以1000萬元霸氣「搶人」。圖為渝中區夜景。（ 中新社）

購房補貼 重慶撒1千萬

當中引來頗多關注的就是重慶、無錫先後推出「最豪」的人才購房補貼，以1000萬霸氣「搶人」。2022年5月7日，重慶市渝中區發布「『渝中人才』黃金12條」等系列人才政策規定，在渝中區購買首套住房的高層次人才，可享最高100%契稅補助，對有突出貢獻的一、二類高層次人才，可享最高1000萬元購房補助。

5月11日，「無錫人才」微信 公眾號發布梁溪區人才購房實施辦法（試行），提出人才自費購買區內首套自住商品房同樣給予最高1000萬元購房補貼。梁溪區希望藉此吸引高層次、高技能人才進駐，助力地方發展。無錫、重慶自此成為全國購房補貼力度最強的城市。

但不是每個城市都能兌現之前信誓旦旦的補貼項目。比如中國新聞周刊報導，南昌市進賢縣多名中學教師日前反映，當地拖欠他們當初說好的人才引進補貼近兩年。

一位不願具名的中學教師稱，她2020年碩士研究生畢業後，受進賢縣人才政策吸引，進入該縣一所中學任教，據當地人才政策，被引進人員每人每月可獲得1000元的生活補貼，項目為期三年，但直到2022年初仍未兌現。據了解，被拖欠人才補貼的教師有20多位。

高校畢業生為主體的青年人群，是許多城市鎖定的人才爭取對象。（中新社）

不是拖欠款 是走流程?

進賢縣教體局相關工作人員對此回應表示，人才引進補貼已經在4月中旬補發到位，之後會按時發放。他不認為存在拖欠人才補貼行為，「也不是拖，只是需要時間走流程」。

不過，進賢縣委組織部一位工作人員承認，教師人才補貼的確存在拖欠，主要是因為縣財政緊張。「縣裡非常重視這件事。實際上，縣裡已答應年後所有的補貼發放到位，因為年前那段時間確實財政緊張。」他說。

每個月1000元的生活補貼，20個人一年24萬元，三年總共也就72萬元。進賢縣2021年GDP達354.4億元，其中財政總收入40.8億元，同比還增長了11.1%。僅從去年增長的4億多元的財政收入中，拿出72萬元，理應不是一件難事。

財政不均衡 小縣只能拖

報導引述分析認為，進賢縣拖欠人才補貼，和南昌各區縣之間發展不均衡有很大關聯。進賢縣2021年GDP與排在第一位南昌縣的1195.57億元差距甚大。進賢縣2021年政府工作報告中就提及，經濟總量小、產業層次低、科技創新基礎薄弱及財政收支矛盾突出等是其發展中存在的主要困難和問題。

這類近些年因財政問題導致的人才補貼問題時有發生。進賢縣並非個例。

2020年10月，有網民在人民網「領導留言板」下留言，稱自己是2019年畢業的碩士研究生，可以申請天津市西青區政府的人才補貼，但直到政策到期，都未能得到相關部門申請許可，相同情況的有20多個。

討薪無門 多地也傳欠款

2021年2月，有網民在「領導留言板」留言，廣西欽州市引進人才補貼遲遲不發，拖欠半年有餘。

2021年12月，有網民在問政湖南下留言，稱其畢業於華中科技大學，於2019年就職於株洲市石峰區一軌道交通企業，但當地人才生活補貼迄今尚未發放，幾百人討薪無門，屢屢被石峰區政府應付搪塞。

2022年3月，多名網民在人民網「領導留言板」詢問鄭州市青年人才補貼的發放問題，稱2022年鄭州市青年人才補貼一直都沒發放，並留言詢問停止發放原因以及重新發放時間等。

2022年4月，有網民「領導留言板」留言，稱其畢業於某985大學工科專業，符合福建省工科類青年補貼政策。但2017年8月入職廈門航空服務分公司，入職將近5年時間，仍未獲得全部3年補貼。

在眾多留言帖子中，溝通過程「歷時久」、「過程繁瑣」、以及「工作人員態度冷漠」最常被提及。這其中部分得到了當地相關部門的回覆，內容不乏「因區財政資金等問題，正在按要求推進有關工作開展」，「因財政還未下撥補貼資金，待補貼資金到位後發放」，「督辦」，「加緊受理」等為主。

高科技人才是近年許多城市爭取的對象。圖為AI技術展示。（中新社）

趕時髦引才 卻政策爛尾

對於部分縣市無法兌現人才補貼的情況，學者指出，各個城市提供較高的待遇爭取人才無可厚非，但在做出承諾之前，應對自己城市的實際經濟狀況和支付能力做系統的評估與了解。如果公開的承諾兌現不了，把「引才」變成「坑才」，那麼除了損害勞動者就業 積極性，還會損傷政府的公信力。

人才爭奪戰 引才變坑才

綜合鹽財經、中國新聞周刊報導，中國社會科學院人口與勞動經濟研究所研究員林寶曾撰寫過「警惕各地人才爭奪的負面效應」一文，文中擔憂各地在進行人才爭奪戰時，產生如損害社會公平、擾亂人才市場、加重地方財政負擔等負面效應。

「特別是有些地區是被動應對，跟風出台了對高學歷人才的補貼等措施，但本身經濟實力較弱，在當前大力減稅降費、財政收入增長乏力、疫情防控常態化的大背景下，持續增長的財政補貼將會成為地方政府的沉重負擔。」他說。

工人日報評論指出，國內不少城市加入人才爭奪戰，對赴當地就業的人才給予落戶、購房、稅收、子女教育等多方面的優待，這本是好事，但類似不兌現承諾的情況一再出現，讓引才政策成了「畫餅」，這背後反映出一些共性問題。

比如，一些地方跟風出台對高學歷人才的補貼等措施，但自身經濟實力較弱，導致承諾難以兌現；一些地方引才計畫陷入形式主義窠臼，一味做樣子、「放空砲」、「趕時髦」，引才計畫成了「爛尾工程」。還有一些地方可能出台有爭議甚至有損公平的政策，比如將一些醫院做為人才定點服務醫院，給予高層次人才優先就診權。

人才是推動高質量發展的第一資源，城市之間掀起人才爭奪戰，是尊重人才、重視人才的表現。但地方推出相關政策要根據當地實際情況，要守信重諾，不能隨意畫大餅、許下不想兌現或難以兌現的「空頭支票」，更不能以「坑蒙拐騙」、有違社會公平的方式進行，把「引才」變成「坑才」，擾亂人才市場秩序。

易居研究院智庫中心研究總監嚴躍進也認為，雖然補貼政策某種程度上成為各地招攬人才、降低購房成本的一種手段，但各地需要量力而行，基於財政和人才的需求給予鼓勵，同時真正將補貼資金及時、及早、完整地給予相關人才，真正讓購房補貼發揮出綜合的經濟和社會效應。

進賢縣近來積極引進人才。圖為「攬才專列」開進南昌影視傳播職業學院。（取材自微博）

誰兌現? 看清優待政策

中國人民大學就業研究所研究員劉爾鐸建議，就業者被人才政策吸引，前往心儀城市就業時，一定要看清楚其所享受到的優待政策是來自政府還是來自企業。「如果是政府出錢，兌現的可行性相對較高，企業因為受營收情況限制，有時會出現不可控情況。」

此外，如果人才享受應有政策過程中出現問題，政府相關職能部門應主動介入其中並協調解決，以免在傷害人才積極性的同時，損害政府的公信力。